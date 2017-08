La Purísima… Grilla: No todos somos Duarte

Doñitas. Nadie, absolutamente nadie peló la atenta misiva que dicen que Augusto Gómez Villanueva mandó para pedir que aplazaran otros diez días el registro de candidatos a tumbar del sillón rojo a Norma Esparza Herrera, ¿qué esperaba, que el delegado del CEN del PRI, Francisco Escobedo Villegas, le dijera: sí, cómo no?, pues eso fue precisamente lo que le dijo: sí, cómo no, de la misma manera que le pintaron sus cremas a la consulta a la militancia, porque según los priistas nada más democrático que las decisiones cupulares (cupulares, dice), el nuevo PRI que es el mismo viejo PRI de siempre, sabe cómo calmar sus aguas, a los del sector juvenil, esos enjundiosos millennials cuyo mayor mérito consiste en hacer memes en contra de los gobiernos panistas, ya les dijeron que les van a apartar el 30% de las candidaturas, y como esos jóvenes no saben de la vida fuera de la pantalla, pues con eso los contentan; así que para el registro de la fórmula de unidad, los del PRI recurrieron a su base dura, a la militancia activa: las doñitas, en la sede del Revolucionario Institucional les prepararon platitos con cacahuates y sabritones, vasitos de unicel y sobrecitos de lechita para llenarles la panza y, enjundiosas, sí, cómo no, recibieran enfebrecidas el sacrificio que hicieron Enrique Juárez Ramírez y Miriam Dennis Ibarra Rangel para presentarse como el dúo dinámico que la mayoría silenciosa eligió para barrer el cascajo en que han dejado al tricolor. Siempre fieles, las Doñitas devoraron los manjares adquiridos en el Oxxo mientras esperaban la declaración de principios de la dupla que no que no, sí que sí, ya llegó el que va a revivir al PRI, ya casi habían terminado de embolsarse los cofimeit y el galleterío surtido rico, cuando entró Dennis Ibarra, eficaz, oportuna, tronante: no, señores, no se equivoquen, en el PRI: No todos somos Duarte.

Surtido rico. Nos gustaría escribir que se hizo un silencio sepulcral, la aspirante a secretaria general y reconocida por hacer su carrera política a la sombra de Carlos Lozano de la Torre se había atrevido a nombrar la soga en la casa del ahorcado… en apego a la verdad, ni le hicieron caso, así hubiera gritado Silencio, pollos pelones, ya les van a echar su maíz o Político pobre, es un pobre político o Infraestructochor… lo que fuera pues, las Doñitas hubieran aplaudido igual, porque para eso las llevan y ellas saben que a eso van…

Infraestructochor. La diputada a la que en su casa de gestión la reconocen (y eso porque hay una lona) Miriam Dennis Ibarra Rangel expuso en su discurso, luego del registro de la fórmula que integró con Enrique Juárez para ser la próxima secretaría general del Comité Directivo Estatal del PRI, estar consciente que el priismo en Aguascalientes está enojado, lastimado y con algunos sentimientos encontrados. Después de mencionar que ella inició muy joven en el partido como una más (snif, snif), y que luego de trabajar fue elegida para contender como diputada local en el 2010, demuestra que el PRI es un partido democrático. Expuso que el trabajo de dirigencia y militantes no sólo debe ser con miras al 2018, sino para todos los años venideros, ya que es el partido de las causas sociales, “aunque algunas personas no lo hayan sabido entender” (close up a una furtiva lágrima), al referirse que algunos actores se alejaron de los ideales que han distinguido al partido. “No todos somos Javier Duarte, no todos somos Roberto Borge, demostremos todos que el PRI no está vencido, que está más fuerte y unido que nunca y que gracias a su apoyo, y si la Comisión de Procesos Internos lo determinan, bajo la conducción de Enrique Juárez, todas y todos estaremos incluidos; no queremos que otro priista más abandone nuestras filas por falta de oportunidades”. Finalmente, expuso que son tres los requisitos que se exigen en el ámbito nacional para ser candidatos en el PRI: ser una persona competitiva, que no tengan señalamientos por temas de corrupción y que sean orgullosamente priistas. O sea que lo que Ibarra Rangel quiso decir, es que en la repartición de personajes corruptos, nadie se tiene por qué pelear, pues en el PRI hay de sobra para que a todos les toque, claro que no todos son Javier Duarte, también pueden aspirar a Rodrigo Medina, Tomás Yarrington, vamos, que en una de esas, hasta les toca ser Enrique Peña Nieto, para todos alcanza… Bueno, no, realmente no para todos, vestidos y alborotados dejaron las cúpulas al imponer a Enrique Juárez y Dennis Ibarra a los perdedores de siempre, que lucharon por la democracia como nunca, pero se disciplinaron como todas las veces: Citlalli Rodríguez, Enrique Rangel, Mario Guevara, María de los Ángeles Aguilera y los que se acumulen esta semana.

