* La panista Selene Sandoval Macías impugnó ante la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el Programa de Revisión, Verificación, Actualización, Depuración y Registro de Datos y Huellas Digitales en Aguascalientes, con el argumento de que arriesga la información confidencial de los militantes blanquiazules, entre otras cosas, porque los responsables de su ejecución no están capacitados para el manejo de datos personales. El juicio para la protección de los derechos político-electorales pretende combatir el acuerdo CEN/SG/01/2017 del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) por el que se aprobó dicha actividad, que será realizada por el Registro Nacional de Militantes en coordinación con la Comisión Especial Estratégica para la Transparencia y Reingeniería del Padrón. La inconforme ya había promovido un recurso de reclamación el 18 de julio contenido en el expediente CJ/REC/053/2017 ante la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, que el 26 de julio decidió desecharlo con el argumento de que no viola los derechos de la militancia.

* Odebrecht sobornó con 10 mdd a Emilio Lozoya, dice O’Globo. “Petrobras no fue la única empresa petrolera que tuvo ejecutivos corrompidos por Odebrecht’’, ya que la constructora brasileña pagó 10 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) entre 2012 y 2016, informó hoy el diario O’Globo. A cambio, agrega el rotativo brasileño, Odebrecht ganó una licitación de 115 millones de dólares para realizar las obras en una refinería en Tula, Hidalgo. ‘‘A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI (Partido Revolucionario Institucional), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales’’, relató Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht México a fiscales brasileños, en un testimonio emitido el 16 de diciembre de 2016.

*La marchista mexicana Guadalupe González ganó plata en Londres. Cruzó la línea final a sólo un segundo de la china Jiayu Yang (1:26.18, izquierda), quien se llevó la presea dorada en la prueba de 20 kilómetros. “En la Olimpiada de Río fue una plata que me dolió, por dos segundos de diferencia. Me falta trabajar más”, señaló la representante de la Marina. En salto de altura, con gran competencia, Édgar Rivera rozó el bronce al concluir en cuarto sitio.

*El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, trató de acallar las críticas, entre ellas la de su predecesor, Barack Obama, y las de los partidos Republicano y Demócrata, por su respuesta ante los disturbios este sábado durante un enfrentamiento entre la extrema derecha y antirracistas en Charlottesville, Virgina, que dejó un muerto y 34 heridos. El presidente dijo de la forma más enérgica en sus declaraciones de ayer (sábado 12) que condena todas las formas de violencia, fanatismo y odio. Esto incluye evidentemente a supremacistas blancos, neonazis, el Ku Klux Klan (KKK) y todo tipo de grupos extremistas, afirmó la Casa Blanca para aclarar las palabras de Trump, quien condenó la agresión de ambos grupos durante las grescas en las que supremacistas blancos se manifestaron contra la remoción de una estatua del general confederado Robert E. Lee.

* Al grito de Muerte a Estados Unidos, el Parlamento iraní aprobó por abrumadora mayoría un aumento en el presupuesto de producción de misiles balísticos y para las operaciones en el extranjero de la Guardia Revolucionaria, en respuesta a recientes sanciones decretadas por Washington. En un contexto de creciente tensión entre ambos países desde que llegó Donald Trump a la presidencia estadounidense, en enero, los diputados votaron destinar 260 millones de dólares al desarrollo del programa de misiles y una suma equivalente para la Fuerza Quds, la rama exterior de los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite del régimen, según la agencia oficial Irna.

* El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó este domingo la vigencia del pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro (1926-2016), en el contexto latinoamericano actual, especialmente ante la ofensiva de la derecha mundial contra los gobiernos progresistas, al recordarlo en su natalicio 91. Durante la inauguración del Memorial de la Denuncia, en la capital de la isla, señaló que la figura de Castro está presente en todos los procesos revolucionarios de los países del área, lo cual deviene un compromiso tremendo por la significación de Cuba para América Latina y el Caribe. Fidel es inmortal, así lo recordó el presidente de Bolivia, Evo Morales, en Twitter, y agregó: El ejemplo del comandante es la ley que guía el camino de los pueblos hacia la liberación con la derrota del imperialismo.

