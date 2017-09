Semana 36 | SEPTIEMBRE

– 2 –

*Quince meses antes de que concluya su mandato, Enrique Peña Nieto rindió un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su quinto Informe, en el que aseguró que México está mejor que en 2012, cuando tomó posesión. Entre sus argumentos estuvo el que la situación de derechos humanos ha mejorado pues la comisión encargada de hacer recomendaciones al respecto al gobierno ha girado menos casos a las autoridades. Sin embargo, México se ha visto sacudido por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, casos que indican un exceso de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, el espionaje a activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos. Asistieron mil 400 invitados, entre gobernadores; mandatarios electos, como el mexiquense Alfredo del Mazo; secretarios de Estado, entre ellos José Antonio Meade y Miguel Ángel Osorio Chong, nombrados como posibles candidatos del tricolor a la Presidencia; el líder del Senado, Ernesto Cordero, cuya reciente elección con apoyo del PRI acentuó la crisis interna en el PAN; dirigentes sindicales y religiosos. Destacó que su gobierno ha neutralizado a 107 de 122 capos peligrosos; agradeció a las fuerzas armadas su decisiva participación en el combate al crimen, lo que le trajo el primer aplauso del día.

*Fundadores del Partido de la Revolución Democrática, Dolores Padierna y René Bejarano decidieron renunciar a éste junto con miles de integrantes del Movimiento Nacional por la Esperanza, quienes acordaron apoyar a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial en 2018. Ambos presentaron su renuncia a los órganos de dirección de ese partido y Padierna renunció también a la coordinación de la bancada perredista en el Senado. Padierna confirmó que asistirá este domingo a la firma del Acuerdo Político para la Unidad, que encabezará López Obrador.

*Patti Smith ofreció un concierto en Casa del Lago. Unos 2 mil 500 jóvenes sienten que flotan, cierran los ojos y acompasan sus cuerpos como olas mientras ella, La Bruja Mayor, dice su poesía, y él, su Merlin, su guitarrista y cómplice Lenny Kaye, arranca ritmos de su guitarra que hacen trepidar en calma a esta ferviente multitud. Todo entraba por oídos, mente, corazón. Fue un concierto acústico. La voz de Patti y dos guitarras, la de ella y la de Merlin. Y muchos momentos a capella, como al principio de los 70 minutos de embeleso que duró el concierto: “quiero hacer algo a capella, una canción de U2: Mothers of the disappeared, y la dedico a las madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, esos jóvenes cuyas madres siguen buscándolos y yo les puedo decir a ellas que, si bien no puedo lograr que sus hijos regresen, sí los puedo guardar en mi corazón”.

*Con más de 22 mil almas frenéticas que abarrotaron y cimbraron el Palacio de los Deportes, la banda mexicana de rock Molotov festejó dos décadas de la exitosa aparición del disco ¿Dónde jugarán las niñas? El concierto de aniversario tuvo dedicatoria especial al mandatario estadunidense Donald Trump, con el tema/denuncia Frijolero: Esta canción la escribimos hace 15 años para el presidente actual de Estados Unidos, se escuchó desde el escenario cuando el concierto ya estaba totalmente en estado de gracia. El comentario, como se esperaba, provocó la euforia y gritos de aprobación de los miles de asistentes.

* El procurador Raúl Cervantes, denominado fiscal carnal, tiene registrado un Ferrari 458 Coupé a su nombre en una casa de interés social en el estado de Morelos. El automóvil modelo 2011 tiene un valor, según factura, de 3 millones 890,932 pesos, según datos de la Secretaría de Movilidad de Morelos, en donde el estatus del auto aparecía como “activo” hasta la semana pasada. En tanto la casa de la privada de Paseo de la Lealtad 46, en el municipio de Xochitepec tiene un valor de entre 400 y 600 mil pesos, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. En una privada de casas de interés social en Xochitepec, Morelos, están registrados al menos 16 autos de lujo, incluidos 11 Ferraris.

