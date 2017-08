La Purísima… Grilla: Game of thrones, tropicalizado

Los priistas también lloran, la respuesta de Lorena Martínez a Otto Granados es impecable: ¿cómo puede acusar falta de democracia si ni siquiera se registran a la competencia? La exalcaldesa presume que hizo un esfuerzo de unidad con Carlos Lozano de la Torre y, sabiendo que perderían un proceso democrático, los afines al exgobernador Granados Roldán ni siquiera se registran, así, ¿quién evadió la disputa democrática? Pues sí, más claro ni… eh, pero momento, estamos hablando del Partido Revolucionario Institucional, del PRI de siempre, del partido que ha tardado meses en quitar del trono a Norma Esparza Herrera, dirigente perdedora por donde se le analice, el mismo al que su secretario general, Miguel Ángel Juárez Frías, renuncia cuando ya fue impuesto su relevo, en un acto que se pretende de dignidad, pero sólo refleja las tardías reacciones de quienes están acostumbrados a agachar la cabeza cuando las instrucciones vienen del centro, por cierto, un centro, ahora en manos de Enrique Ochoa Reza, que acto tras acto demuestra que le vale una chaska y dos sin queso lo que ocurra en la entidad y eso se demuestra en la calidad y participación de delegados a los que manda, Francisco Escobedo Villegas el más reciente; una organización que ha podido vivir sin una dirigencia autónoma o propositiva, Guadalupe Ortega, Francisco Guel, ¿alguien les ha pedido cuentas por sus logros?, ¿bailar al son que toque el gobernador es un mérito?… Sí, la respuesta de Lorena Martínez es impecable a la serie de insultos que Otto Granados vertió el viernes pasado, pero eso no quita que estemos hablando del PRI, que nadie, por mucha crema que le eche a sus tacos, pueda presumir que la imposición de Enrique Juárez Ramírez y Dennis Ibarra Rangel como planilla de unidad para la dirigente del Comité Directivo Estatal responde a proceso democrático, ¿en serio?

Tirar la PRIedra y esconder la mano. Hoy ya sabe que todo esto responde al comentario editorial de Otto Granados Roldán en Radio BI, sí, un comentario crítico y severo, pero también cobarde, porque el exgobernador acusó de ladrones, de ilegítimos y que sólo iban por el exiguo presupuesto a Lorena Martínez y Enrique Juárez sin jamás mencionarlos; cobarde porque las alusiones a los resultados del PRI en Veracruz y las constantes elecciones que en lo local ha perdido hacen referencia tanto a la exalcaldesa como a quienes Carlos Lozano de la Torre tuvo bajo su cobijo en el PRI los últimos seis años, ¿tiene razón Otto Granados?, por supuesto, el PRI es en Aguascalientes un partido de perdedores, que no saben de la competencia democrática, ¿para qué omitir los nombres?

La democracia de las doñitas. “Como danzantes coloridos, de plaza y de calle, estamos divirtiendo con este espectáculo a nuestros críticos y adversarios ideológicos”, no se podía quedar callado Isidoro Armendáriz y escribe una parrafada en contra de Otto Granados a manera de reflexiones, pero se equivoca el actual delegado de la Sedatu y exdirigente priista, no es un show divertido ver a los mendicantes pelearse por las migajas, no entretiene ver al circo entrenado para dar la pirueta a la voz del amo, es una exhibición indigna, donde se revuelcan palabras y se intenta legitimar prácticas de nepotismo y opacidad revolcándolas en términos legaloides e indicando que responden a las reglas internas del partido. El también aspirante a senador o diputado o lo que caiga en el 2018, Isidoro Armendáriz, señala que hay quienes están aprovechando el momento político para protagonizar “golpes de banco y fuertes acusaciones” y así elevar sus índices de aceptación y conocimiento de nombre ante el electorado, estrategia que incluye “lanzar disparos a la cabeza de personas y expresiones políticas, utilizando, también, métodos anti pedagógicos, incivilizados y poco amigables”, lo que suena muy bonito, pero al titular de Sedatu se le olvida que en el PRI, quienes aspiran a algo, lo que caiga es bueno, sólo actúa para la cúpula para ser recompensado, el resto son baños de pueblo para tener contenta a la militancia de doñitas que se prestan a llenar un salón a cambio de galletitas, café y sobres de cofimeit.