* El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo fue suspendido por cinco partidos como castigo por haber empujado al árbitro Ricardo de Burgos durante la primera vuelta de la Supercopa, que los merengues disputaron ayer contra el Barcelona (el Real Madrid ganó 3-1). El portugués reaccionó así ante el árbitro después de que este lo expulsara: al minuto 81, De Burgos le sacó la tarjeta amarilla –la segunda del partido para Ronaldo, porque se quitó la playera para celebrar el primer gol– al juzgar que se había tirado en el área, mientras que el madridista aseguraba que debía ser penal.

* Durante el segundo trimestre de la administración de Martín Orozco Sandoval el número de desocupados alcanzó la cifra de 23 mil 873, así lo confirman los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el trimestre abril-junio de 2017 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La tasa de desocupación en Aguascalientes (4.2) está por arriba de la media nacional que fue de 3.5 y la entidad se ubica entre aquellas que en el ámbito nacional observaron las tasas de desocupación más altas. Estos datos desmienten la versión del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Alberto Aldape Barrios, quien justificó el alza de la desocupación en junio al señalar que el aumento se debió a la cantidad de aguascalentenses que se incorporaron al mercado de trabajo tras terminar sus estudios superiores. El funcionario indicó que los datos de desocupación del Inegi no eran correctos porque no reflejaban el “fenómeno estacional”, lo que es mentira, pues los datos del Instituto indican claramente que son desestacionalizados y que la pérdida de empleos se compensó con la generación de más de trece mil empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La estadística oficial desmiente a Alberto Aldape Barrios y al discurso oficialista en que el gobernador Martín Orozco Sandoval combina que Aguascalientes registró el crecimiento económico más alto en el ámbito nacional con un 8.8 por ciento de variación anual con la generación de más de nueve mil 700 nuevos empleos formales en el primer semestre del año, sin embargo, el registro de empleos formales ante el Instituto Mexicanos de Servicios de Salud (IMSS) indica que en el primer semestre se generaron once mil 214 empleos, tres mil 114 empleos menos que en el mismo periodo del 2016, cuando se registraron 14 mil 238 empleos formales.

* Hace más de tres meses, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin solicitó sin éxito a la Procuraduría General de la República (PGR) comparecer ante el Ministerio Público Federal para ‘‘defenderse’’ de las versiones periodísticas de que recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, sostuvo ayer en entrevista radiofónica Javier Coello Trejo, abogado defensor del ex funcionario, quien agregó que esas acusaciones ‘‘son mediáticas’’ y recordó que ‘‘ya empezó la guerra por la sucesión’’. El litigante cuestionó a la procuraduría al señalar que si existe averiguación previa, entonces que Pemex demuestre que hubo ilícitos en la contratación de obra, y recordó que la empresa productiva del Estado presentó su demanda ante el Ministerio Público Federal desde finales de noviembre pasado ‘‘en contra de quien resulte responsable.

* 70 por ciento de las cárceles municipales de la entidad se encuentran en condiciones infrahumanas: carecen de servicios sanitarios, luz, ventilación, limpieza y planchas de cemento para acostarse, advierte un estudio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). El organismo asegura que observó residuos de excremento en pisos y paredes, rejas oxidadas, orificios en los pisos, fauna nociva y otras condiciones que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos, quienes, la mayoría, no pueden pagar una fianza de 300 pesos. El presidente de la Codhey, Enrique Goff Ailloud, informó que en la inspección, realizada en 2015, se detectó también que esas prisiones incumplen las reglas mínimas para el arresto de personas que incurren en faltas administrativas –la mayoría detenidas por alcoholismo y escandalizar en la vía pública.