*Margarita Zavala cuestionó la elección de Ernesto Cordero como presidente del Senado y señaló que esto es producto de la falta de liderazgo del líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, quien es factor de división y pidió que renuncie a su cargo. En un video difundido en redes sociales, Zavala aseveró que Anaya ha utilizado al blanquiazul para esconder su indefinición y defender sus asuntos personales. La esposa del ex presidente Felipe Calderón sostuvo que la maniobra que llevó a la designación de Cordero, revela la falta de liderazgo en Acción Nacional, no tenemos método ni candidato de cara a 2018 y tampoco tenemos presidente del partido.

*Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que así como en las elecciones de 2006 y 2012, PAN y PRD pactaron ‘‘apoyar de facto’’ al candidato con más posibilidades de ganar, en 2018 ‘‘van con la misma estrategia, pero aunque se junten y a pesar de la guerra sucia, Morena ganará’’ la Presidencia y convocará ‘‘a acordar la paz y parar la irracional violencia’’ en el país. ‘‘Quieren espantar y meter miedo. Es una desgracia escuchar a (Enrique) Peña decir que si Morena gana, México será como Venezuela. Me da pena ajena. Es un vulgar calumniador, no tiene ninguna prueba de lo que insinúa. No soy (Nicolás) Maduro ni (Donald) Trump. El próximo comandante supremo de las fuerzas armadas no dará la orden de masacres o que se reprima al pueblo’’, expuso.

*En medio de dimisiones de destacados militantes y legisladores, con la sombra de Andrés Manuel López Obrador presente en su acto partidista, el pleno del Consejo Nacional del PRD ratificó con amplia mayoría -207 votos en favor y 33 en contra– la construcción del Frente Amplio Democrático rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Alejandra Barrales, dirigente nacional perredista, agradeció a quienes decidieron dejar al partido, pero hizo un llamado urgente a aquellos que también se quieren ir, a que lo hagan rápido. Los que se quieran ir, que se vayan. Los que creemos en este partido vamos a seguir impulsando propuestas, pero tenemos que hacerlo sin lastres. Por eso digo que lo hagan de prisa, para trabajar rápido, dijo.

*En Chicán, 640 indígenas mayas se comunican a señas inventadas por ellos mismos para criar a 18 de sus sordomudos. En un resquicio de la selva de Yucatán, inexistente en el imaginario de los políticos, se cuentan los 18 sordomudos; hace 25 años eran 130. Se han ido muriendo por causas prevenibles o naturales. Chicán es una comisaría del municipio Tixméhuac, enclavado en la selva del cono sur de la inconmensurable planicie yucateca. Son 640 niños, jóvenes, adultos y ancianos orillados por la pobreza a la marginación y al precario autoconsumo. Se comunican con los sordomudos a señas mediante un lenguaje inventado por ellos, que nada tiene que ver con el método universalmente usado.

*El gobierno de Donald Trump prevé eliminar por completo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, que ha dado cobijo contra la deportación a unos 800.000 jóvenes estadounidenses, apodados dreamers, de acuerdo con tres funcionarios. De deshacerse del programa, Trump establecería un plazo de seis meses para que el congreso halle una alternativa para los jóvenes indocumentados en Estados Unidos. Dos senadores, Lindsey Graham y Dick Durbin, han promovido el llamado DREAM Act para este fin.

*Corea del Norte llevará a cabo una sexta prueba nuclear, especialmente porque ésta provocó temblores que indicarían que la fuerza de la posible bomba es mayor a las usadas en Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Pyongyang asegura que ya pudo desarrollar una bomba de hidrógeno que sería suficientemente pequeña para adjuntar la ojiva a un misil balístico intercontinental, que podría alcanzar el continente americano. Corea del Sur también advirtió hoy que su vecino prepara una nueva prueba de misiles después de que las más recientes lograran llegar a Japón. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión de emergencia en la que la embajadora estadounidense Nikki Haley dijo que Kim Jong-un “está rogando por que haya guerra” y por tanto “deben agotarse todos los medios diplomáticos antes de que sea demasiado tarde”.

