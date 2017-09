La Purísima… Grilla: Frente Ciudadano por México

La rebambaramba. Tras la jugada de Emilio Gamboa en contra del equilibrio de fuerzas en el Senado, las consecuencias siguen y ahora se manifiestan en la Cámara de Diputados, que hasta anoche seguía sin mesa directiva, las divisiones al interior del Partido Acción Nacional se volvieron aún más notorias a partir del nombramiento de Ernesto Cordero como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. El gobernador Martín Orozco Sandoval, esquivo como suele ser siempre que se trata de responder por conflictos de su partido, confió en que se den los acuerdos necesarios lo más rápido posible de cara a 2018. Mientras los 31 comités directivos estatales del PAN emitieron un comunicado para respaldar a su dirigente nacional, Ricardo Anaya, quien este fin de semana condenó a los legisladores que aprobaron la designación de Cordero; pareciera que hay consenso en la defensa de Anaya Cortés, sin embargo, el senador Jesús Santana, quien tomó el lugar de Orozco Sandoval en la Cámara de Senadores el año pasado, lo defendió al asegurar que con 88 votos su elección fue legítima y que la dirigencia no puede condenarlo a él y a sus partidarios –Roberto Gil Zuarth, Salvador Vega Casillas, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle– por ejercer su derecho político partidista, en una decisión que además se tomó, según Jesús Santana, por consenso de la Cámara, como producto de un acuerdo en el que -juró- no tuvo que ver la permanencia del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade cuando la institución se transforme en Fiscalía. El suplente de Martín Orozco en el Senado afirmó categóricamente que el grupo parlamentario blanquiazul está dispuesto a impedir su pase automático. Deslindó además a los cinco susodichos de la corriente de Felipe Calderón y Margarita Zavala, quien ha pedido reiteradamente la renuncia de Anaya Cortés del Comité Ejecutivo Nacional –Javier Lozano, por ejemplo, se sabe que come de la mano del autor de best sellers Rafael Moreno Valle-. Jesús Santana reveló que los senadores panistas fueron convocados esta semana por la dirigencia nacional en busca de limar asperezas, construir acuerdos y llegar unidos a las elecciones de 2018, aunque no precisó si el asunto del fiscal formará parte de su agenda. En su opinión, ayudaría a aplacar las aguas políticas del PAN el que Ricardo Anaya definiera si va a participar o no en la contienda interna rumbo a la presidencial, donde suenan fuerte los nombres de Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo y del propio Ricardo Anaya. El senador juzgó necesario ir definiendo las reglas del juego para que haya cancha pareja, de lo contrario se corre el riesgo que otros partidos políticos aprovechen su rezago. Este lunes, el presidente de la mesa directiva del Senado, alegó que no hay ningún elemento para que sean expulsados de Acción Nacional, él y otros cuatro legisladores federales que el pasado 31 de agosto votaron junto con el PRI y el Partido Verde Ecologista de México para la integración de los órganos directivos de dicha Cámara, también ayer Roberto Gil Zuarth hizo público un documento en el que se comprometió a votar en contra del pase automático de Raúl Cervantes al cargo de fiscal… todo sigue cogido con pincitas.

All together now. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con el 2018, ayer Ricardo Anaya hizo a un lado los rounds de sombra en su partido para anunciar la creación del Frente Amplio Democrático, con el plus, de que al PAN y al PRD se sumaba Movimiento Ciudadano. Frente a esto, Martín Orozco de inmediato negó que la conformación de ese Frente distraiga a los gobiernos locales de sus quehaceres y sin abundar, aseguró que al menos las administraciones de extracción panista “estamos dando resultados y aquí están los resultados en conjunto con los alcaldes y de todos los partidos (…), estamos más dedicados al trabajo de día a día en una sociedad que exige mucho y a la que le queremos cumplir”… Ajá; también el PRD local, en voz de su presidente estatal, Emanuelle Sánchez Nájera, se pronunció sobre este Frente, señalando que la violación de las reglas internas de las cámaras por parte del PRI tiene como propósito principal dinamitar la posibilidad de la construcción del Frente.

