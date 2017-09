La Purísima… Grilla: Aquí sí hay Frente

Duro y directo. “Le tenemos un mensaje al PRI y al régimen corrupto que gobierna este país: aquí se van a topar con pared, aquí no van a hacer lo que fueron a hacer al Senado de la República, aquí sí hay Frente, aquí no hay legisladores corderos que se vendan por unas monedas y unas migajas del régimen, aquí vamos a actuar con dignidad, no vamos a permitir que haya un fiscal carnal del presidente de la República, del líder de la red de corrupción e impunidad más grande que haya tenido este país y que más ha saqueado en la historia de México, no vamos a permitir que Enrique Peña Nieto ponga un fiscal por los próximos nueve años, porque de eso se trata, tan de eso se trata que le decimos al PRI y al Gobierno Federal: si ustedes retiran la propuesta del fiscal carnal, si ustedes retiran el pase automático se destraba el asunto en la Cámara de Diputados, es eso lo que está en juego”; sintetizó desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez y dejó en claro por qué el pleno de esa Cámara no avaló la instalación de la mesa directiva, a pesar de que se terminó el plazo legal para elegirla; nomás no se alcanzó la mayoría calificada necesaria (312 votos), el PRI y sus aliados Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social sumaron 257, mientras que PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Morena se opusieron con 209 votos. La panista Guadalupe Murguía, que todavía presidente de la mesa directiva, tuvo que aplazar para el jueves una nueva votación…

Acá en el Rancho Grande… Fue el grupo mayoritario del PAN-PES en el Congresito el que definió que no se abriera un periodo extraordinario de sesiones, al tener dentro de la Comisión de Gobierno a tres integrantes con derecho a voto, quienes si así lo hubieran definido, ya hubieran convocado al mismo, externó la diputada priista Citlalli Rodríguez, quien acentuó que los integrantes de la oposición no han sido convocados a dicha Comisión para plantear o ponerlo a consideración, de tal manera que lo que se diga al respecto por los panistas son “cortinas de humo”. Aseveró que todos los legisladores estaban interesados en que se diera un periodo extraordinario, no sólo el grupo mayoritario como aseveraron, ya que pretenden sacar de la congeladora varias iniciativas de todas las fuerzas, pues las únicas que transitan son las de los partidos Acción Nacional y Encuentro Social; mientras que el resto de las propuestas duermen el sueño de los justos, “se nos objeta cada coma y cada punto, y las de ellos, aunque estén malhechas e incluso ilegales, esas sí transitan”. La diputada priista concluyó que el periodo extraordinario no se dio, simplemente porque los panistas no quisieron sacar de la congeladora las iniciativas de la oposición para seguir legislando con la ley del más fuerte, sin ninguna intención de democratizar al Congreso.

Esta boca es mía… El gobernador Martín Orozco Sandoval confirmó que en próximos días sostendrá una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con el único fin de abordar lo concerniente a seguridad. A pesar de que en los últimos días, Orozco Sandoval se mostraba renuente a tratar este tema, llamó la atención que durante el arranque de obra del nuevo centro de la Policía Cibernética criticara en su discurso a los funcionarios que censuran los acontecimientos que vulneran la seguridad. Momentos más tarde detalló que se pondrá sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno Federal deje de estar responsabilizando a los gobiernos locales por el incremento en la incidencia delictiva: “El señor presidente prácticamente nos avienta la pelotita, bueno pues vamos a decirle cuál es la problemática, a ver si un robo no viene dirigido por un adicto y ese adicto por un narcomenudeo y ese narcomenudeo no viene por un distribuidor que a su vez viene de un cártel de droga”. También desmintió que la cabeza del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Sergio Alberto Martínez Castuera, esté por rodar como por lo menos lo dio a entender a los medios de comunicación la semana pasada. Aclaró que habló de cambios, pero “cambios en la forma de operar, cambios en la forma de organizarnos, cambios de infraestructura y cambios de tecnología”, no precisamente cambio de mandos. Con respecto al pase automático del procurador, Raúl Cervantes Aguilar, que se cierne en el Congreso de la Unión, Orozco prefirió no opinar pues, dijo, se trata de temas del Legislativo federal y de su propio partido. Y quien una vez más calla en el tema de seguridad, fue el delegado de la Secretaría de Gobernación, Armando Romero Rosales, quien se negó a abordar sobre la presencia de cárteles en el estado; al ser cuestionado por los medios en el informe de inclusión social y educación de los funcionarios federales, señaló que no es un tema que le competa, sino la coordinación de la gobernabilidad. ¿Qué no es tarea de Gobierno Federal hacer frente a las problemáticas que aquejan a la población, o ahora quién lo habrá mandado callar? Sobre todo si Orozco Sandoval le avienta la pelotita. De lo que sí habló Romero Rosales fue de los braceros, faltan 132 de la última convocatoria que salió para que sean beneficiados con el programa federal del mismo nombre; del año antepasado a la fecha han acudido 500 connacionales que ya cobraron.