¡Chamacos malcriados! ¡Miedosos que vendan! En cada hogar de los aguascalentenses hay una persona que le arde el pecho por participar, porque haya un cambio, pero una sola persona no puede salir gritando a las calles para que se acabe tanta injusticia, a esa es a la gente que busca captar Morena, el consejo estatal se está organizando para que el pueblo participe y se una, que vaya a engrosar las filas de partido. Sin embargo, lejos de sumar, los morenitas cada día se dividen más, pues a la rueda de prensa organizada la mañana de este miércoles por el Consejo Estatal, no fue convocado el presidente Aldo Ruiz, a quien incluso ni se le dio por enterado del asunto; tal es la fractura de la franquicia de Andrés Manuel López Obrador en Aguascalientes, que sacan los trapitos al sol, y entre ellos mismos desestiman el trabajo de sus colaboradores. Así las cosas; ¿Qué esperanza tenemos con ese tipo de partidos?

Maestro limpio… Ahora resulta que luego de haber defendido a capa y espada al secretario de Seguridad Pública del Municipio, José Héctor Benítez López, los regidores del PAN ya no están tan contentos con él luego de las declaraciones del gobernador Martín Orozco Sandoval, del lunes pasado, cuando aseguró que la corporación municipal tiene un gran problema, o al menos eso fue lo que indicó la regidora de Morena, Jennifer Parra Salas el día de ayer, al dar a conocer que junto con los regidores de oposición y uno que otro del PAN, prepara un documento para pedir la destitución de Benítez López al fiscal del estado, René Urrutia de la Vega, por sus varias pifias; ¿Será este tema el que terminará de unir al Cabildo del municipio? ¿Los regidores del PAN defenderán a su jefa María Teresa Jiménez Esquivel o mejor quedarán bien con el gobernador?… Pare de dudar, ya Paulo Martínez López jugó sus cartas y ayer por la tarde, eso dice él, sentó a Martín Orozco Sandoval con la alcaldesa, como escriben los calumnistas que sólo se dedican a reproducir el boletín, “Se reúnen, en sesión de trabajo conjunto, Tere Jiménez, Martín Orozco y Paulo Martínez”… Ah, caray, ¿trabajo conjunto”, ¿pues luego?, ¿o sea que hay reuniones de trabajo individual?… En fin, como le dijimos, ese “desencuentro” es pura anécdota y hay cosas más relevantes que los chismesitos que venden como notas los “periodistas” abandonados por la ubre gubernamental. Ouch.

Impugnadores Anónimos. Entre las 105 impugnaciones contra los lineamientos para garantizar la equidad en la contienda de 2018, se cuenta un recurso presentado desde Aguascalientes. Según estrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la diputada federal priista María de la Paz Quiñones Cornejo interpuso el recurso SUP-RAP-250/2017 desde esta entidad contra el acuerdo “cancha pareja” que prohíbe que cualquier aspirante a un cargo de elección popular compre publicidad en medios de comunicación, redes sociales y vía pública a partir del 8 de septiembre, cuando inicia el proceso electoral. Estas medidas, lanzadas el 19 de julio, también fueron impugnadas por diputados locales de todo el país, consejerías jurídicas de dos entidades federativas, presidentes municipales, medios de comunicación e incluso por la Presidencia de la República. Destaca también que la dirigencia local del PRD impugnó otro acuerdo del INE con los lineamientos que regulan los criterios respecto de la aparición de dirigentes y voceros partidistas en tiempos de radio y televisión.

La del estribo. Para todos alcanza, si como dice Dennis Ibarra no todos son el Javidú en el PRI, para aquellos que como canta Emmanuel al final se quedaron con los brazos abiertos, pues siempre les queda ser Arturo Núñez Jiménez o Manuel Bartlett y desertar del PRI para a la sombra de Andrés Manuel López Obrador ser gobernador de Tabasco por el PRD, o en un trabajadísimo ejercicio de Alzheimer, convertirse en adalid de la democracia en Morena después de haber regalado la elección de 1988… Arriba, corazones priistas, si Lorena Martínez no pudo hacer más por ustedes, siempre tendrán la opción de irse a Morena.

@PurisimaGrilla