* Lo que ocurre en Venezuela ‘‘es un gravísimo retroceso al proceso democrático en América Latina’’, señaló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, luego de reconocer que en México la democracia no es perfecta, por lo que nuestro país ‘‘se abrirá al escrutinio internacional’’ y se atenderán los problemas que existen en la materia para corregirlos. En el foro Integridad Electoral en América Latina, que tuvo lugar ayer en la cancillería, el funcionario sostuvo que en materia de democracia electoral México tiene múltiples defectos, como son el uso de dinero ilícito en campañas, los actos de promoción ilegales, las inequidades, las campañas anticipadas… por lo que el país se abrirá al escrutinio en las elecciones de 2018.

*La planta geotérmica de Cerro Pabellón está a 4 mil 500 metros sobre el nivel del mar y rodeada de volcanes, y que tiene capacidad para proveer electricidad a 165 mil hogares, es un nuevo paso en la transformación de Chile hacia las energías limpias. La red eléctrica de la nación incluye parques eólicos y amplias granjas solares; es una de las más ambiciosas en una región determinada a reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

* Cediendo a una creciente presión política, el presidente Donald Trump finalmente denunció a las agrupaciones de odio racial, dos días después de que su festejo fascista detonó un acto de terrorismo que dejó a una mujer muerta y 19 heridos en Charlottesville, Virginia, pero sólo después de que su tibia y ambigüa primera respuesta fue casi universalmente reprobada. Mientras tanto, los extremistas festejaron su muestra de fuerza como un éxito y prometieron más. El racismo es el mal, y aquellos que causan violencia en su nombre son criminales y hampones, incluido el KKK, los neonazis, los supremacistas blancos y otros grupos de odio que son repugnantes a todo lo que apreciamos como estadunidenses, indicó en una breve declaración preparada desde la Casa Blanca. También informó que el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación sobre violaciones de derechos civiles en los incidentes violentos de Virginia. Fue la primera vez que Trump denunció a los grupos por su nombre, después de que el sábado pasado sólo condenó los actos de violencia de todos los bandos, lo cual llevó a que hasta políticos prominentes del propio Partido Republicano criticaran su ambigua respuesta, junto con un amplio abanico de voces por todo el país.

* Al menos 312 personas fallecieron este lunes y más de 2 mil perdieron sus casas en la capital de Sierra Leona, Freetown, donde fuertes lluvias provocaron inundaciones. El balance de víctimas podría aumentar, explicó Patrick Massaquoi, un portavoz de la Cruz Roja, dado que los equipos de rescate siguen recorriendo los barrios de la ciudad donde las calles están inundadas y algunas viviendas quedaron sumergidas por avalanchas de tierra. Poco antes, un empleado del hospital Connaught, de Freetown, Mohamed Sinneh, informó que al menos 180 cadáveres, muchos niños entre ellos, habían llegado a la morgue del establecimiento. Refiere que el lugar se quedó sin espacio para acoger al abrumador número de cuerpos. Otros muchos cadáveres fueron trasladados a morgues privadas, añadió Sinneh. Imágenes difundidas mostraron cómo un río de lodo naranja inunda una calle empinada de la capital, y en videos difundidos por medios locales se observó a habitantes de la capital intentando cruzar una calle con el agua hasta la cintura.

* La estrella del pop estadounidense Taylor Swift ganó ayer el juicio por agresión sexual contra un dj al que acusó de agarrarle una nalga durante una sesión de fotos antes de un concierto en 2013. Un juez federal de Denver dio la razón a la cantante, quien reclamaba un dólar simbólico a David Mueller como reparación de daños al alegar que ganar daría el mensaje de que cada mujer decide qué hacer con su cuerpo. Antes del fallo, Taylor Swift rompió en llanto ayer durante los argumentos finales del juicio civil. La cantante se apartó de la audiencia para secarse los ojos mientras Gabriel McFarland, abogado del acusado, preguntaba si su cliente tendría razones para toquetear a la estrella.

