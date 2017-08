Semana 31 | Julio – Agosto

– 30 –

*Las empresas Aldesem (filial de Grupo Aldesa) y Epccor, constructoras del Paso Exprés de la Autopista del Sol -donde el 12 de julio se abrió un socavón en el cual murieron dos personas– se deslindaron de obras que no le correspondían y señalaron que su contrato incluía sólo trabajos especificados y no el diseño del proyecto. Para la obra se realizaron por lo menos 14 licitaciones o adjudicaciones directas o por invitación para realizar trabajos, supervisión y proyectos, entre otras actividades. Después de que el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, admitió que hubo negligencia y fallas de funcionarios públicos y del sector privado, Aldesem y Epccor manifestaron que el diseño del proyecto no fue realizado por ellos, debido a que no era parte del contrato.

*El reconocido editor estadounidense John Morris, que encargó y publicó algunas de las fotografías más icónicas del siglo XX, murió el viernes en París a los 100 años, informó la agencia Magnum Photos. A lo largo de su extraordinaria carrera, que abarcó algunos de los sucesos más turbulentos del siglo pasado, Morris trabajó para publicaciones como Life, Magnum, The Washington Post, The New York Times y National Geographic. También fue editor de fotografía en The New York Times entre 1967 y 1973, los años más difíciles de la guerra de Vietnam. Editó y revisó las históricas imágenes que tomó Robert Capa el Día D (cuando los aliados desembarcaron en Normandía en 1944), que eran parte de las fotografías que encargó del frente de batalla en la Segunda Guerra Mundial para la revista Life en Londres.

*Poco más de ocho millones de personas participaron en la elección de la Asamblea Constituyente, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE). Nicolás Maduro festejó lo que, a su juicio, fue una jornada histórica: “Tenemos Asamblea Constituyente. Es la votación más grande que haya sacado la revolución bolivariana en toda la historia electoral en 18 años”. Tibisay Lucena, la presidente del CNE, aseguró que en el proceso emitieron su voto 8 millones 89 mil 320 ciudadanos, que representan el 41.53% del padrón. En contraste, la oposición sostuvo que la participación ciudadana fue de apenas el 12.4%, es decir de dos millones y medio de votos, por lo que calificó la elección como “fraudulenta e ilegítima”. Asimismo, los resultados electorales fueron desconocidos por los gobiernos de diferentes países del continente como México, Argentina, Brasil, Colombia y Panamá, entre otros. Las elecciones se vieron marcadas por la violencia, con uno de los candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente asesinado en su casa, una explosión en una de las calles principales de Caracas y la muerte de ocho personas en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.

– 31 –

*Entre reclamos, rechiflas y desencuentros de los diputados de la oposición con la mayoría panista, la LXIII Legislatura llevó a cabo sesión “solemne” para concluir los trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario, del primer año de ejercicio constitucional. Se impuso a la mesa directiva de la Diputación Permanente que encabezará los trabajos en este periodo de receso que concluirá el 14 de septiembre, quedó integrada por: Jesús Morquecho Valdez, presidente; Nidia Acosta Lozano, como vicepresidente; y como primer secretario, segundo secretario y prosecretario, Jaime González de León, Arturo Fernández Estrada y Cristina Urrutia de la Vega.

*Rinde protesta como delegado del CEN del PRI en Aguascalientes Francisco Escobedo Villegas, quien anunció que viene con dos encomiendas para Aguascalientes: la renovación del Consejo Político Estatal, para lo cual tiene una semana para hacerlo, e inmediatamente después, la integración del Comité Directivo Estatal.

* La economía mexicana registró un crecimiento de 3 por ciento en el segundo trimestre del año, en términos anuales superior a las expectativas y es el mayor desde el primer trimestre de 2013, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Luis Madrazo Lajous, titular de la Unidad de Planeación Económica, destacó que la economía ha demostrado aceleración, solidez y resistencia. “Ya acumula dos trimestres muy buenos y eso nos da una expectativa muy sólida”. En lo que va del año, los datos preliminares acumulan 2.3 por ciento.

