La Purísima… Grilla: Estás que te vas y te vas…

De lo privado a lo público. Mabel Guadalupe Haro Peralta, feminista por conveniencia y presidente Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, denunció ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al presidente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, Aldo Ruiz Sánchez, por “diversos actos de violencia política de género, así como de la negativa de ejercicio de sus derechos político-electorales para acceder a la postulación de un cargo de elección popular”, según consta en el expediente SUP-JDC-576/2017, a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña. El cabildeo de Haro Peralta con la clase política y sus declaraciones sin sustento en las que ensalzaba cualquier acción del gobierno municipal parecían haber fructificado y ya se había conseguido un lugarcito como opinadora en Radio y Televisión de Aguascalientes, vinculada más con los panistas, no deja de sorprender que, extraoficialmente, la denuncia sea contra Ruiz Sánchez por haberle negado una candidatura a una diputación plurinominal por las siglas de Morena en 2018; ¿qué le habrá prometido el entenado de David Monreal y enemigo declarado de Nora Ruvalcaba Gámez a la ahora conductora de programas de revista? Por lo pronto, el dirigente morenita, a quien sus padres todavía sostienen económicamente, ha dicho que no sabe por qué fue demandado, pero adelantó que en Morena ni siquiera se ha lanzado la convocatoria para las candidaturas, ¿qué le habrá prometido Aldo Ruiz a Mabel Haro? Sólo ellos lo saben, ojalá y no sea el cobro de un asunto personal, pues esta demanda es la primera que se promueve tras la reforma del Código Electoral de Aguascalientes para incluir la violencia política de género, si resulta que sólo es un desquite personal, flaco favor le estará haciendo la “feminista” a la visibilización de la inequidad de género… Sean serios, por favor.

No se va… Ayer el Cabildo abrió la sesión ordinaria a varios ciudadanos que tenían temas y quejas que consideraron urgentes, entre estas personas un señor aprovechó su intervención para reclamar, como ya lo han hecho asociaciones civiles, regidores y estudiantes, para pedir que el secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, sea destituido de su puesto, sin embargo, horas antes en entrevista, la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel había dejado en claro que no existe intención de sacar al criticado funcionario de su gabinete… en la misma sesión, el regidor priista Netzahualcóyotl Ventura Anaya solicitó de nueva cuenta que el imputado rindiera un informe sobre sus actividades al frente de la Secretaría de Seguridad frente a todo el Cabildo, pero en respuesta el presidente de la Comisión de Seguridad, Alejandro Monreal Dávila aseguró que eso no es más que un movimiento político, ante lo cual el del PRI le contestó que justamente es un tema político pero no partidista. El titular de Seguridad Pública municipal cada vez más, se está volviendo una piedrita en el zapato de la alcaldesa, pues un día sí y otro también, Jiménez Esquivel tiene que salir a defenderlo y sin resultados que respalden el actuar de la policía municipal, no es la primera ocasión en que la presidente municipal es interrogada sobre el actuar de Benítez López y tampoco disminuyen las voces que reclaman su renuncia; hasta ahora, de parte de María Teresa Jiménez no ha habido más que atenciones para con el responsable de la seguridad, pero ayer en la entrevista colectiva, tuvo que evidenciar que José Héctor Benítez no es el único que se ausenta durante los Miércoles Ciudadanos… ups, eso sí fue un derrape, ¿o sea que hay otros funcionarios municipales que no están convencidos de placearse una vez a la semana?

