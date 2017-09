La Purísima… Grilla: Beneficio de la duda

No hay de otra. De ser cierto que en su reunión con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador Martín Orozco Sandoval logró “acordar” una estrategia para reforzar la seguridad pública… vamos de gane, porque lo que falta es coordinación, en estas páginas hemos insistido en lo superficial que es distraerse en el intercambio de opiniones entre el gobernador y la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, pues no es viendo en qué cancha cae la bolita como se mejorará la seguridad pública, tampoco sacudiéndose la responsabilidad indicando que se está en espera de que la Conago y los gobernadores se pongan de acuerdo para rogarle a Enrique Peña Nieto que entregue más dinero a las entidades federativas, o excluyendo a la Policía municipal de los “exitosos” operativos en contra de las bandas criminales; si al acuerdo de ese estrategia le suma el trabajo que Jiménez Esquivel está proponiendo para que la Policía municipal tenga mayor proximidad con la ciudadanía, entonces podríamos esperar algunos cambios, por lo menos en la percepción de seguridad. Además, ya está amarrada la terna de candidatos del que saldrá quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública: Juan Pablo Gómez Diosdado, Juan Antonio Martínez y Salvador Ortiz; y, como decíamos justo ayer, si ese cambio ayuda a despresurizar la cadena de mando… bueno, no queda más que otorgar el beneficio de la duda; es como con el Frente Ciudadano por México, si se toma en cuenta que es una organización política con fines no electorales, quedan descartados todos los rumores y quejas de los morenitas y priistas, pues no se trata de un salto de fe, sino de otorgar a la autoridad municipal ese beneficio sobre la efectividad de una estrategia que, ante el desorden nacional, se propone ir calle por calle, cuadrante por cuadrante, para que sea la sociedad la que vigile de cerca a su policía. No hay de otra, la vigilancia y confianza en que el otro, al que conocemos, realice y nos permita realizar nuestro trabajo, parece la estrategia apropiada para recuperar nuestro espacio público.

Pues así. Hay manera de que se puedan lograr verdaderos cambios para México con el trabajo coordinado entre el Partido Acción Nacional, el de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano ya que hay tablas en quienes están encabezando la consolidación del Frente Ciudadano Por México, consideró Emanuelle Sánchez Nájera; lo cual dijo, es la garantía de que puede hacerse bien. El líder estatal del PRD resaltó que el hecho de que tengan que converger tantos puntos de vista en algo implica que necesariamente deban ponerse de acuerdo; en este sentido es que finalmente se decidió el nombre que habrá de abanderar la oposición contra el PRI; cada uno de los partidos políticos que firmaron el frente ciudadano, le había dado al interior de sus partidos el nombre que deseaba; Movimiento Ciudadano le había puesto Frente Amplio por México, el PAN Frente Amplio Opositor, y el PRD lo había denominado Frente Amplio Democrático. El nombre es lo de menos, lo que realmente está de fondo es la conformación del frente, pero en esto ya se han puesto de acuerdo los tres partidos, buscando que sea y que incluya la razón principal del proyecto, a la ciudadanía y que está hecho por México. “No es una imposición de nadie, es un nuevo nombre que deja satisfechos a los tres partidos políticos”, aseguró Sánchez Nájera.

Quítate la máscara. Mientras que el presidente estatal del PAN, Paulo Martínez López, aseguró que hubo consenso por parte del panismo nacional previo a su registro al Frente Amplio integrado también por PRD y Movimiento Ciudadano. La incorporación del blanquiazul a la coalición política en ciernes fue incluso avalada por las expresiones encabezadas por Margarita Zavala, Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle, quienes al parecer dejaron de lado su antagonismo en el ánimo de construir una unidad de la que hace meses no se percibía. Hubo, según Paulo Martínez, sólo dos abstenciones por parte de personajes importantes con posturas no contra el Frente sino antialiancistas en lo general. En un tono conciliador, el dirigente panista recordó a la militancia local que “Tenemos que construir un nuevo modelo, con quienes estemos al frente de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero sobre todo con los diferentes sectores de la sociedad que día a día trabajan y enfrentan una serie de situaciones, que a todos ellos tenemos que escuchar y construir un nuevo modelo equitativo en todos los ámbitos de la nación”. Luego del espectáculo ofrecido por la bancada panista en la Cámara de Senadores, Martínez López -quien a principios de semana firmó una misiva para respaldar a Ricardo Anaya- se declaró respetuoso de las posturas asumidas tanto por los senadores que respaldaron el nombramiento de Ernesto Cordero como presidente de la Mesa Directiva del Senado, como del Comité Ejecutivo Nacional que los condenó por no haberse alineado a lo dispuesto, recordando que Cordero fue electo por la mayoría de las bancadas. Reconoció que este tipo de sucesos también hacen eco en el ámbito local, pero prometió construir acuerdos entre el panismo del estado: “En el tema estatal, traigo comunicación con todos los grupos, yo construiré un buen acuerdo, consenso en el tema de las candidaturas de 2018, Aguascalientes seguirá trabajando en el mismo sistema en el mismo modelo que hemos implementado y que nos ha dado resultados también”.

The big data. México se ha destacado por el tema de encuestas, sin embargo, en materia de violencia falta mucho por hacer; se requiere cruzar estadísticas administrativas, el del Poder Judicial, ya que hasta el momento una de las preguntas que no se ha podido responder es cuántos casos de feminicidios hay en el ámbito nacional, reconoció Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en México. Esto se debe a que muchos de los casos no se denuncian, son incidentes que se registran en salud, o no llegan al poder judicial; señaló la especialista en salud comunitaria; es información fundamental para acabar con la impunidad, y para saber en el ámbito del progreso. El Centro Global de Estadísticas de Género permitirá ampliar las estadísticas espaciales, así como las estadísticas económicas; “muchas encuestas llegan a nivel estatal, pero necesitamos muchos más datos para se puedan tomar las mejores decisiones, con estadísticas geoespaciales sobre lo que está pasando con lo económico, social y ambiental”.

Avísenme. La diputada Cristina Urrutia de la Vega mostró su molestia al enterarse a través de los medios de comunicación que su intención de donar los 70 mil pesos que le asignaron para difundir el informe de su primer año de trabajo legislativo, finalmente fue canalizado al hospital Hidalgo para la compra de un equipo técnico. Consideró una descortesía que el Comité Administrativo, que encabeza su compañera de bancada Martha González, no se haya tomado la molestia de informarle primero a ella y luego a los medios, que su solicitud tuvo buen fin; y aunque le alegró enterarse por la televisión, hasta el momento sigue sin ser notificada… Uf, ¿entonces qué podemos esperar nosotros?, si entre diputados no se informan, vamos a tener que esperar sentados a que Martha González se digne a establecer un poco de orden y aclare cómo se dispendía el dinero en el Congresito.

Exceso de agua. Ahora es la presa de La Codorniz, ubicada en la comunidad de La Labor, en Calvillo, la que se reporta hasta el tope de agua como consecuencia de las recientes lluvias, lo que provocó que el agua sobrepase la compuerta y sea necesario que sea desfogada.

A pesar de ello, al momento no se prevén riesgos para los habitantes de La Labor ni de las comunidades de alrededor de la presa. Situación similar sucede en la presa de San Blas, ubicada en la comunidad de Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos. Con huracanes en puerta y leyendo el pronóstico de Conagua, que nos agarren confesados.

La del estribo. Juan Carlos Hernández Ríos, periodista y colaborador del portal La Bandera Noticias, fue asesinado a tiros la noche del martes al salir de su casa. Ya son 11 los periodistas asesinados en este año, once.

