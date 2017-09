La Purísima… Grilla: Un ojo al gato

Tierra a la vista. Despedimos la semana pasada apelando al beneficio de la duda en relación con el nombramiento de Antonio Martínez Romo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, y el sábado, María Teresa Jiménez Esquivel anunció una serie de cambios en su gabinete, un cambio de manos en el timón que sólo puede ser recibido con buenos ojos. En el caso del nuevo titular de la Policía, cumple con algunas exigencias que los más radicales hacían para otorgar este puesto, tiene arraigo y experiencia por haberse desempeñado como director de la Academia de Policía; quizá esas fueron unas de las consideraciones de los regidores hicieron para aprobar el nombramiento de manera unánime, lo que habrá que recordarles cuando, mañana, frente a un micrófono, levanten los hombros y se sacudan la responsabilidad indicando que no saben, no se acuerdan o no fueron informados, porque así se las gastan, sí, la “oposición” emitió algunas observaciones, desde las buenas intenciones de Mauricio González López, hasta cosas más serias, como Netzahualcóyotl Ventura Anaya, quien lamentó que los candidatos no presentaran planes de acción, al final, como señaló Jennifer Parra Salas, estaba previsto que fuera Martínez Romo y por eso obtuvo todos los votos, bien, pero eso no les quita responsabilidad alguna.

Insurgentes. Al relevo en la Policía hay que sumar la estrategia de pie en tierra, cuadrante por cuadrante, para fomentar la proximidad entre los cuerpos de seguridad municipales y los vecinos, que de entrada parece correrá con buena fortuna, pero con la que hay que tener muchísimo cuidado y ser vigilante para que ese mutuo intercambio de confianza entre vecinos y policías no se convierta en la semilla de grupos de ciudadanos que toman en sus manos la impartición de justicia; Jiménez Esquivel estuvo la semana pasada con habitantes de la López Portillo y apenas el fin de semana ya una cédula de vecinos vigilantes de La Barranca intentó linchar a un presunto delincuente, de ahí que señalemos que se debe estar atento a los mecanismos de cooperación que se desarrollen para que no haya excesos o se extralimiten en sus funciones los vecinos cansados de la inseguridad.

Sabadazo. Y ya con el sol de mediodía del sábado, la oficina de comunicación de María Teresa Jiménez oficializó otros cambios en el gabinete municipal, llegaron Rodolfo Téllez Moreno a la Secretaría de Servicios Públicos; Omar Plesent Sánchez a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Margarita Salas de la Trinidad a la Oficina Ejecutiva. Después de mucho rato de andar en dimes y diretes, por fin se anunció la salida de Héctor Anaya Pérez, que hay que destacar por su tersura, ya que desde hace meses en medios de comunicación se corría un día sí y otro no, chismes sobre la salida de este funcionario que heredó la alcaldesa del gabinetito de José Antonio Martín del Campo, pero al final se despidió en buenos términos y ahora le queda a Téllez Moreno, quien estuvo muy activo en la campaña con el equipo de María Teresa Jiménez, demostrar que el funcionamiento de los servicios básicos para la ciudad no responde a los caprichos de una persona. Sobre el nombramiento de Omar Plesent le quedamos a deber, no tenemos pista alguna sobre los motivos del relevo, mientras que de la entrada de Margarita Salas de la Trinidad, a quien respalda un currículo apantallador, lo que podríamos señalar serían especulaciones acerca de por qué ciertos sitios en internet rápidamente se encargaron de ponerle un dedo, pero adivinando las intenciones de estos seudorreporteros, lo mejor será otorgarle también el beneficio de la duda.