* El presidente estadounidense Donald Trump amagó la semana pasada con lanzar “fuego y furia” en contra de Corea del Norte y ésta respondió con amenazas de que lanzaría misiles balísticos hacia Guam, territorio estadounidense en el Pacífico. Sin embargo, esta semana los mandatarios de Corea del Norte y de EE. UU. se han mostrado relativamente más apacibles: Corea del Norte declaró que esperaría “un poco más” antes de atacar mientras que el gobierno de Trump ha buscado adoptar un tono más conciliatorio de cara a negociaciones comerciales con China, a quien Washington espera convencer para que ejerza presión sobre Pyongyang. Aunque no queda claro qué tanta influencia tiene Pekín sobre Kim Jong-un, Corea del Norte explicó su decisión de esperar al decir que: “Los imperialistas estadounidenses ya sintieron una soga al cuello debido a su barullo descuidado de confrontación militar”, por lo que “observará un poco más la conducta estúpida y tonta de los yanquis”, de acuerdo con un reporte de la agencia noticiosa oficial.

* Israel está construyendo otro muro para protegerse de sus enemigos. Pero no va a ser un esperpento físico: la mayor parte de este muro será invisible. Algunos oficiales militares explicaron que, los próximos meses, el ejército israelí apurará la construcción de una barrera subterránea alrededor de la Franja de Gaza, diseñada para bloquear los túneles que se extienden por debajo de la frontera hasta llegar a Israel, como los que usaban los militantes de Hamas para emboscar las bases militares durante la guerra que duró todo el verano de 2014. Amenazado por fuerzas hostiles en la mayor parte de su frontera, Israel ya se encuentra rodeado de murallas. Vallas sobre la superficie y secciones de muro de concreto rodean y atraviesan partes de Cisjordania, un legado de los atentados suicidas durante la segunda intifada. Este tipo de enfoque parece haberse puesto de moda en el ámbito internacional. El presidente Donald Trump se refirió al muro de Israel (sin especificar cuál) como el modelo a seguir para la muralla que quiere construir a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. En el mismo sentido, la crisis migratoria ha despertado el interés europeo en las técnicas israelíes para la construcción de barreras.

*Perdona SAT más de 388 millones en impuestos en Aguascalientes- El SAT es una de las instituciones de gobierno que con mayor discrecionalidad se maneja, prueba de ello es la política de condonación y cancelación de créditos fiscales, ejercicio a través del cual se otorgan beneficios multimillonarios a unos cuantos; de julio 2015 a julio de 2016, el SAT canceló 58 mil 150 millones de pesos. En total, 9 mil 110 personas físicas fueron beneficiadas con un monto total acumulado de 6 mil 511.83 millones de pesos; y 5 mil 865 personas morales por un monto total de 51 mil 638.32 millones de pesos. En Aguascalientes las deudas canceladas y condonadas por el SAT rebasan los 388 millones de pesos, 99 personas físicas y 98 personas morales gozaron de ese privilegio fiscal del que el SAT no rinde cuentas. Información del Centro de Investigación y Análisis Fundar (@FundarMexico) exhibe la opacidad con que el SAT otorga privilegios fiscales a unos cuantos y cómo se niega a cumplir la ley. Apenas el 14 de agosto, en la sede del SAT, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, presentó el programa SAT más abierto y transparente, con el que “Se pone a disposición información de 700 mil contribuyentes, personas morales, y de más de 4.6 millones de contribuyentes, personas físicas, y lo hacemos de forma tal que, el 100 por ciento del universo de contribuyentes, de los últimos 5 años, hoy está a disposición de cualquiera que quiera consultarla, pero lo hacemos de forma tal que, la identidad de ese cien por ciento de esos contribuyentes, está absolutamente protegida”.

