Semana 35 | AGOSTO/SEPTIEMBRE

*Con rezos, un enorme estandarte de la Virgen de Guadalupe al frente, y la intención de dejar clara su indignación, unas mil personas vestidas de blanco se reunieron en torno del templo de El Refugio para exigir al ayuntamiento de Guadalajara retirar, por ofensiva para su fe católica, la escultura Sincretismo, inaugurada la semana pasada como parte de un proyecto de arte urbano municipal. La protesta fue convocada desde todas las parroquias de la arquidiócesis de Guadalajara y dirigida a los fieles para que salieran a protestar, debido, según los folletos repartidos, a que la mezcla de imágenes de la Virgen de Guadalupe con la diosa azteca Coatlicue es un insulto para quienes profesan la fe católica.

*El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, declaró que su partido se encuentra en franco estado de guerra con el gobierno priista federal, pues éste pretende imponer un fiscal general a modo, evitar las alianzas electorales de la oposición y ha tomado la decisión estratégica de ir primero contra el blanquiazul, como en la elección del estado de México, donde utilizó las instituciones de justicia para afectar a su candidata a la gubernatura, Josefina Vázquez Mota.

*La Ley General de Aguas en proceso de elaboración en la Cámara de Diputados prevé concesionar caudales nacionales y trasvases, y daría permiso a la iniciativa privada para realizar descargas de líquidos residuales. La plataforma integrada por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para el análisis y diseño de la Ley General de Aguas (que sustituiría a la vigente Ley de Aguas Nacionales) establece que la obtención de concesiones o asignación de esos permisos deberá incluir estudios en materia de impacto ambiental. Por tanto, la explotación y aprovechamiento de humedales y aguas nacionales requerirá de concesión para garantizar su gestión sustentable. En el caso de las personas que viven en condiciones de pobreza, los tres órdenes de gobierno tendrían obligación de asignar recursos públicos y subsidios a través de programas de política social para atender a grupos vulnerables, pueblos y comunidades indígenas. El resto deberá pagar por el uso del líquido.

*El diputado local independiente, Pedro Kumamoto ahora buscará que, de entrada, 27 entidades más aprueben la iniciativa Sin voto no hay dinero, y que, conforme lo permita el calendario electoral, otras más se vayan sumando, hasta lograr la reducción del financiamiento a los partidos políticos en todo el país. Sin voto no hay dinero es constitucional. Los estados de la República tienen la facultad de plantear cómo quieren darles los recursos a los partidos políticos con registro federal, no con registro local. Finalmente, algo que es poderosísimo, se detiene por primera vez en muchos años, esta andanada de los partidos políticos de ir recibiendo más recursos económicos”, sostuvo. La decisión de la Suprema Corte es histórica y alimenta la esperanza de que la propuesta siga caminando y ya no se detenga. 120 organizaciones civiles en 27 estados de la República seguirán impulsándola.

*Los gobiernos panistas abandonaron la educación y las escuelas durante sus dos sexenios, acusó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Al participar en el 79 Congreso Nacional de la Confederación Nacional Campesina, en Zacatecas, el funcionario del Gobierno federal aseguró que la educación de México requiere más calidad, pero que las dos administraciones federales encabezadas por presidentes panistas incluso entregaron la rectoría de ese sector.

*El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está decidido a sacar adelante el nombramiento de Raúl Cervantes como fiscal general de la República. El senador priísta Miguel Ángel Chico Herrera sostuvo en entrevista: ‘‘Vamos a ver en la negociación quién tiene mayoría; vamos a convencer a los senadores que no son del PRI o del Partido Verde que pueden estar con nosotros’’. El pevemista y presidente del Senado, Pablo Escudero, aseguró ayer que el prestigio del titular de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, está por encima del intento de veto de cualquier persona, incluyendo al dirigente panista. Escudero sostuvo que Cervantes Andrade ‘‘podría alcanzar sin problema alguno la votación calificada que se requiere al momento de elegir al fiscal general’’. Añadió que los senadores panistas ‘‘deben votar con la conciencia libre, sin vetos de su presidente de partido, pensando en lo que más le conviene al país’’.