* El reportero y conductor de CNR Noticias Canal 54 de Baja California, Luciano Rivera, fue asesinado la madrugada de este lunes en el bar La Antigua de Playas de Rosarito, en Baja California, ubicado en el boulevard Benito Juárez y la calle Guadalupe Victoria. De acuerdo con fuentes policiales, el homicidio se habría dado alrededor de las 01:40 horas cuando el periodista discutió con unos jóvenes que estaban molestando a una mujer. Uno de los sujetos sacó un arma y le disparó en la cabeza. Posteriormente, huyeron. Uno de ellos tomó un taxi, el cual fue detenido por elementos de la policía municipal, metros adelante.

* La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negó que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se haya comunicado con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para felicitarlo por sus políticas migratorias. Horas después de que Trump afirmara que recibió un “cumplido” de Peña Nieto, la Cancillería negó esta versión que señalaba que el mandatario mexicano habló por teléfono con el magnate para informarle que se redujo el tráfico de migrantes en la frontera sur de México, gracias a las nuevas políticas migratorias de EU.

*El canciller Luis Videgaray nombró este lunes a tres miembros del Servicio Exterior Mexicano como cónsules en el mismo número de ciudades de Estados Unidos. Se trata de Fernando González Saiffe fue designado en ese cargo en Detroit, Michigan; Norma Ang Sánchez en Alburquerque, Nuevo México; y Luis Enrique Mateo Díaz de León en Indianápolis, Indiana.

* El director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, dejó el cargo que había asumido hace apenas diez días, a través de un breve comunicado de prensa, la administración de Donald Trump explicó que la salida de Scaramucci se da para que el nuevo jefe de gabinete, el otrora secretario de Seguridad Interna, John Kelly, pueda “construir su propio equipo de trabajo”.

* El presidente Donald Trump juramentó el lunes a John Kelly como secretario de la presidencia, vaticinando que “hará un trabajo espectacular”. Horas antes el mandatario había enviado un tuit insistiendo en que no hay caos en su equipo de gobierno, a pesar de los recientes cambios de personal y su fracaso en lograr que el Congreso apruebe una ley de salud.

* El presidente Vladimir Putin anunció este domingo que 755 diplomáticos estadounidenses deberán abandonar Rusia, en represalia por las nuevas sanciones aprobadas por el Senado en Washington. Más de un millar de personas trabajaban, y lo hacen aún en las legaciones diplomáticas estadounidenses en Rusia, indicó Putin en una entrevista difundida por la cadena de televisión pública Rossia 24. El mandatario precisó que 755 personas deberán interrumpir sus actividades en Rusia.

*El exjugador de tenis francés Jérôme Golmard, enfermo de esclerosis desde 2014, murió el lunes por la noche a los 43 años, ha anunciado este martes la Federación Francesa de Tenis (FFT). El tenista padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurológica degenerativa e incurable, que también padece el científico Stephen Hawking. Golmard, tenista profesional entre 1993 y 2006, que alcanzó a estar en el lugar 22 del ranking mundial en 1999, fue diagnosticado hace tres años. El 14 de enero de 2014 supo que padecía esta enfermedad, que destruye progresivamente las células nerviosas de los músculos motores, lo que va provocando en quien la sufre una parálisis progresiva.

* Por segunda ocasión, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) lograron el primer lugar en el Torneo Internacional de Robótica Robocup 2017, que en este año se realizó en la ciudad de Nagoya, Japón. El equipo Kanto, integrado por alumnos del Centro de Investigación y Desarrollo en Educación Bilingüe, participaron en la categoría Robocup Junior Onstage Secondary, en la cual lograron obtener el título de campeón mundial. La UANL destacó que Brenda Guadalupe de la Cruz Rivas, Elizabeth Guerrero Mendoza, Miguel Andrés Pinal Rodríguez, Juan Carlos Garza Sánchez, Juan Carlos Garza López, Juan Pedro Lozano, son los universitarios que se alzaron con el World Champion como equipo individual, en la competencia efectuada del 27 al 30 de julio en la ciudad de Nagoya. El doctor Erick Sánchez Flores de la UANL destacó que sus pupilos se impusieron a equipos provenientes de 21 países, entre ellos, de Alemania, Brasil, Corea, China, Egipto, España, India, Israel, Italia, Japón, Rusia y Suecia, entre otros.

