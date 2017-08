La Purísima… Grilla: Mil borreguitos saltan sin avanzar

Brincan, brincan los borregos dentro de un corral. ¡Sabadazo!, reunidos en el salón de un hotel muy chic, nos presentaron a la diputada perredista Cristina Ismene Gaytán Hernández, qué quién sabe cómo se relacione con Aguascalientes, pero ahí estaba, en la mismísima mesa de los convocados por Fernando Herrera Ávila para conformar el Frente Amplio Democrático (FAD) en la entidad, nos llama la atención que estuviera en el presídium la diputada federal del PRD porque su presencia no deja de reflejar desde dónde vienen las iniciativas que incidirán en lo electoral en Aguascalientes, es decir, lo del sábado fue una muestra de músculo panista y desde el centro, pues sólo el senador Fernando Herrera podría haber sentado en la misma mesa a Paulo Martínez López, Emanuelle Sánchez Nájera, la senadora Angélica de la Peña, Jorge López Martín y a Jesús Quiñones, en su papel de secretario general del Partido Encuentro Social (nos vemos en necesidad de aclararlo, porque ante lo borrado que está ese partido en su fusión con el PAN, ya se nos había olvidado que existía en la entidad). Cada uno de los representantes de partido tuvo un sentido discurso acerca de la necesidad del FAD y cómo se relaciona con sus intereses, el dirigente estatal panista, Paulo Martínez, dijo que se requería construir un “frente amplio opositor”, ah, chirrión, pero ¿qué el PAN no es gobierno en casi todo Aguascalientes?, obviando lo evidente, a Martínez López al invitar a que participen todos, toditos, la sociedad civil, académicos, empresarios y de todos los sectores casi se le sale al invitación a participar en la plataforma electoral panista; lo mismo que al diputado federal Jorge López Martín, quien remarcó el “desafío”, el “reto” que se vivirá el próximo año electoral, que suponíamos que se refería al alza en las encuestas de Andrés Manuel López Obrador, ¿o no?, aunque en Aguascalientes habría que revisar si esa tendencia se refleja, porque en las urnas nomás no levanta Morena, al grado que López Obrador no llena la plaza… Quizá por eso Fernando Herrera se puso específico e indicó que no se trata de todos contra los morenitas, sino de todos contra el PRI, que porque el actual sistema político está “devastado por la corrupción” y la población vive “un miedo generado por la inseguridad que avanza de manera consistente en todo el país y un sistema político que es a todas luces inoperante de acuerdo a las exigencias de la sociedad”… Ok, muy bien, con “sistema político”, suponemos, que el senador se refiere a ese al que debemos que en el Senado no se pongan de acuerdo el PAN y el PRI para nombrar un fiscal anticorrupción, ¿ese?, o quizá al sistema político que permite a Acción Nacional reproducir las prácticas del PRI en el Congresito y mayoritear sin ton ni son… no entendimos a cuál. Suponemos que el dirigente estatal del PRD, Emanuelle Sánchez, lo tiene más claro, pues no se cansó de hacer caravanas y agradecer que lo honraran con una sillita en el primer foro para la construcción del tal FAD, aunque también nos quedó la duda de si Sánchez Nájera sabía a qué iba, porque lo que el perredista destacó como necesidad fue que se armara una agenda legislativa plural… De regreso al terruño, ¿no estará informado el dirigente de cómo le batean todas sus propuestas al diputado Iván Sánchez Nájera?, ¿no le informará el diputado plurinominal a su hermano cómo le hacen el feo los del PAN en el Congresito, incluso con aquellos temas que se relacionan con la homologación de las leyes locales con las de la Federación?, porque sí, a la senadora Angélica de la Peña se le puede hacer bien fácil contradecir a Fernando Herrera indicando que lo que se busca es un “gobierno de coalición” para cambiar aquello que no cambió con el regreso del PRI de Enrique Peña Nieto, pero para Aguascalientes, desde hace varios periodos legislativos, si a alguien se le puede culpar de que nada haya cambiado es a Acción Nacional, porque, pues, este, senadores y diputados son mayoría blanquiazul. Como sea, mal y de malas, con una pobre argumentación y sin querer mencionar al elefante (azul) en la habitación, la “oposición” en Aguascalientes atendió el llamado de la voz del amo y ya dijeron que van con el FAD, eso sí, para que se vea desde ahorita quienes son los que no se quieren juntar, y a quienes seguramente responsabilizarán de la desunión de la oposición (de nuevo, en Aguascalientes, ¿cuál y contra quién?), todos hicieron énfasis en que ni Movimiento Ciudadano ni Nueva Alianza, asistieron a la reunión, aunque Emanuelle Sánchez Nájera asumió el papel de mandadero y dijo que sí, que también estaban por unirse al Frente Amplio… En fin.

