La Purísima… Grilla: La normalización de la simpleza

Que todos los niños estén muy atentos. El magistrado César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, organización agrupa a 124 magistrados de todo el país, lamentó las declaraciones vertidas por el titular del Ejecutivo, o sea Martín Orozco Sandoval, considerando excesivo el presupuesto solicitado por los integrantes del Tribunal Electoral para el Estado de Aguascalientes lo compare con otras dependencias como el DIF, ello a colación de lo dicho por el gobernador el lunes pasado. Aseguró que los miembros del órgano jurisdiccional, Héctor Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, son competentes para desempeñar el cargo y sospechó que la negativa para entregarles los recursos solicitados -inicialmente 36 millones de pesos, luego aceptaron bajar a 19- tiene un trasfondo politizado o simplemente ganas de no apoyar a la justicia electoral y la cultura de la legalidad. “No hay magistrados de primera ni de segunda y no pueden estar ganando ni menos ni más. No puede estar por encima la justicia electoral de la civil, de la penal, o laboral para eso son los magistrados”, refirió Wong Meraz previo a la conferencia que impartió ayer en la Casa de la Cultura Jurídica al lado de Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al evento asistieron la alcaldesa y el secretario de Gobierno, María Teresa Jiménez y Javier Luévano Núñez; también se dejaron ver la diputada Citlalli Rodríguez, Antonio Martín del Campo, exalcalde y Nora Ruvalcaba Gámez, militante de Morena… y no, el gobernador no asistió, de otra manera hubiera escuchado que su decisión de no otorgarle presupuesto al Tribunal Electoral local no se trata de un berrinche o una graciosa concesión, sino que vulnera el Estado de Derecho, claro, como son palabras grandilocuentes, igual no hubiera hecho caso, porque a Orozco Sandoval le gusta lo simple, lo sencillito, tantos años en campaña lo han atrofiado, ya que dirigirse a las masas no es tan sencillo, hay que adecuar el lenguaje, que el pueblo no sienta que se le está hablando desde las alturas… sí, como Andrés Manuel López Obrador o Donald Trump; el problema de esta simplificación es que suele mentir, como apuntamos al principio, Martín Orozco no se tienta el corazón para comparar el presupuesto del Tribunal con el del DIF, o sea, ¿en serio?, ni siquiera son partidas similares, los propósitos no son los mismos, pero deja en el aire la idea de que se descobija a los más necesitados por entregar dinero a unos magistrados, cuando no es así.

Normalización. La normalización de este discurso de lo simple de la administración de Martín Orozco funciona en detrimento de la información que requieren los ciudadanos, ¿cómo alentar la participación ciudadana y fortalecer las instituciones electorales si el gobernador se niega a otorgar presupuesto sólo porque Héctor Salvador Hernández Gallegos no era su gallo? Y esto es a todos los niveles, Alberto Aldape Barrios se quiso chamaquear a los reporteros señalando que la tendencia a la alza en la desocupación no es culpa de la mala praxis gubernamental, sino que se debe a “fenómenos estacionales”, y cuando se le desmiente con las mismas cifras oficiales, el titular de Sedec asume que una tasa de desocupación de 4% es “normal”, “está bien”, ¿sí? Nadie es tan ingenuo para demandarle al gobierno que genere empleos, pero ¿está bien que Aldape Barrios disminuya el fenómeno?, porque a partir de la declaración del de Sedec, va a parecer “normal” la tendencia a la alza en la desocupación, ¿y las promesas de campaña?, ¿y los 15 mil pesotes que todo íbamos a ganar cuando ganara Orozco Sandoval, y el de que te cumplo, te cumplo?