*Un juzgado federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reabrir el caso Tlatlaya e investigar lo que realmente sucedió el 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón, estado de México, pues entre otras cosas la parte quejosa consideró que no se investigó la cadena de mando militar responsable y se incurrió en diversas omisiones. El juez determinó además que para evitar la fragmentación, la PGR debe integrar todas las inveriguaciones en un solo expediente. Asimismo, le ordenó que informe pormenorizadamente sobre las diligencias que considere pertinentes para allegarse de mayores elementos probatorios, a fin de realizar ‘‘una investigación exhaustiva’’ de los hechos, así como su objetivo y plazos, mediante la elaboración de un cronograma detallado de investigación. El expediente 545/2017 indica que la medida fue otorgada a Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos referidos y madre de una menor de edad que murió junto con otros 21 civiles presuntamente a manos de militares en Tlatlaya.

*Los partidos PAN y PRD en la Cámara de Diputados emplazaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dar el resultado de la auditoría a Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la administración de Emilio Lozoya, solicitada desde el año pasado al ente fiscalizador. Marko Cortés, coordinador de los panistas en San Lázaro, acusó a la administración federal de ‘‘tender un manto protector alrededor de Lozoya para evitar que los delitos en que éste incurrió sean conocidos por la opinión pública’’. Por otro lado, integrantes de la dirigencia del PRD presentaron ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) una denuncia en contra de Lozoya Austin por presuntos actos de corrupción y soborno.

*La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió ayer una resolución favorable para Telcel, al declarar inconstitucional el artículo de la Ley Federal de Telecomunicaciones que le impide cobrar a los competidores por el uso de su red. El fallo, sin embargo, no obliga a los rivales comerciales de Telcel a pagar retroactivos de 2014 a la fecha; el costo por el servicio de interconexión será efectivo a partir de enero de 2018 y el rango del mismo será definido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel). La resolución de los ministros del máximo tribunal del país se centra en algunos aspectos: fijar o no una tarifa corresponde al Ifetel y no al Congreso de la Unión, aunque éste podrá seguir legislando en el tema de telecomunicaciones.

*No sólo el PRI está involucrado en el escándalo Odebrecht, también el PAN, ya que la constructora brasileña llegó a México durante el sexenio de Felipe Calderón, quien le concedió al menos dos créditos por 400 millones de dólares, sostuvo la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle. Van a salir a relucir también nombres de panistas ligados a sobornos de Odebrecht, sostuvo, luego de que PRI y PAN impidieron que en la Comisión Permanente se discutiera citar a comparecer al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, y a la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, en relación con las investigaciones sobre los funcionarios involucrados en pagos ilegales a la empresa brasileña a cambio de contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex). La diputada de Morena resaltó que la PGR debe investigar al exdirector de Pemex Emilio Lozoya y al presidente Enrique Peña Nieto, a cuya campaña presuntamente fueron dar los sobornos de Odebrecht, pero también al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

*El futbol femenil mexicano ha demostrado que puede ser igual o incluso más entretenido que el varonil, pues las chicas tienen un estilo de juego más puro, además de que han tenido un buen desempeño y han exhibido mucha calidad dentro de la cancha en lo que va del torneo Apertura 2017 de la Liga Mx, aseguró Fabiola Vargas, auxiliar técnica de las Xolas de Tijuana. Comentó que en comparación con el balompié practicado por hombres, en donde existen lapsos, a veces muy extensos, en los que el balón está trabado en la media cancha, en el de mujeres la mayor parte del partido la pelota está involucrada en acciones de peligro, casi no hay tiempos muertos y los 90 minutos están llenos de intensidad.

* Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entregaron formalmente todas sus armas a finales de junio, pero estas no habían sido retiradas por completo de las 26 zonas veredales en las que están concentrados los exguerrilleros. Se llevó a cabo una ceremonia en la que el presidente Juan Manuel Santos e Iván Márquez, uno de los negociadores de la paz por parte de las Farc, marcaron el cierre del proceso. En total, la ONU validó la entrega de 8112 armas. Es un nuevo paso hacia el nuevo futuro de las Farc como una fuerza política, mientras que los exguerilleros siguen en vilo sobre qué será de su futuro y se discuten posibles estrategias para que no vuelvan a tomar las armas, ni siquiera como delincuentes.