*Dos de cada tres cesáreas que se realizan en México no se requieren. A nivel nacional, 45 de cada cien nacimientos son por cesárea, según las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud (2015). Es el triple del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también parte de un fenómeno que afecta a varios países de América Latina y el Caribe: seis de los diez países con mayores tasas de cesárea en el mundo están en esta región. Las mujeres en México con más riesgo de ser sometidas a cesáreas que no son indispensables son las mismas que tienen mayores privilegios en otros ámbitos: son las que pertenecen a estratos económicos altos, las que se atienden en servicios de salud privados, las que tienen altos niveles de educación, las que viven en zonas metropolitanas, las que son primerizas y las de 35 años o más.

*A pocos días antes de que comience la segunda ronda de negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con retirar a su país del acuerdo comercial y criticó en Twitter a sus socios comerciales: Canadá y México. Estamos en el proceso de renegociación del TLCAN (el peor tratado jamás firmado) con México & Canadá. Los dos se están poniendo muy difíciles. ¿Tendríamos que ponerle fin?, escribió en su cuenta oficial de la red social. Esta es la segunda amenaza que hace el mandatario estadunidense en menos de una semana, ya que el martes pasado, en un acto en Phoenix, Arizona, apenas dos días después de finalizada la primera ronda, Trump señaló que probablemente en algún momento iba a ponerle fin al acuerdo, vigente desde hace 23 años.

*La Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores respondió con un comunicado a los tuits de este fin de semana del presidente estadounidense Donald Trump: “México no negociará el TLCAN, ni ningún otro aspecto de la relación bilateral, por medio de las redes sociales o los medios de comunicación”. En medio del paso del huracán Harvey por Texas, Trump tuiteó que México y Canadá habían sido muy difíciles en la renegociación del TLCAN y que quizá habría que terminar el acuerdo y, una vez más, dijo que México pagará por el muro. En una comunicación directa entre el canciller mexicano y el gobernador de Texas, México le ofreció ayuda humanitaria a ese estado por el paso del meteoro.

*Los habitantes de la ciudad mexicana de Reynosa dejaron de pensar por unos días en la inseguridad y los problemas de violencia causados por el crimen organizado ante la hazaña de unos jóvenes locales. El equipo de la Liga Pequeña de Béisbol Treviño Kelly avanzó en el campeonato internacional de ligas infantiles, la Serie Mundial de Williamsport, eliminando a Italia, Venezuela, Corea del Sur y Canadá, hasta llegar a la final internacional en una fila de victorias que los dejó a un triunfo de empatar un récord histórico. Aunque el equipo de Reynosa perdió el pase a la final de finales 5-0 frente a Japón y quedó en el tercer puesto tras ganarle al equipo de Carolina del Norte, su gesta deportiva tuvo gran resonancia entre las personas del estado de Tamaulipas que recuerdan las victorias de México en ese certamen internacional en los años 1957, 1958 y 1997.

*Con el cierre de dos aeropuertos, la evacuación de un hospital y sus principales autopistas bloqueadas, Houston, la principal ciudad de Texas, sufrió inundaciones sin precedente causadas por el huracán Harvey, que dejó al menos cinco muertos, decenas de heridos y miles de desplazados a su paso por la costa este de Estados Unidos. Científicos del Grupo de Referencia sobre el Clima a escala mundial consideraron que la intensidad de los meteoros como el que el pasado sábado golpeó el suroeste del país, podría ser mayor en el futuro por el aumento de la temperatura global, pero no se prevé que estos fenómenos sean más frecuentes. Lluvias torrenciales y rápidas inundaciones afectaron a Houston -la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos con 6.6 millones de habitantes-, que sufre los embates que el huracán Harvey dejó a su paso. El caos se apoderó de la ciudad al punto que las vías anegadas y el colapso de los hospitales obligaron a que las autoridades le pidieran a todos los propietarios de embarcaciones que se unieran a una operación masiva de rescate. El huracán se convirtió en una potente tormenta tropical que ha causado la muerte de cinco personas y decenas de heridos hasta el momento, además de innumerables hogares y negocios inundados, dañados o destruidos. Incluso el Servicio Meteorológico Nacional parecía abrumado por el alcance de la devastación.

