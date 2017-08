La Purísima… Grilla: La mala memoria

Pérdida de memoria o súbita toma de conciencia. Lo que pasó el viernes, tras la reunión a la que el presidente del PRI, Enrique Ochoa, convocó a más de 50 exgobernadores del tricolor, resulta que tras la comilona, el exgobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez, mejor conocido como el alguna vez esposo de Silvia Pinal, desapareció, así nomás. El exgobernador padece Alzheimer y los familiares indicaron que pudo haber sufrido un episodio luego de estar entre tanto priista, afortunadamente, fue localizado por autoridades de la Ciudad de México el sábado, en casa de un amigo, en ese lapso, nosotros que somos unos mal pensados, creímos que más que un episodio, a Tulio Hernández le sobrevino una súbita toma de conciencia y le dio pena ajena ver su nombre entre tanto distinguido militante, o que las autoridades emitieran un comunicado en el que se indicaba que si alguien lo localizaba, se le sugería acercarse con un policía, ¿qué pasó, qué le saben? No faltaron a la fiesta de exgobernadores los medios chayoteros, que de acuerdo al pago recibido destacaban la participación de un exgobernador sobre los otros, como Sexenio, que se encargó de distinguir la presencia de Roberto Albores Guillén, no vamos a hacer la lista de las atrocidades de este personaje durante su periodo, nomás recordamos el dato de que a Albores Guillén los propios priistas lo expulsaron del partido por apoyar a los candidatos de oposición, ¿o ya no se acuerdan?, ahí le dejamos, nomás para no repasar las acusaciones de varias ONG en contra del exgobernador por promover a los grupos paramilitares priistas en contra del EZLN, desvíos de varios millones y el ordenamiento de varios operativos violentos en contra de comunidades indígenas.

Los sin vergüenza que sí asistieron a la comida en la sede nacional del tricolor, va la lista: de Nayarit, Ney González; los de Hidalgo: Miguel Ángel Osorio Chong; Manuel Ángel Núñez Soto; Adolfo Lugo Verduzco y Francisco Olvera; de Guerrero: René Juárez Cisneros y Rubén Figueroa; del Estado de México: César Camacho Quiroz e Ignacio Pichardo Pagaza; de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa; de Tlaxcala, Beatriz Paredes; de Chiapas, Jorge de la Vega Domínguez; de Campeche, José Antonio González Kuri; de Tabasco, Manuel Andrade; es más, hasta se apareció el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, para demostrar que no andaba muerto, ni en Canadá ni en Barcelona y un poco para demostrar que no le tiene miedo a Miguel Ángel Yunes, quien el fin de semana declaró que Javier Duarte robaba al erario desde que era empleado de Fidel Herrera. Y una decena más que la verdad no reconocemos, y es que los años no pasan en balde, aunque, a decir verdad, dejamos de intentar encontrar a Wally, después de leer el tuit con que Enrique Ochoa Reza compartió la fotografía poscomilona, en el que escribió: “#México ha sido bien gobernado por el #PRI y seguirá siendo bien gobernado por nuestro partido. | Reunión ex Gobernadores”, o sea, casi casi como ponerse una mascarita de Snapchat para confundir al enemigo.

Los ausentes. ¿Quiénes no fueron? Un montón; Egidio Torre Cantú y Eugenio Hernández, exgobernadores de Tamaulipas; Javier Duarte, se excusó desde el reclusorio, Roberto Borge, no pudo porque está esperando su extradición; lo mismo que Tomás Yarrington; como no le confirmaron la presencia de “dos hermosas botellas de cognac”, tampoco fue Mario Marín; Rodrigo Medina está muy ocupado con sus amparos; como al químico Andrés Granier Melo no le han concedido prisión domiciliaria, pues no se pudo escapar; César Duarte sigue prófugo y no se iba a arriesgar… y le podemos seguir.. ah, por supuesto, no asistió Carlos Lozano de la Torre, que porque ya no tiene amigos que acomodar en el gabinete, como hizo hace poquito con… bueno, usted sabe, o será que ya vio perdido el partido para su hijo José Carlos Lozano o sabe que no es allá donde se juegan las candidaturas locales; al parecer, por las mismas razones tampoco asistió Otto Granados Roldán, ha de ser porque le parece innecesario convivir con tan distinguidos militantes, al fin de cuentas, todo indica que ya tiene amarrada su candidatura al Senado. Después de leer la lista de los ausentes… ¿en serio Enrique Ochoa, en serio “México ha sido bien gobernado”?

