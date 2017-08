La Purísima… Grilla: PRIAN, no te acabes nunca

Nota bene. Así como no se puede vivir como si la belleza no existiera (citamos a Jorge Álvarez Máynez), creemos que no se puede existir sin un mínimo sentido de solidaridad que exprese su rechazo absoluto a los ataques terroristas, todos, como el ocurrido ayer en Barcelona… dicho lo anterior y como no tenemos necesidad alguna de ganar likes en Facebook, podemos decir que una de las formas de la belleza es la risa, sí, no se puede vivir como si el humor no existiera, y panistas y priistas nos llenan de motivos de júbilo para no cambiar por carcajadas el rubor de la pena ajena. La diferencia entre PAN y PRI es que los primeros se toman demasiado en serio, mientras que los segundos ya están más allá del bien y del mal.

Pifias azules. El titular de la Secretaría General de Gobierno, Javier Luévano Núñez, “reveló” que fruto de una reunión sostenida por el gobernador y la alcaldesa capitalina (eso que Paulo Martínez López presumió como su logro, dando un toque partidista a la discusión de los problemas de seguridad en el estado) habrá buenas noticias para la entidad en los próximos días. Luévano Núñez prometió el respaldo del gobierno estatal a las corporaciones “porque sin ellas no gozaríamos de la situación de paz que vivimos, sí con complejidades, pero atendiéndose”, minimizó el tenso intercambio de declaraciones entre ambos actores políticos que desnudó las diferencias en el tema de la seguridad, al decir que sólo quedó en eso, en meras declaraciones. De cualquier manera, para el posible cambio de titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Héctor Benítez López, se analizarán los mejores perfiles para que den los mejores resultados. Dándole un innecesario vuelo al desencuentro, Martín Orozco Sandoval confirmó que se analizan posibles cambios en las corporaciones de seguridad del estado, y en el caso particular del municipio capital las decisiones que se tomen serán producto del consenso con la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, quien tendría la última palabra, ya que el tema de la seguridad “no puede estar en el ambiente de las diferencias”, el gobernador confirmó que se le presentarán propuestas a la presidente municipal, aunque prefirió adelantar nombres y apellidos cuestionado sobre la posible designación del general Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, quien desempeñó como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en los últimos meses de la administración de Luis Armando Reynoso Femat y parte de la de Carlos Lozano de la Torre. Advirtió Orozco que los ajustes a la plantilla policiaca tocarán a todos municipios. En una extraña, por llamarla de alguna manera, consecuencia a las declaraciones del gobierno estatal, María Teresa Jiménez Esquivel también se enredó con una innecesaria declaración en la que aseguró que se seguirán las instrucciones del gobernador Orozco Sandoval, no faltará quien califique eso como un doblar las manitas ante la autoridad del Ejecutivo estatal en el afán de no conflictuar más la relación entre ambas administraciones, otros podrán decir que se está curando en salud de lo que pueda suceder en el futuro con el conflictivo tema de la seguridad pública del municipio y es que el pretexto ya está, “sólo seguimos las instrucciones del gobernador, nosotros no tenemos la culpa”, y mientras tanto, todo parece indicar que el secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, continuará en el cargo hasta el que gobernador así lo diga. ¿Todo esto tiene algo que ver con el ejercicio de gobierno y la responsabilidad de ambos panistas con su administración?, creemos que no, pero sus respectivos equipos de comunicación, tan preocupados en mostrar su efectividad, permiten que tanto el gobernador como la alcaldesa, se enreden en escándalos mediáticos que sólo dan armas a los malpensantes, no hay premio internacional que valga cuando pones en riesgo la figura de autoridad de tu jefe, ¿o sí? Y si quieren un ejemplo, ahí están las ridículas frases sabias de Antonio Martín del Campo ensuciando con su buena onda la ciudad… lo dicho, el problema es que se toman en serio.

Pifias rojas. Ahora que ya no está el PRI en el poder, al menos en la entidad, nuestro primer golfista acusa al Gobierno Federal y declara que es lamentable que el principal promotor del outsourcing sea el propio gobierno, quien está encargado de cuidar que no exista y es el que lo está colocando: Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), quien aseguró que no sólo en el Inegi se ve la incursión de este esquema para los trabajadores de dependencias federales, sino que también en instituciones como en el Seguro Social y en el Issste, por lo que algo tendrá que hacer realmente la Federación para abatir esta ilegalidad. Externó que la Ley Federal del Trabajo es para todo el país, y es ahí donde el Gobierno Federal debe poner el ejemplo al tratar de eliminar el outsourcing, el cual funciona en detrimento y en contra de los derechos de los trabajadores. “Hay trabajadores de 14 años que se van a quedar sin jubilación por culpa de esos esquemas”. Alfredo González, quien jamás levantó la voz cuando la reforma laboral, ayer consideró que más que doble moral, representa en la Federación una gran falta de conciencia y responsabilidad, al estar incumpliendo la ley, “tiene que cumplir la ley y tiene que terminar con el outsourcing, que es una ilegalidad”. Ay, ajá, a esas súbitas tomas de conciencia se les debería conocer como el Síndrome de Agualeguas, en honor al espectáculo montado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, que cuando se enteró que Ernesto Zedillo Ponce de León iba tras el hermano incómodo, anunció que haría una huelga de hambre… ¿Se acuerda?, exacto, como la anunciada ayer por Javier Duarte de Ochoa, resulta que Javidú le mandó una carta a Ciro Gómez Leyva en la que apuntó: “Derivado de las injusticias y abusos que se están cometiendo por las autoridades del estado de Veracruz y en solidaridad con mis ex colaboradores que se encuentran detenidos arbitrariamente en aquella entidad federativa es que he tomado la determinación de iniciar el día de hoy con una huelga de hambre”, en esa misiva en la que da patadas de ahogado contra Miguel Ángel Yunes sin nunca nombrarlo, el exgobernador priista avisa que tomó esa decisión con “la finalidad de que se detenga la persecución política y la cacería de brujas que existe en mi contra y en contra de mis colaboradores en el estado de Veracruz”… Pobrecito. Y el mismo día, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y exacompañante de Enrique Peña Nieto en varias fotografías que ya fueron borradas, finalmente se presentó ante la Procuraduría General de la República… para reservarse su derecho a declarar… Uh. Tras un par de horas en que Lozoya Austin estuvo en la PGR, su abogado Javier Coello Trejo anunció que lo único que hicieron fue conocer la carpeta de investigación… tan girito que se leía en sus comunicados de prensa. Lo mejor, lo de risa loca pues, fue la declaración posterior de Emilio Lozoya: “A mí nunca me corrompieron” … a lo que sigue, ¿por qué, faltó tiempo, ya era corrupto o cómo estuvo el asunto?

La del estribo. No nos podemos despedir sin mencionar, en lo local, otro anuncio tricolor, Miguel Ángel Juárez, tras haberse anunciado que será suplido por Dennis Ibarra Rangel, con toda gallardía, avisa de su renuncia a la secretaría general del PRI en Aguascalientes… Este, ¿pues ya pa qué, verdad? Lo que es no tener sentido del ridículo… En fin, nos vamos, nos leemos el próximo lunes, con más historias animadas del PRI y el PAN. Que le sea leve.

@PurisimaGrilla