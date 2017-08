La Purísima… Grilla: Kumamotomanía

Etiquetas. Durante su visita a Aguascalientes, el priista Alfredo Castillo Cervantes, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se sacudió las críticas sobre el dispendio de recursos en publicidad de la Conade y el poco dinero presupuestado para los deportistas, lo que justificó asegurando que se trata de partidas etiquetadas para estos efectos y que de no ejercerse se deben reintegrar a la Secretaría de Hacienda en lugar de inyectarle al deporte nacional (palabras más, palabras menos) “Si el recurso que se pudo utilizar para medios de comunicación se pudiera utilizar en un atleta de alto rendimiento, te juro que yo lo haría, pero hay recursos etiquetados”… ahora resulta, el empleado de Enrique Peña Nieto no quería, se lo impusieron, seguro que la invitación para llevar en sus viajes a su novia también estuvo etiquetado. Cof, cof, cof…

Kumamotomanía. Como de positivo, calificó el panista Gustavo Báez Leos el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avalara la llamada ley #SinVotoNoHayDinero, que establece lineamientos para acotar el financiamiento a los partidos políticos en el estado de Jalisco. “En su momento nos preguntaron si en Aguascalientes la íbamos a presentar, pues teníamos las mismas dudas que se expusieron ante la SCJN, pero una vez que la avaló vemos este tema positivo, creemos que debe ser proporcional el trabajo del partido para recuperar la confianza del ciudadano”. Aseveró que ante este nuevo panorama de la Ley Kumamoto será necesario analizarla y ver si entra en la agenda legislativa de Aguascalientes, aunque en este momento consideró que es muy pronto, pues se encuentran en etapa de receso en el Congreso local. El presidente de la Comisión de Justicia, Francisco Martínez Delgado, consideró que tras esta iniciativa los estados comenzarán a visualizar la posibilidad de también legislarla en su entidad e incluso llegará al ámbito federal, ya que se ha criticado mucho la enorme cantidad de recursos que el INE asignó a los partidos políticos, por lo que el considerarla constitucional por la SCJN bien puede suponer una llamada de atención en este tema. El diputado panista reconoció no conocer la ley que habrá de publicarse en el Periódico Oficial de Jalisco, pero estará atento para conocerla, así como al comportamiento que se generará a partir de la misma, pero de entrada la supone una buena iniciativa, ya que se ha abusado de los recursos públicos que se asignan a los partidos políticos, “pero no en todos los casos”, dijo. ¿Quiso decir que en su partido no? También en el PRD se aplaude #SinVotoNoHayDinero, Emanuelle Sánchez Nájera consideró que se debe aplicar en todo el país; dijo que no se puede permitir que ninguna elección presidencial posterior al 2018 se siga jugando con las mismas reglas, hay que entrarle de lleno a la reforma para hacer más eficientes los procesos y con la transparencia sobre la utilización de los recursos públicos que se les asignan a los partidos. Sin embargo, estuvo en desacuerdo en que no se permita la utilización de dinero de la iniciativa privada, además de calificar como desafortunadas las declaraciones que la semana pasada hiciera Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo del INE, sobre que los candados puestos son para frenar la utilización del dinero del narco, y que de todos modos se da. “No se puede decir que, si ya violan, pues hay que legalizar la violación; no es esa la respuesta”, dejemos a un lado esta disputa… porque el mismo día en que los políticos aguascalentenses se emocionan con Pedro Kumamoto, se anuncian los presupuestos solicitados para el INE y el IEE, en el caso del organismo solicitarán poco más de 118 millones de pesos, Luis Fernando Landeros estará esperando que el jueves se vote en el Congresito este presupuesto, y en el ámbito nacional a todos se nos hace muchísimo dinero para las elecciones, de hecho ese será el discurso de la clase política, que cuestan mucho y que si se aprueban los gastos de los institutos electorales se podría condicionar la forma en que se aplique en el país el #SinVotoNoHayDinero… porque no se crea que la Kumamotomanía es por las iniciativas del legislador jalisciense, como lo demuestra la reacción Francisco Martínez, y es que no olvidemos que Pedro Kumamoto ha logrado lo que pocos políticos nacionales, destacar con una campaña en la que no dilapidan recursos, lo que le haría mucha falta a los legisladores locales, que en tiempos de sus informes, lo único que se les ocurre es llenar las azoteas con su enormes caras intervenidas con Photoshop e indicando que realizarán su primer informe… Triste, nada más lejano de Pedro Kumamoto, por cierto, nos encantará saber qué va a informar el diputado David Nájera Moreno, seguro será como esos chistes viejos de Pepito, en que el pillín siempre se salía con la suya… A ver.

Simplón. Y hablando de espectaculares, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas Olvera, descartó que los espectaculares que exhiben frases de superación personal barata extraídas del Librero de Toño sean consideradas actos anticipados de campaña, en parte porque tienen poca relación con su probable artífice, Juan Antonio Martín del Campo, en el sentido de que colorimétricamente, tipográficamente y su discurso no son siquiera atractivos. “Si son artimañas políticas son muy poco efectivas, muy poco científicas… y muy poco políticas”, comentó Ruelas Olvera, previo a la presentación de la Memoria del Proceso Electoral Local 2015-2016, evento que, por ciento, se retrasó debido a la que las consejeras electorales locales, Irma Rangel y Yolanda Franco se ausentaron, aparentemente sin justificación. Sobre lo dicho por el vocero de la Diócesis de Aguascalientes, Carlos Alvarado quien haciendo eco al pronunciamiento de la Arquidiócesis Primada de México criticó este lunes el financiamiento público a partidos políticos de cara a las elecciones de 2018, el vocal del INE consideró que si bien están en su derecho de opinar, los clérigos deben quitarse los hábitos y meterse como mexicanos a la discusión, ya que la ley establece que hay una separación entre Iglesia y Estado, por lo que sus comentarios invaden terrenos que no corresponden. “En palabras de su misma gramática, cuando San Agustín inventó la Ciudad de Dios, lo inventó bajo el misterio del mal, es decir, el demonio, Belcebú, Astaroth, pero Diconio que era un teólogo de la misma época dijo no, el demonio está dentro de la misma persona”, comentó… Ay, nanita.

Pase automático… Durante su visita a Aguascalientes, el priista Alfredo Castillo Cervantes, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), fue cuestionado respecto a la pretensión de la bancada tricolor en el Congreso de la Unión de conceder el pase automático a su primo, el procurador y también priista Raúl Cervantes Andrade, a la Fiscalía General de la República, en una maniobra similar a la ocurrida en Coahuila con Jesús Homero Flores, quien obtuvo el cargo a pesar de sus antecedentes partidistas. Alfredo Castillo se negó a abundar porque “no es mi tema, lo único que yo podría decir es que es un gran procurador, pero no me toca”, ajá, pero al que sí le toca es a Fernando Herrera Ávila, quien no quiere dar a torcer su brazo y se comprometió a hacer lo imposible para que Raúl Cervantes no llegue, discurso que ha mantenido desde siempre; la desunión entre los panistas ayer se hizo notoria, cuando el recién regresado al Senado, Javier Lozano, en otra esquina realizó una conferencia de prensa para señalar que Cervantes Andrade tiene pase automático y que hay al menos doce panistas que lo apoyarán para que sea el fiscal general de la Nación durante los próximos nueve años… Uf.

La del estribo. Leído por ahí, un principio fundamental del periodismo es proporcionar al ciudadano la información que necesita para ser libre y capaz de gobernarse a sí mismo… Revisamos la propuesta, no tiene nada de perro, ni se le suben pulgas.

