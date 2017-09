La Purísima… Grilla: Frida Sofía

Conspiración, cortina de humo, Frida Sofía, la niña de los escombros, no existe. Muchos medios, en especial las televisoras, hicieron un espectáculo mediático del rescate de esa niña, miles, seguro millones, siguieron hasta la madrugada los avances, el piedra a piedra de los rescatistas, las notas que indicaban que movió una mano, mandó un mensaje, pidió agua… Al final todo fue una equivocación. “Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la versión vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente de esta tragedia”: Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de Marina se tragó su lengua porque por la tarde había dicho que los medios habían inventado todo. Las reacciones no se hicieron esperar, los medios buenos contra los medios malos, el complot de Televisa, las mentiras de Carlos Loret de Mola, Denise Maerker, Joaquín López Dóriga, Danielle Dithurbide; olvidando que periodistas de una ética intachable como Carlos Puig, también dieron seguimiento a esa noticia, haciendo a un lado que fue el almirante Ángel Enrique Sarmiento, quien todo el tiempo dio los falsos indicios; en el afán de linchar a los malos de siempre, en asumir que Televisa es una porquería (de nuevo, las críticas se enfocaron a esa cadena, pero todos hicieron un seguimiento similar) los indignados de siempre callaron que Carmen Aristegui “reporteó” que había habido contacto verbal entre la niña y los rescatistas, que en el afán de llevarse la exclusiva dijo: “¡Han sacado a la niña! ¡Han sacado a Frida!”; que Jenaro Villamil (sí, el mismo “reportero” que ganó la solidaridad del gremio por no entender que no es no) tuiteó que ya había sido salvada Frida Sofía, para horas después, publicar una diatriba contra Televisa, su pasión conspiranoica… ¿Algo de esto importa?, sinceramente… 11 menores de edad fueron rescatados del Colegio Enrique Rébsamen, 19 menores y seis adultos perdieron la vida ahí mismo. No, no importa, y es una vergüenza quienes lucran con la tragedia por un clic, por un Me gusta, por una exclusiva.

De volea. Con el auxilio de la diputada priista Elsa Amabel Landín Olivares, asociaciones civiles presentaron Sin Voto no hay Presupuesto iniciativa para acotar recursos a los partidos políticos a través de entregar recursos tomando como referencia el porcentaje de participación ciudadana en la elección, la Coparmex (Francisco Ruiz), Ciudadanos por Municipios Transparentes (Fernando Aguilera), la CROM (Jesús Ramírez), Podemos Cambiar (Raymundo Tamayo) y Nosotrxs (Jaime del Conde) indicaron que la iniciativa era un recordatorio para los servidores públicos: “Somos nosotros a través del sistema democrático quienes somos los patrones, la orden ya está dada: no queremos dar dinero a los partidos políticos que sea utilizado para fines distintos a generar más democracia”, indicó el presidente de Coparmex. La iniciativa será analizada y dictaminada por la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales, que preside Elsa Amabel Landín, gran sorpresa, por supuesto, aunque, de último momento, Acción Nacional no se quiso quedar atrás también llevó al Congreso una propuesta similar, que se intuye salió directita de las oficinas de Martín Orozco y, hasta donde sabemos, fija otros criterios para reducir el financiamiento a los partidos; bien, de nuevo, estamos revisando cuáles son las diferencias principales, porque el PAN no da paso sin huarache y todo indica que se aprovechará de la contundencia que ha tenido en las elecciones para que su iniciativa beneficie a los partidos grandes, asegurando que aunque se recorte el dinero, los azules se lleven la tajada mayor del pastel.

Deshojando la margarita. A las diputadas priistas en el Congresito, el fiscal general, René Urrutia de la Vega, les provoca sentimientos encontrados; mientras que Elsa Amabel Landín Olivares dice haberse arrepentido del fiscal que eligieron, a Citlalli Rodríguez le gusta y no le gusta: “Me gusta la firmeza con la que habló el fiscal diciendo que todos los asuntos sin importar los colores los va a atender de igual forma; ojalá esto lo veamos reflejado y que no sólo se quede en un bonito discurso que construyó para darle salida a una demanda social que es por demás visible”, lo anterior, luego de las declaraciones vertidas por Urrutia de la Vega sobre las investigaciones relacionadas con las presuntas corruptelas cometidas en la anterior administración, en donde aseguró se habrá de actuar con legalidad. Citlalli Rodríguez externó que así como el fiscal habló fuerte y firme, ella hace una invitación para que los resultados, y no sólo sus palabras se vean reflejadas de manera fuerte y firme en el tema de la delincuencia en el rubro de la investigación, que es lo que le corresponde; consideró que diferentes actores políticos hablan de diferentes Aguascalientes; pues el gobernador reconoce que estamos un estado inseguro, hay quienes nos dicen que aquí hay cárteles, luego salen las mismas autoridades a decir que no. “No se ponen de acuerdo”. Citlalli Rodríguez descartó solicitar la remoción de René Urrutia esto en razón de que ya no es conveniente, pues fue electo para once meses, fue un fiscal de transición, “le dimos la confianza, las cosas no las ha hecho tan mal, sólo que no hay claridad en el diseño integral, y en ese sentido, cada quien está jalando para su lado”.

Del lengua me como un taco. Son lamentables las declaraciones que los senadores han vertido sobre la petición de que se designe un 20 por ciento del recurso que se tiene destinado para las campañas electorales del próximo año; es el caso de la congresista del Partido de la Revolución Democrática, Angélica de la Peña, quien representa a Aguascalientes en la Cámara Alta: “Si le quitas dinero a los partidos políticos en épocas de campaña, tienes que cambiar estructuralmente muchas cosas (…) es un tema que tiene muchos asuntos que se tendrían que discutir y reordenar en la ley y para eso ya no da tiempo, porque la ley no se puede modificar para la elección”. El pretexto es que estaría fuera de la ley y se consideraría desvío de recursos; además de que los funcionarios en cuestión argumentan que este apoyo se puede desglosar del Fondo de Desastres Naturales, que según ellos es suficiente. De verdad es más importante hacer difusión de promesas de campaña que no se cumplen, de aspirantes a ocupar un cargo público, cuando el pueblo al que representarán ha sido azotado por la naturaleza; el Fonden cuenta con un fondo de 9 mil millones de pesos, mientras que el recurso para el próximo proceso electoral es superior a los 25 mil millones de pesos. El que se sumó a la causa fue el alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo, que donó un mes de su salario, 56 mil pesos, a través de la Fundación Slim, a fin de que este recurso pueda quintuplicarse.

Sí se sintió… Tuvo que pasar un temblor para que el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, tomara la decisión de sacar de un riesgoso salón de clases a 160 niños de una escuela de la golpeadísima y sobre poblada Villas de Nuestra Señora de la Asunción pues, a pesar de que aseguró que los daños estructurales de las aulas no se generaron por el terremoto, sino por un reblandecimiento y hundimiento del terreno por las lluvias, no fue hasta que se sintió como un sismo de 3.1 grados en la escala de Richter, cuando se dieron cuenta que los niños y sus profesores están en un gran peligro.

La del estribo. Reiteramos, ¿conspiración, cortina de humo? Los datos, siempre preliminares, hasta ayer informaban 275 personas fallecidas por el sismo del 19 de septiembre, 137 en la Ciudad de México; 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, seis en Guerrero, y una en Oaxaca. Ante esos datos, el rescate de un sobreviviente, aunque sea inventado, siempre traerá esperanza. Descanse y nos leemos el lunes.