Ahí donde el cuerpo se llama asterisco… No hay paradoja en la crítica de Otto Granados y la respuesta de Lorena Martínez, el primero señala que el proceso de renovación del PRI no fue legal, ni legítimo ni transparente, los que están con la exalcadesa le responden que sí, lo que cambia es la versión de uno y de otra, el exgobernador dice que no se permitió la inscripción de una planilla diferente a la de Enrique Juárez Ramírez y Dennis Ibarra Rangel, y se le responde que siempre estuvo abierto el registro y que si no lo hicieron así, fue porque no quisieron. No faltará quien acuse que al señalar de impecable la respuesta de Lorena Martínez y cobarde la diatriba de Otto Granados, estamos inclinando uno de los platillos de la balanza por nuestras preferencias… Va de antemano la respuesta: no es así, no se puede preferir ni el partido que añora el exgobernador ni la organización que presume la ex candidata a gobernador, ambos ideales son la casa de la simulación, a las dos visiones se les puede responsabilizar de la penosa administración en los pies de Enrique Peña Nieto. El partido al que Granados Roldán defiende lleva como gallardete el triunfo pírrico de Alfredo del Mazo en el Estado de México; al que apuesta Lorena Martínez es resultado de la confabulación de las cúpulas locales, porque en su respuesta no sólo señaló las omisiones del grupo que vive a la sombra del exgobernador Otto Granados, también dejó en claro su alianza con Carlos Lozano de la Torre, y que todo, absolutamente todo, se arregló en el centro. Lo peor es que esto apenas empieza, ha quedado en evidencia que el partido pertenece, por colusión, a Lorena Martínez y Lozano de la Torre, pero la respuesta a la invectiva de Granados Roldán deja claro que, por dignidad, deberían responder las pobres víctimas que se quedaron sin nada Héctor Hugo Olivares, Augusto Gómez Villanueva, Fernando Palomino, Óscar López Velarde, Miguel Romo Medina, Mario Guevara Palomino, Enrique Rangel Padilla y Gustavo Granados Corzo, ¿o se achicarán?, ¿preferirán ser caracterizados como las mascotas que lo perdieron todo?, ¿seguirán soportando con “dignidad” ser los eternos candidatos?, ¿volverán a hablar de procesos democráticos?, quienes abiertamente aspiraban a dirigir el PRI, si no es cierto que sólo son espectáculo para doñitas, tendrían la obligación de explicar por qué no se registraron si es cierto que sus aspiraciones eran reales, y en el caso de Gustavo Granados Corzo, pues quedó totalmente embarrado, porque en la respuesta de Lorena Martínez se exhibió que mientras cobra como delegado de la Secretaría de Economía y le hace la corte a Martín Orozco, aprovecha su tiempo libre para representar a Otto Granados en las reuniones del PRI… Adelantamos que se van a achicar, que desde sus curules, puestos en la administración federal o la comodidad de vivir a la sombra del actual subsecretario de Educación, van optar por el discreto y cobarde mutis.

La del estribo. Se nos fue toda la columna en comentar la telenovela del PRI, ya no nos da el espacio para criticar la desacertada política de comunicación de las administraciones panistas, los asesores de Martín Orozco Sandoval y María Teresa Jiménez Esquivel están cayendo en el juego mediático de sus opositores, enviando fotos de intercambio de gestos de solidaridad, amistad y mutuo acuerdo ante el tema de la inseguridad; desde las redes sociales y los calumnistas profesionales que ya no reciben chayote del gobierno, las críticas crecen, y hay quien no duda en comparar la inseguridad a los tiempos de Luis Armando Reynoso Femat, ¿de veras?, ¿es lo mismo una crisis producto de la corrupción que mandos policiales incapaces? Parece que no y la respuesta no está en mandar fotos.