¡Taxi, libre! Con el mal servicio que prestan los camiones urbanos no se les puede autorizar un nuevo incremento en la tarifa, aseguró la diputada Guadalupe de Lira, presidente de la Comisión de Transporte Público, ya que los concesionarios deben cumplir primero con los compromisos de mejorar las condiciones de las unidades y el servicio, mismo que asumieron en noviembre pasado cuando se les permitió aumentar el pasaje. La panista reconoció que no se ha presentado una solicitud expresa ante la comisión que preside, sin embargo la intención de los dueños de urbanos es de conocimiento público y no dudó que ya hayan acudido ante la Seguot, al ser finalmente la instancia encargada del tema. La diputada señaló tajante que no se apoyará esa intención, en caso de que sea turnada al Legislativo, ya que incluso a los concesionarios se les ofreció el martes pasado información para que puedan acceder a financiamientos accesibles para que logren la transformación de los camiones, y precisó que ya se está trabajando para que se concrete la Ley de Movilidad donde contemplen todos los elementos para que se puedan hacer las mejoras necesarias en el transporte público en general, nos sólo en los camiones urbanos, por lo que a finales de este año ya deberían verse resultados. Eso sí, sobre las peticiones de los taxistas prefirió no arriesgarse. El transporte público es tema, pues, Manuel González del Movimiento Popular para la Emancipación Social (Mopes), trata de poner orden al sugerir que los diputados se dediquen a trabajar en el tema del transporte y no se anden peleando por las migajas del poder, y directivos del transporte público se dejen de boberías y banalidades para dedicarse a trabajar, el dirigente señaló que nomás les ocurre, los concesionarios de camiones y taxis piden aumento a las tarifas, aprovechando que ya que no existe una verdadera regulación entre calidad de servicio, precios de materias primas e inflación. El representante de Mopes hizo el anterior señalamiento luego de que organización de taxistas Acota anunciara que pretenden un 15% de aumento en el banderazo. Ante el desorden que mantiene Armando Roque Cruz desde Seguot en lo relacionado con la regulación del transporte, harán falta algo más que declaraciones…

Me he de comer esa tuna. El Ayuntamiento de Jesús María respaldará a la empresa a la que le había sido asignada la obra de construcción del estacionamiento en la plaza principal en ese municipio; y es que el alcalde Noel Mata dijo que tendrán mano para una asignación directa de alguna obra “pequeña”, pues en las de grandes montos no podrán hacer chanchullo. “Trataríamos de dar a la empresa estas prerrogativas hasta donde nos sea posible dentro del marco legal; cuando sea el caso de invitación restringida yo creo que ellos pueden participar y tener la posibilidad de ganar esas licitaciones”, y sobre el recurso que estaba destinado para esa obra, el presidente municipal de Jesús María anticipó que está en negociaciones con el gobierno estatal para que el dinero sea transferido a pavimentación para el Tercer Anillo, “estamos a horas de que ese dinero se reintegre. Es a través de un convenio global que hace Hacienda con el estado y de ahí se bajó un convenio macro con el municipio”, es decir, no le pierden. Pero… los que andan muy contentitos por la cancelación del proyecto de este estacionamiento son los integrantes de la Asociación Civil Prodefensa del Patrimonio de Jesús María, y Manuel Medina Ortega, líder del Frente de Lucha Campesina, quien ha apoyado y promovido a los opositores; ya preparan tremendo festejo para este domingo, donde han convocado a la población a una comida en la plaza principal, con bailazo y todo, para celebrar que se pudo echar abajo el proyecto heredado por Antonio Arámbula… la duda queda en el aire, ¿qué festejan si Noel Mata siempre sí va a asignar la obra?

La del estribo. Sin que se haya confirmado siquiera la Comisión Interinstitucional para el Tema del Agua, la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel insistió la mañana de ayer en que se sacará a Caasa de la administración de este recurso de la capital: “Esa decisión no la voy a tomar nada más yo, la va a tomar el Cabildo en conjunto (…) estamos en la misma sintonía”, como dicen al final de Terminator: “A storm is coming”, ya viene el año electoral, de nuevo se estará comentando el tema de la concesión, no así el del agua… en fin, ya es viernes y nos vamos a seguir con toda atención qué pues con Rafa Márquez y Julión Álvarez, así como con el proceso en contra de Javier Duarte, por lo pronto, nos leemos el lunes siguiente, y si puede, relájese y descanse.

