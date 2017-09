La Purísima… Grilla: La misma piedra

¿Y dónde está López Obrador? “La agenda legislativa de la Cámara de Diputados la vamos a fijar nosotros”, y háganle como quieran, es la primera reacción del priismo ante la presentación de la agenda del Frente Ciudadano por México, César Camacho Quiroz fue el primero en salir al quite tras la rueda de prensa en que dirigentes nacionales y coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano resumieron en ocho temas los quince puntos que conformarán el ariete que impulsarán en el Congreso de la Unión los del Frente. En rueda de prensa en San Lázaro, Alejandra Barrales, Ricardo Anaya, y Dante Delgado acuerparon a los diputados Clemente Castañeda, Francisco Martínez Neri y Marko Cortés, así como a los senadores Fernando Herrera y Luis Sánchez Jiménez, quienes serán los encargados de llevar las 15 prioridades del Frente al Congreso, esas acciones a las que ya el líder del PRI en la Cámara de Diputados les dijo que no pasarán… obvio, porque la agenda fue diseñada punto por punto para otorgarle al Frente el carácter opositor al sistema priista, como para sentar las bases de la discusión de quienes se empeñan en denostar al Frente por la alianza entre desiguales; y para quienes insisten en que esta organización tiene un propósito electoral, bueno Anaya Cortés ya les contestó que sí, que es cierto, es la segunda etapa de tres, la primera: la construcción de un proyecto de país, y la tercera: un gobierno de coalición; todavía no son los tiempos para pensar en el candidato, pero si el Frente sigue dando este tipo de golpes mediáticos y cumpliendo lo que promete, el escenario en el 2018 podría modificarse, y en vez del PRI versus Morena, estaríamos ante un Frente versus Andrés Manuel López Obrador, por eso subrayamos lo de mediático, porque ante el obstáculo que representa para el Frente el que se le golpetee por la unión electorera de los contrarios, lo que ha presentado es una lista de intenciones que unen a quienes han sufrido el gasolinazo, la violencia institucional y pueden ver que el problema es el sistema, no una conspiranoica mafia del poder… Algo más sobre eso, ¿y Andrés Manuel López Obrador?, porque los morenitas están con todo en contra del Frente, pero el dueño de la franquicia, tras su gris gira internacional, parece que se tomó en serio lo de las vacaciones y no ha dicho ni pío, quizá porque le están arrebatando los argumentos con que se presentaría ya como candidato, quizá porque el desorden que tiene en casa con la salida de Ricardo Monreal Ávila y la pelea por las candidaturas rebasa a los morenitas, incluso no alcanza para seguir presumiendo que se han especializado en recoger el cascajo priista y con eso engrosar sus filas.

El chocolate espeso. No se le puede juzgar severamente al gobernador Martín Orozco Sandoval por no traer todas las cuentas a la mano, pero sí se puede señalar como irresponsable al miembro de su equipo que con tal de presumir las cifras de empleo, elige comparar un periodo en el que la administración panista sale favorecido, el gobernador sigue en la postura de que se ha logrado un gran avance en generación de empleo y que se continúan generando espacios laborales; al cierre del 31 de agosto más de 12 mil 500 empleos registrados ante el IMSS, recalcó que esto es derivado del buen trabajo para facilitar la vinculación con las empresas y de que prevalece la confianza en el estado, pero también reconoció que la balanza se voltea muy fácil, y que esta percepción depende del entorno por ello se debe reforzar la lucha en materia de inseguridad para que no caiga esa confianza que se tiene en Aguascalientes… y sí, pero de lo que no informaron a Orozco Sandoval es que, quizá, continuidad no es la palabra más apropiada para calificar el número de empleos formales, ya que desde que inició la administración panista el número y ritmo con que se establecen esos empleos formales es más lento que el del gobierno pasado, ¿hay más empleos formales? Sí. ¿La tendencia se mantiene o está al alza? No, y eso es lo que debería preocupar al responsable de Desarrollo Económico, eso y no, como siempre, querer chamaquear a los reporteros… Ay, Alberto Aldape, una y otra vez tropezando, a propósito, con la misma piedra.

