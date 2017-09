En seguridad, Aguascalientes se ve amenazado por todos lados: Martín Orozco

By

En su primer informe el gobernador pidió que no se alarme sobre inseguridad en el estado, eso genera un efecto negativo para nuevas inversiones

El reto a corto plazo es que en pocos meses tengamos menos robos; que la gente perciba y se sienta satisfecha

Promete que la Movilidad será el proyecto que distinga su sexenio

El primer informe de actividades del Gobierno del Estado, a diez meses de su arranque, se realizó a través de un formato casual, cercano, coloquial, un evento bien cuidado al que sólo tuvo acceso un centenar de asistentes; luces, cámaras, todo preparado para un talk show en donde Martín Orozco Sandoval sería interrogado por la ciudadanía que hizo sus cuestionamientos a través de redes sociales, aunque la rendición de cuentas en varios momentos cedió al protagonismo de Heriberto Béjar, más preocupado por su figura que por las preguntas al gobernador, incluso hubo lapsos en que con tal de lucirse en el planteamiento de la pregunta, el conductor dejaba a Orozco Sandoval sin elementos para responder.

La presentación de los resultados se basó en los cinco ejes que conforman el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022; el gobernador dio prioridad al tema de desarrollo social, donde integra educación, cultura y deporte; seguridad; finanzas; desarrollo económico; e infraestructura.

Destacó que la educación es la base del desarrollo de todo ser humano, lo cual no es sólo responsabilidad de los padres de familia, aunque en ellos recaen las bases y principales valores, pero en el aspecto académico debe darse mayor impulso a la enseñanza que aporte para el futuro del educando, como el dominio de un segundo idioma. “El inglés es un tema que el sector productivo nos está pidiendo, si no preparamos a los niños en el tema de idiomas y de tecnologías, para ser mejores, no obtendrán buenos empleos”.

Como lo mencionó en el informe enfocado al eje de desarrollo social realizado el pasado lunes, el programa piloto de inglés se aplicó en el estado, materia que será parte de la currícula en todo el país para el ciclo escolar 2018-2019. En materia de educación, además se abonó al apoyo de los padres de familia para cubrir las cuotas escolares; 50 millones de pesos fueron destinados para que se cubran 200 pesos por alumno y este subsidio irá en aumento hasta llegar a los 400 pesos por cada uno. “Es un apoyo social, hay quien puede hacerlo y paga hasta mil pesos, pero tenemos mil 200 escuelas de educación básica y el recurso no alcanza, sin la cuota de los padres no camina; hay escuelas debajo de un mezquite, otras en zonas de mucha riqueza, pero la mayoría requieren mucho apoyo”.

En bachillerato se ha detectado un déficit de dos mil espacios para jóvenes en edad de cursar dicho nivel educativo, se han otorgado becas para que no dejen sus estudios por falta de recursos, además de que se ampliará la cobertura haciendo uso de la infraestructura de las primarias que no se utilizan por la tarde. “La persona más capaz y competitiva que es la que va a enfrentar la vida con más éxito, pueden tener recursos, pero si hacen falta valores no se logra un éxito total; los padres y profesores deben fomentar los valores, en la formación toman el ejemplo que ven, debe haber la congruencia entre lo que piensas y lo que haces”.

Orozco Sandoval dijo que se está apostando a la formación integral desde preescolar, para con ello atender el problema de drogadicción que se está desbordando; se está implementando un programa con sicólogos para que detecten el problema y vayan a los hogares a atender a los niños; “es importante generar políticas públicas para componer el tejido social, pero si los papás no tienen la voluntad, nunca se van a corregir sus hijos. Si les inculcamos arte, cultura y deportes, ese niño la va a pensar diez veces antes de aventarse un carrujo, el niño que sepa tocar la guitarra, que practique deporte, va a pensar diez veces más en un cometer un delito social”.

Para eliminar el rezago educativo en nivel medio y superior, el gobierno implementará más programas semipresenciales y en línea; se abrirán las opciones necesarias para estos nuevos esquemas, además de invertir en una nueva universidad tecnológica que dará cobertura a Calvillo y San Francisco de los Romos; habrá también más apertura para estudiantes sobresalientes, con becas para que se vayan a profesionalizar a otros países.

En deporte se invirtieron 70 millones de pesos para reactivar la Unidad Deportiva y el Cuarto Centenario, aspecto en el que dijo que invertirá año con año.

Sobre seguridad, el gobernador apuntó que México tiene un problema, y en Aguascalientes la colindancia con los estados de Zacatecas y Jalisco, donde imperan los grupos delictivos requiere de mayor atención y blindaje; se han capacitado 27 mil en el tema de prevención del delito, además de la capacitación que han recibió más de mil 500 elementos de seguridad pública; sin embargo prevalece el déficit de efectivos, que se busca contrarrestar con la contratación de al menos 200 por año.

Se invirtieron 30 millones de pesos en capacitación de policías y el siguiente año se destinarán 600 millones de pesos para cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de la ciudad, que contarán con botones de alarma, que se pueden activar desde casa; “los delincuentes están con lo último tecnología y en seguridad pública si no nos modernizamos nos van a agarrar con pistolitas de agua. No podemos dejar entrar a la delincuencia organizada al estado porque un secuestro daña tanto como mil robos.

El recurso total ejercido para el tema de seguridad este año ha sido de 111 millones de pesos, resaltó Orozco Sandoval; materia en la que dijo se han sumado voluntades, por lo que dijo, no se debe alarmar a la población y al exterior que el estado es inseguro, genera un efecto negativo y de esto dependen las nuevas inversiones que se puedan atraer al estado.

