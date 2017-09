La Purísima… Grilla: Granitos

Platicadito. Al final, el primer show alrededor del Informe de Gobierno de Martín Orozco Sandoval sí fue austero, sencillo, rayando en lo simple y sin alardes ni adornos superfluos, los envidiosos dirán que porque no tiene nada que presumir y muy poco que informar… sabe; lo cierto es que el formato elegido por el gobernador para contar cómo le ha ido a su administración en estos primeros meses le ayudó a camuflar los mínimos resultados con una serie de buenas intenciones en las que cada tanto recordaba que la responsabilidad es de todos y que el gobierno, su gobierno, no puede solo. Lo que sí es de agradecer es que Orozco Sandoval rompiera con esa triste tradición de imponer a la audiencia una serie de videos a manera de explicación, el acto fue él ante el micrófono platicando lo que ha hecho, sobre todo, lo que un día se espera lograr. El gobernador seleccionó para esta primera platicadita lo que han hecho al frente de sus dependencias Raúl Silva Perezchica, Claudia Patricia Santa-Ana y Martha Márquez; en materia de educación, cultura y desarrollo social, donde también hizo referencia a salud y deporte.

Hablar en lenguas. Las cifras las podrá leer en cualquier nota que haga referencia a este primer capítulo del informe y consideramos innecesario repetirlas acá, así que rescatamos unos dichos de Martín Orozco y, por supuesto, las omisiones, quizá la más relevante, es que no hizo referencia alguna a las normalistas de Cañada Honda y las agresiones que sufrieron, prefirió apuntalar que no cumplió con la eliminación de las cuotas escolares indicando que son necesarias y que quien no lo quiera ver así es porque vive fuera de la realidad, así como subrayar que el mayor logro de su administración en lograr una educación de calidad fue la implementación del Programa Bilingüe, la infraestructura para planteles del Cecytea, y las universidades tecnológicas de Aguascalientes y El Retoño. Lo que resulta cuestionable de los comentarios de Orozco Sandoval es el criterio con que indicó que se reparten ahora las becas a estudiantes de educación superior, que están dedicadas para aquellos a quienes se garantice que puedan obtener un trabajo bien remunerado, como los estudiantes de ingenierías o idiomas… Chas.

La feria de las vanidades. En materia cultural, en comparación con los caprichos de Carlos Lozano de la Torre, la administración de Orozco Sandoval tiene muchísimo más que presumir, pero eligió un puñado de ejemplos que indican que el Instituto Cultural de Aguascalientes hoy sí tiene rumbo, por eso destacó la firma del convenio con Bellas Artes para abrir cinco Escuelas de Iniciación Artística Asociadas al INBA. Donde sí se la puso difícil a Claudia Santa-Ana fue en prometer que la siguiente Feria del Libro de Aguascalientes va a ser como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara… ¿En serio? Aunque lo que más llamó la atención en este segmento fue cuando al referirse a lo que se ha hecho en Radio y Televisión de Aguascalientes en conjunto con la UAA, Orozco Sandoval dijo que “El micrófono no es para denostar, para generar divisiones, para criticar nada más por cuestiones personales… hay leyes que también callan bocones, a su tiempo”, ¿Para quién es la advertencia?, suponemos que al único que le queda el saco es a José Luis Morales… a su tiempo, como dijo el gobernador.

Haiga sido como haiga sido. Para ser sinceros, los invitados a esta plática de Martín Orozco fueron poco aplaudidores, cuando más batieron las palmas fue cuando mencionó los trabajos realizados por el DIF y la alusión a que se puede callar a los bocones, y es que en otra de esas tradiciones con que rompió el gobernador, no llenó su discurso de frases matonas y complacientes, de hecho, por el formato de conversación entre cuates con que decidió rendir cuentas, casi todo fue anticlimático, al grado que al referir que Martha Márquez ya se puso de acuerdo con el Inegi para buscar a las personas en condición de pobreza extrema, no hubo ni siquiera una palmadita de reconocimiento, ni tampoco cuando refirió que a ver cómo le hacían, pero que el nuevo Hospital Hidalgo tiene que estar funcionando este año, sea como sea, haciéndole manita de puerco al Gobierno Federal o… como sea pues; el final del discurso, fue en verdad apagado, indicó el gobernador que todo lo que se ha hecho en estos meses, son simplemente granitos que se van sembrando para que otros años se vayan cosechando… Uh.