*El manifestante venezolano Wuilly Arteaga, quien se convirtió en una figura reconocible por tocar el himno nacional con su violín durante las protestas y los enfrentamientos con las autoridades, fue liberado ayer después de estar detenido desde hace más de dos semanas. Según reportes, las autoridades le estrellaron el violín en la cabeza, lo que habría causado problemas en uno de sus oídos, y presentaría heridas por quemaduras. Otros músicos ya han resultado heridos o han fallecido durante las manifestaciones, incluido un violista del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela.

*El lunes, dos días después de que una manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville derivó en violencia y la muerte de una joven que protestaba contra los grupos extremistas, Donald Trump por fin declaró que condenaba los hechos y que quienes habían cometido tal violencia “son repugnantes” cuando se trata de los valores estadounidenses. Parece que ayer cambió de parecer. En una conferencia de prensa en la Torre Trump en la que originalmente se iban a discutir temas de inversión en infraestructura, el mandatario de nuevo sugirió que la culpa es de “ambos lados” -tanto de los supremacistas como de los contramanifestantes- y que los grupos de lo que llamó la alt-left o izquierda extrema también eran muy violentos, y que la contramanifestación no había obtenido los permisos para protestar, mientras que el otro bando, sí.

*La primera ronda para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comenzó este miércoles en Estados Unidos con la advertencia de Robert Lighthizer, representante comercial y jefe del equipo negociador de Estados Unidos, frente al secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, de que el gobierno del presidente Donald Trump no se conformará sólo con la modernización o retoques de algunos capítulos, sino que requiere importantes mejoras para lograr equilibrio y reciprocidad en el comercio trilateral. Así que remarcó que una de las prioridades de su país será reducir el enorme déficit comercial que acumula por el acuerdo, al que acusó de haberle fallado a muchos estadunidenses al provocar el cierre de empresas y la pérdida de al menos 700 mil empleos. Bajo una lluvia de críticas por defender a grupos de activistas racistas, Donald Trump tuiteó este jueves que estaba “triste” al ver que se estaba “destrozando” la historia de Estados Unidos con la remoción de las “bellas estatuas y monumentos”, en una resonancia de la consigna popular entre los grupos de supremacistas blancos que se oponen a la remoción de monumentos confederados.

*Aproximadamente a las cinco de la tarde, una furgoneta blanca irrumpió a toda velocidad en la zona peatonal de Las Ramblas de Barcelona y recorrió 800 metros a más de 80 kilómetros por hora, embistiendo todo lo que encontraba a su paso. El saldo de lo que la policía catalana calificó de atentado terrorista coordinado, fue de 13 muertos (horas después ascendería a 14) y casi cien de heridos, de los cuales se reporta a 15 en extrema gravedad, incluidos tres niños, uno de sólo tres años. El Estado Islámico (EI, conocido también como Isis o Daesh, por su acrónimo en árabe) se atribuyó el atentado. De los 13 fallecidos, cinco eran niños y del total de víctimas se confirmaron hasta 15 nacionalidades: alemanes, franceses, belgas, chinos, macedonios, venezolanos, argentinos, chilenos, italianos, españoles y catalanes, entre otros. Al anochecer, la policía abatió a cuatro presuntos terroristas e hirió a otro en Cambrils, una población costera ubicada a 120 kilómetros de Barcelona. Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió en el contexto de un posible atentado terrorista.

*La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ), dio a conocer este jueves en conferencia de prensa que elementos del Ejército Mexicano localizaron el miércoles cuatro fosas con los cadáveres de tres mujeres y cuatro hombres, en el ejido Santa Ana, municipio de Valparaíso. Los siete cuerpos se sumaron a otros 19 recuperados el día 4 en otras fosas también halladas por militares en las faldas del cerro La Chorreada, en el ejido San Martín, colindante con el de Santa Ana.

