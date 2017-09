La Purísima… Grilla: Un poco de gracia y otra cosita…

Por alusiones. Declaraciones desafortunadas del teléfono descompuesto tras la reunión del Grupo de Coordinación de Seguridad de Aguascalientes, primero de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, quien con la intención de “estrechar lazos” con los militares asignados a la entidad, dijo que “Aguascalientes tiene que ser tierra, y es tierra de los aguascalentenses y así lo vamos a tener que mantener”, detrás de la perogrullada se oculta ese patrioterismo chico que tanto daño hace a la hora de diagnosticar los motivos de la inseguridad creciente en la inseguridad, peor aún, ese tipo de justificaciones que ciega a las autoridades y despierta el encono entre los que son la “gente buena” (frase que ya ni el librero de Antonio Martín del Campo se atreve a usar en la promoción de sus aspiraciones); la alcaldesa justificó su arranque, señalando que parafraseaba lo dicho por René Urrutia de la Vega, aunque lo que el titular de la Fiscalía realmente dijo fue que “Aguascalientes no es plaza de nadie que se dedique a actividades ilícitas”… Sí hay un ligero pero importante matiz; pero seguro lo que pasó es que nadie de los presentes quiso hablar del elefante en la habitación, es decir, en esta primera reunión del grupo, encabezada por Martín Orozco Sandoval, todos se dedicaron parabienes y señalaron buenas intenciones, pero nadie aludió a que en el último mes el gobierno estatal ha hecho a un lado a la administración capitalina en varios “importantes” operativos, de ahí que se entienda que la alcaldesa haya insistido en echarle un lazo al responsable de la XIV Zona Militar, José Ernesto Ávalos Pardo, quien no se dio por aludido y señaló que el no “siente” que se deba blindar más el estado, “estamos coordinados y estamos haciendo un buen trabajo” e intentó revirar a los compañeros de la prensa, retando a los reporteros a que le “dijeran en dónde están todos esos maleantes para ir por ellos”… Erh, bueno, pues no le han de llegar periódicos y no han de agarrar señal los radios ahí donde vive Ávalos Pardo; sin embargo, el comandante también repartió cocos a la prensa, recriminando que porque magnificamos las cosas, algo así como que somos fake news o no queremos que lo bueno cuente y cuente mucho, dijo el militar: “Los medios de comunicación a veces hacen escarnio de una cosita bien pequeña, la hacen grandísima, más amarillistas; no abonan a lo bueno, no abonan a lo positivo y sí a lo negativo”…. Bueno, pues si todo fuera como eso. Por alusiones pagamos al comandante con la misma moneda, ahora sí que, “me voy a permitir” (como apuntó José Ernesto Ávalos Pardo) no es función de los medios de comunicación la investigación ni la ubicación de los maleantes (y aun así se comparten los reportes ciudadanos con la autoridad), la función de los periodistas es entregar información oportuna y veraz a los ciudadanos para que tengan la capacidad de gobernarse a sí mismos… Ahí nomás.

Club de Toby. En una de los ya lejanos escenarios que dieron pie a la construcción del Frente Ciudadano por México, uno de los más relevantes fue el zafarrancho provocado por el viejo lobo de mar Emilio Gamboa, quien maiceó a Ernesto Cordero para que se postulara y quedara con la presidencia de la mesa directiva del Senado, y detrás de eso, si se acuerda, está el rechazo a que dos mujeres ocuparan ese cargo, Gamboa Patrón dijo que su grupo parlamentario había tomado la decisión de no ir con las propuestas por Acción Nacional, Adriana Ávila y Laura Rojas… bueno, pues algo similar ocurrió en el Congresito, donde a pesar de los esfuerzos de los diputados de la oposición para que la Mesa Directiva la presidiera una mujer, la mayoría panista impuso el club de Toby y no dejó pasar la propuesta de que fueron ellas quienes se encargaran de este órgano de dirección, ni porque estaba en la mesa la idea de que se integraran diputadas de las distintas fuerzas legislativas, es decir, bien podrían haber dejado a una legisladora panista al frente, pero no, cómo va a ser, les salió el macho interno a los del azul… Citlalli Rodríguez señaló a la bancada mayoritaria PAN-PES de incongruente, al decirse a favor de la equidad de género, y cuando tienen la oportunidad de hacer que sea una mujer quien les represente, no lo hacen, a pesar de que tienen seis compañeras, optaron porque el presidente fuera Guillermo Gutiérrez, el dicharachero diputado que se llena la boca indicando que él milita en un PAN donde los mochos y machos ya no son mayoría… Ajá; en cambio, a los del PRI sí los representará una mujer: Josefina Moreno. Chas, qué fuerte.