Personas más y mejor informadas. Algún reportero relacionado con el locutor José Luis Morales, al tratar de encontrar alguna opinión a favor del ejercicio que se desarrolló el pasado domingo por los Politik Millennial para recabar firmas para eliminar el financiamiento a los partidos políticos, entrevistaron al diputado local Gustavo Báez Leos, quien dijo estar gustoso que a la sociedad esté interesada en los temas que incumben al Congreso que abona a la certeza de las iniciativas que se presentaron el pasado jueves en la sesión ordinaria, ya que entienden que la gente está cansada, pero también es necesario que la gente esté más y mejor informada de cuáles son las vías conducentes para canalizar sus demandas. “Nos dimos cuenta de que hubo ciudadanos que no sabían a qué iban hubo gente que iba para el tema de ‘Sin voto no hay dinero’, o ‘Más por menos’, hubo gente que fue por la reducción de presupuesto a partidos políticos, y hubo gente que fue para que se quitaran gobernantes (…) lo que se firmó el domingo ya se había presentado -en el Congreso- desde el jueves”, detalló Báez Leos, al considerar de esta manera que, además de que no fue muy clara la convocatoria, la gente está preocupada por el tema del temblor, además en lo político existe una crisis muy fuerte; por lo que todo lo anterior no ayudó a que las personas, con todo y su mejor voluntad, supieran de bien a bien qué fueron a firmar.

Había una vez un barco chiquito. Los magistrados electorales “haremos de tripas corazón” con los 5.5 millones de pesos que están considerando como presupuesto para la instalación del Tribunal Estatal Electoral (TEE) afirmó Salvador Hernández Gallegos, uno de los tres magistrados que esperan desde hace cinco meses la autorización presupuestal para su instalación. Desde el pasado jueves 21, fue turnada al pleno para su discusión y aprobación, sin embargo, un voto le faltó al grupo parlamentario del PAN-PES para aprobar la iniciativa que dotaría de 8.1 millones de pesos a los magistrados para comenzar a trabajar. Hoy, en la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, fue analizada, discutida y aprobada la minuta que el Ejecutivo turnó a ese órgano colegiado, a fin de que sea el 2 de octubre cuando suban nuevamente la iniciativa ya con la reducción presupuestal y esperan que ahora si pase con los votos de los panistas y del legislador del PES, luego de haber hecho ajustes para evitar recortar presupuesto de cultura y turismo, entre otros rubros. De esta forma se espera que el 2 de octubre, justo cuatro días antes de que se declare oficialmente iniciado el proceso electoral local, ahora sí esta estructura judicial se instale y comience a laborar, iniciando con la contratación de las oficinas en donde estará alojado así como del personal especializado que estará al servicio de dicho tribunal.

Ya merito. El presidente estatal del PRD, Emanuelle Sánchez Nájera, dijo que no puede terminar la labor de solidaridad con algo que se envíe, los estados afectados están devastados, hay viviendas muy afectadas, como en Jojutla, que fue de los lugares que más daños registraron tras el sismo, sin embargo es importante mencionar que era un centro económico principal de esta región, muchas poblaciones dependen de ello y el apoyo se requerirá no sólo en el corto plazo, sino a por varios meses, “se va a entregar lo recaudado el miércoles, la primera de varias con el compromiso de transparencia y de ir duplicando lo que pueda la ciudadanía ir aportando”, ojalá.

La del estribo… La ignorancia no exime de culpabilidad moral, un principio de la legalidad que deberían saber todos los políticos, o al menos eso es lo deseable porque hay algunos a los de que a tiro les conviene ser ignorantes o al menos hacerse pasar por los que no saben, como a muchos de los que integran el gabinete de María Teresa Jiménez Esquivel e incluso a la propia alcaldesa que en aras de no meter la pata toda vez que el proceso electoral 2017-2018 inició el pasado 9 de septiembre ha decidido no dar entrevistas… de hecho durante el pasado Miércoles Ciudadano se tomó la decisión de no montar las mantas que indican las dependencias supuestamente para respetar el proceso, lo cual ocasionó que muchos ciudadanos no supieran a dónde ir. Ay, esos asesores.