Agosto

– 1 –

* A partir de este martes, el presidente Enrique Peña Nieto suspenderá actividades públicas y tomará esta semana como periodo vacacional de verano, según lo dio a conocer oficialmente la Presidencia de la República. Con ello, el primer mandatario reanudará sus actos oficiales el próximo lunes.

* Un juez dictó prisión preventiva por dos años contra Xóchitl Tress, excolaboradora del gobierno de Javier Duarte, quien fue detenida este lunes en los límites de Nayarit y Jalisco, en cumplimento de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Mientras no se resuelva su situación jurídica permanecerá recluida en el Penalito de Playa Linda en Veracruz.

* El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este martes de forma unánime los matrimonios igualitarios en Puebla, tras un recurso de inconstitucionalidad tramitado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Durante el inicio del segundo periodo de sesiones del Máximo Tribunal, los ministros decidieron eliminar del Código Civil poblano la cláusula del artículo 300 que sólo permite la unión entre “el hombre y la mujer”, tal como propuso el ministro Eduardo Medina Mora. Asimismo, declararon inconstitucional el artículo 94, el cual de manera textual dice que el matrimonio es un contrato civil en el que “un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia”.

*El legado de Barragán se abrirá al público sin que sea un caos. La directora de la Barragan Foundation, Federica Zanco, destaca el leitmotiv de una labor que abarca más de dos décadas. En el asunto de los derechos de autor del artista mexicano hay mucha confusión porque se nos atribuye una neurosis de control, aunque el problema es de respeto a la ley, explica: Respecto de los derechos de autor de Luis Barragán que posee la BF, Zanco dice que se trata de un tema en el que también “hay mucha confusión, porque se cree que tenemos una neurosis de control. El problema no es ése, sino que existe una ley federal de derechos de autor que en México es muy buena, basada en la ley internacional del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas, muy parecida a la ley alemana en la cual se reconoce el derecho de un autor de proteger sus obras e ideas. “La propiedad creativa de una idea es algo que en Europa nos enseñan a respetar mucho, en Francia, Alemania y Suiza, donde hay toda una cultura al respecto, pues Basilea es la cuna del diseño. Entonces, no se apropia uno de la idea de otro autor sin darle crédito y sin pedirle permiso, es un procedimiento normal. Eso no significa que uno necesite manejar esto de manera agresiva.

* La emblemática actriz francesa Jeanne Moreau, musa de la nueva ola y protagonista de algunas de las películas más aclamadas por la crítica del siglo XX, murió a los 89 años, informó su agente este lunes.

* El británico Ian Graham, considerado uno de los más destacados especialistas en cultura maya, falleció este martes tras una larga enfermedad, a los 93 años, confirmó el epigrafista David Stuart. Graham realizó investigaciones en los yacimientos arqueológicos de la cultura maya precolombina en Belice, Guatemala y México. Fundó el Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions, del Museo Peabody de Estados Unidos, y con su labor logró salvaguardar gran parte de la información que contiene la escritura jeroglífica maya, la cual constituye uno de los más importantes legados al patrimonio del país.

– 2 –

*La diputada Nidia Acosta Lozano declaró iniciados los trabajos de la Diputación Permanente que habrá de fungir durante el segundo periodo de receso del primer año de trabajo legislativo. A la sesión asistieron, además, los diputados Cristina Urrutia de la Vega, Jaime González de León, Arturo Fernández Estrada y Guillermo Alaniz de León. Nidia Acosta presidió los trabajos ante la ausencia de Jesús Morquecho.

