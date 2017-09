La Purísima… Grilla: Pedro Grullo

Perogrullada. “Cualquier taxi que esté metido en alguna irregularidad, la concesión se cancela, no quiero justificaciones de que el patrón no sabía, el patrón tiene la obligación de saber qué tipo de chofer contrata, cualquier taxista que esté metido en venta de droga, prostitución, o cualquier cosa ilegal, se cancela la concesión”, recordó enfático el gobernador Martín Orozco Sandoval, escribimos recordó y no ordenó porque eso está en la ley, así que, una vez más, insistió en lo evidente; por lo dicho, queda claro que la instrucción a Armando Roque Cruz, titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial para que cumpla con su trabajo es más una respuesta mediática que se aprovecha de circunstancias ajenas a la entidad que a un nuevo ordenamiento para el de Seguot, pues hay un reglamento al cual obedecer, aunque ha quedado claro que a los panistas nomás no se les da la lectura de los ordenamientos que deben hacer cumplir, porque en el caso más sonado de corrupción de la administración priista de Carlos Lozano, la entrega a diestra y siniestra de concesiones de taxi, la administración de Orozco Sandoval ha preferido opacar las decisiones que se toman con el pretexto de que se está revisando arduamente cada una de las concesiones, el asunto está en manos de Javier Luévano Núñez, quien se ha dejado chamaquear en más de una ocasión por las asociaciones de taxistas, al grado que lo llevan a pactar en lo oscurito, el manejo de este caso de corrupción ha sido tan malo, que ya mejor prefieren no hablar del asunto, a ver si así se nos olvida el desorden en que mantienen el transporte público.

Cabifiquéame ésta. Es evidente que la declaración de Martín Orozco de sancionar a los taxistas está relacionada con la decisión del gobierno de Puebla, en manos de otro panista: José Antonio Gali Fayad, de retirar el registro a la empresa Cabify por su responsabilidad en el asesinato de Mara Fernanda Castilla a manos de Ricardo Alexis Díaz, y con responsabilidad nos referimos a lo dicho por el secretario de gobierno poblano, Diódoro Carrasco, quien aseguró que la cancelación fue “por irregularidades en su protocolo de seguridad”, entonces, en Aguascalientes se le exige a Armando Roque Cruz que esté “muy vigilante de ese tema” para cancelar de inmediato la concesión aun cuando el concesionario no sea autor del delito… Peras al olmo, porque eso ya está ya en la ley, y el titular de Seguot nomás no puede con el paquete, ¿y luego?, aunque escuchando bien al gobernador, ya no sabemos a qué tipo de asuntos ilegales se refiere, porque mencionó la prostitución y en el país no existe una ley o reglamento que establezca obligación alguna o corresponsabilidad para los usuarios de la prostitución, de hecho en Aguascalientes es una actividad regulada, ¿entonces cuáles ilegalidades?

Andarase con los pies, volarase con las plumas, serán seis dos veces tres por muy mal que hagas las sumas. Como para no dejar solo al gobernador en esto de las perogrulladas, el fiscal René Urrutia de la Vega aprovechó el informe de los primeros seis meses al frente de la Fiscalía General para también derrapar en el charco de las obviedades, como intentar justificar el aumento de los delitos porque se ha incrementado la cultura de la denuncia: “En materia de robos, hay cuando menos una combinación en donde representa que hay más denuncias y no necesariamente más delitos”, ay, ternurita, ¿para qué resbalar a propósito?, si al final Urrutia de la Vega reconoció que “hay muchos robos y sí los hay. En ese tema la percepción es realidad, sí hay muchos robos”.