Hasta aquí. En esa misma entrevista banquetera a Martín Orozco se indicó que, por lo pronto, en materia de seguridad ya no habrá cambios en la corporación estatal, mañana se realizará la reunión quincenal con las corporaciones, y de primera mano se conocerá las estrategias que están llevando a cabo, estas reuniones también serán con los empresarios, derivado del lamentable suceso en que una joven empresaria resultó con una herida de bala. El gobernador enfatizó que lo que importan son los resultados, que no se deje de trabajar y que la sociedad perciba mayor tranquilidad día a día, pero no dejar que este tema se politice; “no puede manejarse ni por un capricho político, estrategia mediática, ni por cálculos; el que lo quiera hacer al final se revierte y el estado se nos puede salir de control, no está sobre la mesa el cambio de titular y estaremos muy de cerca con el sector empresarial y con el resto, planteándoles lo que se está haciendo con todo el grupo de coordinación de seguridad”. Orozco Sandoval dijo que también está la incertidumbre por parte del Tratado de Libre Comercio; de su reunión con Ildefonso Guajardo aseguró que los 14 gobernadores que asistieron le expresaron al confianza que le tiene para la negociación, pero cada quien vio desde su trinchera lo que más le puede pegar, y es que ha estado fuerte el jaloneo en cuestión de los aranceles que el país del norte quiere regresar sobre todo a las pick up, cuando en su mayoría se utilizan para el trabajo y ya era un tema que había quedado en el pasado. “A reserva de lo que suceda, en la parte automotriz y de todos los componentes nos pegaría un arancel muy pequeño, pero la lucha es para que no existan los aranceles”.

Quince a las doce. Para el presidente de la Comisión de Gobierno, Juan Guillermo Alaniz de León, el tiempo es relativo, quien no dudó en citar a los integrantes de la comisión justo en la misma semana que habrá de arrancar el primer periodo de sesiones del segundo año de la LXIII Legislatura de Aguascalientes, programado ya para el viernes 15 de septiembre. La primera reunión se llevó a cabo el pasado martes 12 de septiembre y la segunda ayer mismo, con la intención de que en pocos días y a las carreras se lleguen a los consensos para conformar una agenda legislativa, en la que habrán de tratar de desahogarse 200 asuntos en cartera, más las nuevas iniciativas; todo en tres meses y medio y con asuntos como las leyes de egresos entre otros pendientes; por ello no le urge que la comisión que preside se distraiga en estos momentos con la convocatoria para los nuevos comisionados del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), ya que según señaló el también coordinador de la bancada PAN-PES aún hay tiempo para publicarla a finales de octubre, pues tiene por ley 60 días antes del nombramiento de los comisionados, que habrán de empezar funciones en enero del 2018. Alaniz de León sólo adelantó que la integración de los nuevos funcionarios del ITEA deberá ser totalmente ciudadano, para estar en la misma tesitura del tema de transparencia y el de anticorrupción. Sólo esperemos que no convoque a la comisión al quince para las doce a consensuar la convocatoria, luego por eso tenemos los comisionados (deplorables) que nomás miran para el otro lado mientras cobran.

La del estribo. Ayer fue el primer Miércoles Ciudadano de tres nuevos titulares de secretarías del municipio y sólo uno de ellos no pareció como un venado encandilado, el secretario de Seguridad Pública del Municipio, Antonio Martínez Romo, quien a pesar de llevar menos de una semana en el cargo, respondió con prudencia y seguridad las preguntas que le dispararon los medios de comunicación, pero por otro lado, Rodolfo Téllez Moreno quien asumió el sábado la Secretaría de Servicios Públicos y Omar Plesent Sánchez, la Semadesu el mismo día, al parecer se llevaron la misma sorpresa que los demás nos llevamos, pues no supieron o no quisieron responder las preguntas, como sea, aquí está La Jornada Aguascalientes para que se enteren de lo que sucede al interior del municipio.

@PurisimaGrilla