*Después de 53 años en la clandestinidad, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo pusieron en marcha su congreso de tres días que definirá los pasos a seguir para conformar un partido e integrarse a la vida política del país sudamericano. Rodrigo Londoño, Timochenko, señaló que ahora toca construir la paz, pero sin renunciar al proyecto de sociedad por la que luchaba la organización rebelde. El comandante Iván Márquez fue muy crítico con el presidente Juan Manuel Santos, a quien instó a cumplir los acuerdos pactados en La Habana. Subrayó la manifiesta debilidad de su gobierno, el cual cede a presiones y no controla los diversos resortes del Estado.

*El presidente guatemalteco Jimmy Morales ordenó el domingo la expulsión del país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, después de que el organismo iniciara una investigación al financiamiento de campaña del mandatario. La Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente la decisión presidencial a partir de dos amparos presentados. Pero, cinco horas después, Morales confirmó su decisión y dijo que ningún tribunal nacional podía decirle qué hacer en materia de política exterior. “Decidí declararlo non grato por haber iniciado acciones que no competen. El comisionado intentó presionar a los diputados a aprobar las reformas al sector justicia”, argumentó Morales sobre las reformas constitucionales que el mismo gobierno acordó con la comisión. La fiscala general Thelma Aldana, que trabaja con la CICIG, pidió el viernes revocar la inmunidad a Morales para investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito durante su campaña 2015. A principios de año, Velásquez y la fiscalía también pusieron en jaque al mandatario cuando presentaron una acusación contra su hijo, José Manuel Morales, y su hermano, Sammy Morales, por actos de corrupción.

*La ex presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner y el exfuncionario Osvaldo Sanfelice son investigados por sospechas de haber lavado dinero de la obra pública en la compra y explotación del Hotel Waldorf de Buenos Aires. Según las autoridades se detectaron irregularidades en el libro de registro del hotel donde, por ejemplo, figura que unos huéspedes contrataron la misma habitación durante casi ocho años. Los funcionarios creen que el hotel no es de Sanfelice sino de la familia Kirchner. También se encontró documentación que podría probar que el Waldorf es una operación financiada por dinero proveniente de la corrupción en la asignación de los contratos públicos.

*Como gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle manejó un sistema de espionaje por medio del cual se intervinieron conversaciones del presidente Enrique Peña Nieto y varios de sus secretarios de Estado, denunció Rodolfo Raúl González Vázquez, ex empleado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y uno de los operadores del citado plan. Aparte del titular del Ejecutivo, fueron espiados: Miguel Ángel Osorio (Gobernación), del 25 de febrero de 2014 al 29 de octubre de 2015; José Antonio Meade, del 12 de julio de 2014 al 25 de mayo de 2015, como secretario de Relaciones Exteriores; Luis Videgaray (Hacienda), del 26 de marzo de 2014 al 3 de junio de 2015, y Rosario Robles, del 19 de marzo de 2014 al 12 de marzo de 2016, como titular de la Secretaría de Desarrollo Social, además de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Por estos hechos, González Vázquez interpuso el 24 de agosto ante la Procuraduría General de la República (PGR) la denuncia.

*El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue exonerado por el Instituto Nacional Electoral (INE) de haber hecho propaganda personalizada a través de redes sociales. Nueve consejeros electorales votaron en favor del proyecto y dos en contra -Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña- al considerar que dicho funcionario sí violó el artículo 134 constitucional al realizar propaganda para promover su imagen. En la sesión del Consejo General, Ruiz Saladaña advirtió que si bien Osorio Chong informó haber pagado con su dinero los videos difundidos, eso no lo exime, porque se puede hacer propaganda personalizada con dinero privado. El diputado José Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD, acusó a Osorio Chong de “aprovechar estos vacíos en materia de Internet para impulsar su imagen cuando de todos es sabido que aspira a la candidatura del PRI a la Presidencia de la República.