* Un Tribunal de Panamá determinó este miércoles que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, permanecerá bajo arresto mientras se define si se extradita o no. Durante la continuación de la primera audiencia del exmandatario ante el Poder Judicial panameño, el fiscal superior de Asuntos Internacionales, José Candanedo, informó que se negó la petición de la defensa del exmandatario, quien solicitó seguir el proceso en libertad, por lo que se hizo el arresto formal del expriista (el equivalente a validar la detención en el marco jurídico mexicano). El Tribunal de Apelaciones de dicho país tendrá 60 días para decidir si procede o no la extradición que solicitó la semana pasada el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

* La diputada federal y secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía del Congreso de la Unión, Brenda Velázquez, interpuso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia contra Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, por el uso ilegal de la frecuencia OPUS 102.1 FM.

*Donald Trump, anunció su respaldo a un proyecto de ley que impone nuevos requisitos para la obtención de los permisos de residencia conocidos como green cards, y de esta forma, reducir la inmigración legal a territorio estadounidense durante los próximos diez años. En conferencia de prensa explicó que con dicha iniciativa se pondrá fin al concurso mediante el cual el gobierno de EU sortea dichos permisos para que, en lo sucesivo, se instrumente un sistema basado en los méritos y las capacidades profesionales, más que en las relaciones familiares. Otro de los objetivos, agregó, es proteger a los trabajadores estadounidenses, ya que al reducir la entrada de migrantes “que no aporten nada” a Estados Unidos, se garantizaría un aumento en los salarios.

* Con 92 votos a favor y cinco en contra, el Senado de Estados Unidos confirmó a Christopher Wray como nuevo director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en sustitución de James Comey, destituido en mayo por Donald Trump.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó este miércoles una ley que le había enviado el Congreso el viernes y que impone sanciones económicas a Rusia por su presunta injerencia en las elecciones de 2016, informó la Casa Blanca. La ley promulgada por Trump sanciona también a Irán y Corea del Norte.

* El FBI capturó el miércoles a un experto en ciberseguridad que en mayo encontró la manera de detener la expansión del virus ‘Wannacry’ que afectó a importantes servicios públicos y empresas en toda Europa. El británico Marcus Hutchins, de 23 años, fue detenido tras participar en las conferencias de hackers Defcon y Black Hat en Las Vegas, Estados Unidos, por supuestamente haber compartido en la red un virus troyano.

*El historiador, filósofo y antropólogo Miguel León-Portilla, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Sevilla, en reconocimiento a su trayectoria, investigación e erudición abocada al México antiguo.

*El polémico adiós de Neymar al Barcelona se concretó cuando el jugador hizo oficial al club su deseo de marcharse, mientras su compañero Lionel Messi escribió un mensaje de despedida. Ahora, el destino del brasileño apunta al París Saint-Germain, equipo que pagará los 222 millones de euros (unos 262 millones de dólares) de la cláusula de rescisión. El ariete de 25 años llegó junto con su padre y representante al entrenamiento matutino del club azulgrana. No obstante, pasó de largo las canchas y fue directamente a las oficinas para comunicar a la directiva su deseo de abandonar al plantel. El Barcelona se remitió a la cláusula de rescisión del delantero, de 222 millones de euros, para dejarlo salir.

*Un presidente políticamente arrinconado por una ofensiva bipartidista se vio obligado a promulgar sanciones contra Rusia ante más evidencia de fracturas entre su gobierno y legisladores republicanos, mientras, intentando cambiar de canal, promovió una medida para limitar la inmigración legal y, en un hecho que asombró a muchos, su gobierno impulsó acciones contra la discriminación racial… contra los blancos. A la vez, hubo más evidencia de que sigue escuchando voces que no existen. Donald Trump promulgó un proyecto de ley aprobado por una amplia mayoría bipartidista en el Congreso que impone sanciones a Rusia, en lo que fue en esencia otra derrota política. Al firmar la ley que llamó defectuosa, acusó que contenía algunas medidas anticonstitucionales. Aunque la declaración oficial de la Casa Blanca afirma que apoya los objetivos de la ley para sancionar a Rusia, junto con Irán y Corea del Norte, protesta por las restricciones que impone al presidente para suspender las sanciones contra Moscú en el futuro sin previa autorización legislativa.