Punteros. Y ya en el PRI local desenterraron el hacha, viendo que no hay pena en reunirse con los exgobernadores, son tres quienes verdaderamente tienen oportunidad de suplantar a Norma Esparza Herrera en el trono de fierros del tricolor: Miguel Ángel Juárez Frías, actual secretario de organización, quien últimamente anda movidísimo en redes presumiendo los baños de pueblo y que él sí anda en la calle portando orgulloso su chaleco rojo y también en su oficina (a diferencia de Gustavo Granados Corzo, a quien ya le gustó más placearse con la administración de Martín Orozco Sandoval); el segundo es Mario Guevara, al frente de las huestes de los Granados y acuerpado de Fernando Palomino, a ver qué tal le va con ese apoyo, porque por experiencias recientes, el “apoyo” del delegado en Aguascalientes del Issste es casi casi como tropezar con un gato negro cuando pasas debajo de una escalera; at last but not least: Citlalli Rodríguez González, si se tratara de apostar, pues no le íbamos a ninguno, pero sí habría que considerar que la diputada pues no es mal vista por la actual dirigente de Movimiento Territorial, la exalcaldesa y excandidata Lorena Martínez, ahí usted dirá dónde pone su dinero.

Noticia terrible. El sitio de noticias de Televisa informó que en Aguascalientes hombres armados atacaron a tiros al director de Seguridad Pública del Municipio de Nochistlán, Zacatecas, Jairo Ibarra Huizar, de 35 años. “Según las primeras investigaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la calle Ignacio Chávez, a un costado del Hospital Hidalgo, en el centro de la ciudad de Aguascalientes y le dispararon. El jefe policiaco se encontraba fuera de servicio y había acudido de visita al hospital donde recibe atención médica uno de sus hijos”. En la nota se indica que Marco Vargas, vocero de Seguridad Pública, indicó que “Él estaba franco, había acudido a la ciudad de Aguascalientes a un hospital a visitar a uno de su hijos, prácticamente él estaba por llegar al hospital cuando es agredido, lamentable pierde la vida a consecuencia de estos impactos”, informó: “Todavía herido fue ingresado de emergencia al hospital donde minutos después murió”. Las Fiscalías de Zacatecas y Aguascalientes han iniciado las investigaciones sobre el homicidio. “Sobre todo por si hubiese alguna línea de investigación que seguir y que se tuviera información aquí en Zacatecas sobre la persona, pudieran compartirla para ir aclarando este hecho”, señaló Marco Vargas. No hemos visto esa información replicada, y es de llamar la atención, por eso le dedicamos este espacio.

Morenitas. En el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no quieren soltar el pandero; de cara a los comicios de 2018 se perfila una vez más Nora Ruvalcaba Gámez para quedar, sí o sí, como candidata a la senaduría; mientras que se habla de la preparación de perfiles externos para contender por las curules que se disputarán el próximo año, la familia de la excandidata a la gubernatura se opone a ello, pues no quieren tener competencia al interior del partido; sería su doceava vez consecutiva como candidata, no importa el cargo, el chiste es no dejar de vivir del erario público. Nora Ruvalcaba misma comentaba que hay muchos afiliados a Morena que nunca han militado en un partido político porque están en contra del sistema democrático, han dejado de creer en la política; entonces debería darse oportunidades a nuevos perfiles y que no sean los mismos los que siempre acaparen las candidaturas, caerán en lo que tanto han criticado y seguirá habiendo el rechazo de la población a estos nuevos partidos como lo hacen con los tradicionales.

La del estribo… hace un par de semanas el Club Necaxa presentó su nuevo uniforme y nos llamó la atención que en área del corazón de la playera está la letra “A” que el municipio de la capital ha utilizado como logotipo por lo que con justa razón cuestionamos cuanto le había costado tan importante publicidad a lo que el secretario de Comunicación Social, Enrique de la Torre de la Paz nos contestó que la “A” le había salido de a gratis al municipio gracias a la envidiable relación entre el gobierno de María Teresa Jiménez Esquivel y el club de futbol… y es que tan buena es la relación que los directivos del Necaxa hasta le piden al municipio que por medio de Obras Públicas les construya una zona comercial en los alrededores del Estadio Victoria, según nos comentó Marco Antonio Licón Dávila, y ya, no pensaremos más, porque nuestra única conclusión es que gratis, ni las patadas.