*El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, acusó al Gobierno Federal de estar detrás de la campaña en su contra. Dijo que la prueba es que las fotografías de allegados -presuntamente beneficiados en transacciones comerciales- que se divulgaron en un medio de comunicación, de acuerdo con un peritaje, corresponden a pasaportes, documentos oficiales a los que sólo tienen acceso la Secretaría de Relaciones Exteriores y las áreas de seguridad nacional. Insistió en que el blanquiazul en el Senado no permitirá que se llegue a consumar la designación de Cervantes Andrade, incondicional a este gobierno, dijo.

*La comunidad cinematográfica y artística mexicana exige que el gobierno se sume al planteamiento de Canadá de excluir a las industrias culturales de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El cambio de la definición de industrias culturales, detalló Giménez Cacho, obedece a que sus bienes y servicios pasan por nuevas plataformas tecnológicas digitales que permiten un amplio y dinámico intercambio transfronterizo en el contexto del comercio electrónico, por lo que se debe eliminar toda limitación de la capacidad de México para regular o gravar los servicios de Internet que proporcionan obras audiovisuales u otras artísticas a los consumidores. Otros de los puntos que integran las demandas en el documento que ha sido firmado por más de 470 creadores y será entregado a las secretarías de Cultura, Economía y de Relaciones Exteriores, destaca que en la discusión que realicen los negociadores se consideren, incluyan y respeten las obligaciones contraídas por México en diversos tratados internacionales que ha signado y ratificado, como la Convención sobre la protección de y promoción de las expresiones culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; la Convención de Berna para la Protección de las obras Literarias y Artísticas, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros.

*Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró ayer que el abasto de gasolinas en territorio nacional está garantizado, a pesar de las afectaciones a la producción en Houston, Texas, debido a que, además de los inventarios con que cuenta la empresa, están programados varios buques con cargamentos de combustibles para reabastecer. Explicó que hay barcos en costas mexicanas, principalmente en Tuxpan y Pajaritos, en espera de descargar. Estas son algunas medidas preventivas adoptadas ante las condiciones climatológicas que afectan a Houston, uno de los principales abastecedores de combustibles de México. La petrolera negó cualquier riesgo de desabasto, a pesar de las previsiones sobre el posible corte de suministro por las difíciles condiciones climáticas provocadas por el meteoro Harvey, el más poderoso reportado para esa zona en 50 años.

*El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, anticipó que el paquete económico para 2018, que será presentado a finales de la semana próxima, será responsable y con sensibilidad social. Hay objetivos que hemos buscando preservar, en medio de los recortes realizados. Buscaremos hacer lo mismo en este presupuesto. Hemos buscado trabajar con quienes están en los padrones (de beneficiarios de programas sociales) para darles un espacio de atención más integral, manifestó. Entrevistado durante la presentación del programa Pago en especie. Los grandes maestros del arte popular, que permitirá a artesanos reconocidos pagar sus contribuciones con algunas de sus obras, y al hablar sobre la presentación de los resultados de la nueva Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016 y, específicamente, sobre la desigualdad que la encuesta arroja, expresó que este es un tema importante en muchos sentidos, pues nos ayuda al diseño de la política pública para entender cuáles son las limitantes de la encuesta.

*Al cumplirse un año de la muerte de Juan Gabriel (Alberto Aguilera Valadez) se develó ayer una estatua en la plaza que lleva su nombre en la zona centro de la ciudad. Asimismo, se colocó una placa que tiene plasmadas las manos del cantautor en el Paseo de las Estrellas (también inaugurado este 28 de agosto) cerca de donde se encontraba el bar Noa Noa, donde el Divo de Juárez comenzó su carrera artística. Según Protección Civil del municipio, más de cien mil personas participaron en los homenajes al autor de Amor eterno.

*La actriz Mireille Darc, emblema del cine francés de los años 60 y 70, falleció en la madrugada del lunes en París a los 79 años, acompañada por su expareja y leyenda de la gran pantalla Alain Delon. Estuvo rodeada hasta el final de sus allegados, entre ellos su esposo (el arquitecto Pascal Desprez), indicó su agente. La actriz formó junto a Delon una pareja idílica durante unos 15 años, tras su primer encuentro en el rodaje de Jeff (1968). Los dos actores habían incluso vuelto a trabajar juntos en el teatro en 2007, en la obra Sur la route de Madison. Darc, apodada El gran saltamontes, nombre que le vino del título de una película que protagonizó en 1966, rodó medio centenar de largometrajes, unos 15 de ellos con el cineasta Georges Lautner, que la catapultó a la fama.