* Una reliquia de los incansables ataques que acabaron con buena parte de Alemania hace más de setenta años forzó el domingo a decenas de miles de personas a abandonar temporalmente sus hogares en Fráncfort. Los técnicos trabajaron durante horas para desactivar una bomba de casi dos toneladas de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, supuestamente lanzada por la Real Fuerza Aérea Británica, tras su descubrimiento el martes en el sitio donde se construyen nuevos edificios de la Universidad Goethe. Más de 60 mil personas viven dentro del perímetro de 1.6 kilómetros del lugar del que se retiró la bomba la mañana del domingo en un distrito acomodado en el que se encuentra una parte de la élite bancaria de Fráncfort, así como el banco central de Alemania, un día después de que dos hospitales y varios asilos fueron evacuados.

* Revelan en investigación nombrada La Estafa Maestra desvío de millones de pesos. El Gobierno Federal, a través de once dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Solo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por siete mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones. Los siete mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen. La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos -en la gestión de Emilio Lozoya- son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

*La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó anoche la decisión de sus cinco senadores que votaron en favor de que Ernesto Cordero asumiera la presidencia del Senado en contra de la posición fijada por su grupo parlamentario, aunque dejó en claro que entre sus atribuciones no se encuentra la de sancionar a los legisladores, pues ello corresponde a la Comisión de Orden y Justicia. Ricardo Anaya y Damián Zepeda, dirigente nacional y secretario general del blanquiazul, respectivamente, explicaron que los comités directivos estatales de Michoacán, Campeche, Tlaxcala y Ciudad de México, así como legisladores en lo individual, pidieron que se sancione con la expulsión a los senadores Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Javier Lozano Alarcón.

*Othón Muñoz Bravo, El Cachetes, líder huachicolero detenido el 20 de agosto, aparece en una fotografía departiendo con el actual Senador del PAN, Javier Lozano Alarcón y el ex diputado federal Néstor Gordillo. La fotografía fue entregada a Periódico Central por una fuente de la justicia federal quien aseguró que la imagen fue encontrada en el decomiso que organizó la Marina Armada del Ejército en las propiedades de El Cachetes. Además la fuente aseguró existen más fotografías del capo huachicolero con altos mandos políticos. En la fotografía se puede ver al senador Javier Lozano Alarcón sentado a la derecha de El Cachetes y a Néstor Gordillo frente a él, en la mesa también se encuentra el ex magistrado marinista, Carlos Loranca.

*Al confirmarse las irregularidades detectadas en el arrendamiento de mil 965 vehículos en contrato multianual por 935.4 millones de pesos por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), la contraloría interna presentó una denuncia de hechos para deslindar responsabilidades. El contrato del servicio integral para arrendar y administrar el parque vehicular ha implicado un elevado costo para el INE, derivado de precios altos por unidad y por servicios adicionales que no han sido plenamente utilizados. En su informe anual de gestión que conocerá hoy el Consejo General -que la semana pasada aprobó solicitar una partida histórica de 25 mil millones de pesos para 2018-, la contraloría interna advierte la persistencia de tendencias a solicitar mayores recursos de los que se necesitan, por lo que subraya lo urgente que es que el INE establezca con mesura los requerimientos presupuestales que presenta anualmente para autorización; tome acciones eficaces para avanzar correcta y ordenadamente en los calendarios presupuestales y de adquisiciones y revierta la inercia histórica presentada en materia de ejercicio de recursos.

* Auster, quien promociona su libro 4321, admitió cierta fatiga al viajar por el mundo para promocionarlo, cuando él lo único que desea es volver a Nueva York y sentarse a escribir historias, también se refirió de manera reiterada a su visión sobre Estados Unidos en la época actual, gobernado por un personaje como Trump, donde vuelven a aflorar sentimientos raciales que se creían abolidos. “No culpo a Donald Trump por ser el sicópata maníaco que es, hay muchas personas así en el mundo. Lo que me asombra es que más de 60 millones de americanos hayan votado a un sicópata maníaco. Creo que es un peligro y una amenaza real, no sólo para Estados Unidos, sino para el mundo. Así que rezo para que no sea reelegido, porque ocho años de Trump serían… no sé… ¿El mundo seguiría existiendo?” Auster reconoció que en la sociedad estadunidense se había instalado el malestar, el enfado y de alguna manera eso llevó al encono social y que acabaran votando a Trump 60 millones de personas, de las que 52 por ciento fueron mujeres, lo que dijo el escritor, impresionó muchísimo.