Reconoció que el vicio más fuerte que puede tener un gobierno es el tema de la corrupción, por lo que se comprometió a cumplir con un gobierno íntegro austero y abierto, para que la ética llegue a los gobiernos, y que la sociedad no deje de pagar impuestos por considerar que sólo tiene como destino el bolsillo de los servidores públicos.

En dicho rubro, el gobernador destacó la ampliación de diez servicios en las máquinas expendedoras de documentos oficiales, con lo que se evitan largas filas y burocracia para dicho trámites, mismos que se han facilitado a los habitantes del interior con oficinas itinerantes y los mismos dispositivos.

Orozco Sandoval enfatizó que se lograron ahorros por reducción de nómina, servicios generales y materia por 115 millones de pesos; esto debido al recorte de puestos que no eran necesarios, gastos de telefonía, gasolina, viáticos, entre otros. También se solicitó una readecuación de la deuda pública, para que esta no se extienda por sexenios, sino que sea liquidada por el mismo mandatario que lo solicita; “hemos trabajado en subastas para ver qué banco me cobra menor tasa, se busca un manejo responsable de deudas en la Secretaría de Hacienda”.

En cuanto a inversiones, aseguró que Aguascalientes sigue siendo un gran atractivo para países como Francia, Japón y Turquía con los que se llevan a cabo acuerdos, incluso de intercambio, para que los jóvenes se formen en el extranjero y que tengan una mejor visión del mundo, para que innoven o se incorporen a los mejores trabajos. “La parte de seguridad pública es la más importante, hay empleo, pero el reto es garantizar mejores salarios, que te alcance para vivir”.

Se ha apostado por la diversificación de la industria, que el estado no sólo sea automotriz; en aeronáutica y al campo es en donde más se ha invertido, este último con la conversión de cultivos porque hay mucha oportunidad, “nadie va a dejar de comer, pero se requiere eficientar los recursos naturales”; “aguacate, chía, amaranto, nogal, fresa, se producen en el campo con tecnología; ya se está instalando en Aguascalientes (…) paga mejor el campo que las maquiladoras automotrices”

En los diez meses de la administración estatal se ha brindado apoyo a más 80 empresas agroalimentarias, se han invertido 40 millones de pesos en tecnología, se ha dado apoyo a productores por más de 20 millones de pesos; “ocupamos el segundo lugar como productor de carne pollo, guayaba y maíz forrajero”, resaltó.

También es importante destacar el tema de turismo, que no es sólo la Feria Nacional de San Marcos; se ha invertido en los pueblos mágicos y el resto de los municipios, en especial a San José de Gracia, ya que están distantes de la promoción que se hace del estado.

Martín Orozco Sandoval cerró su discurso con el eje transversal, el de movilidad; recalcó que es un concepto muy amplio, pues el desarrollo económico no está peleado con el tema de sustentabilidad con el impulso al uso de la bicicleta al invertir en la infraestructura necesaria; dijo que en su administración se contará con el primer circuito de movilidad que permitirá recorrer en pocos minutos toda la ciudad por Avenida Aguascalientes.

El transporte público, del que adolecen los miles de usuarios, será renovado en su totalidad en cuatro años, según la promesa del gobernador: se concretará el proyecto en conjunto con los propietarios de los más de 600 camiones urbanos para transformar rutas, terminales, paraderos, ya han sido aprobados 398 millones de pesos de Banobras, para el cambio de unidades; el proyecto integral tendrá un costo de mil 800 millones de pesos que se invertirá en conjunto por parte del Gobierno Federal, Gobierno del Estado y los mismos concesionarios, “este es el proyecto del sexenio; lo estamos armando desde abajo. Tendremos el primer circuito vial carretero para hacer una ciudad más moderna”.

No obstante, pese a que en numerosas ocasiones se ha reiterado el compromiso de este gobierno de continuar con el proyecto del libramiento carretero, el problema jurídico que ha derivado del concesionario jurídico, podría poner en riesgo su ejecución; “tiene problemas legales, es fundamental, pero si sigue el libramiento se frena, no me comprometo a hacerlo; o le echamos con otra vialidad”.

Aseguró que todo este se ha manejado con total transparencia, incluso se obtuvo un premio por parte de la ONU por este aspecto; quien esté interesado puede consultar prácticamente en tiempo real las licitaciones y las etapas de la construcción; además dijo que a partir del próximo año la mayoría de las obras serán designadas a constructores locales; “tenemos 38 ramas económicas, y se aplicaron mil 397 millones para este año en obra, esto se multiplica y vamos a ir dejando todo para Aguascalientes.

Sobre el saneamiento del Río San Pedro, el gobernador se deslindó, si bien dijo que se pondrá en marcha la generación de inversiones para un nuevo colector, serán un trabajo transexenal; “estamos tirando millones de metros cúbicos reciclados; de nada sirve poner el río bonito (…) vamos a sanear la parte de abajo, pero es un trabajo mínimo para tres sexenios para que quede como el de San Antonio”.

Para vivienda se invirtieron 178 millones de pesos para nuevas viviendas y ampliación; este apoyo está enfocado a personas que ganan de uno a cuatro salarios mínimos y no cuentan con prestaciones como Infonavit ni el Issste.

Martín Orozco cerró su plática destacando que los problemas que tenemos en Aguascalientes se viven en todo el país, Aguascalientes se ve amenazado por todos lados, pero es imposible hacer una isla para que no llegue de otros estados; “es el reto, que en pocos meses tengamos menos robos; que la gente perciba y se sienta satisfecha”.