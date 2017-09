Cartografía sentimental / Tres guineas

Quiero contemplar

quiero ser testigo

quiero mirarme vivir

te cedo gustosamente la responsabilidad

como un escriba

ocupa mi lugar

goza si puedes con el relevo

serás mi descendencia

mi alternativa.

La que vivió para contarlo.

Cristina Peri Rossi

Fui a una conferencia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y al salir fui al baño de la Biblioteca Central. En la puerta, rayada con fuerza hasta que se hundió la madera, estaba escrito el nombre de una chica seguido por ES PUTA. Luego, otras tres leyendas que adjudico a otras tres autoras: LA K NO ES PUTA NO DISFRUTA / DICE MI AMIGO QUE SI COBRA CARO / DILE A TU AMIGO QUE HAY UNA QUE SE LLAMA ___ Y NO COBRA LA ZORRA.

No me molestó la intervención al recinto o el vandalismo, como quieran llamarlo. Lo revelador para mí fue la agresión de estas cuatro mujeres contra otras. La exposición de los nombres. La conceptualización de la putería como ofensa. Lo que provocó la bilis. La camaradería con los hombres para hablar de la intimidad de otra y para ofrecerlas como madrotas. Puede que nada de lo escrito sea cierto, sin embargo, la normalización de la violencia entre nosotras continúa latente, en el imaginario, tanto como para exponerlo de esta manera.

En este país, donde todos los días son asesinadas siete mujeres, también he de pensar en esta violencia. Desde que difundieron la noticia del feminicidio de Mara Castilla he encontrado comentarios atroces de otras mujeres. Siempre los ha habido. No voy a reproducirlos. No me reprochen por señalarlas, no las priorizo. Sí, también lo creo, el sistema patriarcal es el que termina matándonos a todas, son los hombres conocidos y desconocidos que nos agreden, nos violan, nos asesinan sin clemencia. No tenemos espacios seguros con ellos cerca. Son los que quieren ser los protagonistas hasta en nuestra muerte. Malditos todos ellos que atentan contra nosotras. Machete al machote, autodefensa feminista para que el sepulcro no sea el nuestro. Escríbeme y yo paso por ti, yo te ofrezco un lugar seguro. Todo esto también lo repito, lo doy, me lo apropio y lo llevo a la práctica. A estas alturas es difícil confiar en desconocidos y conocidos, pero me queda claro que solo entre nosotras nos salvaremos la vida, no hay más. Nosotras las que sabemos lo que nos cuestan los logros, las que sabemos de cólicos menstruales, del agobio por los estereotipos, de las presiones a las que estamos sometidas, del ADN del amor y del desamor en nuestra historia. Ni el aliado o compañero más cercano entenderá por completo lo que es ser una mujer.

Con toda esta repetición de consignas, también viene una petición: si estamos en la misma sintonía que ellos, con todo y machismo, terminaremos por mimetizarnos con el andar del hombre. Dejemos de violentarnos entre nosotras. No es sororidad la que pido, nos hemos gastamos el significado de esta palabra, la hemos llevado a una cartografía sentimental, de cobijo entre mujeres solo por ser mujeres también, como cuando nos asesinan, y nos olvidamos que hay mujeres que también hacen daño. Esas son las que los feminismos no han tocado, donde hemos fallado entre nosotras con la romantización de la hermandad. No hemos permeado en todas las mujeres universitarias, como las que rayaron el baño en la UAA, tampoco entre aquellas que siguen disputándose el “amor” de un hombre, la herencia, la atención de otros, los premios, el poder. Ahí queda demostrado que no podemos ser solo un grupo de autoayuda, que estudiamos, leemos y tratamos de comprender nuestras emociones, expresiones y sentires. Que no hemos persuadido a todas las mujeres, que estamos difundiendo los discursos y panfletos entre nosotras mismas, las malas o buenas feministas de siempre. Mientras, las marginalizadas, las cultas, las que viven en pobreza o abundancia, las jóvenes o viejas, muchas, siguen estancadas en los hábitos, concepciones e ideas que vienen de la mano con la violencia machista que siguen reproduciendo.

Aunque a fin de cuentas, ellas, las que se niegan feministas, las que ignoran lo que es, no son unas traidoras. Muchas se alejan porque no hemos sabido acercarnos, porque las hemos juzgado en su intento de ser madres, esposas, amas de casa, porque nos contradecimos y nos quejamos de las injurias de los hombres y entre nosotras hemos estado ahí. Mientras, el genocidio de mujeres continúa. Si un día asesinarán a la rival, ¿también saldríamos a marchar por ella? Porque solo en casos de feminicidios los múltiples feminismos se ponen de acuerdo en la hora y el lugar. Y eso a veces, mientras no se interpongan los colores partidistas, las alianzas, las enemistades, las críticas. Solo nos manifestamos cuando es urgente gritar el estado de vigilia permanente en el que estamos o para exigir justicia. Si lo pienso dos veces, sí hay grupos de mujeres que han sabido organizarse por el dolor: las madres de mujeres y hombres desaparecidos que buscan el cuerpo de todos sus hijos. Ellas decidieron y lograron salir con picos, palas y poner manos a la obra.

Eso sí, cada día hay más hombres que se acercan al feminismo, lo huelen, le temen, se alían. Yo estoy a la espera de se acerquen entre ellos, y ellos sean los que se retroalimenten, se cuestionen, aquí estaremos nosotras para entablar el diálogo, pero la tarea urgente debe ser acercarnos a otras mujeres. No hay más. Salir de nuestro círculo, ese que ya no nos necesita tanto como aquél que está sin explorar, como tierra virgen por colonizar y conquistar. Y no, no se trata de salvar a las “ignorantes y sometidas”, la cultura patriarcal también es interseccional y no respeta etnias ni razas ni clases sociales ni política alguna; se trata de salir de nuestra zona de confort, ahí donde todas nos damos like por lo bonito que se lee el mismo discurso revolcado una y otra vez; se trata de que no nos hemos acercado lo suficiente a aquellas mujeres que, por ejemplo, en la marcha por Mara gritaron que se incluyeran a los hombres y volvieron protagonista de la historia al periodista que fue sacado del contingente femenino “por tratar de hacer su trabajo”.

Que no se nos olvide también que las mujeres somos personas, malas, buenas, que algunas ansían más el poder que el bienestar de las otras. Que somos egoístas y velamos por nuestros intereses, que pertenecemos a una cadena alimenticia donde si no nos devoran, nosotros lo hacemos (qué mejor si es contra ellos, contra los hombres “normales”, como definieron al asesino de Mara). Que hay mujeres que explotan a otras mujeres, que las exhiben no solo en baños, que las desacreditan, que las insultan, que las violentan, las que necesitan el reconocimiento de ellos, las que nos dan vergüenza ajena. Esas son las que el feminismo ha olvidado y neutralizado con tal de no romper un falso acuerdo de sororidad. Que de seguir así, nos olvidaremos de Mara Castilla hasta que surja el nombre de una nueva víctima de feminicidio (tenemos para escoger, 7 diarias). Ahí es donde las mujeres necesitamos hacer comunidad, señarlas, atraerlas, atraerlas a todas. Y necesitamos estar vivas para ir a contarlo.

@negramagallanes