La Purísima… Grilla: Vale Virgulilla

Enredados. A pesar de que el gobernador Martín Orozco Sandoval dio su espaldarazo a Sergio Alberto Martínez Castuera como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Paulo Martínez López refrendó ayer su postura y consideró que el jefe policiaco debe irse por falta de resultados, envalentonado porque trabajó de sombra de Ricardo Anaya durante el Congreso de la Asociación Nacional de Alcaldes, organización que aglutina a todos los munícipes panistas, el presidente estatal del PAN, reconoció nuevamente la falta de coordinación entre el estado y el municipio en materia de seguridad pública, pero consideró que esto no afectará la imagen del blanquiazul de cara a las elecciones debido a que las posturas, aunque divergentes, han sido asumidas con responsabilidad y destacó que el PAN está siendo crítico hasta con los gobernantes emanados de su propio partido, a diferencia del PRI, donde incluso se denomina primer priista al gobernador en turno: “Tenemos la libertad para comunicar los diferentes puntos de vista y es respetable que nos sentemos a la mesa y podamos salir con acuerdos en conjunto, prevaleciendo el interés común”. Paulo Martínez insistió en mostrar quién es el que manda en el PAN indicando que los hechos de inseguridad que se han vivido en los últimos días no son obra de la casualidad porque en política no hay coincidencias, y consideró que hay un interés de personas externas por desestabilizar al estado y afectar su tranquilidad. Más allá de la irresponsabilidad del dirigente panista, lo que su opinión muestra es que los del blanquiazules nomás no hablan entre ellos sobre los temas importantes, porque en el congreso de la ANAC, su presidente Enrique Vargas del Villar, aseguró que la solución para concluir con los problemas de inseguridad en los municipios del país es que los gobernadores den el mando a los presidentes municipales… Órale, fuertes declaraciones, porque los panistas, entre ellos Orozco Sandoval, se la pasan quejándose de la poca asistencia que tienen por parte del Gobierno Federal, ¿entonces?, hace un año la administración de Enrique Peña Nieto puso sobre la mesa la desaparición de las policías municipales, ¿eso quieren los panistas?, de hecho, el 30 de agosto del año pasado, Peña Nieto puso en marcha un plan que refleja su idea de cómo debe ser el apoyo a los municipios en esta materia, y anunció que se priorizarían 50 municipios, aquellos con más homicidios dolosos, ¿qué pasó?, un reportaje de Juan Luis García Hernández en Sin Embargo lo resume así: “Un año después, las carpetas de investigación por ese delito no descendieron y por el contrario aumentaron. Un análisis a esos municipios demuestra que la última apuesta en materia de seguridad del sexenio falló: entre enero y julio del 2016 sumaron 4 mil 909 asesinatos intencionales y en el mismo lapso, pero de este año acumularon 6 mil 113”, ¿cuál es el camino, entonces?, porque la intervención de las fuerzas federales por las que chillan los panistas ha demostrado que no es eficiente, y en Aguascalientes, dejar las fuerzas de seguridad en manos de los presidentes municipales es algo con lo que no está de acuerdo Martín Orozco Sandoval y que, demostrado por las declaraciones, María Teresa Jiménez no querría asumir como responsabilidad, y más allá de la capital, ¿a poco Cuauhtémoc Escobedo en Pabellón se aventaría el tiro de decidir sobre su escasa policía?… pos no, pensamos lo mismo; y es que se trata de coordinación, pero como los panistas nomás no se quieren poner de acuerdo entre Mando Mixto o Mando Único, pero sobre todo, no quieren compartir responsabilidades y es que al trabuco de la seguridad pública, se suma la pelea por los recursos de la Federación… ¿quién podrá desatar esos nudos? Declaraciones lamentables… no.

Del Tigre Toño al Tío Lolo. Y hablando de lamentables declaraciones, ayer repitió su show de hacerle al Tío Lolo el exalcalde Antonio Martín del Campo, negando que la soporífera campaña Del librero de Toño sea su iniciativa; “no dice Toño Martín del Campo (…) creo que es una campaña que si me ayuda, pues bienvenida, no hay problema por mí”, declaró jocoso, ha de creer el panista que se puede salir de la suya como cuando promocionó la obra pública municipal durante el proceso electoral pasado y como el Congresito (al igual que hizo con Carlos Lozano de la Torre) nomás decidió darle un pellizquito de hormiga en lo oscurito, no va a pasar nada. Para sustentar que no es la mente maestra (sarcasmo, verdad de Dios) que no es su campaña, hasta indicó que el dibujo de un bigote a manera de virgulilla en la ñ de Toño, es un bigote diferente al que Martín del Campo usa “creo que a lo mejor es otra persona, hay otro Toño que tiene ese tipo de bigote”… De veras que vale… virgulilla y nos quiere chamaquear.

