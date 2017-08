La Purísima… Grilla: Nos quieren chamaquear

Cada quien por su lado… Magnificado por los medios, el desencuentro entre la alcaldesa y el gobernador en el tema de seguridad sólo logró dos cosas: que persiguiéramos los gestos y actitudes de María Teresa Jiménez Esquivel y Martín Orozco Sandoval durante el desfile de la Romería; y que Paulo Martínez López saliera de la madriguera donde incuba su candidatura al Senado para darles un pellizquito de hormiguita y así demostrar quién manda en el PAN estatal (risas grabadas). Sobre el primer tema, pues sí, con José María de la Torre en medio, ambos gobernantes se despacharon el desfile completo y casi no intercambiaron miradas, lo que desde nuestra humildísima opinión consideramos absolutamente irrelevante, porque el chiste no es que se saluden de beso, sino que se aborde el tema de seguridad, que se resuelva ya la conversión del C4 en C5, que se deje de culpar a factores externos, que rinda cuentas José Héctor Benítez López y que Sergio Alberto Martínez Castuera asuma la tarea para la que fue contratado, ¿o no?

Asomó la cabeza el presidente estatal del PAN y conminó a Martín Orozco y María Teresa Jiménez a arreglar sus diferencias respecto a la seguridad pública en privado, Paulo Martínez López no quiere que sus panistas tiendan la ropa sucia en el tendedero público, porque, qué va a decir la gente, y justificó el desencuentro despejando la bola fuera de la cancha estatal, Martínez López dijo que el problema de seguridad es un problema en el ámbito nacional, que sólo refleja un mal manejo desde el Gobierno Federal que ha dejado a la deriva los estados y municipios. “Yo creo que hay puntos de vista distintos de los diferentes palacios, tanto de Tere Jiménez como del gobernador, pero yo creo que tenemos que trabajar en conjunto (…) estamos viendo que hay un problema y lo estamos atendiendo, que hay visiones distintas pues está bien y este punto de vista enriquece también las propuestas ya que no hay un sometimiento de una autoridad hacia otra”… Aburrido. El dirigente panista propuso, ya entrado en el tema, realizar un diagnóstico del problema de la seguridad en el estado para que el fenómeno se atienda de forma frontal, sin decir que descubrió el hilo nuevo, tal vez valga la pena que tanto Orozco Sandoval como Jiménez Esquivel atiendan la sugerencia y dejen de jugar a la puntería con los ojos vendados… Ajá. Por otro lado, respecto a la impugnación presentada por Selene Sandoval al programa de actualización panista, Paulo Martínez dijo que cualquier militante insatisfecho con un algún procedimiento es libre de recurrir a los tribunales, “es una parte muy sana en la que se evita un debate estéril dentro del propio partido”. Sin embargo, dejó saber que el programa que se pretende combatir debido al posible mal uso de datos personales, ya fue concluido en Aguascalientes y en su momento fue notificado al INE, que no emitió ninguna objeción. O sea que ni patrás ni padelante.

Humo blanco. Este desencuentro verbal entre panistas, obviamente, también fue aprovechado por la moribunda dirigencia priista estatal, ¿dijo algo relevante Norma Esparza Herrera?, la verdad no, como tampoco la diputada Citlalli Rodríguez González, quien subrayó que este intercambio evidencia la crisis por la que atraviesan los gobernantes del Partido Acción Nacional, ya que con las declaraciones hechas por el gobernador y la alcaldesa de Aguascalientes, expusieron su ineficiencia a la vista de todos. La priista agregó que Orozco Sandoval no se ha dado cuenta que él es quien gobierna la entidad y la alcaldesa insiste en maquillar con mercadotecnia el trabajo que no se realiza, mientras tanto en cuanto a seguridad, el estado ocupa el cuarto lugar en robos a casa-habitación, el sexto en robos a vehículos, además de un 200% en incremento de homicidios dolosos; lo que evidencia una total descoordinación… y así, o sea, bla bla bla, a la mejor Citlalli Rodríguez se fue por la fácil al ver que se le escapa de las manos la dirigencia estatal del PRI, y prefirió enfocar sus baterías contra los azules en vez de comentar los rumores de última hora sobre el cambio en la dirigencia tricolor, por la mañana, los chismosos de siempre redujeron la lista a cuatro candidatos (María de los Ángeles Aguilera, Dennis Ibarra Rangel, Enrique Juárez Ramírez y Enrique Rangel Jiménez) y la dejaban fuera. Por la noche, tras anunciar que si había planilla de unidad podría darse el cambio en la dirigencia esta misma semana, ya era un secreto a voces que las “diversas corrientes” (risas grabadas) se habían puesto de acuerdo, es decir, acataron la instrucción y dejarán el partido en manos de un fiel colaborador de Lorena Martínez y la secretaría general a una consentida de Carlos Lozano de la Torre, es decir, el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal del PRI caerá en manos de Enrique Juárez Ramírez y lo acompañará como escudera Dennis Ibarra Rangel. Dicen que así terminará la telenovela priista titulada Los Beverly de Peralvillo. ¿Será?

