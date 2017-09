Nuevos ciclos vicios viejos / De imágenes y textos

Apenas el pasado viernes 8 de septiembre arrancó el proceso electoral 2017-2018, ese que renovará la presidencia de la República entre otros cargos de elección popular. Por fin llegamos a la orilla y Quique ni se enfermó ni murió, tampoco hubo golpe de estado, ni atentado, mucho menos renuncia al cargo ni nada.

Un día antes, es decir el jueves 7 de septiembre arrancó la temporada regular de la NFL; sí señor, todo iba de maravilla, los Patriotas apaleados y de pronto un sismo de mayor intensidad, pero de diferentes características de aquel de 1985.

Surgió la duda, cómo si este fue de 8.2 grados en la escala Richter y el del 19 de septiembre de hace 32 años de 8.1 en la misma escala no hubo tantas desgracias en la capital de país; porque este último no fue trepidatorio y oscilatorio como en aquella ocasión, pero aun así la desgracias en Oaxaca y Chiapas no es menor.

Total, que además de los huracanes que azotan el Atlántico y el Pacífico, también tuvimos movimientos tectónicos, escándalos políticos derivados del proceso que se avecina y poca esperanza para los llamados dreamers, bueno, hasta en mi microcosmos hubo malos manejos. Recuerda que compartí aquel momento donde la administración del coto donde habito hizo caso omiso a las peticiones de varios de nosotros, pues la asamblea se llevó a cabo y al más puro estilo priista, los que ostentan el poder enfurecieron contra los que no estábamos de acuerdo con ellos, aceleraron las votaciones, no pidieron identificación para votar y llenaron el recinto con personas que en mi vida había visto por estos lares. Por qué retomo el comentario, porque me llama la atención que este tipo de hechos, similares a los que vemos en la política de esta nación se repliquen sin problema es pequeñas células sociales como esta, eso me da para especular que entonces no sólo los parásitos que viven de nuestros impuestos se corrompen y desarrollan esquemas fraudulentos para mantenerse en el poder, también nosotros, por qué nosotros, ¿de verdad tendremos en nuestra sangre ese gen que nos hace actuar así? Sorprendente cómo se presentan este tipo de conductas. El poder corrompe a la raza de bronce, la hace vulnerable, la comunicación tergiversada fluye y aun así se consume, pero lo peor de todo, se da por verídica. No se pudo destituir a la administración del coto quien cínicamente sonrió y se burló de los asistentes, en fin, los esquemas se replican no importando si están bien o no.

Así nace el proceso electoral 2017-2018 con campañas que se avizoran carentes de propuestas, con candidatos fabricados, con el eterno Andrés Manuel a la cabeza de las encuestas hoy por hoy, pero con un pésimo equipo de campaña expertos en pulverizar la amplia ventaja en menos de tres meses.

Pero no se preocupe estimado lector, el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova ya jaló el reflector y dijo poder garantizar la transparencia en este próximo proceso con el fin de mostrarnos como un país civilizado y democrático ante los ojos del mundo entero. Por qué me cuesta trabajo creerle, tenemos una historia caprichosa que se repite cada que pasan estos sucesos, Berumen y Asociados se dio a la tarea de iniciar con las ya famosas encuestas previas para conocer la preferencia del electorado, registrar el comportamiento de los participantes a lo largo de un año, yo diría, mera estadística manipulada por quien paga el estudio.

Total, ya se la sabe, ¿si hoy fueran las elecciones por qué partido votaría? Y de pronto el 33.6 por ciento lo haría por los azules, siendo Margarita la candidata, en segundo lugar, está nuestro eterno Andrés Manuel con el 21.5 por ciento de la preferencia encuestadas, qué cosas ¿no cree?, otra vez en segundo lugar según este instrumento de medición; que lo den por muerto… Luego, en tercer lugar, con un 12.4 por ciento aparece el buen Miguel Ángel Osorio Chong, nuestro secretario de Gobernación, si fueran otros los tiempos él sería el delfín y el futuro presidente de todos nosotros, qué lástima que esos tiempos se quedaron para el recuerdo y deleite de los más exquisitos priistas. Con un honroso 3.6 por ciento nuestro querido Jaime Rodríguez, qué pasó con los independientes, no queremos otra decepción como la de Gabriel acá en Aguascalientes, 17.7 por ciento que no prefiere a ninguno, dato por más contundente en este momento de arranque, eso quiere decir que a un amplio sector encuestado no le llena el ojo ninguno de estos personajes y eso debería ser tomado muy en serio por los partidos políticos; como dicen, si ahora fueran las elecciones el 17.7 por ciento marcaría la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Finalmente, el 11.1 por ciento no supo qué contestar o bien prefirió abstenerse.

Mire, es como la primera semana del futbol americano, los odiosos Patriotas pierden por paliza, entonces sus aficionados y los medios no se preocupan y hacen una amplia cobertura, argumentan que es el primer partido y que en febrero de 2018 los veremos en Minnesota, algo así como Andrés Manuel, subestimando los malos comienzos, cuando de estos deberían aprender, o por lo menos ser más humildes; pero ¿qué le parece la magistral ejecución de mis Rams el domingo pasado?, apaleando a los Colts que si bien no son la potencia andando, están en la liga y buscan ganar partidos; no reflectores, no análisis, es el primer partido, un golpe de suerte, ganarán cuatro en toda la temporada, no te hagas ilusiones me dijeron. Uno nunca sabe qué vueltas le tiene preparada la vida, hoy está usted en blanco, mañana en negro, hoy lee a Rulfo y escucha a Bunbury mañana se encuentra en la playa celebrando.

Que nadie se confíe porque el futuro es incierto, la tierra se cansó.

ericazocar@hotmail.com | @ericazocar