*Corea del Norte realizó el martes una de sus acciones bélicas más osadas en los últimos años: lanzar un misil balístico directamente sobre Japón que obligó a que el gobierno japonés tuviera que alertar a sus ciudadanos para que se protegieran. El misil voló sobre la isla norteña de Hokkaido y aterrizó en el mar. El lunes en la tarde, el presidente estadounidense Donald Trump dijo: “Todas las opciones están sobre la mesa”, después de que se supiera del lanzamiento del misil norcoreano. El régimen de Kim Jong-un ha realizado más de 80 pruebas con misiles desde que asumió el poder a fines de 2011 pero, hasta ahora, no había lanzado ninguno de esos misiles sobre Japón. Junto con Corea del Sur, Japón y Guam albergan grandes bases militares estadounidenses y probablemente serían los primeros objetivos de un ataque norcoreano si estallara una guerra en la península coreana, de acuerdo con diversos analistas.

*El presidente Enrique Peña Nieto le pidió a uno de los empresarios más destacados de México, Claudio X. González Laporte, que su hijo dejara de ser tan crítico con el gobierno, en especial, porque los reportajes de una de las organizaciones de la sociedad civil que Claudio X. González Guajardo cofundó han revelado actos de corrupción de personajes cercanos al presidente mexicano. A pesar de que el gobierno de Peña Nieto negó haber intentado coartar “en modo alguno” la labor de cualquier organización de la sociedad civil, tanto Claudio X. González Guajardo como las organizaciones en las que está involucrado recibieron auditorías tributarias y el mismo González Guajardo recibió dos mensajes que contenían el programa de espionaje Pegasus -que solo puede ser adquirido por gobiernos para monitorear a criminales y terroristas-. Hace unos meses, The New York Times reveló cómo se usó el programa de espionaje para intervenir los teléfonos de activistas, periodistas y abogados. El caso de González Guajardo quizá sea el más claro ejemplo en que el presidente ha criticado abiertamente a alguien y en que ha intentado silenciar a un objetivo de espionaje, lo que acerca potencialmente a Peña Nieto al escándalo del ataque informático más que ningún otro caso.

*Harvey, que golpeó Texas el viernes como huracán categoría 4, en una escala de 5, dejó casi 125 centímetros de lluvia en Pearland, sureste de Houston, y se esperan de 25 a 50 milímetros más de lluvia mientras la tormenta se aleja, pero las inundaciones podrían persistir hasta el final de la semana, informó el Servicio Meteorológico. La cifra de muertos a causa de la tormenta del siglo se incrementó a 30, de acuerdo con datos del New York Times. Entre los fallecidos se cuentan seis integrantes de una familia latina cuya camioneta fue arrastrada por el agua al intentar escapar de las inundaciones en el condado de Pasadena, entre las víctimas hay cuatro menores de edad. Saturados por miles de llamadas de auxilio, socorristas trabajan sin descanso. Las autoridades apremiaron a abandonar zonas de peligro como Columbia Lakes, en el condado de Brazoria, zona sur de Houston, donde se emitió una orden de desalojo tras la rotura de un dique. Funcionarios federales contrarrestaron los rumores de que inmigrantes indocumentados afectados por las inundaciones corren el riesgo de ser reportados a las autoridades de inmigración cuando busquen refugio en albergues de Texas. Entre 20 mil y 30 mil elementos de la Guardia Nacional, y al menos dos mil soldados fueron alistados para ayudar en las tareas de rescate, anunció el Pentágono.