* Jóvenes inmigrantes beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) acompañados de ciudadanos estadunidenses salieron este lunes a las calles de varias ciudades de Estados Unidos, ante los reportes de que el presidente Donald Trump anunciará este martes su cancelación. Ejecutivos de grandes empresas, como Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, eBay y General Motors, advirtieron en un carta sobre el impacto económico de devolver a la informalidad a tantas personas que pagan impuestos, en abierta crítica a la posible cancelación del DACA. Estos jóvenes, conocidos como dreamers (soñadores), perderían la posibilidad de trabajar legalmente en el país y estarían expuestos al riesgo de deportación. Nuestra economía perdería 460 mil 300 millones de dólares del PIB nacional y 24 mil 600 millones de contribuciones fiscales al sistema de seguridad social, indicaron.

* El PRI ofreció alentar la aprobación de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que elimina el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República (PGR) a fiscal general. Los coordinadores de este partido en ambas cámaras del Congreso de la Unión, Emilio Gamboa Patrón (Senado) y César Camacho Quiroz (Diputados) confiaron en que el jueves haya acuerdos, sin boicots, sin chantaje y con compromiso por México. Exhortamos de manera respetuosa al Senado de la República para que estudie y dictamine esa iniciativa, expresó Camacho, al tiempo de subrayar que se trata de una propuesta de buena fe para la búsqueda de acuerdos y de entendimiento. “Hoy –agregó– que se ha suspendido la sesión de la Cámara de Diputados, frente a la imposibilidad de contar con mayoría calificada queremos, de manera respetuosa y conociendo que es competencia exclusiva del Senado, instar a los senadores para que se estudie, se discuta la iniciativa presentada a finales de 2016, en la que de manera categórica el mandatario pide evitar el pase automático.”

* El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido letal para los defensores de derechos humanos. Del primero de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017 fueron asesinados o ejecutados extrajudicialmente 106 activistas, y 81 fueron objeto de desaparición forzada. Así lo revela el informe La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), conformada por 84 agrupaciones de 23 estados del país. El reporte abarca sobre todo información de los primeros cuatro años del actual gobierno y reporta cifras a julio de 2017 únicamente para asesinatos y desapariciones forzadas. Indica que entre diciembre de 2012 y noviembre de 2016 hubo 302 casos de violaciones a las garantías fundamentales o delitos contra estos profesionales, que suman 862 hechos, con 3 mil 380 actos documentados.

* Los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se comprometieron a identificar siete de los 25 temas que hasta ahora comprende la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la ambición de empezar a cerrar; es decir, lograr acuerdos al respecto, durante la tercera ronda que se llevará a cabo del 23 al 27 de septiembre en Ottawa, señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. No quiere decir que los siete temas van a estar cerrados en Canadá, aclaró, pero fue el acuerdo que Guajardo alcanzó con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Cristhya Freeland, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en la reunión ministerial trilateral que tuvieron al concluir este martes la segunda ronda de la renegociación que se llevó a cabo en la Ciudad de México desde el pasado viernes primero de septiembre.

* El procurador general de Brasil presentó una denuncia el martes contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva; su sucesora, Dilma Rousseff, y otros funcionarios del Partido de los Trabajadores por cargos de operar una “organización criminal” que obtuvo cientos de millones de dólares en sobornos durante los casi catorce años que el partido estuvo en el poder. El caso es el primero en el que Rousseff está acusada de participar en los esquemas de sobornos que han involucrado a cada uno de los principales partidos políticos de Brasil. Rousseff fue destituida el año pasado por violar el reglamento presupuestario -al manipularlo a través del uso de fondos de los bancos del Estado-. Los cargos fueron dados a conocer el mismo día en que Da Silva concluyó una gira de campaña a veinticinco ciudades del noreste consideradas como leales a su partido, durante la cual intentó minimizar la reciente condena por corrupción, que podría acabar con sus aspiraciones de volver a ocupar la presidencia.

