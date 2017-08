Es pertinente la recomendación del ombudsman a la alcaldesa

By

Evidencia fallas en la corporación municipal y la inexistencia de estrategias claras en cuanto a prevención del delito

La coordinación de los gobiernos en seguridad pública no se soluciona con una fotografía: Citlalli Rodríguez

Jesús Eduardo Martín Jáuregui, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, (Cedha) hace su trabajo con el apego y respeto al área que le compete, aunque por el momento no se sabe con exactitud qué fue lo que sucedió respecto a las agresiones que sufrieron los normalistas de Michoacán.

Así lo señaló Citlalli Rodríguez González, integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, al recordar que una recomendación de la Cedha no te hace sujeto de una responsabilidad, aunque en estos momentos es por demás pertinente, pues se trata de un fuerte llamado de atención con respecto a la corporación municipal y de que sus políticas de prevención del delito no han sido de los más afortunadas, ni hay ni una respuesta que esté a la altura de lo que espera la ciudadanía.

Puntualizó que aunque la recomendación a la administración municipal la emita la Cedha en dos semanas más, el deslinde de responsabilidades directas no será posible hasta que terminen las investigaciones de la Fiscalía: “Hasta entonces no estaríamos en condiciones de saber por qué sucedió, quién dio las indicación aquel día de las agresiones, por qué las dieron, pero sobre todo que haya un replanteamiento en las políticas de prevención del delito para que no vuelva a repetirse un hecho tan lamentable”, Rodríguez González lamentó que ahora Aguascalientes se haya integrado al mapa de entidades con casos de tortura, precisamente en un momento en el que está en semáforo rojo en todos los temas delictivos, ya que los últimos datos reflejados ponen al estado en alerta roja en cuanto a seguridad pública.

Lo anterior, dijo, no es más que reflejo de la incompetencia de los panistas que no se ha dado cuenta que son gobierno después de nueve meses, pues no tienen una estrategia clara y definida en materia de prevención y de seguridad. “Por eso vemos a una alcaldesa que le avienta la pelota al gobernador, el gobernador que se la regresa; un presidente de partido pidiendo una destitución y un gobernador que le dice no”.

La legisladora consideró lógico que sea en un rubro tan delicado, como lo es la seguridad pública, sea lo primero les explote por no asumir su responsabilidad y por no tener una estrategia, y es ahí de donde parte toda la problemática actual. “De nada sirve quitar un funcionario y poner a otro, si las cabezas responsables de diseñar las estrategias y darles rumbo no tienen claridad”.

La diputada priista externó que los gobiernos municipal y estatal deben tomar de inmediato decisiones severas y coordinarse realmente, no la que quieren que la población perciba en una foto, que no es más que el reflejo de que no hay nada, pues la verdadera fotografía la tiene la sociedad, y la tiene todos los días, pues refleja una falta de coordinación, de estrategia y de rumbo en materia de seguridad pública, de manera concreta.