*La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC) aprobó enjuiciar bajo el cargo de “traición a la patria” al presidente del parlamento Julio Borges; el primer vicepresidente, Freddy Guevara, y los diputados Luis Florido y Juan Requesens. Todos pertenecen a agrupaciones políticas opositoras y fueron acusados de promover las recientes sanciones económicas y hacer llamados para la “intervención” de Estados Unidos. La medida fue remitida al Ministerio Público y se produjo en el marco de la aprobación de un “decreto contra el bloqueo financiero y en defensa del pueblo venezolano” que, entre otras cosas, establece repudiar la orden ejecutiva del gobierno estadounidense y respaldar todas las decisiones tomadas por el presidente Nicolás Maduro. Diosdado Cabello, constituyentista y líder del partido gobernante, leyó el decreto en el que se expresa que “con las cenizas de los enemigos” la ANC construirá la “patria de los humildes”. Además aseveró: “Los que llaman a la traición de la patria nos nos queda otra alternativa que calificarlos como enemigos”.

*Keiko Fujimori, ex candidata presidencial y dirigente del partido peruano Fuerza Popular, está siendo investigada preliminarmente por el caso de corrupción vinculado a la empresa brasileña Odebrecht. Las averiguaciones se iniciaron luego de que la fiscalía de Perú recibiera un artículo del periódico brasileño O Globo, en el que se afirma que miembros de Odebrecht reconocieron que le entregaron dinero a la campaña presidencial de Fujimori, quien también está siendo investigada por otros tres casos que lleva la fiscalía peruana, dos se refieren al financiamiento de sus campañas y uno por lavado de activos.

*La agencia estatal de noticias de Corea del Norte difundió una fotografía el miércoles que sugiere que el país está trabajando en un misil balístico de combustible sólido más poderoso y afirmó que el dirigente del país, Kim Jong-un, ordenó la producción de más motores de cohetes y ojivas. A diferencia de los misiles de combustible líquido, los misiles de combustible sólido no necesitan ser repostados justo antes de lanzarlos, un proceso que puede tardar hasta una hora y que haría que el misil fuera vulnerable a un ataque preventivo. Además, también es más sencillo transportar y ocultarlos. Kim dio la orden de reforzar el arsenal de misiles del país durante una visita al Instituto de Material Químico de la Academia de Ciencias de la Defensa, según dio a conocer la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, sin revelar la fecha de la visita.

*El Senado eligió a su presidente de la mesa directiva, y tras nombrar al panista Ernesto Cordero, la noche se la llevó el priista Emilio Gamboa; se exhibieron las rupturas de ese partido y quedó planchado el nombramiento del actual procurador Raúl Cervantes como fiscal. Cuando Emilio Gamboa se dio cuenta que su partido tendría tanto la presidencia de la Junta de Coordinación Política como la mesa directiva, generoso, se la regaló al PAN, literalmente les entregó el número ganador de la rifa y el tigre. Los panistas comandados por Herrera Ávila nomás no se pusieron de acuerdo, se había propuesto que las senadoras Adriana Dávila y Laura Rojas asumieran la presidencia de la mesa directiva, cada una por seis meses; más de diez horas de discusión después, les birlaron la elección al grupo parlamentario blanquiazul y se llevaron la votación al pleno, ahí, Ernesto Cordero obtuvo 77 votos de los 82 que asistieron a la sesión, número no tan despreciable, pues son 128 senadores… Ah, pero lo que cuenta es que 33 panistas no votaron a favor de su correligionario, de hecho, en la votación sólo estuvieron cinco panistas: Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano, Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega; los cinco fueron llamados traidores, una y otra vez. Fernando Herrera acusó al gobierno de haber metido las manos en el proceso parlamentario y calificó la elección de Ernesto Cordero como un atropello y gritó: “Ahí está el Senado que querían, eso no lo van a poder hacer con México”, dio un manotazo al micrófono y abandonó el salón.

*En México, cuatro de cada diez mexicanos viven en pobreza, lo que significa que en total hay 53.4 millones de personas en esa situación, casi 1.9 millones menos de las reportadas en 2014, informó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). De acuerdo con la Medición de la pobreza 2016, esto significa que dicho flagelo bajó 3.5 por ciento en el periodo 2014-2016, lo que indica que 43.6 por ciento de la población vive en esa condición. En tanto, los mexicanos en pobreza extrema –aquellos que no tienen ingresos suficientes para comprar la canasta básica alimentaria– suman 9.3 millones (7.6 por ciento de la población), 2 millones menos de los que había hace dos años. En Aguascalientes, en 2016, el 28.2 de la población se encontraba en situación de pobreza (369.7 miles de personas), de este total, poco más de 339 mil en una situación de pobreza moderada y 30.2 miles de personas en situación de pobreza extrema. También aumentó la población vulnerable por ingresos, en 2010 eran 96.9 mil personas afectadas por esta condición y seis años después, aumentó a 139.1 mil personas.

