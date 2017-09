Descarta Fiscalía red de tráfico de infantes

Mujer que pretendía vender a su hijo no fue puesta a disposición del Ministerio Público

Se investigan las causas sociales de este tipo de casos

La mujer originaria de Michoacán que presuntamente pretendía vender a su hijo no nacido a una pareja aguascalentense, no parece tener relación con ninguna red de tráfico de menores, adelantó el titular de la Fiscalía General del Estado, René Urrutia de la Vega.

La joven no fue puesta a disposición del Ministerio Público para la apertura de un proceso penal, toda vez que no se consumó delito alguno: “A esta persona se le detecta porque tuvo una complicación cuando iba a abordar un autobús, o algo por el estilo, y entonces al ser cuestionada sobre qué estaba haciendo en esta ciudad se obtiene la información de que pretendía vender a su hijo. Tenemos una situación de todavía no haber realizado la conducta a su hija del delito de tráfico de menores, pero apenas estaba en una idea, en una intención, y eso no es penado (…) todavía no estamos en una etapa de tentativa”.

Aclaró que personal de la Fiscalía investiga -actualmente- junto con autoridades municipales, las razones que habrían llevado a la embarazada de 29 años a tomar una decisión de esta naturaleza: “Por alguna necesidad, por alguna circunstancia de su vida personal, de su idiosincrasia, no sé, pueden intervenir muchísimos factores, ella decide ofrecer a su bebé que no puede mantener o tener, no sabemos qué dificultades tiene, no podemos hablar de una red -de tráfico de infantes- debemos ser cuidadosos y responsables con lo que decimos porque no podemos generar pánico, miedo, esta percepción de algo que no tiene nada qué ver”.

Urrutia de la Vega consideró necesario atender las causas sociales que motivan este tipo de actos, a pesar de reconocer que dicha tarea se encuentra fuera del ámbito de la Fiscalía General: “A lo mejor nos indigna, pero también hay que ver qué pasa con esas personas y atenderlas.

“Tenemos que atender el tema de manera social, hay que atender a esta persona, para saber qué está pasando para que una mujer tenga que vender a su bebé”, manifestó luego de la entrega de certificados, constancias de profesionalización y equipamiento a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

A pesar de tratarse del segundo caso que se detecta en Aguascalientes, el fiscal descartó la operación de una red de tráfico de menores en el estado, “no me gusta hablar de casos aislados porque pareciera que volteamos para otro lado y minimizamos las cosas, más bien hay que atenderlos, ver qué está pasando y por qué suceden este tipo de cosas”.

El fiscal confirmó el decomiso de diversos objetos sustraídos de domicilios y locales comerciales, producto de un cateo ejecutado de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, derivado de una investigación realizada por la Unidad Especializada de Robo a Casa Habitación y Comercio. Previo al operativo, se detuvo a cuatro personas vinculadas.