Sombra aquí y sombra allá. Los funcionarios no se cansan de maquillar las cifras, nuevamente en rueda de prensa donde se dio a conocer la octava Feria del Empleo, donde prometen que ahora sí habrá vacantes para profesionistas y no sólo para obreros con miserables sueldos, el subsecretario del Trabajo, Oziel Guerrero de Anda dijo que continúan los trabajos formales y que suman ya 12 mil 517 nuevos empleos durante los primeros ocho meses del año registrados ante el IMSS, sin embargo les recordamos, una vez más, que en el mismo lapso en 2016 esta cifra fue de 17 mil 34 nuevos empleos formales. Oziel Guerrero aseguró que esto es reflejo de la confianza que han seguido mostrando las empresas por invertir en Aguascalientes, seguir abriendo líneas de producción y nuevas plantas, pero hasta la fecha, han sido escasas los anuncios de nuevas inversiones, y no es que queramos alabar a Carlos Lozano de la Torre, pero muchas de las negociaciones ya estaban hechas y sólo le tocó a Martín Orozco el evento protocolario, y tras las declaraciones del empleado estatal, sólo nos queda claro que si algo le aprendieron al gobierno priista es a seleccionar cuidadosamente sus referencias para que la estadística saliera a su favor.

Defendiendo huesos… Pues según el secretario de Desarrollo Urbano de la capital, Adrián Castillo Serna, el municipio está de lado de los ambientalistas que se han manifestado en contra de la construcción de un masivo fraccionamiento popular en las inmediaciones del Bosque de los Cobos, sin embargo desde la pasada administración el fraccionador GIG, que por cierto ha acumulado varias quejas en la delegación de la Profeco de Aguascalientes, ya tiene su permiso de uso de suelo, por lo que al municipio le queda la esperanza de poder defender un polígono donde supuestamente se concentran la mayoría de los hallazgos paleontológicos y arqueológicos; es decir, cuidará los huesos a capa y espada, mientras que dejará morir el espacio donde hay animales vivos… pero bueno, todo sea por que la administración de María Teresa Jiménez Esquivel siga conservando el título de mejor ciudad para invertir, aunque los empresarios vengan a hacer lo que les plazca a la ciudad. Guadalupe Castorena Esparza, presidente del Colegio de Biólogos de Aguascalientes, explicó que en relación con la construcción del mega fraccionamiento en El Bosque de Cobos no saben si es factible levantar alguna denuncia o proceso legal que permita parar esa obra, en caso de que finalmente se defina su construcción, ya que un amparo sólo sería factible si ya hubiera una afectación. Ante esta situación, explicó, dos abogados analizan el caso, por lo que será necesario hacer un nuevo recorrido de supervisión. La bióloga lamentó que al momento el delegado de la Semarnat, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, no haya querido recibir a los ecologistas, a fin de conocer cuál es su posición en este posible nuevo ecocidio, y si emprenderá alguna acción concreta para su protección. “No contesta mensajes, ni llamadas, nada”. Explicó que la Secretaría del Medio Ambiente del Estado está protegiendo un predio muy grande en esa zona de Los Cobos, que está bajo su custodia, aunque es necesario encontrar la manera de proteger toda el área. Un trabajo para Sergio Augusto López Ramírez, quien recientemente, en una fiesta familiar fue elegido como Capo di tutti capi de la franquicia estatal del Partido Verde Ecologista de México bajo el título de secretario general del PVEM para el periodo 2017-2020… O sea que, siguiendo la tradición, los del Verde se quedaban con las carteras “ecologistas” del gobierno y Gilberto Gutiérrez, pues es su responsabilidad, ¿no?, ¿o de plano las broncas que están desangrando a los “ecologistas” (nunca mejor puestas estas comillas) impiden que intervenga el padrino de la familia ahora que el delegado de la Semarnat declaró su independencia?

La del estribo. Con el Pimus hemos topado, Sancho, el gobernador señaló una vez más lo obvio, para presentar su proyecto de movilidad, Martín Orozco aseguró que no ha empezado de ceros, que porque siempre sí se tomaron algunos datos del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (Pimus), realizado por la administración lozanista, sin embargo, dijo que el costo de éste, de 29 millones de pesos, “fue un robo total”, bien denunciado… ¿o no?, ¿no hay denuncia? Ah, ya, igual que siempre.