*En este sexenio la política de combate a la delincuencia y al crimen ha sido de la mayor prioridad para responder a los retos que plantea ese fenómeno, pero ‘‘hay que reconocer que el diseño institucional vigente de descentralización de las labores de seguridad ha sido rebasado por los desafíos del siglo XXI’’, expresó el presidente Enrique Peña Nieto. En el mensaje de clausura de la 42 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario se refirió una vez más a las débiles corporaciones locales de seguridad pública y apremió al Congreso a la aprobación de su iniciativa de mando único policial, enviada desde 2014 al Poder Legislativo para transformar mil 800 cuerpos policiacos en 32 policías estatales. Incluso, esta vez fue más lejos y manifestó su oposición a la propuesta de ley para un mando mixto también en proceso, porque generaría ‘‘incertidumbre, falta de claridad y procesos administrativos que distraerían de las tareas de seguridad’’.

*El presidente Enrique Peña Nieto rechazó las acusaciones en su contra de que intentó presionar a un empresario con el fin de acallar las críticas a su gobierno y su fracaso para frenar la corrupción. En una entrevista para el programa En Punto de la periodista Denise Maerker, Peña Nieto dijo que no recordaba claramente los detalles de la reunión pero sí recuerda que se discutió el tema de la corrupción. Dijo que instó a los asistentes a hablar sobre los logros del gobierno. “Les dije, a ver, no sean tímidos en defender las buenas cosas que hemos logrado”, dijo Peña Nieto en el programa. “Hablemos más de lo bueno y ocupémonos de los rezagos que tenemos. Uno de ellos es el tema de la corrupción”. Cuando Maerker le preguntó si había señalado a alguno de los asistentes en particular, Peña Nieto contestó que no, según un fragmento de la entrevista que fue difundido en Twitter. “A nadie en particular ni queja ni denuncia ni lamentarme absolutamente de nada. Fue hablar de estos temas en un diálogo que yo recuerdo bastante casual y, bueno, hubo muchos testigos de ese encuentro”, dijo el mandatario.

*La intensa y constante lluvia que cayó por la tarde y noche de ayer en esta capital, que se sumó a las precipitaciones que se han registrado en las pasadas 48 horas, no sólo saturó el sistema de drenaje local, sino que ocasionó el desbordamiento del río de Los Remedios, anegaciones en al menos seis estaciones del Metro -por lo que tuvieron que suspender el servicio-, el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) e inundaciones en bajopuentes -sobre todo en la zona oriente-, donde el agua subió más de un metro de altura, y dejó sumergidos varios vehículos.

*El Consejo General del IEEA aprobó el Presupuesto Anual de Egresos del instituto, el cual asciende a 92’449,629-64, así como el anteproyecto de presupuesto para el financiamiento a partidos políticos, que en 2018 se repartirán 61 millones 375 46 pesos

*Malala Yousafzai, Nobel de la Paz 2014, quien sobrevivió a un atentado por defender la educación de las niñas en Pakistán, se pronunció este jueves en contra del muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en construir en la frontera con México. Creo en el amor, la armonía, en vivir juntos, y cuando veo un globo terráqueo, me digo que todos somos humanos; entonces, ¿por qué la división, por qué el odio en nombre de las nacionalidades, el color de piel? La división y la discriminación no son correctas. Debemos seguir con nuestras tradiciones, culturas, religiones, nacionalidades, pero el odio es inaceptable. En su primera visita a México, Malala estuvo este jueves en el campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey, donde sostuvo un encuentro con 2 mil 800 estudiantes y ex alumnos de ese centro educativo, así como con profesores y empresarios. La joven activista tenía 15 años cuando un talibán le disparó en la cabeza en el autobús que la llevaba a la escuela, en el valle de Swat, en Pakistán. Fue trasladada a un hospital de la ciudad inglesa de Birmingham, donde se quedó a vivir con su familia y continuó sus estudios y su activismo. En 2014, cuando tenía 17 años, le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos de los niños.

