La Purísima… Grilla: ¿Y si sí era penal?

Limosneros con garrote. Los magistrados electorales, como era de esperarse, no están muy conformes con el presupuesto de ocho millones de pesos que el gobernador, Martín Orozco Sandoval, pretende asignarles en lo que resta del año, según trascendió ayer en el Congresito. Y es que este monto no representa ni una cuarta parte de lo que solicitaron a la Secretaría de Finanzas los diputados locales en mayo, 36 millones de pesos, previendo los gastos de instalación del Tribunal Electoral para el Estado de Aguascalientes, así como sueldo de 140 mil pesos mensuales. Sin embargo, se habla de que en el ánimo de no acentuar aún más las tensiones con el gobierno estatal, los magistrados agacharán, perdón, aceptarán la propuesta, pero con la idea de solicitar una ampliación en caso de que este resultara insuficiente, o sea que… Otros rumores apuntan a una posible impugnación del presupuesto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siguiendo el ejemplo del estado de Morelos, cuyo gobierno fue vinculado por la Sala Superior para tomar las acciones pertinentes a fin de atender la solicitud de ampliación presupuestal por más de 10 millones de pesos, necesarios para el funcionamiento de dicho órgano jurisdiccional local. La semana pasada, los magistrados electorales Reyes Rodríguez Mondragón y César Lorenzo Wong Meraz, en una conferencia organizada por los miembros del aún inexistente tribunal local, coincidieron en que deben asignarse alrededor de 25 millones. ¿Sabrán que la carga de trabajo en años no electorales como 2011 y 2012 llega a ser nula? ¿Y que en años electorales no representó ni el diez por ciento de los asuntos atendidos por la Sala Administrativa?

Enfermo que come y mea… Cansado y enfermo terminó el periodo ordinario de sesiones el actual presidente de la Diputación Permanente, Jesús Morquecho Valdés. El cómplice de los panistas argumentó que el motivo por el que no asistió al arranque del segundo periodo de receso del primer año legislativo fue, insistió, por problemas de salud, “terminamos muy cansados, con algunos problemas de salud, pero aquí andamos de todos modos, por lo regular, uno no previene que te tumbe una situación de salud, ¿no?, en cuanto pude informé, fue una emergencia (…) como otros que estaban enfermos, y ahorita inclusive en operaciones (…) pero estamos bien, gracias a Dios, y a asumir la responsabilidad como siempre”.

-¿No se fue de vacaciones, diputado?

-Después sí, tenía el compromiso de sacar a mi familia el fin de semana, y sí tuve que salir -remató su chiste Morquecho Valdés.

Apenas va la segunda sesión de la diputación permanente, y nuevamente se registraron ausencias en la misma, el panista Guillermo Alaniz de León no estuvo en el pase de lista, ni reportó si su inasistencia fue por enfermedad, vacaciones o por dar atención a asunto de su partido; la diputada priista Nidia Acosta Lozano tampoco hizo acto de presencia, aunque se intuye que está en algunas de las cinco mesas temáticas de la XXII Asamblea Nacional del PRI, no vaya a usted a creer que le estaba pagando a Jesús Morquecho con la misma moneda al de Encuentro Social; otro que se pasó por el arco del triunfo la sesión fue el morenita, Alejandro Mendoza Villalobos, quien prefirió asistir a una rueda de prensa que su organismo político no pudo agendar otro día y hora; y todo para asentir mansamente cuando el senador de Morena, David Monreal Ávila aseguró que se está cometiendo un fraude en el Estado de México, al otorgar la constancia a Alfredo del Mazo, primo de Enrique Peña Nieto, como gobernador, luego de las irregularidades presentadas por este organismo sobre los supuesto fraudes cometidos durante el proceso electoral. El titiritero de Aldo Ruiz aseguró que ante el Tribunal Electoral del Estado de México se presentaron 48 recursos, uno por distrito federal, mismos que fueron rechazados por lo que recurrirán a las instancias federales; recalcó que mantendrán una resistencia pacífica, pues esto es sólo una muestra de la impunidad que impera en el órgano general electoral y que de permitirse, se replicará en los comicios de 2018. Monreal Ávila dijo que se han juntado más de 200 mil firmas para que renuncien, por principio de ética y congruencia, los integrantes del Consejo Nacional de Instituto Nacional Electoral, ya que está en riesgo el proceso de 2018; “saben que se robaron la elección en donde está la gente más vulnerable”. El morenita que jala los hilos del Movimiento en Aguascalientes, aprovechó la repartición de los panes y lechitas para reiterar la invitación a todos aquellos que se quieran sumar a l Movimiento de Regeneración Nacional, aseguró que sin importante de donde vengan se apoyará a los mejores perfiles, considerando con ello a exmilitantes de los partidos que tanto han criticado, como es el caso del PRI, PAN, PRD, PT y Verde; entonces, ¿habrán de hacer la diferencias en la forma de conducir al país, o caerán en lo mismo que los partidos tradicionales, pero con diferente nombre?