*El ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa inició una huelga de hambre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra preso desde el 17 de julio, para protestar por la forma en que se ha llevado a cabo el proceso penal en su contra. En una misiva enviada a una televisora, el ex funcionario dijo haber tomado esta decisión con el propósito de detener la persecución política y la cacería de brujas que, aseguró, existe en contra suya y de sus ex colaboradores en Veracruz. Según Duarte de Ochoa, los ex integrantes de su equipo de trabajo se encuentran privados de su libertad arbitrariamente en el penal estatal de Pacho Viejo, con el propósito de presionarlos para que declaren en su contra y a fin de crear una cortina de humo que distraiga a la sociedad del desastre de gobierno que existe actualmente en su estado.

*Tras el desencuentro de opiniones respecto a la seguridad pública en el municipio, entre la alcaldesa de la capital y el gobernador, el día de ayer María Teresa Jiménez Esquivel aclaró que en su administración se seguirán las estrategias que dicte Martín Orozco Sandoval. Luego de que el lunes 14 de agosto el gobernador indicara que la corporación municipal no se ha logrado coordinar con la estatal por problemas al interior, específicamente en mandos medios, ese mismo día, unas horas después, la alcaldesa se defendió al asegurar que el secretario de Seguridad del Municipio, Benítez López fue puesto en ese lugar por el propio gobernador, echándole la culpa de la situación. Tras esto, la alcaldesa y el gobernador fueron vistos de nuevo el pasado martes sentados en los palcos principales durante la celebración de La Romería de la Virgen de la Asunción y posteriormente se reunieron el pasado miércoles para hablar sobre los temas en los que tuvieron diferencias el lunes.

*Emilio Lozoya Austin se definió ayer como un empresario que ha ganado su ‘‘patrimonio lícitamente, fuera del gobierno’’, y en una conferencia de prensa donde se le preguntó si entonces él fue el único que Odebrecht no sobornó en el mundo, respondió: ‘‘A mí no me corrompió’’. Durante una hora, y después de que compareció ante la Procuraduría General de la República (PGR), sostuvo que en la carpeta de investigación –abierta por el Ministerio Público Federal desde enero, cuando comenzó a conocerse que habría aceptado sobornos de la constructora brasileña– no existe ‘‘una sola prueba de que recibiera dinero de ellos (Odebrecht) ni de nadie; sólo dichos’’. Afirmó que no son suyas las cuentas en bancos que se le atribuyen y cuando una reportera le preguntó por la propiedad de un departamento en Nueva York, devolvió: ‘‘Si me demuestra que es mío, le regalo la mitad’’

*Edward Snowden, quien filtró la información sobre el espionaje a individuos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, se pronunció ayer sobre un caso de espionaje que ha causado conmoción en México. Durante una presentación por video en la conferencia TagCDMX, condenó que el programa Pegasus, una herramienta para intervenir un teléfono celular que solo puede ser contratada por gobiernos, ha sido utilizado en contra de periodistas, activistas, políticos de oposición y defensores de los derechos humanos mexicanos, así como contra investigadores internacionales que estudiaban las circunstancias de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero.

*La excandidata a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Martínez Rodríguez, rechazó haber impuesto el relevo de la dirigencia tricolor y lamentó que no hubiera más priistas dispuestos a competir contra la fórmula representada por su corriente y la del exgobernador, Carlos Lozano de la Torre. Esto en respuesta a los comentarios del exgobernador Otto Granados Roldán, quien en su editorial de radio BI calificó como poco democrático el procedimiento de elección de Enrique Juárez y Dennis Ibarra como presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE), respectivamente, y anticipó que el PRI perderá votos en la elección de 2018. La también dirigente del Movimiento Territorial atribuyó la falta de competidores a la fuerza de su alianza con Lozano de la Torre, pues tanto Gustavo Granados como Alfredo González tenían la posibilidad de competir, pero no lo hicieron.

*El despido del jefe de estrategia política del mandatario estadounidense provocó ira en las filas derechistas y tranquilizó un poco a la cúpula política y económica del país. Fuentes de la Casa Blanca aseguran que fue John Kelly, el jefe del gabinete, quien decidió su salida. Bannon fue clave en el triunfo del magnate, al encargarse de afinar el mensaje populista y nacionalista durante la campaña, y fue de los pocos que lo defendieron tras sus declaraciones en las que culpó a todos los bandos por la reciente violencia racista en Charlottesville, Virginia.

