La Purísima… Grilla: Mentiras

Hay tres tipos de mentiras: mentiras, grandes mentiras y estadísticas, le encanta señalar a la clase política, claro, cuando les conviene, es decir, cuando los datos reflejan una realidad que no cabe en sus informes, la información difundida ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval) contradice el pregón del progreso en que el gobernador Carlos Lozano de la Torre aseguró en que había dejado a Aguascalientes, en su último Informe de Gobierno incluso señaló que los datos del Coneval indicaron que durante los seis años de su administración se redujo “en más de un 40 por ciento los niveles de pobreza extrema, lo que significa que más de 18 mil personas, mejoraron su situación social y económica”… Mentira, si bien Aguascalientes se encuentra en el cuarto lugar entre las entidades de la República que lograron reducir los índices de pobreza, el total de personas que se encuentran en pobreza extrema sumó 30.2 mil personas, en los dos últimos años de la administración lozanista, se revirtió la tendencia a la baja en esta clasificación y pasó de 25.3 mil personas a las más de 30 mil; a eso, súmele el incremento del número de personas que se encuentra en situación vulnerable por ingresos, es decir, aquella población que no presenta carencias sociales, pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar, o sea que apenas y les alcanza para adquirir la canasta alimentaria básica. Los datos del Coneval abarcan justo el sexenio de Lozano de la Torre, no hay vuelta de hoja, quien quiera discutir que en la edición de hoy tenemos un sesgo partidista, le recordamos la definición del Coneval de lo que es pobreza extrema: “Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana”, algo que parece un insulto se vuelve una realidad: muertos de hambre; cuando los defensores de Lozano de la Torre intenten refutar (con argumentos, por favor, con datos) estas cifras, lo primero que hay que recordar es que fue mentira que se pactara “una Gran Alianza Social para atacar la pobreza y la desigualdad, a efecto de erradicar la pobreza extrema de 13 mil familias en el estado”, como se comprometió el gobernador priista ante notario público; pero sobre todo, la terrible, angustiosa e injusta precariedad en que viven más de 30 mil personas en Aguascalientes, más 30 mil que lejos de ideologías o partidismos, no ganan lo suficiente para comer.

¿Dónde quedó la bolita? El gobernador Martín Orozco Sandoval dijo haber presentado desde junio, junto con sus colaboradores, sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses actualizadas, como se comprometió el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas en rueda de prensa. Sin embargo, aseguró que el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO) aún no las publica, esto en respuesta al reclamo realizado por Coparmex hace unos días, sobre el incumplimiento del gabinete estatal en lo que fuera compromiso de campaña de Orozco Sandoval, actualizar cada año su 3de3. Al parecer, la triple declaración aún no aparece en la plataforma de internet debido a que se están realizando las correcciones. Pero ¿todavía? La última vez que el gobernador justificó la falta de transparencia atribuyéndola a las propias políticas del organismo fue el mes pasado, y al parecer es fecha en que no satisfacen sus expectativas. No sea que tenga el mismo desenlace que con Juan Antonio Martín del Campo, cuando fue presidente municipal juró y perjuró que su equipo conformaría el primer municipio transparente, pero su administración terminó antes de que el IMCO hiciera públicas las declaraciones.

¿Usted se va a reelegir?, es el cuestionamiento habitual de los representantes de los medios a los legisladores locales, y al momento las respuestas son alguna de estas o la combinación de varias: “no estoy interesado”, “tengo mucho trabajo por ahora, no pienso en ello” y los más honestos señalan que “mi partido tomará esa decisión y yo obedeceré lo que me mandate”. En el caso del diputado panista Jaime González de León señaló tajantemente que: “No, yo les dije desde el primer día, nunca ha sido mi intención reelegirme”. Tampoco le interesa estar en la nómina del gobierno estatal. “No es de mi interés (la reelección) ha sido una buena experiencia, el estar en el Poder Legislativo, es un compromiso enorme, que yo creo que todos los compañeros lo valoramos de esa manera. Pero desde un principio no ha sido mi intención”, señaló. Ya habrá oportunidad de comprobarlo. Aseguró que la experiencia en el servicio público ha sido más técnica que política y el Poder Legislativo tiene una parte predominantemente política que no es lo que más le gusta, es más, no le agrada ni es en lo que les gustaría desarrollarse. A pesar de que al principio de la legislatura fue de los diputados que más ruido hizo como presidente de la Comisión de Vigilancia y el tema del Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes que devino en el relevo de su titular.

No es poca cosa… Según el secretario de Servicios Públicos Municipales, Héctor Anaya Pérez, que no tenga cabeza la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semadesu) no es para tanto como lo denunció el regidor Miguel Romo Reynoso, pues esa secretaría apenas tiene injerencia en decisiones que en este momento se están llevando a cabo, como la firma de convenios para la quinta etapa del Relleno Sanitario San Nicolás, pero bueno, si esto fuera cierto, aún quedan pendientes todos los demás permisos que tiene que validar la Semadesu que van desde la simple tala de un árbol centenario hasta la autorización de la construcción de un centro comercial y es que hay que pensar que si algunos constructores hozaron tumbar cientos de árboles para construir una plaza outlet ante la vista de Karina Ortega González, ¿Qué no pueden hacer ahora que nadie los ve?

¿Me estás oyendo, inútil? Enrique Peña Nieto defendió el Mando Único en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (en la que participó el gobierno estatal) ya que así se transformarían los más de mil 800 cuerpos policiacos que hay en el país en 32 policías estatales, el presidente también se manifestó en contra de la propuesta de Mando Mixto: “la propuesta de Mando Mixto que se discute en el Congreso podría, desde la perspectiva del Gobierno de la República, generar incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad, independientemente del modelo que se escoja, es urgente alcanzar una definición en esta materia”… Ouch, estuvo dura la pedrada.

La del estribo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación resolvió en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional electoral por el que se había aprobado “ejercer la facultad de atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes en la contienda electoral”, conocido como los lineamientos de “cancha pareja”. El TEPJF concluyó que el INE excedió su facultad reglamentaria, ya que no puede modificar o alterar el contenido de una ley, tomando en cuenta que los reglamentos tienen como límite natural los alcances de las disposiciones a las que reglamentan, de manera que solamente pueden detallar las hipótesis y supuestos normativos legales para su debida aplicación, pero no pueden incluir nuevas disposiciones, ni crear limitantes distintas a las previstas expresamente en la ley. Los magistrados consideraron que los lineamientos impugnados establecen normas prohibitivas y restrictivas para diversos sujetos regulados y personas en lo individual, relacionadas con aspectos como propaganda gubernamental, informes de labores, fiscalización y régimen de sanciones, que imponen obstáculos injustificados para su actividad pública.

@PurisimaGrilla