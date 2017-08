La Purísima… Grilla: Pelea de Gallos

Pinto contra colorado. A los panistas no les gustó que Francisco Javier Avelar González ganara la rectoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se nota, a diferencia de Mario Andrade Cervantes, a quien se le reconoció el discreto alejamiento del gobierno de Carlos Lozano de la Torre en los últimos meses de la administración, a Francisco Javier Avelar se le está cobrando que no rinda cuentas a los palacios gobernados por el blanquiazul; primero, desde la campaña, fue evidente que, con la ayuda de su hijo desde el Congresito, Gustavo Báez Mascorro presumió a la comunidad universitaria que era el candidato de Martín Orozco Sandoval, como para subrayar lo conveniente que el gobernador ungiera al rector, hubo momentos vergonzosos en el proceso electoral universitario, algunos incluyeron la colocación de mantas, y a pesar de los desesperados intentos de los Gustavo Báez, no ganaron la elección. El gobernador mandó una señal muy clara acerca de su nulo interés por colocar a su gente al frente de la UAA, y no sólo eso, evidenció quién sí y quién no pertenecía a su círculo. En los meses que llevan como rector y gobernador, la relación ha sido distante y respetuosa, cada vez que puede Orozco Sandoval muestra que mucho ayuda el que no estorba y, también hay que decirlo, Avelar González no ha tenido las oportunidades de cercanía que se ganó a pulso Mario Andrade con Campus Sur, el Bachillerato Oriente y la construcción de la Torre Administrativa; de ahí que en fechas recientes se ha intentado chantajear a la UAA poniendo a sus autoridades en el ojo del linchamiento mediático, siempre a través de las fake news. Hace poco, en Facebook, alguien comenzó a pagar para difundir la “noticia” sobre un supuesto plagio en el Departamento de Medicina, los textos difamatorios esparcían declaraciones falsas de Sergio Ramírez, Jorge Prieto y María del Carmen Terrones, con mentiras se trató de darle seguimiento a la historia al señalar que a Martín Orozco Sandoval le preocupaban los casos de corrupción y tomaría cartas en el asunto… Esa fake new se disolvió y no pasó a mayores, pero no gracias a las diligencias de la UAA en el caso. Ahora, con otra noticia falsa, se intenta denostar a Francisco Javier Avelar inventándole que gana más que el gobernador. Con diligencia, Carlos Gutiérrez Gutiérrez ha puesto su blog de noticias al servicio de quienes intentan sacudir la rectoría, acusando al rector de ganar 185,109.42 pesos por mes, mucho más que el gobernador, incluso indicando que la información tiene una fuente confiable pues procede de una solicitud de transparencia; el embate fue acompañado por una tronante entrevista al panista Jaime González de León, diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, quien como el Borras se aventó a declarar que si Avelar González recibe un sueldo mayor al de Orozco Sandoval, “se exigirá mediante mecanismos legales, que regrese el excedente”. Verificada la información a través de Transparencia, nuestro reportero Carlos Olvera Zurita demostró (papelito habla) que “Aunque perciben prácticamente el mismo salario, Francisco Javier Avelar González no gana más que el gobernador del estado pues mientras que el sueldo de Martín Orozco Sandoval es de 120 mil 931 pesos al mes, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) gana 120 mil 125 pesos mensuales”… ¿Cuál será la siguiente fake new con que se quiera sacar de su zona de confort al rector?, todo indica que será una acusación de plagio directa a Avelar González por el discurso pronunciado con motivo de los 25 años de Sedesol, pues dicen que el rector repitió párrafos enteros de lo que previamente había señalado Enrique Peña Nieto con motivo de ese aniversario… habrá que checar versiones e investigar, porque, hasta eso, el grupo del que se ha rodeado Francisco Javier Avelar no les está sirviendo para enfrentar las acusaciones en forma oportuna, pues quienes se le arrimaron en la Rectoría son bastante boquiflojos y presumidos, a tal grado es su indiscreción que en la cantina presumen que le escriben los discursos al rector, habría que revisar si las huestes panistas lograron infiltrar al equipo de Avelar González a algún mocho persignado… en fin.

El laion kin. Gustavo Báez Leos, desde el Congresito se sumó a las desafortunadas declaraciones de los panistas en materia de seguridad pública al señalar, al igual que el presidente estatal de su partido, que debe haber piso parejo en materia de seguridad pública para todos los estados y no sólo a los que gobierna el PRI. Aseveró que tal como lo considera Paulo Martínez López, en el caso de Aguascalientes no se está enviando igual apoyo de seguridad a las entidades que cuentan con un Ejecutivo del mismo partido de Peña Nieto y detalló: “la Policía Federal tiene 32 elementos en Aguascalientes cuando en otros estados tiene 100 o 200, también que la PGR se ponga las pilas. La seguridad es tarea de todos y no sólo en los estados donde gobierna el PRI”. De esta forma, Báez Leos externó que la crisis es nacional, y es un hecho y cada estado debe darle para adelante, pero también que la Federación apoye parejo, “sé que hay proporción de habitantes, pero que nos mande gente, que nos mande la Gendarmería y construir la seguridad para el estado”. A diferencia de diversas voces que piden la destitución de los titulares de la seguridad pública estatal y municipal, el legislador panista dijo no ser nadie para pedir cabezas, aunque viene la glosa del informe y ahí sí pedirán cuentas.

Ya me vi. Podría llegar María Teresa Jiménez a presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, es evidente que la alcaldesa tiene toda la intención, lo demostró al recibir a sus homólogos el pasado fin de semana en el congreso ANAC, lo preocupante es que al parecer Ricardo Anaya le dará el espaldarazo, ¿qué nos espera, si ese es el ejemplo que tendrán en otros municipios? Es evidente que vamos de mal en peor y que las estrategias aplicadas por la presidente municipal para combatir las problemáticas de la capital, principalmente en el tema de servicios, que es de lo que más adolece la población, no han sido las mejores. En el evento también se confirmó la alianza entre PAN, PRD, Nueva Alianza y los demás que se han integrado en el Frente Amplio, que aunque varios dirigentes estatales lo han negado, busca hacerle frente no sólo al PRI, también a Morena. El gran ignorado fue Antonio Martín del Campo quien no fue bien recibido por los alcaldes panistas; ha sido bloqueado desde antes de terminar su mandato, ahora sí que como dicen, por no compartir del pastel, pues le pararon en alto con la distribución de recursos federales, específicamente del ramo 33, de ahí que varias de sus principales obras fueron concluidas en la actual administración.

Yo no fui, fue Tete… Ahora resulta que todo lo malo en cuestión de seguridad según la alcaldesa, María Teresa Jiménez Esquivel, tiene que ver con los fuereños a los que llamó “paracaidistas” y al Sistema Penal Acusatorio, tal parece que ya no sabe a quién o a qué echarle la culpa con tal de deslindarse de su responsabilidad, tal y como lo hizo el otro día, cuando jugó con el gobernador Martín Orozco Sandoval a echarse la bolita por el pésimo desempeño del secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, quien ya no quiere saber nada de la prensa a la que nada más falta que también le echen la culpa, y mientras todo esto pasa, y ante una notoria desesperación de las autoridades, lo que queda es hacer uso del último y el peor recurso, que el Ejército patrulle las calles, como si eso hubiera salido bien en otras entidades.

La del estribo. ¿No vamos a decir nada del La reina ha muerto, viva el rey en el PRI?… No, en verdad que no hace falta, ya nuestra compañera Claudia Rodríguez Loera hizo el recuento de los daños y, en el caso de los priistas, el pez por su propia boca…

@PurisimaGrilla