*Minutos después de que la policía levantó el dispositivo de seguridad en La Rambla, ciudadanos salieron a caminar por el lugar donde horas antes Moussa Oukabir, de 17 años, arrolló con su camioneta a la multitud, con saldo de 14 muertos y 130 heridos. El duelo y el dolor se hicieron presentes en casi todas las plazas y sedes oficiales de Cataluña y de España, que simultáneamente guardaron un minuto de silencio por las víctimas. También de manera espontánea, el mosaico de Joan Miró, símbolo de Barcelona, se llenó de flores, veladoras, mensajes escritos y osos de peluche en recuerdo de los tres niños que se cuentan entre los caídos por la agresión terrorista de este jueves de una célula yihadista del Estado Islámico, que en la madrugada de este sábado atacó también en la ciudad de Cambrils.

*El gobierno federal modificó el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) para darle viabilidad financiera a los campos que la empresa sigue operando y que, ante la caída en los precios internacionales del crudo, dejan de ser rentables con el marco tributario actual, con lo que se espera preservar una producción aproximada de 150 mil barriles por día y hasta 500 mil MMBTU (millones de unidades térmicas británica) para el caso de gas. Por medio de la Secretaría de Hacienda, el gobierno elevó los límites de costos deducibles para el derecho por la utilidad compartida. En el caso de los campos petroleros terrestres el límite pasa de 20 a 40 por ciento, mientras que en los campos en aguas someras sube de 14 a 35 por ciento.

*La Casa Blanca confirmó la salida de Bannon horas después de que un torrente de versiones extraoficiales indicaban una decisión inminente. El jefe del gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y Steve Bannon acordaron mutuamente que sería el último día de Steve. Estamos agradecidos por su servicio y le deseamos lo mejor. Esta fue la única declaración oficial de la Casa Blanca sobre la determinación. Fuentes en la Casa Blanca aseguraron que fue Kelly quien tomó la decisión final. Otras versiones, promovidas por aliados de Bannon, indican que no fue Trump, sino Bannon, quien tomó la determinación y entregó su renuncia al presidente el 7 de agosto, con día efectivo el 14, exactamente un año después de que se sumó a la campaña presidencial, pero el anuncio fue postergado después del violento festejo de odio por neonazis, Ku Klux Klan y ultranacionalistas blancos en Charlottesville, el pasado fin de semana y sus secuelas. De hecho, Bannon es uno de los pocos funcionarios que se han atrevido a defender las declaraciones del gobernante culpando a todos los bandos de la violencia en Charlottesville ante un coro casi universal criticando al mandatario.

*Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de Ciudad de México, refrendó su interés por participar en la elección por la Presidencia de la República; adelantó que solicitará licencia con el fin de ser candidato independiente o del Frente Amplio Democrático. Por supuesto que sí me interesa la Presidencia, pero lo más importante es que le vaya bien a México, aseveró y negó la posibilidad de ser candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y recalcó que no buscará formar parte de alguna militancia para aspirar al Ejecutivo federal.

*El gobierno de Venezuela manifestó hoy su “rechazo categórico” a un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el cual se objeta el reciente decreto de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de asumir funciones legislativas del Congreso. Mediante un comunicado, la Cancillería venezolana consideró el pronunciamiento de EU como una “nueva amenaza”, y alertó sobre las “excusas” de la administración del presidente Donald Trump para “avanzar” en una “agresión militar” contra Venezuela.

*Miles de activistas contra el racismo marcharon este sábado en Boston, coreando consignas antinazis poco antes del inicio de una marcha de conservadores y una semana después de que un choque de manifestantes en Virginia se tornó letal. Unos 500 policías -algunos uniformados, otros de civil- fueron despachados para mantener separados a los dos bandos, dijo el comisionado de policía William Evans.