* El huracán Irma, de categoría 5, es una de las tormentas más poderosas de las que hay registro en el Atlántico y ya está causando serios estragos en el Caribe. En San Bartolomé y en San Martín varios edificios se quedaron sin techo y las residencias quedaron inundadas con el paso de Irma, que tocó tierra en Barbuda con vientos de hasta 298 kilómetros por hora y se trasladaría hoy a otras islas, entre ellas Puerto Rico. El gobernador boricua Ricardo Rosselló declaró estado de emergencia y ordenó algunos desalojos obligatorios en zonas que se cree que serán afectadas. “Tenemos que prepararnos para un evento que nunca hemos vivido aquí”, dijo Rosselló.

* Inició oficialmente la visita del papa Francisco a Colombia, un viaje durante el cual se prevé que intente promover la reconciliación de cara a la desmovilización de las Farc, que ahora pasaron de guerrilla a partido político. El gobierno colombiano y la otra gran guerrilla que queda, el Ejército de Liberación Nacional, también acordaron un cese al fuego bilateral promovido por la visita del pontífice. “La paz es lo que Colombia busca desde hace mucho tiempo y trabaja para conseguirla”, declaró el papa en un video promovido en sus redes sociales el lunes.

*Para trascender la prédica sobre las bondades del libre mercado y la globalización, el presidente Enrique Peña Nieto atestiguó la firma entre el gobierno mexicano y Alibaba, el gigante asiático de comercio vía Internet. La compañía de Jack Ma tiene un valor en el mercado de 242 mil millones de dólares y genera operaciones entre sus usuarios por más de 500 mil millones de dólares. Se trata también de que la globalización no sólo beneficie a las grandes firmas, señaló, y refrendó su compromiso de impulsar la apertura comercial, la inclusión e incorporación de empresas de todos tamaños en los distintos mercados. El acuerdo aquí firmado se hizo para promover las ventas vía Internet de compañías mexicanas, sobre todo pequeñas y medianas (pymes), mediante el uso de la plataforma B2B de alibaba.com y compartir la experiencia de la operación de las de logística y de pago para mejorar las capacidades de comercio electrónico transfronterizo, así como atraer turismo chino a México.

* Veracruz y Tamaulipas estuvieron en alerta por la llegada del huracán Katia, que en el primer estado afectaría a un millón de personas en 158 municipios. La Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, se declaró en fase preventiva del plan DN-III ante los efectos de Katia en dicha demarcación, así como en los municipios de Río Bravo, Tampico, Madero, Altamira, González y Mante. En reunión del Comité Estatal de Protección Civil celebrada en Xalapa, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, anunció que solicitará a la Federación declaratoria de emergencia, a fin de contar con recursos suficientes para atender emergencias por inundaciones o deslaves.

*La temporada de huracanes ha causado serios estragos a su paso. Primero Harvey dejó inundado Houston, donde murieron 40 personas, y ahora se estima que Irma ha causado siete muertes –hasta el momento–, además de que ha devastado partes del Caribe. En Barbuda, por ejemplo, donde tocó tierra, habrían sido destruidas el 95 por ciento de las estructuras y edificios, de acuerdo con el primer ministro Gaston Browne. En Puerto Rico, de por sí muy vulnerable debido a su situación financiera y problemas de electricidad, también dejó varios estragos, aunque la isla libró daños severos; ahora el meteoro se encuentra en la costa de República Dominicana y Haití. Irma, huracán de categoría 5 (es decir, con vientos mayores a los 280 kilómetros por hora), es de los más fuertes de los que hay registro en el Atlántico. Aquí puedes averiguar más sobre Irma y aquí puedes seguir nuestra cobertura en vivo. Sin embargo, Irma no es el único fenómeno meteorológico en el Caribe en estos momentos: Katia, de categoría 1, está en costas mexicanas, mientras que José, también de categoría 1, está cerca de Venezuela.

