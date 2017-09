La Purísima… Grilla: El Show de Beto

Talk show. Es septiembre de 2017, a estas alturas del siglo XXI ya hemos visto de todo y nuestra capacidad de sorpresa tiene la piel cada vez más dura, la rapidez con que avanza la tecnología nos ha dotado de herramientas para estar ahí, donde las cosas ocurren, a la brevedad, nos sirven para establecer una comunicación inmediata, sin intermediarios, ya nada nos espanta, pues, sin embargo, hay que reconocer que Martín Orozco Sandoval eligiera un formato diferente, innovador al menos para Aguascalientes, para “informar” de lo que ha hecho en los primeros diez meses de su administración; una tropicalización del town hall meeting o reunión comunitaria, que ya hemos visto en muchos de los actos de los funcionarios del Gobierno Federal y Enrique Peña Nieto, incluso María Teresa Jiménez lo empleó para dar a conocer el Plan Municipal de Desarrollo; lo que sí es indispensable subrayar es que si el modelo de comunicación falló fue por el protagonismo del conductor Heriberto Béjar, quien incluso, en un afán de lucirse pasó por alto las preguntas que se hicieron a través de Facebook, se apropió del micrófono, incluso en la presentación de los videos, adelantaba la información oficial que se supone daría a conocer el gobernador, incluso, al final, grandilocuente, no cedió las palabras finales a Orozco Sandoval y el conductor se apropió del cierre… pésimo.

Austeridad, más allá del formato, el gobierno estatal ha confundido la solicitud de austeridad con la repetición de los poquitos hechos que tiene que informar, así, escucharemos una y otra vez sobre las cinco escuelas de iniciación artística que junto con Bellas Artes logró abrir Claudia Santa-Ana, pero más allá de eso, el resto han sido promesas, si bien Martín Orozco trae todos los temas en la cabeza y es claro a la hora de exponerlos, la enunciación se reduce a que pronto, algún día, en los próximos meses, antes del cierre de año… se verán los resultados; ante la escasez de logros que presume en estos diez meses, al gobernador se le “salen” frases que lo pintan de cuerpo entero, como cuando dijo “carrujo, perdón por la palabra”, para simplificar que como el hombre es bueno por naturaleza, si a los jóvenes se les da la oportunidad de hacer deporte, entonces no se volverán drogadictos; o cuando, también simplificando, confunde transparencia con automatización “Si se hacen más trámites a través de computadoras, hay más transparencia”, señaló; y quizá más graves, el pleito casado que tiene con el locutor José Luis Morales, al acusarlo de magnificar los problemas de inseguridad porque no quiso darle 50 millones; sí, el vendedor de carnitas utiliza el micrófono para denostar e insultar al gobernador, pero Martín Orozco no puede validarlo al hacer referencia a su comportamiento con tal de ganarse unos cuantos aplausos… reconocimiento del que parece estar necesitado el gobernador porque en el cierre de su participación en el talk show de Heriberto Béjar subrayó como uno de sus logros el que no ha caído “en la tentación de mafias”… Ouch.

No me defiendas, compadre. Flaco favor hizo el diputado Sergio Augusto López Ramírez del Verde a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Aguascalientes, al considerarlo como el organismo más irrespetado de la historia, tanto por el Gobierno del Estado como por el Poder Legislativo, al hacer ir y venir las propuestas de presupuesto para que logren instalarse, cuando finalmente ellos -los magistrados- habrán de tomar las decisiones que consideren pertinente al interno, incluyendo salarios y forma de elegir a sus colaboradores, a pesar de que los diputados se den golpes de pecho y señalen que hay que ser austeros: “Mi llamado es a que ya no le movamos más y démosle el voto de confianza y de respeto a este Tribunal e insistir que ha sido un Tribunal que ha sido revolcado pero con ganas (…) en primer lugar es por nivel de responsabilidad, en segundo por el respeto que se le debe de dar a este organismo”.

