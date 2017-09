La Purísima… Grilla: La vaca flaca y el hueso con gordo

Champurrado. No es posible que los funcionarios quieran seguir dándonos atole con el dedo al asegurar que están en la mejor disposición de presentar sus declaraciones patrimoniales y el 3de3 y con el pretexto de que el IMCO se tarda mucho en subir los documentos, o que son muy complicados de llenar, a la mera hora no hacen nada, con la esperanza de que se nos olvide, tal y como hizo ayer en la presentación de la Feria de San Francisco de Asís, la alcaldesa de San Francisco de los Romo, Irais Martínez de la Cruz. No se trata de que prometan, sino de que cumplan, y para cuándo podemos esperar que transparente sus recursos esta funcionaria, si el tabulador al que refiere Adriana García Campos en su nota en la que se informa que el salario que percibe Irais Martínez es el más alto de los 11 presidentes municipales de la entidad. Ah, pero eso sí, cuando se le indicó a la alcaldesa que sabíamos sobre el tabulador, quiso desviar la atención señalando las terribles condiciones en que recibió la administración de San Francisco de los Romo, que le dejaron a la vaca flaca, externó, lo que da una idea de lo que la presidente municipal piensa del erario, es decir, lo imagina como una ubre que se puede exprimir y exprimir y exprimirá… La información obtenida por nuestra reportera corresponde al primer trimestre de 2017, con actualización al 20 de abril, siendo que por obligación debería estar ya la información correspondiente al segundo trimestre, actualizada al 20 de julio del presente, como lo marca la misma página de consulta, sin embargo, ésta no cuenta con la liga para descargar el documento que debería incluir. ¿Por qué pretenden engañar al ciudadano, y no mejor cumplen con lo que la Ley de Transparencia les marca como sujetos obligados?

El hueso gordo, pero todo esto no es necesariamente culpa de nuestros sacrificados alcaldes, a quienes no les importa percibir salarios superiores a los cien mil pesos mensuales pues están cumpliendo honorable y honestamente (risas grabadas) con su función, además, de aquí a que nos enteramos, pues prácticamente ya van de salida y les importa poco, y es que a quienes tendrían que vigilar que se cumpliera con la rendición de cuentas y transparencia en la entidad, esos conceptos se los pasan por el arco del triunfo, sí, nos referimos a los integrantes del Instituto de Transparencia del Estado (ITEA), quienes están aferrados al hueso con gordo este año gracias a su cercanía y displicencia con Carlos Lozano de la Torre, quien a pesar de que Aguascalientes obtuvo las peores calificaciones en materia de rendición de cuentas, refrendó en su cargo un año más a la comisionada presidente del ITEA, María Cristina Díaz León; junto con sus compinches Ángel Hernández Arias y María Elena Martínez López, el trío maléfico estaba a punto de dejar el cargo el 31 de diciembre del año pasado, pero en noviembre la administración priista les dio el visto bueno a sus amigos, quienes, por cierto, cuentan con un espléndido presupuesto de más de 21 millones… Oh, pero, ah, caray, ¿qué no al Tribunal Electoral local le andan regateando la feria que porque no hace nada?, bueno, pues haga sus cálculos, este instituto, inútil gracias al esfuerzo de Cristina Díaz, Ángel Hernández y María Elena Martínez, se jacta de que el año pasado “atendió” poco más de 360 solicitudes de información… Uf, cómo trabajan. Sabemos que el cálculo a ojo de buen cubero siempre es desastroso, pero sirve para dimensionar, los tres ganones del ITEA informaron al Congresito haber “resuelto” en 2016, un total de 368 solicitudes, dividido el presupuesto total, cada “atención” nos costó más de 57 mil pesos… No, pos con razón Martín Orozco Sandoval se queja de que es muy onerosa esa burocracia, y en este caso, no nos queda más que concederle la razón.

Solito y su alma. El panorama no se vislumbra muy halagüeño para el diputado perredista Iván Sánchez Nájera al interno del Congresito, pues por un lado el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Guillermo Gutiérrez, ya externó su molestia que porque se mete con sus canicas, ya que el hermano plurinominal, chilló el panista, entra a su comisión para querer incidir en la toma de decisiones sin pertenecer a ella, no sólo eso, en otra desafortunada declaración (le encantan) Guillermo Gutiérrez acusa a Sánchez Nájera de jugar con los sentimientos de la comunidad y activistas de la diversidad sexual con el tema del matrimonio igualitario, además de acentuar que hay diferencias de opiniones y entendimientos entre PRD y PAN sobre los temas sociales, lo cual es evidente y eso es lo que se esperaría de dos partidos de tan distintos orígenes. Las quejas de Guillermo Gutiérrez son francamente irrelevantes y van en contra del espíritu propuesto, una y otra vez, por el perredista desde la tribuna o su curul: que sin importar quienes conforman una comisión, se permita participar en ellas, al menos con la voz, para enriquecer el debate, como al panista eso de la participación lo escama y teme que le vayan a quitar los reflectores, cada que tiene un micrófono enfrente acusa al del PRD de protagonista… pobrecito blanquiazul. Pero, a estos berrinches, habrá que sumar que ahora tampoco los diputados de la oposición “juntan” a Iván Sánchez Nájera a sus reuniones, como sucedió el pasado lunes; el motivo fue la conformación del Frente Ciudadano Por México (FCPM), por lo que ahora ya lo ven más azul que opositor. Menudo problema tiene el perredista, sólo en ese mundillo legislativo.

La del estribo… Ayer en conferencia de prensa el presidente de Movimiento Ciudadano en la entidad, Jaime Durán Padilla, dijo que no quieren las migajas que pueda dejar el Frente Ciudadano por México en las elecciones estatales y federales del próximo año, por lo que pidió que al ser 18 las diputaciones (estatales) que estarán en juego, se repartan de a seis por cada partido pero lo que resulta contradictorio es que en la misma conferencia el extitular de Coparmex indicó que su partido está abierto a todos los ciudadanos que quieran lanzarse para 2018, entre lo que por supuesto están aquellos que sean rechazados del PAN y el PRD como ya echó de cabeza a Antonio Martín del Campo y Paulo Martínez quienes aprovechando que ya no hay fronteras entre estos partidos, ya se han acercado al MC… respecto a las plurinominales Durán Padilla aseguró que MC no es como otros partidos, pues en este partido no se reparten entre los amigos ni se rifan, sino que se les dan a quienes quedaron en mejor posición en las pasadas elecciones; entre los cuales, por cierto, está él mismo, a nosotros nos dio por recordar el título de una obra de Emilio Carballido: Silencio, pollos pelones, ya les van a echar su maíz.

@PurisimaGrilla