La Purísima… Grilla: Recopilando bolillos

Lukewarm eggs. Con una tibieza evidente, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez, firmó este viernes un convenio con el gobierno estatal de Aguascalientes para estrechar acciones en el combate a la corrupción. En medio del revuelo desatado por La Estafa Maestra, trabajo periodístico publicado por Animal Político y la organización Mexicanos contra la Corrupción, Arely Gómez optó por el silencio, nada raro en ella. Posiblemente previendo las preguntas obligadas sobre los graduados en desaparecer dinero público, la funcionaria federal se excusó en lo apretado de su agenda para no conceder entrevistas a los medios de comunicación. El discurso de poco más de nueve minutos que ofreció en el evento, en el que el Comité Ciudadano Anticorrupción lanzó fuertes consignas a las instituciones dedicadas al combate de este tipo de problemas, no fue menos gris que su paso por Aguascalientes. Aunque prometió, con notorio desgano, que el combate a la corrupción y la impunidad son prioritarios en la administración de Enrique Peña Nieto, no deja de parecer que para la Secretaría de la Función Pública, los siete mil 670 millones de pesos “desaparecidos” por dependencias federales, empresas fantasma y con la complicidad de universidades, parecieran ser al Gobierno Federal una picazón, como una piedra en el zapato, que una verdadera preocupación como parte de una política de Estado. Basta repasar el comunicado emitido esta semana en el que la SFP dijo estar enterada de las acusaciones ya observadas por la Auditoría Superior de la Federación desde años anteriores -como mero trámite- para lo cual “inició las acciones necesarias para que dichas dependencias y entidades proporcionaran a la ASF la información y documentación que atendiera los requerimientos formulados”. Contrario a su costumbre, el contralor Ricardo Martínez Berumen por fin dio visos de su trabajo a los medios de comunicación. Tras el desaire a los medios de comunicación por parte de Arely Gómez, el titular de la Secretaría de Fiscalización tuvo que salir al quite e informar que suman cerca de 20 carpetas de investigación las abiertas en contra de exfuncionarios de la administración de Carlos Lozano de la Torre, de las cuales cuatro corresponden al Instituto de Educación de Aguascalientes, por la compra de productos y servicios no recibidos, desvío de recursos e incluso la creación de empresas fantasma para tal fin. Martínez Berumen adelantó que sin importar qué servidor público haya firmado los documentos, será Francisco Chávez Rangel quien sea llamado a comparecer y contra quien se fincarán responsabilidades, incluso penales. Luego de que el también ex candidato priista a la alcaldía capitalina desafiara al gobierno de Martín Orozco Sandoval a investigarlo, el contralor respondió que: “Me da gusto que esté a disposición de presentarse porque lo vamos a llamar y tendrá que rendir cuentas”.

El que se fue a la silla. Hablando de desaires, el fiscal general, René Urrutia de la Vega, se retiró notablemente molesto de la firma del convenio entre el gobierno estatal y la Secretaría de la Función Pública, pues el personal responsable de la logística no le reservó ninguna silla, ni en el presídium ni en las primeras hileras que en cambio sí ocuparon empresarios como Pedro de la Serna López y Roberto Díaz Ruiz. Y no es por ser mal pensados, pero este desaire coincide con la campaña en redes sociales con memes en contra de Ricardo Anaya Cortés en el que se reclama que ahora esté en contra del #FiscalCarnal y que en Aguascalientes los panistas no digan nada sobre los lazos sanguíneos del fiscal con la diputada Cristina Urrutia de la Vega… si no es coincidencia, ¿en serio?, ¿para eso les alcanza?, en fin, eso pasa en un lugar en el que cualquier hijo de vecino se llama a sí mismo periodista.

Otras coincidencias. A veces la memoria traiciona y entonces es necesario ir a los documentos; por lo pronto compartimos la inquietud antes de ir a un análisis más profundo con relación a que la propuesta legislativa del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes, Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, es muy similar a la que en la pasada legislatura presentó el diputado por el Partido del Trabajo Jesús Rangel de Lira, quien soñó que al apoyar al entonces grupo mayoritario PRI-PVEM, sería posible que fuera aprobada su propuesta para evitar los cortes de agua a la ciudadanía, escuelas y hospitales; lo cual nunca sucedió, pero ahora con el PAN-PES puede salir adelante, pero con otra autoría. Otra similitud de iniciativas legislativas es recientemente presentada en la Diputación Permanente por el coordinador de la bancada priista, Sergio Reynoso Talamantes, para tipificar la cobranza extrajudicial como delito autónomo dentro del Código Penal del estado; muy pero muy similar a la que se presentó en la LXII Legislatura el entonces diputado panista Leonardo Montañez Castro, la cual no vio avanzar, situación que puede repetirse en el actual Congreso por la misma razón: no haber sido presentada por el grupo mayoritario.