*Se unen diputados contra el PRI para demandar nombramiento de un fiscal autónomo e independiente desde la tribuna del Congreso, el PAN advirtió que no permitirá la instalación de la Cámara de Diputados, mientras no se elimine el artículo transitorio que posibilita el paso automático del titular de la PGR, Raúl Cervantes, a la Fiscalía General de la Nación.

*El robo de combustibles se ha convertido en un problema de seguridad nacional, con gran impacto en las finanzas públicas, advierte Petróleos Mexicanos (Pemex) en un documento enviado a la Comisión Permanente. Detalla que dio inicio a procesos administrativos contra 48 de sus trabajadores involucrados en el saqueo de ductos, además de rescindir el contrato a once gasolineras y revisar los casos de 13 más, que comercializaron los hidrocarburos sustraídos ilegalmente. Destaca que se trata de un problema complejo que trasciende su competencia, y para combatirlo requiere de la estrecha colaboración de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno. Al Congreso le demanda un marco legal que permita endurecer las penas. Señala que mediante tomas clandestinas se han robado 12 millones 487 mil barriles de gasolinas, y el valor estimado de las pérdidas por la extracción ilegal de combustible en los pasados tres años es de 20 mil millones de pesos, a los que se suman 4 mil 234 millones que debió erogar entre 2010 y 2016 por la reparación de ductos.

*El 25 de mayo se recibió una alerta en la que se advertía de un atentado inminente en La Rambla de Barcelona. Se trataba de una comunicación cifrada que fue remitida al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, que depende del Ministerio español del Interior. La información se contrastó con otras centrales de información y se decidió no darle credibilidad, explicaron este jueves en rueda de prensa Joaquim Forn, consejero del Interior del gobierno catalán, y Josep Lluís Trapero, mayor de Los Mossos d’Esquadra. Según publicó El Periódico de Cataluña, el gobierno catalán y los servicios de inteligencia del Estado español fueron advertidos el 25 de mayo de que se preparaba un atentado contra Barcelona, en concreto en la calle de La Rambla, precisamente donde el 18 de agosto se perpetró un ataque en el que murieron 15 personas y más de un centenar resultaron heridas. La supuesta alerta, atribuida a los servicios de inteligencia estadunidenses, advertía: Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo de 2017 indicaba que el Estado Islámico de Irak y Ash-Sham estaba planeando ataques terroristas no especificados durante el verano contra emplazamientos turísticos muy concurridos en Barcelona, España, específicamente en La Rambla.

*En el US Open de tenis, Roger Federer batalló ayer para alcanzar la tercera ronda al ser forzado a jugar cinco sets por el ruso Mikhail Youzhny, quien nunca había estado tan cerca de derrotar al suizo en los 16 partidos que han disputado desde el 2000. En la rama femenil, la rusa Maria Sharapova avanzó con una victoria en tres sets y tiene un camino relativamente fácil para alcanzar la semifinal. Su regreso al tenis ha sido muy controversial y criticado por otras jugadoras, pues llegó al US Open tras recibir una invitación como comodín después de cumplir una suspensión de quince meses por dopaje.

*El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó formalmente levantar la huelga de hambre que inició el pasado 17 de agosto por recomendaciones que le hicieron los médicos del Reclusorio Norte, donde se encuentra preso. Este sábado, a las 13:52 el interno del referido centro de reclusión notificó a las autoridad del sistema penitenciario que tomó la decisión luego del consejo de que oren los médicos porque de prolongarse el ayuno su vida estaría en riesgo. Las autoridades informaron que Javier Duarte fue valorado tras presentar mareos, náuseas y dolor de cabeza, los cuales fueron provocados por presión arterial baja y decremento en los niveles de glucosa. Tras el reporte de los médicos del penal, el interno informó oficialmente que levanta la huelga.