– 3 –

* Este jueves, The Washington Post difundió la transcripción de la llamada que sostuvieron el presidente de EU, Donald Trump, y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, el pasado 27 de enero. En lo referente al tema del narcotráfico, Trump le dijo al presidente mexicano: “Tú tienes algunos hombres rudos en México para los cuales quizá necesiten que les ayudemos, y queremos ayudarlos con ese problema de grandes ligas. Pero necesitan ser eliminados y ustedes no han hecho un buen trabajo eliminándolos. Los mataremos como nunca pensaron”. A lo que Peña Nieto le plantea un trabajo conjunto de ambas partes. Por lo que respecta al muro, Trump le sugiere a Peña Nieto que no diga ante la prensa que su gobierno no pagará por el muro. “No puedo vivir con eso y no puedo negociar en esas circunstancias”. Sin embargo, resalta que el tema del muro es “el menos importante” de todos los que tienen por tratar. “Quiero que seas tan popular que tu pueblo pida una enmienda constitucional en México para que puedas volver a correr por otros seis años”. Con esa frase, Trump concluye su diálogo con su homólogo mexicano.

* Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en medio del diferendo que tiene actualmente con el Gobierno mexicano por los esfuerzos del canciller, Luis Videgaray, para que se dé una salida negociada en ese país, hizo su propia lectura de la llamada que reveló la prensa norteamericana, entre Enrique Peña Nieto y Donald Trump, presidentes de México y Estados Unidos, respectivamente. Le dijo a Peña Nieto, le dio una orden pública, si usted sigue diciendo que no va a pagar el muro entre México y Estados Unidos, no me reúno más con usted, le dijo Donald Trump. Eso da vergüenza, indignación. Si yo fuera presidente de México, no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía como lo haría Emiliano Zapata, como lo haría Pancho Villa, valiente, como lo haría Lázaro Cárdenas y no éste cobarde que es presidente de México, Peña Nieto, que se comporta como un empleado abusado”. El canciller, Luis Videgaray, contestó por Twitter al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y publicó: “Cobarde es quien usa el poder del estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo”.

* La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reiteró que el Registro Civil no puede cobrar en ningún caso por la expedición de la primera acta de nacimiento de una persona. En votación unánime, los ministros del Pleno invalidaron la legislación de Aguascalientes que permitía el cobro de 325 pesos por la expedición de una primera acta de nacimiento, cuando la solicitud se hiciera 6 meses después del nacimiento de la persona.

* En Japón, el canciller Luis Videgaray señaló que México está preparado para iniciar en 2 semanas, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Al participar en el panel de discusión del ‘Foro Inversión sobre México’ organizado por Nikkei, el canciller mexicano señaló que México llegará a la negociación con una actitud constructiva y con la convicción de que al final del análisis, los tres países involucrados en el tratado: México, Estados Unidos y Canadá, resulten ganadores. En ese mismo encuentro, Videgaray descartó participar como candidato en el 2018.

* A tres meses de la muerte de Lesvy Berlín Osorio, quien según su familia y defensa fue asesinada por su novio, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio presentó un peritaje realizado por un maestro en criminalística del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), para intentar refutar la versión de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que presume que la joven se suicidó. El peritaje independiente determinó que la joven no podría suicidarse en un espacio tan reducido, porque su cuerpo no lograría suspenderse y causar la fuerza necesaria para la asfixia. Víctor Chávez, maestro en criminalística del Inacipe, explicó que la reconstrucción se hizo en una caseta telefónica de 1.80 metros, con un cable de 80 centímetros y con una mujer de 1.62 metros de estatura, como Lesvy. La joven que participó en el ejercicio rodeó su cuello con el cable telefónico y dejó caer su cuerpo para comprobar si era posible un suicidio. “No se pudo lograr la suspensión del cuerpo, por lo tanto no pudo haber asfixia… no hay suficiente presión alrededor del cuello… En ninguna pudimos reproducir la posición final en la que fue encontrada Lesvy, ya que no son mecánicas suicidas”, argumentó el perito independiente.

* Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte, es investigada por la Fiscalía General de Veracruz y la Procuraduría General de la República (PGR), informó este miércoles el fiscal veracruzano, Jorge Winckler. El funcionario estatal explicó que la PGR empezó a indagar a Macías Tubilla luego de que la denunciaron ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por operaciones con recursos de procedencia ilícita: “Hay una denuncia que se presentó tanto en el SAT como en la PGR, señalándola a ella como partícipe de lavado de dinero, en concordancia con otras personas, estoy seguro que la PGR es a investigación la tiene avanzada”.