Extrañeza. Y sí, María Teresa Jiménez estuvo ocupada haciendo enroques y cambios, digamos que eso justifica que su ausencia a la tradicional Feria Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y también sabemos que el corazón de Martín Orozco Sandoval late por la Universidad Panamericana, pero no deja de extrañar que no asistiera el gobernador a la inauguración y prefiriera mandar a Armando Roque Cruz y a Raúl Silva Perezchica en su representación por lo que el rector, Francisco Javier Avelar González, se tuvo que conformar con lo que hubo como ya ha ocurrido con otros eventos importantes para la institución. ¿Qué pasa? Resulta hasta paradójico que estando tan cerca en sueldos, estén tan lejanos en este tipo de actos… sólo esperamos que tal y como lo pidió el rector, el gobierno estatal no deje abajo a la universidad más importante del estado y le dé sus merecidos recursos. Y, ya que andamos en territorio gallo, hoy difundimos una carta pública en la que el profesor Pascal Bomy se queja de las opiniones vertidas por José Trinidad Marín Aguilar, director de Difusión y Vinculación de la UAA, pues siente que menosprecia la enseñanza de ciertas lenguas y vulnera derechos de alumnos y exalumnos, ya con un señalamiento directo y preguntas concretas, a ver qué dice el encargado de Difusión.

Responsabilidad. El brillante Héctor Grijalva lo ha escrito en más de una ocasión desde estas páginas, es lamentable la cifra que se ha alcanzado de suicidios en el estado, en sus colaboraciones, cada tanto da pistas y claves que podrían mejorar la atención de esta problemática en la entidad, a ver si no es tarde, pues ya el sábado se han documentado 97 casos y con ello se reflejan los nulos resultados de las campañas que supuestamente emprenden en los sectores de salud; ayer Día Mundial para la Prevención del Suicidio, poco o nada se abordó el tema en el ámbito estatal, pero más que ellos son las acciones que se deben emprender de manera urgente. Diego Martínez Parra, delegado del IMSS, aseguró que se trabaja de forma coordinada con la Secretaría de Salud, sin embargo, ocupamos el segundo lugar en el contexto nacional; recalcó que se han fortaleciendo las áreas de sicología con servicio social en las Unidades de Medicina Familiar y en los segundos niveles de atención, pero es evidente que los esfuerzos deben ser mayores y abordarse desde todas las esferas para poder hacer frente a este grave problema de salud pública. En otro tema, Martínez Parra aseguró que Aguascalientes es privilegiado por su ubicación, ya que es atractivo para los especialistas y no tenemos ningún problema para que lleguen los médicos; dijo que en las unidades de medicina familiar hay total cobertura de atención, y los fines de semana se da consulta en las clínicas 2, 6, 9 y 10 para las personas que no pueden ir entre semana, principalmente los trabajadores, que reciban la atención. “En primer nivel de atención no tenemos ningún problema”. La pregunta es ¿por qué tienen que trasladarse a León o la Ciudad de México quienes requieren un trasplante, si no hay dificultad con los especialistas, como lo menciona?

Queja. Debe la ciudadanía alzar la voz sobre el derroche de recursos que se está dando con la designación del presupuesto a partidos, conminó Susana López de la Parra, presidente del Comité seleccionador ciudadano Anticorrupción, “No podemos esperar que dentro del sistema se haga algo, porque ellos mismos acomodan para que sigan manejando esas cantidades de dinero, sólo nosotros podemos lograr un cambio”. López de la Parra recalcó que son cantidades de dinero impensable de las que nos cuestionamos en qué se gastan, cuando está comprobado que se puede hacer un ejercicio democrático con menos recurso, como ya se logró en Jalisco, incluso exhortó a replicar la iniciativa de Pedro Kumamoto en el estado, ya hay un organismo que lo va a empezar a trabajar, “Nos vamos a unir a esa iniciativa porque todos estamos hartos de esa clase de situaciones y no vamos a dejar que nos sigan manejando con lo mismo, vamos a estar ahí hasta lograr algo en este sentido”.

La del estribo. Falleció Fernando Lozano Galindo, periodista de profesión y fundador del Hidrocálido, honor a quien honor merece, el director de este diario Francisco Aguirre y todos los que hacemos La Jornada Aguascalientes nos unimos a la pena de la familia de uno de los decanos de los medios impresos en la entidad. Descanse en paz.

@PurisimaGrilla