Interpretación… Antier, en el Miércoles Ciudadano, los del Frente Nacional por la Familia, encabezados por su dirigente Carlos García Villanueva, fueron a recordarle a la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel por qué votaron por ella en las pasadas elecciones y le pidieron de la manera más atenta que se hiciera para atrás en la Firma de la Carta de la Tierra la cual promueve el respeto a la diversidad, lo cual, a su interpretación, es una forma más para promover la diabólica ideología de género, que el resto de los terrenales llamamos respeto a la libertad del prójimo… lo bueno es que según la alcaldesa y su interpretación, esa parte de la Carta de la Tierra lo que promueve es el respeto a la diversidad biológica y es que como dice ella: “Hasta las leyes las interpretamos cada quién como queremos”, con lo cual intentó zafarse de las presión del grupo ultra conservador con el que aparentemente coincide. Cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde, por eso se tiene que señalar la estupidez de los grupos encabezados por tipos como Carlos García Villanueva, pues eso que balbucea acerca de la “ideología de género” es una tontería por donde se le vea, y no se puede permitir que a las autoridades, la que sea, se le presione con ese discurso.

Arrancan. Durante la sesión de ayer del Consejo General Instituto Estatal Electoral, en la que se aprobó la agenda electoral del proceso 2017-2018, así como la participación de nueve partidos políticos en la contienda, Movimiento Ciudadano se inconformó con la acreditación concedida al PRI, con el argumento de que sus estatutos no fueron avalados por el Instituto Nacional Electoral. Luego de una discusión en la que el PAN hizo segunda, los consejeros concedieron su aprobación al tricolor, por lo que el anaranjado amenazó con impugnar la determinación ante el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. La pretensión es evitar que el PRI participe en la elección del próximo año. En esa misma sesión, el consejero presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, en respuesta a la CROM y demás voces que han solicitado al órgano electoral ajustarse el cinturón, aseguró que el presupuesto solicitado para 2018 de más de 153 millones de pesos está completamente sustentado y, tras aclarar que cualquier ajuste está en la cancha del Congreso del Estado, advirtió que si deciden rebajar el dinero al grado de tener que sacrificar actividades, pudieran incurrir en responsabilidades administrativas, pues todos los rubros del gasto, como son el financiamiento a partidos políticos, candidatos independientes, campañas y gastos operativos, están contemplados en el Código Electoral para el Estado de Aguascalientes. En defensa del proyecto presupuestal, Landeros Ortiz aseguró que incluso se previó un monto dos por ciento mayor en comparación con el año anterior, a pesar de que el índice inflacionario es mayor a cuatro por ciento.

Reino de las carnitas. Pues en San Pancho se les da mucho eso de rechazar apoyos, por motivos que hasta el momento son desconocidos, ante las escuetas respuestas que a nuestras preguntas da la alcaldesa Irais Martínez de la Cruz; en la entrega de equipamiento a las instituciones de Seguridad Pública realizada este miércoles por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, fue el único municipio que quedó fuera de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) cabe resaltar que para acceder a este apoyo se requería inversión de parte del municipio; ¿entonces no invirtieron en mejor seguridad?, ¿el oneroso salario que percibe la alcaldesa no le alcanza para la contrapartida federal?, pero la alcaldesa del municipio de las carnitas dice que no necesitan el recurso, que porque su municipio es el que mejor se encuentra en el tema de seguridad, que le pregunte eso a los que sufren robos de ganado, a casa habitación e incluso a los migrantes que son atacados en las vías que pasan por dicha demarcación. Otro tema donde las autoridades de este municipio rechazaron el apoyo fue de la oficina de atención al migrante, que actualmente tiene el programa de oficina itinerante por todos los municipios, con el que se ha dado atención a un importante número de personas, facilitando los trámites que tienen que hacer sin acudir a la capital; el último municipio al que se tiene programado que llegue el beneficio es a Calvillo la próxima semana, pero San Pancho no le entró, ¡no le interesa el tema migrante? Y ya que hablamos de Calvillo, este municipio sí agandalló; una de dos, o Adán Valdivia López se vio muy listo en las gestiones de recursos federales para el tema de seguridad y le entró con suficiente dinerito a pari passu para el Fasp y Fortaseg, o es de los consentidos del Gobierno del Estado y le están haciendo el favor, algo que evidentemente no sucede con Irais Martínez en San Francisco de los Romo.

La del estribo. Mañana inicia la Feria del Libro y Spatium I, Festival de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción, ahora será en el Foro Trece, por los rumbos del MECA, estese atento a las opciones de transporte que ofrece el ICA y no se pierda esta fiesta, de nuevo lejana a las instalaciones del Congresito, donde ayer, diputados carroñeros, de nueva cuenta, se quisieron lucir lucrando con la tragedia, presumiendo que van a donar su sueldo… en fin, vamos a leer este fin de semana, nosotros nos vemos el lunes.