*En América Latina subsiste una alarmante situación de violencia y discriminación en perjuicio de las personas lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual (LGBTI) por razones fundadas en su orientación sexual, identidad de género, manifestaciones o expresiones de ésta, afirmó Francisco Eguiguren Praeli, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En la presentación del informe Violencia contra personas LGBTI en América, publicado en 2015 por la CIDH, resaltó la importancia de alarmar a la sociedad y al Estado sobre esta persistente y grave situación de vulneración a los derechos de estas personas, que se dan tanto en agresión física, llegando a asesinatos, hasta formas de discriminación que muchas veces se inician en el propio seno familiar, en distintos escenarios de la vida cotidiana. Muchas veces con la indiferencia, anuencia del Estado o una actitud social que más bien tiende a estigmatizar.

*Ante el torrente de condenas por un amplio elenco de políticos, empresarios, universidades, líderes sociales y religiosos; acciones de protesta en las calles y en los medios, así como demandas legales de unos 15 estados, todo provocado por la decisión de Donald Trump de desmantelar el programa de protección de inmigrantes indocumentados que llegaron siendo menores de edad, este miércoles tanto el presidente como líderes legislativos intentaron asegurar que resolverán la situación dentro de los próximos seis meses. Durante las 24 horas posteriores a que Trump ordenó poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) impulsado por una acción ejecutiva del entonces presidente Barack Obama, hace cinco años, una amplia gama de la cúpula política y económica del país, junto con los principales medios, rectores, altos ejecutivos, artistas, defensores de derechos civiles y más, deploraron la decisión y se han sumado a la defensa de los jóvenes inmigrantes provocando uno de los grandes desafíos políticos para Washington en esta coyuntura.* En una era en la que cada vez más actos de violencia ocurren en entornos urbanos, la arquitectura puede ser una herramienta para luchar contra el olvido, para exigir castigo a los responsables, para traducir visualmente lo que ocurrió durante una masacre que ha cimbrado a una nación.

*Presentan una nueva plataforma web y parte de una exhibición que contiene un mural de 16 metros de largo por 5 metros de alto, y que en conjunto relatan los eventos del 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuando un grupo de estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, fue atacado por grupos criminales y policías en la ciudad de Iguala, en el suroeste mexicano, y 43 jóvenes fueron desaparecidos. También intentan esclarecer los hechos posteriores, cuando las autoridades del país presentaron una versión, que llamaron “la verdad histórica”, que investigaciones independientes han desmentido en distintas ocasiones.

* Pilar Abel Martínez no es hija del pintor Salvador Dalí. El cotejo de las muestras de ADN tomadas del cadáver del artista, cuyos restos fueron exhumados el 20 de julio, con las de Abel, la gerundense de 61 años, quien trabajó como pitonisa televisiva, que aseguraba ser su hija, demuestran que no existe ninguna relación de parentesco entre ambos. En breve, se restituirán los restos mortales de Dalí que fueron extraídos a finales de julio (uñas, un diente y dos huesos largos). Se volverá a desenterrar su cadáver para volverlo a inhumar por tercera vez. La Fundación Gala-Salvador Dalí anunció el resultado de las pruebas en un comunicado en el que recalca que los análisis “permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de María Pilar Abel Martínez”.

* El sismo que se registró a las 23:49 horas tuvo una magnitud de 8.4 grados en la escala de Richter, informó el Servicio Sismológico Nacional. Este es el movimiento telúrico más intenso que se ha tenido en el país luego del vivido en 1985 que fue de 8.1 grados. La intensidad del temblor hizo que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitiera un aviso para las costas de Chiapas, con olas de tres metros de alto sobre la marea. Autoridades federales y de Ciudad de México reportaron, de manera preliminar, daños menores, como la caída de bardas y apagones en diversas zonas, con excepción de Chiapas. No obstante lo anterior, el sismo provocó temor y crisis nerviosas entre los habitantes y que muchas personas salieran de sus domicilios. En la capital del país se suspendieron temporalmente las operaciones del Aeropuerto Internacional y tras revisar el lugar y verificar que no había daños, se reanudaron las actividades de manera regular. El Servicio Sismológico Nacional detalló que el temblor se localizó a 137 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas. Las coordenadas del epicentro son 14.95 latitud norte y -94.27 longitud oeste. La profundidad fue de 19 kilómetros. Se sintió en el sur y centro del país.

