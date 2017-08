La Purísima… Grilla: Los conejos panaderos

Seguimiento. La Fiscalía General del Estado alista un paquete de protocolos para la investigación de diferentes causas penales, entre ellas la trata de personas, lesiones de mujeres, feminicidios, delitos contra periodistas, entre otros, anunció el titular de la institución René Urrutia de la Vega, quien aseguró que su implementación no pasa de este mes. Aseguró que están en la última etapa, ya que actualmente se afinan detalles con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, quienes han estado aportando sus puntos de vista.

Fuera de lugar. El gobernador Martín Orozco Sandoval se desmarcó del proceso judicial contra el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat por la presunta compra simulada de un tomógrafo. Cuestionado sobre si su gobierno daría el perdón en caso de que la justicia federal confirme la condena de dos años y nueve meses de prisión, así como el pago de 13.8 millones de pesos, Orozco solamente dijo que el tema está afuera de su cancha, “el Poder Judicial ya emitió una sentencia, todo el mundo tiene derecho a recurrir a otras instancias y eso continuará su curso (…), nosotros vamos a continuar el proceso jurídico para que el tribunal de distrito o los colegiados, no sé qué instancia vaya, puedan determinar la sentencia o perdón definitivo, pero es un tema que está fuera de nuestra cancha”.

Calladito se veía más bonito. Los ciclos entre los panistas se repiten, algo no aprenden, ahí tiene el trémulo silencio en que se mantiene Luis Armando Reynoso Femat desde que se dieron a conocer que se le investiga en Estados Unidos, ya sólo usa su página de Facebook para las notas que paga en un blog que se dice medio de comunicación para golpear a los enemigos del Señor de los Rayos, ¿volverá a ser el Simpatías de siempre?, quién sabe, por lo pronto, ya reapareció Antonio Martín del Campo, como le habíamos comentado, grafiteando bardas en varias partes de la ciudad, frases que se asegura que provienen de su librero, así el exalcalde se manifiesta más que puesto para contender por una senaduría en el próximo proceso electoral. Por supuesto en los espectaculares no aclara que esa es la intención del político, pues si se aclara se trataría de un burdo caso de acto anticipado de campaña. Rafael Moreno Valle dejó grandes enseñanzas en Aguascalientes de cómo promover la imagen fuera de periodo electoral, jugándole al intelectual, y por lo visto Martín del Campo le quiere aprender algo, pero nomás no le alcanza. Hay que estar atentos al resto de los aspirantes a los puestos de elección popular para el próximo año, y sus nuevas formas de evadir la ley para autopromoverse.

Sí cómo no. Ante la posibilidad de que se modifiquen las rutas de la peregrinación de los camioneros que además de ser molesta para muchos de quienes habitan o trabajan en el Centro Histórico de la Ciudad, representa un riesgo para la arquitectura de las calles por las que circulan las pesadas unidades, José María de la Torre Martín se deslindó del tema, al referir que son las propias agrupaciones sindicales de los choferes de autobuses y unidades de transporte, los que se organizan para trazar la ruta por la que circularan. ¿Le creeremos?, no es posible que nada referente al quincenario de la Virgen de la Asunción se realice sin el consentimiento de la Diócesis de Aguascalientes, por lo que no puede decir que los camioneros vienen a hacer al centro lo que les plazca, pues el ruido y tráfico que provocan durante la tarde y noche del 14 de agosto, es con la venia de la Iglesia, y del propio Ayuntamiento y otras instancias que otorgan el permiso para que se realicen estas peregrinaciones, sin considerar el daños que llegan a causar.

Los conejos panaderos. Azucena Romero Rodríguez, presidente la Cámara de la Industria de la Panificación en Aguascalientes, comentó a Claudia Rodríguez que el gremio se quejaría ante el Instituto de Servicios de Salud del Estado (Issea) por la campaña en contra del consumo del pan; y el Issea ya contestó, la jefa del Departamento de Comunicación Social del Issea, Karina Benítez Monsiváis, le hace tres precisiones a la dirigente de los panaderos a través de un correo, que a continuación citamos:

1.- La campaña “Entre el sobrepeso y la obesidad solo hay un paso”, la implementó la Secretaría de Salud federal.

2.- El ISSEA no es responsable de los mensajes, contenidos, publicaciones, estrategia de difusión o enfoque de la campaña.

3.- Los espectaculares o cualquier otro medio de difusión que se utiliza en dicha campaña son pautados a nivel federal.

Por lo pronto, tras la publicación de la nota y el aviso de la queja, ayer el espectacular de las lonjas de pan que estaba frente a la Clínica 1 del IMSS fue retirado; y como festejo, nos comimos cuatro tortas de resistol.

Offside. Y mientras algunos lorenistas, como Roberto Tavarez, se la pasan acariciando el lomo de sus hazañas pasadas e imaginándose a sí mismos como los grandes estrategas, otros prefieren desmarcarse, como José Luis Proa, quien ayer se estrenó con un video en Facebook para anunciar su renuncia al PRI, quien fuera regidor por ese partido y en varias ocasiones buscó una candidatura al Congreso estatal, dejó a un lado sus 15 años de militancia tricolor, tras darse cuenta que “el PRI se aleja de su propio espíritu, pero también de la comunicación, de la realidad, del contexto social y político”, en lo que no podemos estar más de acuerdo, José Luis Proa acusó a quienes están encabezando la renovación en el PRI de no darse cuenta de los cambios necesarios, así que decide hacerse a un lado, no sin antes mencionar que ese partido “no puede ser rehén de un grupo, el PRI ya no debe rendir culto a las dinastías, a los apellidos”; en su renuncia pública al tricolor no avisa si se va a otro partido, como los colaboradores de Carlos Lozano de la Torre que hoy son atendidos por Aldo Ruiz en Morena, e informa que seguirá participando pero desde la ciudadanía y menciona a Nosotrxs y el Frente Ciudadano por México. En general, los comentarios a este anuncio han sido buenos deseos, excepto por la mosca en la sopa del excandidato a la alcaldía, Jesús Ríos Alba, quien en un plan ardidísimo, acusó a Proa de haber traicionado al partido en la campaña 2016… En fin.

La del estribo. Sobre la nota Viola ICA cláusulas de la convocatoria del Pecda firmada por Edilberto Aldán, nos responde la directora del Instituto Cultural de Aguascalientes, lo que nos queda claro es que se cometió un error administrativo, que Juan Daniel Mosqueda Esparza, más allá de si merecía o no la beca, no podía participar en la convocatoria y que se corrigió el error, pero, si como se nos indica, se corrigió desde los primeros días del mes, ¿no merecía ser difundida la noticia en aras de la máxima transparencia? Usted decida, por lo pronto lo dejamos con el Correo ilustrado en comento (ay sí, en comento).

Correo Ilustrado: http://www.lja.mx/2017/08/correo-ilustrado-ica/