Y siguiendo con las delegaciones, aseguran que en diez años podrán abatir el problema de la pobreza extrema, cuando las cifras van en aumento; además de ello el responsable del programa Prospera, José de Jesús Ortiz Macías, reconoció que el 24 por ciento de los beneficiarios de éste, no tienen necesidad pero “a nadie le cae mal el dinero”, por ello no son dados de baja. Pidió que los ciudadanos sean más conscientes de toda la gente que sí tiene necesidad y la están dejando sin apoyo, pero ¿que no para eso se revisan y depuran los padrones de beneficiarios, a quienes les hacen estudios socioeconómicos? ¿O que con pedir cualquiera recibe recursos de la Federación?

Medios mandos… Ahora sí, no hay de otra, la alcaldesa tendrá que elegir a una personas que sea amigo de la corporación para ocupar el puesto de José Héctor Benítez López en la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio pues, según lo dio a conocer el día de ayer el regidor Mauricio González López, el problema que tuvo Benítez fue que nunca se pudo poner de acuerdo con los mandos medios, que al parecer, estos nunca se acostumbraron a los modos militares a los que estaba acostumbrado el que estuvo en contra de los tacones y las bolsotas; quizá a eso fue lo que se refirió el gobernador Martín Orozco Sandoval, cuando dijo que la corporación de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel tenía problemas en mandos medios, quizá y sólo quizá, lo que él quería no era la salida de Benítez, sino la salida de todos los mandos medios que no lo dejaron chambear a gusto, pero sólo él sabe y si así fue, pues ya fue porque el próximo viernes los regidores elegirán al nuevo secretario. Lo peor que puede pasar es que el problema no sea José Héctor Benítez López y que nada cambie, en redes sociales ya se ha soltado el rumor de que la terna que se presentará el viernes estará integrada por Juan Antonio Martínez Romo, Juan Pablo Gómez Diosdado y Alfredo Martínez, y que los dados están cargados hacia Martínez Romo, habrá que esperar, pero la pregunta que cabe es ¿y si el problema no es la cabeza?, ¿si como ha insinuado el gobernador, María Teresa Jiménez tiene un problema con los mandos medios?, a la hora de la elección de los regidores, tendrá que ser un supuesto que se discuta, porque entonces el cambio tan solicitado por muchos, no servirá de nada.

La del estribo… De pena ajena el intercambio entre Otto Granados Roldán y la respuesta de Enrique Juárez, si bien el ex gobernador priista volvió a la diatriba cobarde en la que omite los nombres de Lorena Martínez y Enrique Juárez, la respuesta conciliadora del actual dirigente estatal del PRI no surtió el efecto deseado, pues primó la invectiva de Granados Roldán por encima de la invitación al diálogo de Juárez Ramírez… Lamentablemente, el absurdo intercambio de acusaciones sólo servirá para mantener hundido en el desprestigio al Revolucionario Institucional.

@PurisimaGrilla