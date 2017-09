La Purísima… Grilla: Saca tus cuernos al sol

Caracol, caracol, caracolito… Insiste el gobernador Martín Orozco Sandoval en que no hay prisa para sancionar a los exfuncionarios que cobraron en la administración de Carlos Lozano de la Torre y se hicieron ricos a costa del erario; y es que hasta el momento sólo se ha concretado la inhabilitación de Alejandro Arturo Rivera Reyes, quien se desempeñaba al frente del Servicio Nacional de Empleo en la entidad. La notificación girada el pasado viernes lo imposibilita de ocupar un puesto público federal, estatal o municipal por 15 años, debido al daño causado a las arcas públicas por un monto cercano a los 300 mil pesos por concepto de viáticos que no pudo comprobar; el delito lo amerita e incluso que se recurra a la vía legal, pero es claro que como éste muchos casos más hay y de peces mucho más gordos. No obstante, Martín Orozco dijo que se está haciendo los análisis completos y que sí hay puntos importantes a verificar o sancionar se dará la información, pero que no se le presione para hacer las cosas, “si realmente hay sustento, si tengo los elementos jurídicos lo voy a hacer si no, no voy a hacer el show, no estamos dejando ir nada”… y eso sonó al “trabajo” que realizan los diputados con los informes de la Auditoría Superior de la Federación (AS), lo que viene a cuento por los reportajes de investigación recientemente publicados, como La Estafa Maestra o el libro ¿Dónde quedó la bolita? de Leonardo Núñez González, ambos sesudos análisis de los informes de la ASF que legisladores de todos los partidos y varias legislaturas han dejado pasar en blanco, de ahí que no se le haga raro que los casos de corrupción que recientemente han salido a la luz estén fechados de forma tan lejana, digamos que ya sabe a quién exigirle que se ponga a chambear, es decir, ahora que no regateamos beneficios de la duda, la declaración del gobernador nos parece serena, que no corresponda a la exigencia ciudadana de aclarar si hubo o no robos al erario, bueno, esa es otra cosa. Y ya que llegamos al rincón de las peticiones, sería bueno que a nuestros diputados y al Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes alguien les diera un jalón de patillas, porque eso del cumplimiento de los sujetos obligados, el Congresito se lo pasa por el arco del triunfo con la complicidad, perdón, con el permiso del ITEA, nomás entre a la página en internet del Congreso y verá que nada tienen en orden y hay un desfase con sus obligaciones que, por lo menos, debería enrojecer los rostros de los diputados, pero les vale, casi todos firman sólo con el apellido paterno, por algo será. Ya verá la siguiente semana cuando comience la discusión de los dineros asignados al Tribunal Electoral del Estado, que ya urgen para que los magistrados que preside Salvador Hernández Gallegos ya se pongan a trabajar, si se acuerda, les tocan poquito más de 8 millones de pesos para que puedan instalarse, y de esos milloncejos, al menos uno le fue arrebatado al Instituto Cultural de Aguascalientes, cuya titular, Claudia Santa-Ana ya ha dicho que no importa, que el Museo Espacio seguirá trabajando aunque le hayan recortado ese recurso, y otra vez: ese millón viene a cuento porque los diputados del Congresito dicen que en lo que llevan trabajando han donado más de un millón de pesos para la cultura, a través del dinero que reparten como limosna y etiquetan como “apoyo social”, ninguno de los legisladores ha querido dar la cara y explicar a dónde se van esos fondos, pues siempre es más fácil asaltar la bolsa ajena, total, para eso basta levantar el dedo.

De rankings y chantajes… Según al rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Francisco Javier Avelar González, a la institución no le deben importar los varios rankings que surgen para calificar a las universidades, sino que debe tomar en cuenta la aprobación de la población del estado al que sirve y la Secretaría de Educación Pública (SEP); pero a quienes seguramente sí les importa es a los miles de jóvenes que egresan cada año de las preparatorias del país así como a las personas que contratan a los miles de universitarios que egresan de la autónoma cada año, que usan como referente publicaciones como Universia, en cuyo ránking de este año la UAA quedó en el puesto 50 de las 50 instituciones evaluadas este 2017… lo que es cierto, es que como señaló el rector “Hay ránkings para todo y toda clase de ránkings y se puede diseñar uno para quedar en primer lugar”, pues, sí y no tiene razón el rector Avelar González, por supuesto que ese tipo de clasificaciones tiene importancia y no hay que desdeñarlas, pero también hay otras que no especifican la metodología a la hora de clasificar y son más instrumentos de chantaje de seudoperiodistas para vender reportajes o espacio publicitario, funciona así: un vendedor llega a la oficina gubernamental o a rectoría y presenta varios escenarios, si la institución no accede a la compra de publicidad, se le va bajando en el ránking, mientras que si acepta “colaborar” hasta foto en la portada o premio al mejor en lo que sea le entregan, y “medios” como esos hay muchos, son los mismos que sin vergüenza alguna se prestan a colocar espectaculares con las carotas de los suspirantes para ayudar a su campaña… Por eso a algunos malvivientes del periodismo que hoy habitan en los blogs, se ponen fieros a defender que cualquier paginita en internet es un medio y cualquier dueño de smartphone es periodista, pues así, a la hora de chantajear cualquier cartulina enmicada con un logo sirve como pistola para exclamar: el chayote o el chantaje, usted los reconoce.

Ay, ternurita… El diputado Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, consideró “superdimensionado” que el ombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui considere similares el caso Ayotzinapa al de los normalistas de Tiripetío, Michoacán. Lo anterior derivado de las investigaciones que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre los hechos donde participaron normalistas y policías de la SSPM, que el diputado panista dijo nada tienen que ver con los eventos ocurridos con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pues los normalistas michoacanos no desaparecieron sin que nadie sepa de su paradero: “Esto está superdimensionando, sí hay que diferenciar el tema”, externó Gutiérrez Ruiz Esparza, quien además aprovechó para hacerle una recomendación al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez, a que no manche su nombre, como le sucedió a Héctor Benítez en el caso de las investigaciones sobre el tema de los normalistas que todavía siguen en curso. Al menos ahora el legislador reconoce que se deben deslindar responsabilidades en este asunto, pues al principio defendía de manera indirecta al entonces titular de la SSPM y de forma directa a la alcaldesa capitalina. Dijo que lo se esperan del nuevo titular de la Secretaría es que trabaje, que respete las leyes, los derechos humanos, pues la ciudad está cansada de lo que vive día a día.

La del estribo. Ayer el Instituto Nacional Electoral emitió la Convocatoria para el registro de Manifestación de Intención de la ciudadanía interesada en postularse, bajo la figura de candidatura independiente, a la Presidencia de la República, Senaduría y Diputación Federal por el principio de Mayoría Relativa, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, que inició el 8 de septiembre pasado… ¿Algo, alguien?, hasta ahora sólo el payaso de Pedro Ferriz de Con ha levantado la mano, pero en serio… ah y en Aguascalientes, pues parece que Gabriel Arellano ya encontró a quien timar y le prestarán un logo, para que vuelva a timar a sus seguidores a lo grande.

@PurisimaGrilla