Como buena mujer, viene firme, dura y con mucha agua… dijo con pésimo tacto, Miguel Ángel Osorio Chong sobre el huracán Katia, ya por la tarde se disculpó el secretario de Gobernación, pero el machismo ahí queda, viene a cuenta porque, en lo local, la posibilidad de que finalmente una mujer encabezara la mesa directiva del Consejo Coordinador Empresarial parece venirse abajo, luego de que Susana López de la Parra, actual presidente de la asociación de Mujeres Empresarias, y a quien se perfilaba para ocupar dicho lugar, negó su interés por participar en la renovación de la dirigencia del dicho organismo. López de la Parra señaló que la convocatoria será extendida la próxima semana mientras que ella seguirá no sólo al frente de Memac, sino como presidente del Comité de Transparencia del Consejo Coordinador Empresarial, función que la convierte en consejo electoral para supervisar las elecciones. El proceso para renovar la presidencia de Memac también ya está en puerta, por lo que López de la Parra estará enfocada en participar activamente en los procesos democráticos y haciendo hincapié en que se cumpla con la transparencia y el combate a la corrupción, quien ocupe su puesto deberá tener una visión empresarial e ir de acuerdo a la visión de Memac; por su parte, seguirá trabajando en el Comité Ciudadano Anticorrupción, así como en el Patronato del DIF; hay otros comités de los que forma parte y que requieren la presencia activa de la ciudadanía. Son pocas las posibilidades de que otra mujer afiliada a Memac se pueda postular para la presidencia del CCEA, ya que es requisito que haya dirigido el organismo, y no hay ninguna expresidente interesada en ello; seguirá así la participación mayoritaria de hombre en la toma de decisiones empresariales, aunque las mujeres poco a poco van ganando terreno en el sector, es necesario que se involucren más y tengan una presencia más activa para encabezar proyectos que sean productivos y beneficien no sólo al sector, sino a la población en general.

Herencia maldita… Lo que pretendía ser glorioso, terminó siendo un desastre y es que el día de hoy la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes (OSA) iba a celebrar su 25 aniversario en la Plaza Patria en un concierto al aire libre que contará con el reconocido violinista y músico Ara Malikian, sin embargo debido a los embates climatológicos que han hecho llover durante varios días en Aguascalientes el concierto se re agendó y ahora se dará en el Centro de Convenciones, según avisó la directora del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), Claudia Santa-Ana Zaldívar… la pretensión para la celebración de los 25 años de la OSA era que el espectáculo se brindara en la Sala de Conciertos que se empezó a construir con prisas para acabarla en la administración estatal de Carlos Lozano de la Torre, sin embargo esta no estará lista hasta el próximo año, como había señalado Santa-Ana Zaldívar, debido a una falla en la acústica del lugar… y no es por pensar mal pero al parecer la administración de Dulce María Rivas Godoy se tornó amarga al último por querer hacer las cosas a las carreras pues, entre otras fallas, como el Patio Guadalupe Posada y la Sala de Conciertos, se contabiliza también el Mausoleo a Jesús F. Contreras, que se ha convertido en lo que menos debía de ser, un esqueleto sin utilidad.

No me digas que te vas… Como su cómplice mayor, como en el PRI el Verde también hace agua, ahora se despide de esa franquicia Anayeli Muñoz, y lo hace bien y de frente, escribió la exdiputada “decidí no continuar en el Partido Verde Ecologista de México pues desde la llegada de Sergio Augusto López una vez más a la dirigencia se derrumbaron todas las posibilidades de hacer un partido que respondiera a las exigencias ciudadanas. Voté en contra su nombramiento y expresé de frente en el Consejo Político que no coincidía con su forma de ver, hacer política y vivir de ella. Después, por coherencia, decidí hace algunos meses no refrendar mi militancia en el partido”. Bien por Anayeli Muñoz.

La del estribo. El priista Jorge Carlos Ramírez Marín es ya presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero ahí no acaba el pleito, delo por seguro, mientras sigue el jaloneo en el Congreso de la Unión, nosotros vamos a pedir por los nuestros y checar que todo esté bien en donde se sintió el sismo de una magnitud de 8.4 en la Ciudad de México, Chiapas y varias entidades de la República, recolectamos bolillos para el susto… mientras tanto, usted descanse y nos leemos el lunes.

