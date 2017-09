Se deslinda del Bosque de Cobos titular de Semadesu

No emitirá ningún dictamen o resolutivo para evitar la construcción del fraccionamiento en medio del bosque

Dado que Sedum sólo protegerá un polígono del lugar y que Semarnat ya dio el permiso de uso de suelo, poco se puede hacer

Según el nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio (Semadesu), Omar Plesent Sánchez, la dependencia que encabeza no tiene injerencia en la aprobación del fraccionamiento que se pretende construir en el Bosque de Cobos, por lo que se limitó a decir que rediseñen el proyecto de tal manera que no afecte tanto la vegetación.

Este lunes varias asociaciones civiles en favor de la conservación ambiental ofrecieron una rueda de prensa para manifestarse en contra de la construcción de un fraccionamiento de 14 mil viviendas del tipo popular de la empresa GIG en las inmediaciones del Bosque de Cobos, una zona con importancia de diversidad biológica, arqueológica y paleontológica.

El secretario de Desarrollo Urbano, Adrián Castillo Serna, había mencionado desde el lunes que desde su competencia se insistirá por la conservación de un polígono de esta zona para lo cual se solicitará al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) que se declare como una zona de interés arqueológico y paleontológico, sin embargo, el polígono es apenas una pequeña parte del total de la construcción del fraccionamiento.

Sin embargo, el titular de Semadesu aseguró que esa problemática no es competencia de su dependencia por lo que se limitó a comentar que espera que se rediseñe el proyecto de tal manera que no se afecte a la vegetación del lugar lo menos posible, con lo que evidenció su desconocimiento del lugar: “Yo me imagino que ha de haber zonas donde no afecta la vegetación, yo lo que haría es que propongan un rediseño para que se valore más el permiso aquí (…). Aunque no es competencia nuestra, de la secretaría, yo he comentado que estaría bien revisar el diseño del proyecto del fraccionamiento en dado caso que se autorizara para que se afectara lo menos posible, yo creo que hasta el momento no nos han pedido una opinión técnica, pero en cuanto lo hagan vamos a estar muy al pendiente con las dependencia”.

Plesent Sánchez confirmó que efectivamente esta zona no sólo tiene importancia biológica, sino que también arqueológica y paleontológica, por lo que recomendó nuevamente que se rediseñe el proyecto pero no emitirá ningún dictamen o resolutivo previa, hasta que no se le haga la solicitud por parte de “otras dependencias”.

Prometió que Semadesu estará al pendiente con otras dependencias encargadas de la protección ambiental como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para garantizar que la empresa fraccionadora no realice ninguna acción mientras no se cuente con ningún permiso.

Al momento, explicó, Semarnat otorgó un permiso de uso de suelo, sin embargo, falta el permiso de inicio de obra que otorga Desarrollo Urbano, dependencia que como se explicó anteriormente, busca que un polígono del lugar sea delimitado por el INAH.