* La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó reabrir un expediente en contra del exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, relacionado con la promoción de su libro La fuerza del cambio. A petición de la magistrada Mónica Soto Fregoso, la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Regional Especializada, la cual exoneraba al exmandatario panista. Los magistrados consideraron que el dictamen se había tomado sin que se hicieran las investigaciones correspondientes para determinar quién había pagado por los espectaculares que se colocaron en Quintana Roo y Campeche.

* El gobierno de la Ciudad de México y la federación de futbol del país oficializaron este jueves la candidatura de la capital para ser una de las sedes del Mundial de 2026 al que aspiran organizar en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

* La Fiscalía de Venezuela solicitó ante un tribunal de Caracas anular la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En una serie de mensajes a través de su cuenta de Twitter, el organismo argumentó la presunta comisión de delitos durante el proceso donde eligieron a sus integrantes.

* El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro anunció su decisión de posponer por 24 horas la instalación de la Asamblea Constituyente. En un discurso transmitido por televisión y ante los diputados electos que tomarían posesión de sus cargos, Maduro aseguró que desea que el proceso de transición entre la actual Asamblea Nacional y el órgano recién conformado, se lleve a cabo “en paz y en forma ordenada”.

* Con 172 votos a favor del bloque oficialista, el pleno de la Cámara de Diputados de Brasil no logró reunir los 342 votos que se requerían para aprobar la solicitud de separar del cargo al presidente Michel Temer e iniciar un juicio en su contra por corrupción. El Fiscal General, Rodrigo Janot, abrió en junio pasado una investigación en contra del mandatario por recibir millones de dólares en sobornos, versión que fue confirmada en su momento por Joesley Batista, director de la empresa JBS, dedicada al procesamiento de cárnicos. Asimismo, el diputado Rodrigo Rocha fue detenido con 150 mil dólares en efectivo, presuntamente para ser entregados el presidente brasileño.

* El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, despojado de sus funciones tras criticar al mandatario Lenín Moreno, aseguró este jueves que seguirá en el cargo “hasta terminar el mandato”, pese a denunciar una “retaliación política” en su contra: “Soy vicepresidente electo, constitucional de la República y yo terminaré mi mandato. Con o sin funciones, seguiré trabajando”.

* El Congreso de Chile aprobó la despenalización del aborto por tres causales: violación, riesgo de muerte de la madre e inviabilidad fetal. Para su confirmación definitiva, el dictamen, avalado por el Senado el 19 de julio, deberá ser analizado por el Tribunal Constitucional. Aun con ello, la resolución legislativa fue catalogada como histórica, debido a que Chile es uno de los siete países en el mundo donde el aborto es penalizado en cualquier circunstancia. Incluso, la presidenta Michelle Bachelet manifestó su beneplácito.

* Miles de personas asistieron a la marcha por el orgullo gay en Jerusalén este jueves en medio de una fuerte presencia de elementos de seguridad. La policía de Israel bloqueó los caminos en el centro de Jerusalén y detuvo a doce personas, incluyendo a una que llevaba consigo un cuchillo, bajo la sospecha de que podrían perturbar el desfile. Un grupo de extrema derecha protestó en contra de la marcha. En la ciudad se realiza un modesto desfile anualmente a comparación de las festividades que se realizan en la liberal Tel Aviv, las cuales reunieron a más de 200 mil personas en la marcha de este año.

* El delantero brasileño Neymar se comprometió “por cinco temporadas con el PSG”, anunció este jueves por medio de un comunicado el club francés, que realizó el traspaso más caro de la historia del fútbol. El jugador había rescindido poco antes su contrato con el FC Barcelona con el pago de la cláusula de rescisión de 222 millones de euros. Neymar será presentado al público a partir de las 13:45 GMT del sábado, antes del primer partido en Ligue 1 del club de la capital francesa, en casa ante el recién ascendido Amiens. El costo de la carta de recesión de 222 millones de euros, siendo así la transferencia más cara en la historia del futbol y comparable con gastos que hacen los países en rubros sociales.