Reparto de culpas. Más que repartir responsabilidades por los últimos sucesos en el Congresito, lo que se distribuye e importa en el nivel de vergüenza que cada bando debería de sentir. “Le debe dar mucha vergüenza a él, a nosotros no; a nosotros nos da mucho gusto poder levantar la voz por toda esa gente que votó por todos los partidos de oposición, y que resultan ser tantito más que los partidos en el poder”, expresó el diputado priista Sergio Reynoso Talamantes en relación con el actuar de Guillermo Alaniz de León, coordinador de la bancada mixta. Insistió en que los blanquiazules tuvieron que hacerse de un aliado para ser mayoría en Congreso, toda vez que los votos no les dieron para alcanzar mayor número de curules, y recalcó que la mesa directiva para la diputación permanente es ilegítima y por tanto el nombramiento de su enfermizo cómplice, Jesús Morquecho, en la presidencia. Reynoso Talamantes destacó: “No quisiéramos que ni el Ejecutivo, ni el Legislativo ni el Judicial, estuviesen bajo los ojos de una ciudadanía que pudiesen ser crítica a decir que hay falta de respeto mutuo, al contrario, hay un absoluto respeto y comunicación con los demás poderes. Pero sí exigimos a los diputados de mayoría, que efectivamente estén en una posición de diálogo, de entendimiento, que permitan entender qué es lo que está mal”.

Huevito kínder… Como cliente de mueblería con prisa, el secretario de Servicios Públicos del Municipio, Héctor Anaya Pérez, quiere que le entreguen las cosas sin armar, o al menos es lo que comentó el secretario de Obras Públicas, Marco Antonio Licón Dávila pues resulta que la Alameda no ha sido entregada a la Dirección de Parques y Jardines, que depende de Servicios, por el vandalismo que ha sufrido el mobiliario del lugar y es que la empresa constructora se comprometió a reparar los juegos y juguetes que han sido dañados por los vándalos en el lugar, por lo que hasta que esto no suceda, la obra no podrá ser entregada, sin embargo, según Licón Dávila, Anaya Pérez le ha dicho que con que le entregue las piezas y la obra él se va a encargar de armar, como si de un huevito kínder se tratara.

Ejemplo. Muchos deberían seguir el consejo de la actual presidente de Mujeres Empresarias, Susana López de la Parra, quien al ser cuestionada sobre la posibilidad de integrarse en el servicio público al término de su cargo dentro del organismo no gubernamental, que concluye a finales de este mismo año, dijo que “la persona que se va a la política no es muy bien recibida”. Recalcó que su integridad como persona y como empresaria se vería afectada, algo que de verdad valora y prefiere seguir haciendo lo posible desde su trinchera, más cuando ocupa actualmente un lugar en el Comité Ciudadano Anticorrupción. Insistió en que siempre ha sido una mujer que ha participado activamente en el trabajo en su metro cuadrado, que es desde donde más puede contribuir; esto debería aprender por ejemplo el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alberto Aldape Barrios, quien era más asertivo y congruente al frente del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, pero se vio tentado por un puesto en el gabinete de Martín Orozco Sandoval y se dedica a navegar con bandera de ignorante, cuando bien conoce las estadísticas económicas del estado, que él mismo se dedicó a difundir desde el CIDE. Por lo pronto las Mujeres Empresarias están destacando y participarán en la Semana del Emprendedor, que es del 11 al 15 de septiembre en el Centro Banamex, “es muy importante porque está manejando a las mujeres empresarias y emprendedoras, vamos a estar en coordinación con la Sedec para participar dentro de este programa”, indicó la presidente de Memac.

La del estribo. Ayer, nomás por no dejar, escribimos que había de dos sopas con el nombramiento de Lorena Martínez Rodríguez como titular nacional del Movimiento Territorial del PRI, hoy, tras ver la zalamería con que los priistas le rinden pleitesía, no queda claro que Lorena Martínez empleará esa estructura para hacer política como ella sabe, no por nada el MT es todavía hoy una de las estructuras vigentes de la no tan alicaída maquinaria electoral. Y nos quedamos con ganas de escribirle de la conversación entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, de las declaraciones de amor del estadounidense, de la simpleza del gringo, de lo terrible que debe ser tener que tratar con un presidente así, tan básico, quién sabe qué se sentirá… ¿Cómo? Ah, sí, sí sabemos qué se siente. Buen fin de semana y nos leemos el lunes.

