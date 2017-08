La Purísima… Grilla: Pa pa pa payasos Pa pa pa parlamentarios

Quiere llorar, quiere llorar… Vamos a continuar con la sesión solemne, compañeros, pedía Francisco Martínez Delgado al inicio de la sesión de clausura del segundo periodo ordinario, suplicaba el presidente saliente a los diputados de oposición, quienes desde el principio se negaron a que se desarrollara la sesión “solemne”, acuerpado por los asesores repetía una y otra vez lo que le dictaban en las tarjetitas. Una imitación de la sesión del jueves pasado, un Francisco Martínez al que le quedó grande el puesto y le gritaron de todo y sin medida desde las curules, todos, los que se le oponían y hasta su coordinador de bancada. La vicepresidente Elsa Amabel Landín lo interrumpía una y otra vez: “presidente, tengo la obligación de informarle como vicepresidenta que estamos obligados, de acuerdo al artículo 117 del reglamento de la Ley Orgánica, a analizar, discutir y en su caso aprobar los asuntos del orden del día”, en resumen, que estaban obligados a cederle el uso de la voz a todos los diputados que lo pidieran. Sergio Augusto López Ramírez pidió subir a tribuna, lo interrumpió cuantas veces quiso, con la ley en la mano, desde su curul: “Como tú ves te estoy pidiendo lo que marca la ley, no lo que tú crees que es correcto”. Martínez Delgado se empeñó en seguir sus tarjetitas; todos comenzaron a hablar, que si la sesión era solemne, que si no se había discutido la orden del día, que si se les estaba censurando. Anden, no sean malitos, decían los ojos del panista, “vamos a darle la solemnidad que requiere esta sesión”.

Asalto. El Bronx panista estaba vacío, pues Gustavo Báez Leos cumplía con la importantísima misión de ponerse de tapete, ups, no, de ser parte de la Comisión de Bienvenida de los titulares del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial estatales; mientras tanto, Sergio Augusto López Ramírez, al grito de “presidente, en virtud de que no me das la palabra, yo la agarro”, y eso hizo, el del Verde para resumir todas las inconsistencias legales de la asamblea, acusar de censura a los panistas, “están echando mentiras”, dijo una y otra vez; en la fiesta del desorden, subió María Estela Cortés Meléndez, para acusar también “Hemos pervertido la noble labor de legislar en su beneficio”, con voz quebrada indicó que se avergonzaba; le siguió Iván Sánchez Nájera, quien puso en evidencia al encargado de comunicación social como un empleado al servicio de los panistas, ya que la salida en la sesión pasada, José Dávila lo redujo a tres renglones, “callaron a la mitad de la ciudadanía, se negaron a la reflexión”. Por cierto, el experto blanquiazul, José Dávila, mandó vía Whatsapp el discurso que Francisco Martínez iba a leer. Martín Orozco Sandoval y Juan Manuel Ponce Sánchez, los invitados a la fiesta que de solemne ya no tenía nada, llegaron cuando Citlalli Rodríguez estaba en tribuna, “estamos viviendo al seno de este Congreso una dictadura azul… No al fascismo legislativo que quieren imponer”… Bolas.

El que se fue a la villa… Ya con Orozco Sandoval y Ponce Sánchez sentados, procedieron a rendir honores a la bandera y cantar el himno y toda esa cosa bonita y cívica que algunos llaman amor a la patria, pero apenas se retiró la bandera del recinto, cuando Francisco Martínez, por protocolo, tuvo que ceder la presidencia de la sesión a Elsa Amabel Landín para poder ir a la tribuna y leer su mensaje, Sergio Augusto López, otra vez, pidió usar la tribuna, y ardió Troya, en su papel de presidente momentánea, Elsa Amabel Landín, mandó callar a Francisco Martínez: “Le pido, diputado, señor diputado, guarde silencio un momento porque los diputados están pidiendo el uso de la voz”, dos veces: “Le pido diputado a que demos espacio a los diputados que están pidiendo el uso de la voz puedan hablar y después pase usted a su mensaje”. Martínez Delgado, abatido, se regresó a su silla, con el rollito de su mensaje en la mano y aguantando el coraje, para sentarse junto a un pétreo e impávido Juan Manuel Ponce, junto a Martín Orozco francamente divertido. Y no era para menos. Avergonzados por el comportamiento de todos los diputados frente a los señores invitados, apuraron todos los trámites para que pudieran rendir protesta los diputados impuestos en la mesa directiva que “conducirá” los trabajos de la diputación permanente, el regalo de la presidencia al cómplice panista Jesús Morquecho Valdez; Nidia Acosta Lozano, vicepresidente; y como secretarios: Jaime González de León, Arturo Fernández Estrada y Cristina Urrutia de la Vega. Por cierto, el de Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada, quién sabe qué quiso decir en un momento previo a la toma de protesta: “señor presidente, si me permites un comentario, estoy en desacuerdo en la conformación de la mesa, no renuncio y aquí estaré”, o sea que… quién sabe, al final el neoaliancista se acomodó en su regalada secretaría. Ya nadie puso atención cuando Morquecho Valdez convocó a la primera sesión que se efectuará el miércoles 2 de agosto a las 11:00 horas, en el salón Aquiles Elorduy García. La commedia è finita! o si prefiere nuestra tropicalización, con jingle de paleta de malvavisco cubierta de chocolate: Pa pa pa payasos, pa pa pa parlamentarios.

