La Purísima… Grilla: Ruido

Donación eficaz. Dona a las ONG sólidas con experiencia probada en respuesta a emergencias, la Cruz Roja es un buen ejemplo. Verifica además si tienen una idea clara de cómo van a ser usados los fondos. Escoge las organizaciones que van a usarlo en las labores de emergencia inmediata, ya habrá tiempo para campañas necesarias en el futuro inmediato, pero no urgentes.

Donación inteligente. En caso de donar dinero, considere a quienes estén “maxificando” fondos, a las organizaciones multiplican cada peso recibido. Si consideras donar alimentos, medicamentos o herramientas… tome en cuenta lo que están pidiendo en los centros de acopio y en el destino de los mismos. Antes de entregar en centros de acopio pregunta si tienen una idea clara de a dónde van a llevar los alimentos, si están trabajando con una cadena de distribución más grande, si no son espontáneos llenos de buenas intenciones. Es más conveniente ir a un centro de acopio mayor y mejor organizado (como el instalado en la UAA).

Doloroso. Los párrafos anteriores son una glosa de un mensaje difundido por Luis Cortés a través de Facebook, un remanso de sensatez durante el seguimiento de las noticias en las redes sociales, porque, parece mentira, pero en las horas posteriores al sismo del 19 de septiembre, la vida solidaria en las calles de la Ciudad de México, de Morelos, Chiapas o Oaxaca, es un pálido reflejo en la zona digital. Mientras que en las calles deslumbra lo mejor de los mexicanos, su solidaridad, en redes la ruindad y la ignorancia reina, no han faltado quienes se regocijan en la exhibición de la estupidez ajena, como el miles de veces replicado tuit de un tal Juan Cirerol; el chiste imbécil sobre el sismo de José Alejandro Velasco, secretario particular de Alberto Aldape, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; o el oportunismo insensible del diputado Guillermo Alaniz haciéndose propaganda con una foto de rescatistas en la Ciudad de México… Sí, muy bien, estamos enojados con la clase política, en momentos como estos, mucho ayuda el que no rebuzna, nada como emplear las redes para magnificar las solicitudes de ayuda, ¿y si entendemos eso?, ¿por qué perdemos el tiempo en la exhibición facilona, reiterando machaconamente la idiocia de estos personajes? Mientras miles de mensajes compartían las contraseñas de wifi en la Ciudad de México, otros tantos se dedican a pontificar desde la comodidad de su pantalla (y sí, nosotros nos sentimos un poco apenados por el riesgo de caer en aquello de lo que acusamos), ¡que le quiten el dinero a los partidos políticos y lo dediquen a la reconstrucción de las entidades afectadas!, y los muros de Facebook y las líneas de Twitter se llenan de buenpedistas indignados que señalan a la clase política, que acusan que ningún diputado o senador está en las calles ayudando, que felices comparten el video donde Miguel Ángel Osorio Chong es abucheado en una de las zonas de derrumbe, incluso falsean una imagen para que se vea a un puñado de legisladores portando pancartas en las que se indica que no donarán para los damnificados, ¿con qué fin? Sólo ellos lo saben, siempre hay alguien que sacará raja de esas situaciones, porque no puede ser que no se den cuenta que en su afán de protagonismo minimizan el espíritu solidario de los cientos que rodean el edificio derrumbado donde aún se espera poder rescatar a una niña, de los millones que por la distancia seguimos esa noticia y cualquier otra sobre rescates, con esperanza. Sí, es cierto, el fastidio, el rencor, la sensación de sentirse traicionado está a flor de piel, más cuando la sociedad se organiza para salvarse, como en 1985, con la diferencia radical de que en 2017 todos hemos aprendido la lección y hoy la sociedad organizada no está sola y está siendo auxiliada por las autoridades, en los rescates, en los centros de acopio sí está el Ejército, sí está la Marina, hay cientos de servidores públicos que no están detrás de su escritorio, que están en las zonas de desastre, ayudando, coordinando… pero eso no se quiere difundir, mejor, rabiosos e inoportunos, escupir que los partidos no quieren donar para la necesaria reconstrucción del país, qué ruin quien hace propaganda cuando millones de personas están sufriendo, qué ruines quienes demandan que se cancele el financiamiento a los partidos sólo porque está de moda, pero se niegan a rectificar cuando, por ejemplo, Reforma difundió que en entrevista telefónica, el consejero Benito Nacif explicó que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, está trabajando con los partidos para “construir la ruta para que estos recursos puedan destinarse a un fondo para atender a las víctimas”… Duele leerlos, duele aprovechar el espacio, la banda de internet en esta diatriba contra el ruido, porque corremos el riesgo de parecernos a lo que criticamos. Y ahora, sin más remedio, la grilla local:

El día después aquí. Asegura Protección Civil que cuando las entidades públicas y privadas ingresan sus propuestas de construcción deben cumplir con sus programas internos de protección civil; Miguel Olguín, coordinador estatal, dijo que se les piden estudios de tipo estructural, contra incendios, dictámenes eléctricos y estructurales para verificar que estos edificios sean seguros de acuerdo al uso que se les dará; se necesita que especialistas en la materia, determine que estos edificios cumplen con esa reglamentación; se les exige desde a escuelas, jardines de niños, estancias infantiles, fábricas, centros comerciales, entonces ¿por qué no cuentan con datos de aquellos que tienen algún daño estructural?, como el caso de fraccionamientos que tienen menos de diez años de construcción y ya están inhabitables. Con el movimiento telúrico Aguascalientes no está en peligro inminente, pero la instancia de cualquier forma no cuenta con datos de edificios que sean focos rojos al respecto, “en ese tenor el día de ayer se revisó el edificio del Congreso, el Palacio de Gobierno, atendiendo la visión de que son edificios ya antiguos y hay que estar pendientes”. Señaló que de momento no cuentan con un dictamen de los expertos de que pueda ocurrir algún siniestro en zonas como en Jesús María, donde el año pasado se activó una grieta que causó daños en la pensión municipal, no obstante, dijo que cuentan con personal en las diferentes coordinaciones municipales, y de ser necesario se hará la solicitud de apoyo de expertos del Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Llamado a no politizar el tema de la inseguridad. El diputado presidente de las Comisiones de Seguridad Pública y Justicia en Congreso del Estado, Francisco Martínez Delgado, hizo un llamado a los priistas, empresarios y a la población en general a no politizar el tema de la seguridad pública. “No conviene”, dijo el panista, lo anterior luego de que dijo haber escuchado a compañeros del PRI de Aguascalientes, que traen mucho el tema de la inseguridad, aunque se trata de una situación en el ámbito nacional. “Sus declaraciones, son prácticamente como ‘escupir al cielo’, toda vez que se critica al propio presidente de la República”. La invitación de Francisco Martínez fue también para los ciudadanos a no politizar ese tema, al considerar que debe imperar la calma, la tranquilidad y pidió a la población en general que cuando sea víctima de algún delito, denuncie a las instancias pertinentes. “Hemos visto cómo, por ejemplo, cuando la autoridad detiene algunos delincuentes, los tiene que dejar salir porque no existe la denuncia, y es un requisito del nuevo sistema de justicia penal”. El llamado alcanzó también a los empresarios, al destacar para ellos que la economía está bien en Aguascalientes al igual que el empleo, pues hay más inversiones nacionales y extranjeras en el estado, aseveró el legislador.

Gente de medios… Pues con todo y la situación económica del país, a pesar de que no hay dinero para dotar a los policías del municipio de un equipamiento decente y que la situación viene aún más complicada dados los acontecimientos de los últimos días la oficina de Comunicación Social de la administración de María Teresa Jiménez Esquivel ha empezado un proceso de remodelación porque bien merecido se lo tiene el ganador de galardones Enrique de la Torre de la Paz, ¿O no?, Pues no, pues esta remodelación fue etiquetada durante la pasada administración municipal, cuando Juan Antonio Martín del Campo era el alcalde…

La del estribo. Ante el duelo nacional, la Fundación Teletón decidió posponer el evento México de pie que se realizaría el 6 y 7 de octubre, prudente decisión, lamentable, pero prudente.