Sin cabeza. El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, confirmó lo adelantado ayer en esta columna, en el sentido de que ni ninguna de las asociaciones civiles que aspiran a constituir partidos políticos locales ha dimitido, a pesar de que se dio a conocer que Unidos Podemos por Aguascalientes presentó su desistimiento ante la Oficialía de Partes del IEE. Al parecer todo se resume en conflictos internos entre Mauricio Romo Rábago, exmilitante del Partido Verde Ecologista de México y representante legal de la agrupación, y Edgar Alan Prado Gómez, ex candidato independiente y actual asesor jurídico de la misma -aunque no militante, como él mismo ha señalado en repetidas ocasiones-. Sin embargo, se habla de que la mayoría de los integrantes de Unidos podemos por Aguascalientes respaldó la dimisión promovida por “Amep 1111” Prado, Romo Rábago en carácter de representante legal de la misma logró frenar el trámite de desistimiento cuando los consejeros electorales solicitaron la ratificación del mismo, posiblemente bajo amenaza, pues para lograr darse de baja era necesario que acudieran a comparecer en persona. Desde la postura de que se trataba del único aspirante que cumple con los requisitos para convertirse en un partido local, Unidos Podemos por Aguascalientes impugnó el registro de la totalidad de las asociaciones, logrando así derribar a Aguascalientes Democrático y Ciudadano y Uniendo Fuerzas Por Ti, que cambió de nombre a Asociación Humanista Aguascalentense, apelando a la Sala Administrativa. O sea que a Romo Rábago le salió respondona la muchacha y ahora ya no sabe cómo hacerle para poder establecer la franquicia, a ver si no le pasa como a la lechera, con tantos sueños rotos porque ya se había vendido al mejor postor…

Solovino… Si la administración municipal de María Teresa Jiménez Esquivel fuese un perro, la cola entre las patas sería el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, quien está por cumplir cinco semanas de no asistir a los Miércoles Ciudadanos y es que si bien, las últimas ediciones de este semanal evento han carecido de la representación mayoritaria del gabinete, lo cierto es que el que más ausente ha estado ha sido el capitán de los policías y los tránsitos, los cuales por cierto, antes de que termine agosto empezarán a poder utilizar sus terminales bancarias para poder multar a los automovilistas infractores, sólo esperamos que por la ansiedad de estrenar sus nuevos aparatos, no anden emocionados multando a diestra y siniestra, porque con eso de que este año el recurso le está quedando corto al municipio que anda con el hocico partido, como por ejemplo en el tema de gasolinas, hasta los ojitos le brillan al secretario de Finanzas, Alfredo Martín Cervantes García, cuando escucha la palabra multas.

Salud. Productores de vino piden el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, para que les ayuden en la promoción de la bebida espirituosa nacional; refieren que no es posible que siendo su mayor competencia los vinos de Chile, Francia y España, estos aparezcan en las cartas de los restaurantes y bares, por encima de los productos nacionales. Afirmaron que se trabaja de la mano con la Canirac para que los restaurantes sean mucho más sensibles en este tema, y que coloquen en primer renglón la oferta que tengan de vinos de estado, la región, del país, y posteriormente las bebidas importadas; con ello contribuyen en la estrategia de posicionamiento para que el cliente prefiera un vino mexicano. Ojalá.

La del estribo. La bomba que soltó la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al vincular al futbolista Rafa Márquez y Julión Álvarez como prestanombres del narcotraficante Raúl Flores Hernández, todavía al cierre de edición sigue cimbrando a la opinión pública; respiren, pausa, recuerden: presunción de inocencia, eso nomás, tampoco es para rasgarse las vestiduras por el honor nacional mancillado, ni para agarrar el trapeador… ¿qué tal si a la mera hora sí es penal?

@PurisimaGrilla