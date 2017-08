Pudo haber salido mucho mejor la tipificación si se hubiera trabajado

La falta de su correcta fundamentación podría impedir que se aplique como delito autónomo , tendrá que arreglarse

Blanquiazules buscaron con la aprobación del feminicidio reconfortar a la ciudadanía por el “cochinero” que estaban por aprobar

La falta de voluntad de los legisladores para discutir y fundamentar la tipificación del feminicidio como delito autónomo ponen en riesgo su aplicación, resaltó el presidente del Partido de la Revolución Democrática, Emanuelle Sánchez Nájera. Recalcó que no se trabajó en ninguna de las comisiones, ni se puso a discusión, ya que la política fue la misma que se pudo ver el pasado jueves, lograr la aprobación mayoritaria entre los integrantes del Partido Acción Nacional y el aliado, sin discutir nada.

“Pasó todo tal cual venía sin ninguna apertura de nada, si hubiera existido la voluntad política para sacar adelante un tema tan importante como éste desde el principio, se hubiera puesto a discusión a manera de que no tuviéramos que hacerlo al revés, no tuviera que aprobarse para luego arreglarse”.

Apuntó que la decisión del diputado de esta fuerza política, Iván Sánchez Nájera, de aprobar el dictamen, fue al darse a conocer que era posible que subiera a tribuna el punto del feminicidio para su tipificación como delito autónomo, pues uno de los temas de rompimiento de un bloque con el otro es que el grupo mayoritario ya había anunciado que no lo iba a aprobar, que lo único que iba a hacer era endurecer un poco las penas y ampliar un poco el catálogo de penalidades.

“Lo que el diputado marca, es que si ya tenían ese espíritu, pues lo hubieran discutido, hay que votarlo para que esté, ahora hay que arreglarlo, pero la forma no era esa. Estaban buscando darle a la ciudadanía algo que los reconfortara respecto a todo el cochinero que estaban por aprobar, al desaseo legislativo no había que prestarse, pero este tema es importante, hay que votarlo y ahora hay que revisarlo y corregirlo; pero si ves entre el escenario que no exista, a que por lo menos exista algo que arreglar es evidente que este escenario era mucho mejor”.

Sánchez Nájera reconoció que el hecho de estar marcado como delito autónomo, en esencia es algo muy distinto a ser sólo una agravante, ya se puede tipificar; además de que entre sus agravantes consideran dos más de lo que está en el ámbito federal; “Si hay algo que ver como positivo, pero no es la manera en como debió de hacerse, pudo haber salido mucho mejor si se hubiera trabajado”.

Recalcó que para la bancada mixta PAN-PES no ha cobrado relevancia este asunto, con ello querían pasar muchos otros puntos que en esos dictámenes estaban contenidos y el tema del feminicidio “fue sólo para lavarse la cara”. Insistió en que los legisladores no dominan la materia, y en su mayoría no aprobaban la figura como se dictaminó, sin embargo no se dieron el tiempo de discutirlo ni siquiera la interior de su grupo político. “Ni siquiera ellos están tan alegres de haberlo aprobado, porque sólo lo hicieron por tratar de venderle algo a la gente”.

El presidente del PRD lamentó que el mayor riesgo que se corre es que no se pueda aplicar la figura del feminicidio como delito, al no estar lo suficientemente fundamentado; urgió a que se realicen los cambios necesarios tomando en cuenta a expertos en la aplicación de la Ley, como es el caso de la Fiscalía del Estado, que “en ningún momento se ha considerado y es quien tendría que ver si se puede aplicar o no; las personas que conocen de este tema han señalado que es algo que no se puede aplicar”.