Desencuentros de Romería… La unión de las asociaciones civiles en favor de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI se consolida cada vez más luego de que por años existieron rencillas entre varias de ellas, o al menos eso es lo que se pudo ver el día de ayer donde entre otras agrupaciones al Observatorio de Violencia Social y de Género, VIHDHA, Cecadec, Gstyle, Famdi, la Red Mexicana de Mujeres Trans, Mexicanas en Acción Positiva, Fangoria Nice y activistas independientes siendo la gran ausente la asociación de Julián Elizalde Peña y Manuel Gutiérrez Flores la gran ausente… Con el objetivo de seguir posicionando el tema de la diversidad sexual y los derechos de este sector de la población, las organizaciones participaron con una campaña de conciencia sobre el respeto a los derechos de los demás. Marco García representante de Vihdha explicó que se colocaron mantas en algunos puntos principales de la zona Centro de la ciudad, por los cuales pasó el contingente de la Romería, como fue el caso de la esquina que forman Madero y Ezequiel A. Chávez, frente al templo Masónico, en una sex shop, el Colegio de Psicólogos, y un restaurante que se ubican en la misma avenida, con la intención de mantener la presencia; “que no se olvide nuestra lucha”. Con frases como “¿Quién soy yo para juzgarte? Y “aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, bajo el hashtag #AMOENLIBERTAD, se replica esta campaña en redes sociales, y se mantendrán las mantas hasta que los negocios en donde se colocaron lo permitan, indicó el activista. “De entrada hasta desde hoy (martes), vamos a ver si sobreviven la noche y hasta que duren, va a seguir la campaña en redes sociales”.

Romería. Debería escuchar bien Chemita los consejos de sus homólogos; el obispo de la Diócesis de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, quien estuvo como invitado a la Romería en honor a la Virgen de la Asunción, condenó que los ministros de la Iglesia no tengan humildad. El oriundo de Aguascalientes dijo que qué le van a venir a contar a él de pobreza, cuando en la región Istmo se vive en la verdadera miseria, sin embargo, dijo que aún tiene la esperanza de que a pesar del momento tan tremendo que estamos viviendo de corrupción en todos los niveles, inseguridad, falta de trabajo o humillaciones a los pobres, puedan salir adelante. Dijo que quienes están al servicio del pueblo, tanto en el gobierno como en la Iglesia, deberían llevar una vida más modesta, no rodeada de lujos a costa de quienes representan, de esta forma sería posible mejorar las condiciones de la sociedad, tener un mundo nuevo; “Yo no soy juez de nadie, soy hermano, pero sí veo con tristeza que hace falta más acercamiento de los ministros de la Iglesia, empezando por nosotros los obispos, hay que ser gente del pueblo, cargamos su problemas pero también sus esperanzas”. Recalcó para las autoridades, que presumen de muchas propiedades, y se les olvida que ocupar un puesto en el servicio público debe ser de humildad no el poder por el poder; enfatizó el problema de inseguridad que alcanza las esferas religiosas, en su caso dijo que ha sufrido 12 atentados, no por ello dejará de predicar, pero sabe que estar cerca de la gente implica un riesgo, y mantener la guardia. Ahora sí que “¿me estás oyendo, inútil?”, ouch.

La del estribo. Como al titular de Sedec, Alberto Aldape Castillo, se le acabaron las mentiras con las que quiso chamaquear a los reporteros sobre las cifras de desocupación (“es un fenómeno estacional”) su turno al bat lo tomó el subsecretario del Trabajo, Oziel Guerrero de Anda, para desestimar los datos del Inegi que publicamos ayer y que indican que la administración de Martín Orozco suma en seis meses más 23,873 desocupados, resulta que Oziel Guerrero desdeña las cifras que porque son de una encuesta y dice que hay que fijarse en las cifras del IMSS… Este… habrá que enseñarle a leer al subsecretario, porque, como también ayer publicamos, el registro de empleos formales ante el IMSS “indica que en el primer semestre se generaron 11 mil 214 empleos, 3 mil 114 empleos menos que en el mismo periodo del 2016, cuando se registraron 14 mil 238 empleos formales… O sea, Oziel, ¿también nos quiere chamaquear?, ¿pues dónde nos vio cara de funcionarios de gobierno?