Los puntos sobre las íes. Quien dejó claras las cosas fue Dante Delgado, al especificar que los acuerdos anunciados ayer por el PAN y el PRD no necesariamente debe abogar por una candidatura única y una coalición, sino que se trata de formar un Frente Ciudadano por México, es decir, que a lo que se sumó ayer Movimiento Ciudadano con el PAN y el PRD, no para formar una coalición, sino para establecer una alianza no electoral que servirá para definir las estrategias y los acuerdos para transformar al país. El Frente planteado por Dante Delgado se establece del 5 de septiembre hasta el 31 de diciembre del 2024, y se presentará hoy al Instituto Nacional Electoral para solicitar el registro de este conjunto que, para los de Movimiento Ciudadano, se trata de generar un proyecto de país, condición previa para conformar una coalición electoral, pero, y Dante Delgado hizo especial énfasis en esto, lo primero es conformar un proyecto de nación, un nuevo régimen y después, mucho después de las ideas, se decidirá si van o no en coalición con los otros partidos. Dicho así, entendido así, el Frente Ciudadano por México se constituye como una idea mejor, pues se centra en el proyecto y no en las personas, habrá que ver cómo marcha.

Chuecos. El diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congresito, Guillermo Gutiérrez Ruíz Esparza, informó que en breve presentará una propuesta de modificación a la ley para que se puedan prohibir de nueva cuenta los cortes en el suministro, luego de que la Suprema Corte de Justicia resolviera a favor de la empresa concesionaria de agua potable Caasa un recurso jurídico para que se pudieran seguir aplicando los cortes del servicio a los usuarios morosos. Con dicha modificación de ley, señaló Guillermo Gutiérrez, se pretende prohibir cortes de agua no sólo a usuarios particulares, sino también a escuelas y hospitales públicos además de evitar las exenciones y descuentos a industrias y comercios, a quienes sí se les podría cortar el servicio. A ver si no es lo mismo que planteó el expetista Jesús Rangel de Lira… lo que extraña, es que ninguno de estos actores políticos se acerque a Jesús Eduardo Martín Jáuregui, el ombudsman no se cansa de mandar señales sobre las consideraciones que se tienen que hacer sobre este tema y nadie lo pela… Si no se atiende la voz de Martín Jáuregui, quedará claro que tanto al Ayuntamiento como a los diputados blanquiazules, sólo les interesa la concesión y no el servicio de agua.

Atento, atento… Si no se enteran es porque no ven las noticias ni leen La Jornada Aguascalientes, ha de pensar la alcaldesa la capital, María Teresa Jiménez Esquivel, pues luego de que el regidor miembro de la Comisión de Seguridad, Mauricio González López, aseguró el viernes que la alcaldesa no les había comentado que se iba el secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, el día de ayer la alcaldesa comentó que para el viernes se va a revelar el nombre de la persona que sustituirá al controvertido capitán en sesión del Cabildo, siempre y cuando se aprobado por los regidores a quienes les dará a elegir entre una tercia de ases que estará compuesta por quienes sean aprobados en las previas… Que alguien les pase la síntesis.

La del estribo. También ayer, sumado a la ola de informatitis, Jorge López Martín realizó su reporte de actividades legislativas, ¿dijo algo relevante? No, por supuesto, porque la reunión no fue para “informar”, sino una demostración de músculo y ubicar de qué lado masca la iguana. Al diputado federal lo acompañaron en primerísima fila Martín Orozco Sandoval, María Teresa Jiménez Esquivel, Noel Mata Atilano, Paulo Martínez López, Antonio Arámbula, Antonio Martín del Campo y muchos, muchos más, que le aplaudieron todas a Jorge López… El denominador común la ausencia de Fernando Herrera Ávila, y sí, sí fueron algunos de los herreristas, por ejemplo, Sylvia Garfias, pero mantuvieron un perfil bajo y discreto. El mensaje era otro y ya se entendió a quién apoya y de quién se apoya Jorge López, ahora a ver si dentro de Acción Nacional eso queda claro… A ver.

@PurisimaGrilla