Sin avances. Es lamentable que sigamos viviendo en una época arcaica, han pasado 17 años de que se consignó el letrero que colgaba de la entrada del balneario Ojocaliente en el que se discriminaba a las personas del grupo LGBT con la consigna de: “se prohíbe la entrada a perros y homosexuales”, y es fecha en que no se han logrado avances considerables en respeto a los derechos de la diversidad sexual. Julián Elizalde Peña consignó que se ha promovido más el respeto a los derechos de los animales, que cabe resaltar que no estamos en contra de ello, pero pareciera que se ponen a veces por encima de los de nuestros semejantes. “Los perros y ahora las ranas han ganado que se legisle a favor de sus derechos y los homosexuales pues, ahí vamos”. Con la campaña que en próximos días emprenderán, se busca ratificar el compromiso de estas organizaciones con los derechos humanos y el ejercicio de la sexualidad y la identidad plenamente libre de prejuicios, estereotipos y estigmas”. Falta mucho por hacer en materia, ya que no es posible que se pongan tantas trabas para las personas que quieren casarse; muchos han tenido que recurrir a la Ciudad de México a consumar el matrimonio, pero ello no le da garantías totales de la institución que forman, ya que en la entidad tienen que seguir peleando para que se les reconozca en otras instancias como en el caso del Seguro Social, por los derechos que adquieren al convertirse en conyugues, entre otros calvarios por los que tienen que pasar. Sin duda el señalamiento que se hizo en un medio de comunicación nacional sobre el discriminatorio letrero permitió que se avanzara en la defensa de los grupos minoritarios, pero no como debiera; Julián Elizalde apuntó que incluso se debe agradecer el rezago que existe en materia de derechos humanos en la entidad, ya que se han reducido los tiempos, de dos años y medio a ocho meses, para que se logre un amparo que permita a la persona armonizar sus documentos jurídicos para que coincidan con su identidad sexo genérica.

Hora de aclarar… Pues en una de tantas páginas de noticias locales que han surgido en últimas fechas se informó con información de transparencia de la propia Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) que el rector Javier Avelar González tiene un sueldo de 185 mil 109 pesos mensuales el cual si bien es alto, no sería ilegal a menos que superara el del gobernador, lo cual sin embargo sí ocurre, pues según esta información que habrá de explicar cuanto antes el rector, Martín Orozco Sandoval gana 180 mil 752 pesos cada mes… si bien, esta información es importante, destaca que a pesar de que ha estado a la libre consulta en la página de transparencia de la universidad fue justamente el miércoles cuando se dio a conocer, apenas un día antes de que se llevaran las elecciones para el Consejo Universitario y es que últimamente a quién sabe quién le ha dado por atacar a las autoridades de la UAA utilizando no sólo páginas de noticias locales, sino incluso páginas de fake news como ocurrió hace algunos meses con el decanato del Centro de Ciencias de la Salud, donde se habló de plagio y de venta de lugares para el servicio social… sólo esperamos que el rector recuerde la seriedad con que en La Jornada Aguascalientes tocamos el tema y nos considere para aclarar lo que haya que aclarar, si es que hay algo; porque eso de mandarnos a decir que no sabemos desglosar los rubros en que se divide la información de la página de transparencia… híjole, de nuevo nos quieren chamaquear, como Alberto Aldape y su ignorancia sobre las estadísticas del Inegi; pero sí sabemos leer, y Avelar González tiene un ingreso bruto de 185,109.42 pesos y el salario neto mensual del rector es de 127,527.54, pocos miles más que el gobernador Orozco Sandoval.

La del estribo. Ilustre y un lustro… No queremos dejar pasar la oportunidad de reconocer la labor que durante cinco años ha realizado nuestro amigo y director editorial Edilberto Aldán. Felicidades de parte de Francisco Aguirre y de todo el equipo que elabora La Jornada Aguascalientes por llevar a esta casa editorial a mejorar día con día a través de su visión periodística.