*Un tribunal de Massachusetts ha condenado a 15 meses de cárcel a una joven que incitó a su novio a suicidarse hace tres años por medio de múltiples mensajes de texto. Michelle Carter, que en el momento de los hechos tenía 17 años, había sido declarada el pasado junio culpable de homicidio involuntario y se enfrentaba a una pena máxima de 20 años. El juez Lawrence Moniz fijó la sentencia de dos años y medio de cárcel, pero decidió que la joven deberá cumplir únicamente 15 meses, pasando luego a un régimen de libertad vigilada. La víctima, Conrad Roy III, de 18 años, falleció el 12 de julio de 2014 por intoxicación de monóxido de carbono en su vehículo. Roy condujo hasta el aparcamiento de un supermercado y colocó la salida de una bomba de agua que emitía gas dentro de su vehículo, pero cuando se empezó a encontrar mal salió de él. Carter le dijo por teléfono que volviera a entrar, según la fiscalía. La joven había enviado previamente decenas de mensajes de texto a Roy animándole a ejecutar sus planes para suicidarse, aunque inicialmente había tratado de disuadirle.

– 4 –

*La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclaró que su representante diplomático en Venezuela continuará con sus labores, a pesar de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. A través de un comunicado de prensa, la Cancillería calificó como “lamentables” las declaraciones que recientemente emitió Maduro en contra de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto.

*Asegura la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que avaló el incremento sustancial en el costo de la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca, realizado por las empresas Construcciones Aldesem y Epcorr -de mil 45 a mil 796 millones de pesos- por la problemática social que se ha tenido y las interferencias en la construcción originadas por la modificación de las condiciones ambientales de la zona en la que se realizan los trabajos, así como el retraso en la autorización, por parte de las autoridades municipales, de los permisos ambientales.

*La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, un órgano integrado únicamente por representantes afines al Gobierno, se instaló hoy en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, pese al rechazo de la oposición y de buena parte de la comunidad internacional. La excanciller venezolana Delcy Rodríguez será su presidenta. La propuesta fue hecha por el dirigente chavista Diosdado Cabello y acogida por los 538 representantes del pleno que acudieron hoy al Palacio Federal Legislativo. La primera vicepresidencia de la ANC la asumirá el ex vicepresidente Aristóbulo Istúriz y la segunda estará a cargo del ex fiscal Isaías Rodríguez.

*El presidente de Ruanda, Paul Kagame, ha renovado este viernes su mandato al frente del país tras hacerse con el 98.66 por ciento de los votos con el 80 por ciento escrutado, una amplia mayoría que le permitirá continuar en el poder más allá de los 17 años que ya lleva en el cargo. Una vez ganados los comicios, el actual dirigente de Ruanda podría extender su mandato hasta 2034, lo que supondría casi 40 años de gobierno al frente de la nación africana.

* Usain Bolt inicia este viernes su despedida del atletismo con la primera ronda de los 100 metros del Mundial de Londres-2017. El mejor velocista de todos los tiempos dará sus últimas zancadas antes de su retirada. El sábado le esperan las semifinales y la final.

– 5 –

*Xóchitl Tress Rodríguez, una de las excolaboradoras de Javier Duarte, saldrá libre, a pesar de que se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito. Un juez autorizó canjear la pena de tres años de prisión que le había impuesto a la excolaboradora de Javier Duarte por una multa de aproximadamente 40 mil pesos y le suspendió sus derechos políticos por los próximos tres años. Ademas, Tress Rodríguez aceptó entregar definitivamente sus bienes, los cuales suman cerca de cinco millones de pesos, como reparación del daño y colaborar con las autoridades de Veracruz y las federales en el caso que se sigue por desvío de recursos y lavado de dinero en contra del exgobernador Javier Duarte. La decisión de canjear la pena ocurre un día después de que Xóchitl Tress Rodríguez se declaró culpable del delito de enriquecimiento ilícito.