Concuerda. El presidente del Partido de la Revolución Democrática, Emanuelle Sánchez Nájera lamentó que nadie se anime a ir en contra de la orden del partido político del que emanaron, por no jugarse su reelección; aunque por fuera es evidente, no pueden expresar públicamente los desacuerdos que sí tienen al interior del Congresito. “La discusión de altura no puede ser manifiesta porque están más al pendiente de ver si se pueden o no reelegir, si la dirección del partido los puede o no reelegir, les da la oportunidad de contender o no”, y condenó que el interés de Jesús Morquecho y Encuentro Social de pertenecer a este grupo mixto va más por ese lado, de que el blanquiazul le dé el espaldarazo suficiente, político y económico para poder ser reelecto. Sánchez Nájera recalcó que los diputados no se han tomado la molestia de poner a debate los temas de interés público, no sólo no discuten al interior del Congreso, no escuchan a nadie: “Se está llegando a un punto en el que los blanquiazules chantajean al resto de los legisladores respecto a que si no se aprueban en sus términos las propuestas de la bancada mayoritaria, no serán valoradas las propuestas de otros institutos políticos”. El presidente del PRD exigió al gobernador Martín Orozco prestar mayor atención a lo que están haciendo sus correligionarios en el Congreso, no en un ánimo de ordenarles o interferir, pero sí de entender la postura y el beneficio que con sus propuestas legislativas pretenden para la entidad. Urge entonces que se pongan a trabajar, y no tener que esperar, como dijo el dirigente perredista, a que algunos diputados dejen el cargo en busca de la reelección, y que los suplentes sean de mayor altura, que lleguen con ganas de trabajar, al no tener la condicionante de que lo puedan amarrar respecto a una reelección. Sánchez Nájera agregó que el blanquiazul ni siquiera ha tenido una buena estrategia en su pretensión de “aplanar” a los legisladores de oposición, pues su mayoría no les permite aprobar reformas constitucionales, urgió a que trabajen con mucha más capacidad de diálogo y negociación, sensibilidad respecto a los temas y no creerse que llegan con la verdad universal.

En noticias que no tienen la menor importancia: El secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Carlos Iriarte Delgado, externó que para la renovación de Consejo Político Estatal ya se emitió la convocatoria correspondiente, por lo que habrán de trabajar con el Comité Ejecutivo Estatal en dicho proceso. Informó que el registro, como lo señala la convocatoria, será a través de una ventanilla única e iniciará el domingo 6 de agosto, y en caso de no ser así y de haber otras opciones, continuarán con la conducción del proceso, hasta que concluya el 8 y 9 de agosto, y se emita el dictamen correspondiente.

Golondrinas. El gobernador, Martín Orozco Sandoval, aseguró que por ahora ninguno de los miembros de su gabinete le ha expresado deseos de contender en el proceso electoral 2017-2018, sin embargo, reconoció que los ánimos pudieran comenzar a calentarse en septiembre, que es cuando dará comienzo el calendario electoral federal. También habrá que esperar las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ya que será el presidente Ricardo Anaya Cortés quien dará la pauta y los tiempos. Orozco adelantó que la dirigencia estatal blanquiazul arrancará las convocatorias entre octubre y noviembre. Pero “yo me dedicaré a seguir siendo gobierno -dijo- y al momento de que Paulo (Martínez) abra las puertas, seguramente habrá compañeros que expresen su deseo y yo tomaré la decisión, pero no creo que sea antes de octubre”. Recordó que los tiempos los marcan la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Estatal, y los momentos álgidos comenzarán en marzo del próximo año. Ya entrado en el tema, reveló que lo primero a resolver son los temas de las alianzas.

La del estribo… Señalar lo evidente se ha convertido en una manera de lograr posicionamiento o al menos eso piensa el regidor Alejandro Monreal Dávila, quien muy molesto reclamó al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes (Cedha), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, por adelantarse a los resultados, ser prejuicioso y señalar a la corporación por haber torturado a los estudiantes de Tiripetío, Michoacán, antes de que hayan concluido las investigaciones de la propia Cedha y la Fiscalía General del Estado, pero eso sí, el regidor se puede animar a asegurar que el municipio de Aguascalientes respeta los derechos humanos cuando son muchas las pruebas de que esto no es así. Ay, estos politiquillos con fijación oral por los micrófonos.

@PurisimaGrilla