Todos coludos o todos con Paulo. A todos les tocó parejo en las declaraciones vertidas por Paulo Martínez López, presidente del PAN en el estado, sobre el tema de seguridad, y es que recalcó que el ejecutivo nacional, Enrique Peña Nieto no puede desligarse pues es un problema de todo el país. Condenó que en su informe señalara que la seguridad era responsabilidad de los estados cuando él en su estrategia de campaña dijo que ellos sí sabían gobernar y sí tenían estrategia, que no era con un asunto del combate al narcotráfico. “Creo que su estrategia fue errónea y hemos visto estos problemas de inseguridad en el país”; pero también hizo un llamado a que en la entidad las instancias competentes se pongan las pilas; deben aplicarse, hacer las estrategias necesarias para persuadir y evitar este tipo de situaciones como las ocurridas en los últimos días que han estado manchando la tranquilidad del estado; “está por encima de cualquier otra índole la tranquilidad de todos los aguascalentenses”. Como suele pasar cuando se la suelta la lengua, Martínez López exhortó al general Martínez Castuera a que mientras esté al frente la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se ponga a trabajar y lo que le corresponde; para ello es fundamental la coordinación con todos los ayuntamientos; “si bien es cierto que es el titular estatal, hay secretarías en cada municipio y se deben de sumar todos los esfuerzos para poder hacer frente común hacia el combate a la delincuencia”, ouch, y eso que es amigo de Martín Orozco.

Chismarajos … En la semana uno de estos medios que abundan en internet y que han hecho su agosto con lo que destina el municipio a publicidad, aseguró que la contralora municipal Leticia Fabiola Rangel Núñez no cuenta con su título profesional como contadora pública, por lo cual pudo haber incurrido en el delito de usurpación de profesiones, luego de que se realizara una solicitud de información mediante transparencia, solicitando su título la cual nunca respondió; pero cabe aclarar que no responder no es más que eso, una falta de respuesta, por lo que el medio habría realizado graves acusaciones de no ser porque al ser cuestionada sobre esta situación la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel confirmó que la contralora carece de su título, pero eso es algo que ya se está arreglando en con la Universidad Autónoma de Aguascalientes… sin embargo, tratándose de deslindar, la alcaldesa aclaró que fueron los empresarios aguascalentenses quienes eligieron a la contralora, como si el municipio contratará ciegamente a sus trabajadores.

La del estribo. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Sergio Alberto Martínez Castuera, informó que más de 600 elementos resguardarán la integridad de los asistentes a la Plaza de la Patria para presenciar el Grito de Independencia, y en el dispositivo participarán todas las corporaciones en el estado, incluso el Ejército: “De tal manera que sientan esa confianza y disfruten las fiestas del 15 de septiembre aquí en Aguascalientes”, externó el jefe policiaco, quien detalló que como cada año habrá una revisión especial de los asistentes para ingresar al primer cuadro de la ciudad y que se permitirá a partir de la entre las 17:00 horas: “Efectivamente, va haber una revisión física, va haber personal femenino y masculino para esas revisiones, esperamos que este 15 de septiembre este completamente seguro. No podemos descuidar el resto de la ciudad y el resto del estado; ya está coordinada la seguridad en los municipios”. Y por instrucciones del comando central de este diario, La Jornada Aguascalientes no se publicará el sábado, le avisamos por si nos encuentra con short, calcetines y crocs con nuestra matraca en la Plaza, diviértase si puede y nos leemos el lunes.

@PurisimaGrilla