La Purísima… Grilla: Carambola

Tres bandas. No es un chiste lo que está ocurriendo gracias al PAN en el Congreso de la Unión, se vulneró el equilibrio de fuerzas en las cámaras, se evidenció lo barato que le sale al PRI mantenerse vivito y coleando con jugarretas legaloides, mantenerse en el poder sin necesidad del voto de los ciudadanos, pero el follaje que no permite distinguir el bosque centra nuestra mirada en la menguada influencia de Fernando Herrera Ávila, así conviene más a las fuerzas locales, que en vez de salir en defensa de las instituciones, prefieren guardar un silencio cómplice para beneficiarse de no hacer olas. Ni Paulo Martínez López ni ningún dirigente panista ha querido salir a dar la cara por los vergonzosos hechos protagonizados por las bancadas del PAN en el Senado y en la Cámara de Diputados, tampoco han querido comentar sobre la posible expulsión de los senadores Ernesto Cordero Arroyo, Javier Lozano Alarcón, Salvador Vega Casillas, Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis Lavalle Maury; tan escondido está el presidente estatal del PAN, que tras las elecciones para elegir a la nueva dirigencia juvenil, que ganó Juan Carlos Palafox con más del 50 por ciento de los votos, que Paulo Martínez no hizo una sola referencia a la forma en que su partido se agrieta; en cambio, los suspirantes aprovecharon la rebambaramba en el Congreso para exponerse y reafirmar sus anhelos, como Margarita Zavala, quien con un estilo adormecedor, en un video vía Twitter, se manifestó en contra de la imposición de Raúl Cervantes como el primer fiscal general de la República, que porque debe ser una persona independiente y autónoma y él no lo es, señaló la esposa de Felipe Calderón, seguido de una diatriba contra la designación de Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva del Senado, que porque se llevó a cabo de espaldas del partido, para enseguida, soltarle un mazazo a Ricardo Anaya, a quien culpa de lo ocurrido por su falta de liderazgo, “no tenemos método, ni tenemos candidato de cara al 2018”, acusa Zavala de Calderón e indica que Anaya Cortés sólo ha utilizado al partido para “esconder su indefinición y sus asuntos personales” y por considerarlo factor de división, demanda que renuncie a la presidencia del PAN, habrá que recordar la punchline con que Margarita Zavala se lava las manos: “Esta división no debe continuar”.

Fain, fain… Contagiado e imbuido por el espíritu chocarrero y festivo de Enrique Peña Nieto con motivo de su penúltimo informe, Roberto Díaz Ruiz, líder de la Canacar en Aguascalientes, aseguró que las carreteras están muy bien… Será que no se ha dado una vuelta por avenida Siglo XXI y carretera 45 al norte de la ciudad, así como el libramiento que hicieron para desviar el tráfico que confluye en el Tercer Anillo rumbo a Zacatecas, donde se construye el distribuidor vial, pues parecen zona de guerra con los impresionantes baches que evidenció la lluvia registrada la última semana. Roberto Ruiz dijo que la situación siempre ha existido en cada temporada de lluvias, más ésta que ha sido tan bondadosa, sin embargo, consideró que el mantenimiento de las carreteras ha sido el adecuado, “han hecho un buen trabajo y muy pocas veces tienes una temporada tan rica en lluvias como ha sido esta que estamos viviendo en estos últimos meses, es normal”. El líder de los transportistas reconoció que el estado de las vialidades representa un riesgo, molestias y retrasos en las entregas de mercancías, pero que esto se pasa pronto y los beneficios que el agua trae quedan por el resto del año; cada temporal pasa lo mismo, y las autoridades previo a la temporada de lluvias, deben poner un baño de sello para tratar de que las infiltraciones a la carpeta sean menos. Díaz Ruiz aseguró que existe coordinación con el titular de la SCT en Aguascalientes, Gonzalo Esparza Parada, “sabemos que si algo se protegió en este año que fue tan complicado y con tanto recorte, fue la labores de mantenimiento, el recurso mayor fue precisamente para ello y creo que más o menos están en condiciones aceptables o normales las carreteras de nuestro estado”. Los ciudadanos no opinan lo mismo, que ven afectada la suspensión de sus automotores cada que por desgracia caen en uno de estos agujeros.

Pues ya pa’ qué… Al cuestionamiento a los diputados locales de si pretenden reelegirse, ante la posibilidad de hacerlo por primera vez según la ley electoral, o buscar en las próximas elecciones algún otro puesto de elección popular, he aquí una de las respuestas más honestas que se han escuchado hasta ahora, el autor es Sergio Reynoso Talamantes, secretario general de Gobierno del pasado sexenio: “Yo ya fui candidato al Senado y la ciudadanía no me favoreció con esa segunda marca; sería un honor serlo, como igualmente sería un honor ser alcalde de esta ciudad en la que he vivido y he dado toda mi vida, aquí vive toda mi familia (…), pero de esto a que yo quiera, y lo que otros quieran, es una distancia abismal (…) eso me da el concepto de decir no, y no voy a ir”. Lo que Sergio Reynoso quiso decir es que cuando contendió por una senaduría no fue beneficiado con el voto de la ciudadanía, ahora en caso de aspirar a otro puesto, será en el interior de su partido -el PRI- donde la decisión no le será tampoco favorable, por lo que la mejor decisión es dejar de lado sus aspiraciones para el 2018.

Mucho ruido… La comunicación en el municipio, al menos al interior, brilla por su ausencia; si no pregúntenle a los regidores de la Comisión de Seguridad a quienes no se les ha informado respecto a la salida del secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, como lo anunció el gobernador Martín Orozco Sandoval… además hay que mencionar que a pesar de que la ciudad está invadida de espectaculares de la actual administración, algunas de las acciones que promueven no tienen un sustento real en las políticas del municipio, como por ejemplo, el caso del espectacular que promueve el uso de la bicicleta a pesar de que en la administración de María Teresa Jiménez Esquivel no se ha creado ninguna ciclovía segura y han fallecido ya más de una decena de ciclistas atropellados… también podemos mencionar el espectacular que promueve la separación de los residuos y el reciclaje, a pesar de que las políticas de la secretaría encabezada por Héctor Anaya Pérez en ese sentido son prácticamente nulas… en otras palabras, que son pocas las nueces para el ruido que ha hecho Comunicación Social.

La del estribo. El semanario Zeta, medio de información que mantiene una contabilidad verificada sobre los asesinatos en el país, reporta que, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017, se cometieron 104 mil 602 homicidios dolosos. “El futuro es incierto, pero sabemos a dónde queremos llegar; el pasado es conocido y por eso sabemos qué queremos o qué debemos evitar” dijo orondo Enrique Peña Nieto en su mensaje con motivo del penúltimo Informe de Gobierno, y sí, tiene razón, una vez leídos los datos de Zeta: sería un retroceso refrendar una presidencia priista en el 2018.

