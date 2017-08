La Purísima… Grilla: Viveros vivales

Al ladrón, al ladrón. Debe ser terrible vivir de las glorias pasadas, tanto o más que te reconozcan por méritos que no son tuyos, y no, no nos referimos a los priistas que buscan incidir en el relevo de Norma Esparza Herrera al frente del tricolor, apuntamos al locutor Alberto Viveros, dos veces caído en desgracia y corrido de Radiogrupo, quien ahora se dedica a explotar su reputación como “periodista”, cuando lo que hacía era simplemente leer las noticias por la mañana; incapaz de vivir fuera del presupuesto que los gobiernos dan a los medios de comunicación, el inquieto locutor abrió una página de internet donde pretende fulgurar como la estrella única de un “noticiero” que se transmite vía internet. El aburrido programa vive de lo ajeno, pues su contenido noticioso se restringe a la reproducción de los comunicados de prensa de los gobiernos estatal y municipal, el comentario de la nota roja y el robo de noticias. Sin vergüenza alguna, en la página de Facebook de Alberto Viveros se reproducen las notas de La Jornada Aguascalientes, incluso las fotografías de nuestro compañero Salvador Arce; sí, la práctica es común, si hay cientos de blogcitos que viven de hurtar contenidos ajenos, incluso “medios” como Miled, que fingen tener una edición impresa, pero sólo llenan planas con el trabajo de verdaderos reporteros… Por lo pronto, ya nos quejamos en Facebook, para que Alberto Viveros le pague por su trabajo a nuestros reporteros, con la misma mano con que cobra su chequecito a los gobiernos, porque de que hay dinero, hay.

Y la fiesta comenzó… Que todos están invitados, menos el PRI, dijo Emanuelle Sánchez Nájera, presidente estatal del PRD; en la rueda de prensa de este lunes aseguró que el Frente Amplio Democrático no es en contra de Andrés Manuel López Obrador, por lo que a los dirigentes de Morena se les convocó a la reunión del pasado sábado, pero fue Aldo Ruiz quien los despreció, el morenita asegura que nunca fue invitado y que con la derecha no va ni a la esquina; y eso de “derecha” debe de doler, aunque lo diga ese dirigente, lo cierto es que sí le queda el saco a lo que queda del PRD en Aguascalientes, los hijos de los Chuchis que se hicieron del partido del sol azteca, ya sólo viven para darle gusto a los panistas, en un ciclo incongruente que va del amor al odio, dependiendo de la cercanía del proceso electoral, los perredistas simulan ser oposición al PAN durante un tiempo, ya cerca de las elecciones, mueven el rabo al ritmo que les toque su amo blanquiazul para que los acepten en alianza; porque lo que no explicó Emanuelle Sánchez es cómo van a juntarse con quienes le dan la espalda a las propuestas que ha hecho el diputado plurinominal, Iván Sánchez Nájera, ahí sigue pendiente la explicación; porque hasta el propio secretario de la diversidad sexual de este partido, Efraín González Muro, ya recalcó que si no es con el PRD será desde otro frente, pero no desistirá en la exigencia de los derechos de la comunidad LGBT, pues los diputados del PAN ya les han dado mucho atole con el dedo, y a la hora de legislar a favor de estos grupos se dan golpes de pecho y les sale lo moralistas. ¿Con quién quieren quedar bien?

El juego de las sillas. Al menos son siete las personas interesadas en dirigir al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Aguascalientes, entre ellas se encuentran dos mujeres, aseveró Pedro de la Serna López; aunque se negó a dar los nombres de los que ya levantaron la mano. Entre los que al menos se rumoran están Pedro Gutiérrez Romo, presidente del consejo de Administración de Desarrollo de Emprendedores (Desem) y Marco Antonio Galindo Madrigal, expresidente del Colegio de Contadores Públicos y actualmente integrante de la Comisión de Selección, que designará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; aunque no se vislumbran al momento más de cinco interesados, como sugiere De la Serna López. En el caso de la posible candidatura encabezada por una mujer, existen fuertes rumores del gran interés de muchos en que Guadalupe González Madrigal, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen) sea candidata al CCE, pero no terminan de convencerla. Otras posibles interesadas son: Susana López de la Parra, integrante del Comité Electoral del CCE, y presidente de Mujeres Empresarias de Aguascalientes (Memac); Azucena Romero Rodríguez externó en algún momento estar interesada, ella es la primera mujer en la historia que preside la Cámara Nacional de la Industria de la Panificación (Canainpa) en Aguascalientes, aunque no cumple aún un año de antigüedad en el Consejo. El presidente del CCE manifestó que lo común es que en un primer momento surjan varios interesados, aunque conforme se acerca la fecha para el registro, van disminuyendo al ser evidente quiénes son realmente los que tienen posibilidades, además de las simpatías con las que cuentan los dirigentes de las corporaciones empresariales. Recordó que será en septiembre cuando se publicará la convocatoria para los interesados en dirigir el CCE, al menos 30 días antes de llamar a elecciones en octubre. “El llamado para los interesados es a que fortalezcan el CCE, que sepan que el Consejo tiene sus estatutos y sanciones para quienes desprestigien el trabajo del mismo; si hay contiendas que sean de altura y no descalificarse. Lo mismos que exigimos cuando hay procesos políticos”. A ver si ahora que ya levanten la mano otras y otros, a Pedro de la Serna López se le quitan las ganas de imponer a Pedro Gutiérrez Romo… a ver.

Paso a pasito. Los padrecitos reforzarán su seguridad; el rector del Seminario Diocesano de Aguascalientes, Juan Carlos Tostado Montes aseguró que han sido víctimas de la inseguridad, sin embargo, negó que el cambio de batuta en esta institución haya obedecido al robo que ocurrió en el mes de febrero a esta casa de formación pastoral. Resaltó que se está trabajando en una estrategia de seguridad ya que dijo,” lamentablemente estamos padeciendo ciertos gestos de inseguridad que preocupan; en templos se ha dado mucho, por ejemplo, el caso de robos”. Chas, qué fuerte, ahora van a ir por los sacristanes que se roban las limosnas, bueno, un primer paso, a ver si después se siguen con todos los integrantes de esa iglesia que andan en malos pasos.

La vaca y la pata… La gota que derramó el vaso fue el tema de seguridad, la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel no pudo evitar responder a las declaraciones del gobernador y soltó que el secretario de Seguridad Pública municipal, José Héctor Benítez López, fue puesto por el propio Martín Orozco Sandoval… El que se enoja pierde, pero es entendible que se sulfurara la alcaldesa, si tempranito por la mañana el gobernador criticó a la corporación municipal por no coordinarse con la estatal por tener grandes problemas al interior, de hecho Orozco Sandoval fue muy específico, dijo que Jiménez Esquivel tenía un serio problema con los mandos medios de la corporación, y que por eso no se le invitaba a la Policía municipal a participar en los operativos… El “desencuentro” entre el gobernador y la alcaldesa no es más que pura anécdota, esperemos que este intercambio no pase a mayores y en verdad incida en el tema de seguridad… como ya está ocurriendo.

La del estribo. El Inegi tiene un calendario de difusión de sus cifras económicas y toda la información que genera, que suponemos debe conocer Alberto Aldape Castillo, así que no podemos más que culparlo de no revisar ese calendario para empujar al gobernador a presentar los resultados económicos de la administración estatal con número que no coinciden con las cifras oficiales, más de 23 mil desocupados y una tendencia a la baja en el número de empleos formales registrados ante el IMSS, esa es la realidad que a Aldape Castillo le parece manejable… Duro.

