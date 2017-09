Padres son el principal problema para el combate de las drogas en jóvenes

Siete de cada diez universitarios han probado drogas en su vida y el 80 por ciento tienen un consumo habitual de alcohol

Proponen aplicación del antidoping en todas las universidades como una estrategia que debe legislarse y llevarse a cabo por las autoridades de salud

Se enfrenta la problemática de adicciones en jóvenes con una sociedad compleja donde los padres de familia son ajenos a las situaciones por las que pasan sus hijos y piensan que nunca van a tener siquiera acceso a los estupefacientes, sin embargo estudios realizados por el Consejo Interuniversitario contra las Adicciones (CICA) afirman que el consumo de drogas es alto, siete de cada diez universitarios han probado drogas en su vida y el 80 por ciento tienen un consumo habitual de alcohol, recalcó el presidente del consejo, Juan Camilo Mesa Jaramillo.

La otra línea de acción en la que ha trabaja el Consejo es la capacitación a maestros, si bien no se van a volver sicólogos, coadyuvan en la detección de quienes están inmersos en problemas de drogadicción para ayudarlos a salir adelante; sin embargo, se requiere mayor interés de los papás, la mayoría desconocen el efecto de la marihuana, insisten en negar que sus hijos pueden caer en un problema de adicción, cuando es probable que ya hayan consumido ésta u otras sustancias.

“En el sexenio anterior el secretario de salud mencionaba que habían encontrado a un niño de segundo o tercero de primaria vendiendo marihuana, se había llevado una bola de hierba y la estaba vendiendo en salón, no sabían si era porque el papá vendía y se le hizo fácil hacerla de dealer; se detectó otra niña que llevaba tachas en su sostén”.

El también rector de la Universidad Cuauhtémoc apuesta a la aplicación del antidoping, que actualmente sólo se hace en este plantel y en el Tec de Monterrey, está firmado en la inscripción que se tienen que dejar hacer la prueba de manera aleatoria, la política es que si salen positivos se cita a los padres de familia para plantearles el problema y que se trabaje de manera coordinada, pero si esperan que sólo el plantel lo resuelva y no aceptan la orientación para la rehabilitación de los estudiantes, son dados de baja.

Es un tema delicado que en el CICA se ha puesto a discusión por la cuestión derechos humanos e integridad de los alumnos, pero que se debería replicar en todas las instituciones, incluso desde el nivel bachillerato. “Si se le da un enfoque de ayuda, se debería pedir al Congreso que se legislara para que se aplicaran pruebas así como regalan condones en todas las universidades, y ayudarle a la gente a saber por qué; no hay que tapar el sol con un dedo, en todas las universidades se consumen drogas, el asunto es no señalar, a la gente le da miedo que se hable del tema, pero sabemos que hay quienes llegan a clases drogados”.

La marihuana encabeza la lista de sustancias ilícitas más consumida por los jóvenes, seguida de la cocaína, el cristal y las tachas; el 90 por ciento de quienes las han probado lo han hecho inducidos por sus amigos. Mesa Jaramillo insistió en cimentar los valores desde casa para que sean capaces de decir no, “muchos fingen demencia, o dicen que empezaron a consumir por el divorcio de sus padres o porque la novia los dejó, pero lo hacen con conocimiento de causa, saben que los va a destruir”.

Resaltó que prevalece la ignorancia en el tema de las drogas, sobre todo en el seno familiar; los padres no son capaces de comprender los problemas de drogadicción contra los que se enfrentan, cuando deberían poder identificar los ojos de sus hijos luego de consumir cualquier tipo de droga. “Cuando los hijos no son seguros de sí mismos, no saben resolver problemas, asumir riesgos, los otros les dan una tacha y les dicen que no hacen daño y no es adictiva, pero casi todo el problema es de los papás que no los saben orientar”.

Recomendó fortalecer a las jóvenes generaciones desde temprana edad ya tienen una mala orientación desde los medios de comunicación que les enseñan que para hablar con tu papá, para tener una buena amistad, o para ser exitoso en el trabajo, tienes que drogarte; esto no garantiza que jamás van a probar las drogas, pero disminuye la posibilidad.

“Tenemos un problema creciente donde la gente no está haciendo lo que tiene que hacer; tengo un hijo de once años y desde los cinco años le hablaba de las drogas, de que a lo mejor sus mejores amigos algún día le van a ofrecer, él empezó a entender y hoy ya sabe qué es una tacha, cuando ve a alguien drogándose en un película entiende qué pasa, pero si no se les atiende en casa no van a entender el daño y la consecuencia de las acciones”.

Este miércoles a las 9:00 de la mañana, Mesa Jaramillo hará entrega del informe de acciones al frente del Consejo Interuniversitario contra las Adicciones en el salón Miguel Ángel Barberena, en Palacio de Gobierno y pasará la estafeta al rector de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes Ricardo Serrano, quien encabezará el organismo que cambiará de nombre a Consejo Interuniversitario para la Prevención de las Adicciones.