*Miles de personas se congregaron en la Plaza Bolívar, en Bogotá, Colombia, para escuchar al pontífice Francisco. A los obispos les pidió ser líderes de la reconciliación y no tener miedo a denunciar el narcotráfico y la corrupción. A los jóvenes los instó a no dejarse derrumbar por la violencia y a las autoridades las exhortó a poner la mirada en todos los marginados de la sociedad colombiana.

* En medio de las protestas del magisterio oaxaqueño durante la primera visita en este sexenio del presidente Enrique Peña Nieto a la capital del estado, los cuatro helicópteros que trasladaron al mandatario y su comitiva arribaron en medio de cohetones lanzados hacia las aeronaves. Uno de los proyectiles impactó en el Super Puma donde viajaban reporteros que dan cobertura a las actividades presidenciales, el cual debió retomar altura y aterrizar de emergencia por una ruta alterna sin mayores consecuencias. Las manifestaciones magisteriales en torno al Centro de Convenciones obstaculizaron el acceso de empresarios que acudieron a la entrega del Premio Nacional de Exportación. En su discurso, el presidente Enrique Peña Nieto censuró la violencia como forma de protesta: ‘‘Yo condeno estos hechos porque, no importando las banderas o las causas que eventualmente se estén enarbolando o las que se persigan, creo que lo que siempre será condenable es recurrir a la violencia’’.

* De manera inesperada, el gobierno de México expulsó ayer al embajador de Corea del Norte, Kim Hyong Gil, tras declararlo persona non grata, debido a los ensayos nucleares de su país y el lanzamiento de misiles con tecnología balística de largo alcance. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que se dio al representante norcoreano un plazo de 72 horas para salir de territorio nacional, y dejó en claro que no se han roto las relaciones diplomáticas con el país asiático, por lo que su embajada continuará trabajando, aunque sin su titular. De manera adicional, el presidente Enrique Peña Nieto emitió un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el que instruye a las dependencias gubernamentales a cumplir plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Corea del Norte. En ellas se identifica a personas y entidades sujetas al régimen de sanciones establecido contra esa nación desde 2006. Con la acción diplomática anunciada, México expresa al gobierno de Corea del Norte absoluto rechazo a su reciente actividad nuclear, que significa una franca y creciente violación del derecho internacional y representa una grave amenaza para la región asiática y para el mundo, puntualizó la SRE en un comunicado, mientras la embajada de ese país evitó hacer comentarios sobre la decisión adoptada.

* El proceso electoral 2017-2018 empieza en un ambiente muy crispado políticamente, que obliga a todos los actores a ser responsables, incluido el presidente de la República, quien tiene una labor mayúscula en cuidar los comicios y no intervenir. En toda transición política, que no quiere decir alternancia, el jefe de Estado tiene un rol importantísimo, o eventualmente puede tener uno disruptivo, como ya ocurrió en 2006. Así lo advierte el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien desde ahora señala las limitaciones legales que enfrentarían si debieran castigar infracciones presidenciales. Ya en el pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE) llegó a determinar que un presidente de la República había violado la Constitución; me refiero a Felipe Calderón, y no pasó nada, porque tenemos un sistema inacabado de responsabilidades de los funcionarios públicos. Con ello se refiere a abril de 2012, cuando el IFE encontró responsable a Calderón de violentar la Carta Magna por la distribución de cartas con su firma que realizó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, al final no se le sancionó porque, según lo aprobado entonces, en nuestro régimen, el Presidente no es sujeto de juicio político, sino sólo de responsabilidad penal por traición a la patria u otros delitos graves.

