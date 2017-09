¿En serio Amazon despreció Transparent por American Gods? Mal, mal / Bocadillo

Hay algo que me irrita de la estrategia de Amazon Video en México. Resulta que la compañía de las sonrisas (como en Scott Pilgrim) tienen una serie de nombre Transparent, que le abolló a Netflix su segundo año de contenidos originales. Fue una entrada genial del entonces nuevo servicio de streaming al mercado, ya que arrasó en nominaciones y su trama llegó de manera oportuna en medio de un cambio social. Mientras que House of Cards fue el último aliento de las series sobre hombres cuarentones de la mediana edad, u Orange is the New Black tuvo una accidentada primera temporada con la historia de otra chica blanca adinerada, pasa que en Transparent el protagonista es un hombre maduro blanco… que decide convertirse en mujer. Es decir, se vuelve transgénero. Y no no era cualquier señor, sino el patriarca de una familia. La otra anomalía es que la creadora y productora ejecutiva es mujer, Jill Soloway.

En México, fue de esas series que entre las fantasías asesinas de Breaking Bad y lo teto de Game of Thrones, pues simplemente pasó de noche. Hay una razón muy importante y obvia, la cual es que nadie la transmitía en nuestro país. México se suele casar con servicios de internet concretos. Por ejemplo, era tierra de MSN Messenger cuando en EU nadie, pero nadie, se conectaba a eso y más bien lo veían como una rareza para aquellos que fueron de intercambio a Reino Unido. Otro caso es Spotify, que se ha ganado el ansiado terreno de los abuelitos y abuelitas. Ya no hay lugar para Apple Music o YouTube Red con música gratis. Aunque esto no es garantía de que no lleguen contenidos exclusivos, ya que sería lógico pensar que una cantidad marginal de personas tienen acceso legal a HBO y la piratería o torrent forma el grueso de su consumo nacional.

Mientras en series como Ray Donovan, Girls o Halt and Catch Fire sucede que son temas algo ajenos como para conectar con las audiencias, considero que a Transparent le pasó que ni Amazon o ClaroVideo (el servicio que traía algunas de sus series exclusivas) hicieron demasiado por venderlo a México ante el miedo de un rechazo debido a que el protagonista es transgénero. Esto en medio de la llegada de Amazon a México como tienda en línea. Pero ya pasaron dos años y ahora que regalan su servicio de vídeo con Prime (el Sam’s Club de Amazon para envíos gratis) han decidido destacar una serie ajena American Gods (es de Starz) en lugar de su producto estrella. ¿Tanto miedo le tienen los de Jeff Bezos a la iglesia católica? ¿A que los machines rechacen la compañía? Digo, es curioso que la que por años fue la única serie valiosa del servicio sea ninguneada en México.

¿Qué tal está American Gods? Empieza fuerte, con grandes preguntas y promete mucho. Soy ajeno a la obra de Neil Gaiman pero creo que Gods no envejece con dignidad desde su publicación. En primera porque ya está sobadísimo a nivel serie el tema de los viajes por la América jodida. En segunda porque estas cuestiones filosóficas sobre el reinado de los medios y tecnología, contra la fue y la suerte, también son temas que seguro fueron originales cuando Gaiman los publicó pero hoy en día pululan ensayos en cualquier publicación tipo The Atlantic sobre lo mismo. Aburrida, no es televisión que tienes que ver.