El respeto al presupuesto ajeno… El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Fernando Herrera Ávila, señaló que el Tribunal Electoral local -cuya conformación fue demorada más de un año a capricho de los integrantes de la Jucopo- no es un órgano creado a gusto ni a satisfacción, sino que sirve para dirimir conflictos. El panista dijo desconocer el conflicto en torno a la falta de presupuesto, que no le ha permitido instalarse y operar, a semanas del arranque del proceso electoral federal y poco más de un mes del proceso local. Si bien en mayo los magistrados elaboraron un proyecto presupuestal de 36 millones de pesos, que a solicitud de la Secretaría de Finanzas y el Congreso local fue reducido a 19 millones; considerando que el monto requerido es todavía excesivo, tanto el Ejecutivo como el Legislativo plantean la asignación de seis o cuando mucho nueve millones al órgano jurisdiccional para lo que resta del año. Herrera Ávila reconoció que hay razones para restringir el presupuesto, pero confió en que Martín Orozco Sandoval dé una solución a la problemática. En su opinión, lo que el gobernador calificó como un “aparato inservible” es no sólo un órgano necesario, sino imprescindible para la democracia, “yo respeto cualquier forma de pensar distinta a esta, simple y sencillamente creo que debemos de ser respetuosos de la ley y darle el espacio de expresión a cada uno de los que estén involucrados”, dijo. El senador también desconoció acerca de la posible impugnación del presupuesto ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de que los magistrados no queden conformes con el dinero que se les asigne.

Fuera de la bacinica. Los dictámenes que analiza la Comisión legislativa de Educación y Cultura, que preside Jesús Morquecho Valdez, con las que pretenden la creación de un centro de capacitación para docentes, el diseño de una herramienta para detectar problemáticas sociales en el estudiantado y dar capacitación a los padres de familia, suenan más a políticas públicas que a propuestas de ley. Se entiende que mientras una ley regula y sanciona, una política pública diagnostica y soluciona; aunque si se toma en cuenta que los diputados cuentan con varios asesores expertos en los temas que pretenden legislar, seguramente esta observación está de más.

Sin tránsitos… Es verdad, muchas veces los ciclistas realizan acciones que comprometen su seguridad y no necesariamente los conductores de automotores que los atropellan son los culpables de haberlos impactados como lo señaló el director de Tránsito del municipio, José de Jesús Rodríguez Benavides, sin embargo, no nos podemos tapar los ojos y fingir que muchos conductores son negligentes a la hora de tomar el volante como lo ha demostrado el usuario de Facebook, Josafat Joss, quien se ha dado a la tarea de grabar decenas de vídeos en los que demuestra cómo los automovilistas sin ningún arrepentimiento ocupan las ciclovías y obstruyen el paso de los peatones, además de que prácticamente nadie respeta los límites de velocidad, pero ¿a qué se debe esta falta de educación? Probablemente a una falta de imposición del orden de los tránsitos del municipio, los cuales, por cierto, tienen sólo 45 patrullas funcionando de las 70 que poseen, así ¿cómo van a hacer cumplir la ley? Y mientras tanto, van ocho ciclistas muertos.

La del estribo. ¿Vive o trabaja cerca de la XIV Zona Militar y Segundo Anillo de Circunvalación, La Alameda y la calle Madero?, pues prepare sus oídos, así como su paciencia y tolerancia, hoy, precisamente hoy es la peregrinación de los autotransportistas, quienes desde temprana hora comienzan a decorar tractores, camiones y taxis con globos e imágenes de la Virgen de la Asunción para mostrarle su devoción, para luego iniciar el recorrido que le mencionamos y arribar a la Catedral de Aguascalientes a partir de las 19:00, con las sabidas molestias a la circulación vehicular; tome sus precauciones.

@PurisimaGrilla