* Declara Enrique Peña Nieto 3 días de luto nacional. El gobierno de México informó que el sismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter, que afectó el centro y sur del país el jueves a las 23:49 horas, dejó un saldo preliminar de 61 personas muertas; mil 145 escuelas dañadas en doce entidades; el derrumbe del hospital del Issste en Juchitán, Oaxaca; cientos de casas y edificios públicos dañados, así como 1.8 millones de personas sin acceso a energía eléctrica, principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca, donde se concentraron las víctimas mortales. Los reportes oficiales, hasta el cierre de esta edición, daban cuenta de 45 personas fallecidas en Oaxaca, 12 en Chiapas y cuatro en Tabasco. De los centros escolares, seis estaban en condiciones críticas, 30 con afectaciones parciales y el resto con daños menores. El fenómeno natural, que se sintió con fuerza en la capital del país cerca de la medianoche del 7 de septiembre, generó afectación en 76 planteles de la Ciudad de México, dos de ellos con posible daño estructural. El mayor número de escuelas dañadas, 800 son de Chiapas y 60 de Oaxaca. La suspensión de actividades docentes se extendió a 11 estados (Ciudad de México, estado de México, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Guerrero y Puebla) en prescolar, primaria, secundaria y bachillerato, a fin de revisar las instalaciones. A esta medida se sumaron la UNAM, el IPN y la UAM.

* Katia ingresó a territorio veracruzano como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, al norte del municipio de Tecolutla; sin embargo, las autoridades mantienen la alerta roja en las zonas norte y centro del estado. Antes de tocar tierra el meteoro alcanzó categoría 2, pero se debilitó. Al cierre de la edición se desplazaba al oeste-suroeste a once kilómetros por hora. Tenía vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Katia se dirigió 75 kilómetros al norte de la entidad y según la trayectoria, sus lluvias impactarán en el cauce de los ríos Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, Actopan, La Antigua, Jamapa y Cotaxtla. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Katia tiene potencial de lluvias de 50 milímetros p/h, consideradas precipitaciones torrenciales, que dejarán inundaciones en el norte del estado. Debido a que los ríos de esa región son de respuesta lenta, las autoridades pidieron a la población mantenerse alerta el domingo y el lunes, cuando podrían generarse avenidas importantes, aunque ya no haya lluvia en la zona.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovó ayer, un año más la Ley de Comercio con el Enemigo, estatuto de 1917 que constituye la base del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. Esto implica restricciones en viajes, inversiones y otras actividades de estadunidenses con empresas y particulares cubanos. Mediante un memorando enviado a los secretarios de Estado y del Tesoro, se recordó que el ejercicio de ciertas facultades bajo esa legislación, que sólo afecta al país caribeño, estaba programado a expirar el 14 de septiembre de 2017. Ante la cercanía de esa fecha, Trump decidió dar continuidad a esas medidas otro año, hasta el 14 de septiembre de 2018, y justificó el tema al indicar que es de interés nacional de Estados Unidos. La Ley de Comercio con el Enemigo estipula que el presidente estadunidense tiene la facultad de aplicar sanciones económicas en tiempo de guerra o en cualquier otro periodo de emergencia nacional, y prohibió el comercio con el enemigo o sus aliados durante conflictos bélicos.

* Un informe de Human Rights Campaign publicado hoy sentencia que el ex presidente peruano Ollanta Humala habría ordenado a soldados bajo su mando torturar y asesinar a detenidos, así como desmembrar sus cuerpos y otras atrocidades, durante la década de 1990. En esa época se cree que estaba en la zona del valle del Alto Huallaga, donde había presencia del Sendero Luminoso, y testigos han dicho que se hacía llamar capitán Carlos. La fiscal para delitos de terrorismo y derechos humanos Edith Chamorro abrió la investigación sobre lo sucedido en la localidad de Madre Mía en mayo. Humala ya había sido indagado en 1992 por los presuntos delitos de desaparición forzada y asesinato, aunque el caso se archivó en 2009. Humala se encuentra en prisión preventiva por una investigación de corrupción durante su campaña presidencial de 2013.