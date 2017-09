Semana 37 | SEPTIEMBRE

– 10 –

* Fuertes críticas levantó la entrega de despensas a habitantes del sur de Veracruz afectados por el sismo de magnitud 8.2 ocurrido el pasado jueves, ya que se repartieron cajas marcadas con el logo de la asociación civil Yúnete, juego de palabras con el apellido del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Las bolsas con despensas, que contenían botellas de agua, galletas saladas y latas de frijoles, que llevaban los colores y tipografía que el gobernador usó durante su campaña, fueron entregadas en colonias de Coatzacoalcos afectadas por el sismo, como la San Silverio.

* Los Vaqueros de Dallas lograron vencer en casa a los Gigantes de Nueva York 19-3, en el primer duelo del domingo por la noche de la temporada regular que arrancó ayer. En su segunda temporada como mariscal de los Vaqueros, Dak Prescott lanzó para 268 yardas y un pase de anotación al ala cerrada Jason Witten. A su vez, el pateador de los Vaqueros anduvo muy certero y conectó los cinco goles de campo que intentó.

* Los catalanes celebraron hoy la Diada, o el Día Nacional de Cataluña, con marchas a favor de un nuevo referendo independentista, que el gobierno regional busca celebrar el 1 de octubre pese a que el gobierno central ha declarado que los resultados serán inválidos y los organizadores enfrentarían penas de prisión y multas. La convocatoria a la consulta ha atizado aún más las tensiones entre Barcelona y Madrid. Antes de la marcha independentista, hubo un minuto de silencio en honor a las víctimas de los recientes atentados terroristas en Cataluña.

*En la Amazonía brasileña se investiga el aparente asesinato de diez integrantes de una tribu que no tiene contacto con el mundo exterior, después de que sus tierras empezaran a ser amenazadas por la minería en la zona. Un grupo de mineros incluso habría presumido en un bar haber matado a los indígenas, de acuerdo con la investigación, un nuevo caso de violencia contra los grupos indígenas brasileños y de los daños que ha causado la minería tanto ilegal como permitida en esa área.

*En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del próximo año, Aguascalientes no ha sido favorecido, consideró el gobernador Martín Orozco Sandoval, por lo que dependerá de la negociación en la gestión de recursos en la cámara alta que se pueda obtener una partida extraordinaria en algunos rubros, como en el caso de infraestructura, para llevar a cabo los proyectos planteados. Condenó que se haya sacrificado al estado en materia de recursos, pues hay una clara tendencia en el acomodo del presupuesto para dependencias o entidades en específico, con cierta influencia en la elección 2018, “Eso lo analizamos para poder llegar con elementos ante la Secretaría de Hacienda o la Cámara de Diputados en esta etapa para ver si podemos hacer algo”. Especificó que el año pasado se aprobaron 30 millones de pesos para infraestructura, mientras que del recurso a ejercer en 2018 fueron etiquetados 150 millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para una carretera y el distribuidor vial de la salida a San Luis Potosí, “Es algo ridículo, tienes que moverte en la Cámara (Legislativa); antes de la presentación del presupuesto se manda toda una cartita del niño Dios a la secretaría de Hacienda para registrar los sobres y luego en SCT, es la primera etapa que ya pasó; en realidad de participaciones aumenta nada porque se lo come la inflación”.

* El INE publica la convocatoria para los ciudadanos interesados en postularse bajo la figura de candidatura independiente a la Presidencia de la República, senaduría o diputación federal por el principio de mayoría relativa, el trámite para dichos cargos se realizará para participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, y contender en los comicios del 1 de julio del año próximo, informó el Instituto Nacional Electoral (INE).

*Se difundió que que María del Carmen Miranda y su marido Víctor Mercado, son dueños de una gasolinera en la que, supuestamente, se comercializaba combustible robado. Ella es hermana de Luis Miranda, secretario de Desarrollo Social, quien declaró que no sabía lo que ocurría con los negocios de su hermana y su cuñado y que, en caso de resultar responsables de vender combustible robado, tendrán que asumir las consecuencias.

* Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, señaló que su ciclo en Morena está concluyendo, aunque tiene mucho respeto por sus militantes y dirigentes. “Mi ciclo se está concluyendo en Morena, lo digo con pena y tristeza”. Monreal indicó que cree en el cuidado de las formas, por lo que intenta cerrar bien su expediente en el partido. Agregó que el trato no fue digno y que no es por un puesto, sino por la dignidad. “Creo que mi posición todavía no es de definición”, detalló. Señaló que tiene un ‘Plan A’, el cual es gobernar la Ciudad de México.

*Al resolver 87 juicios de inconformidad promovidos por Morena, el PAN, el PRD y el Partido del Trabajo que demandaban recuento de votos y la nulidad de casi cinco mil casillas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó las peticiones de anulación –sólo admitió un caso– y validó el nuevo cómputo a partir del recuento que ordenó en 556 casillas. Con ello allanó el camino legal para, en los próximos días, validar la elección para gobernador en el estado de México. Durante una sesión efectuada, la presidente del TEPJF, Janine Otalora, aprovechó para advertir que el proceso electoral 2017-2018, que involucra la elección federal y 30 comicios locales, significará un gran desafío para las autoridades administrativas y jusrisdiccionales. Serán procesos ríspidos y altamente competidos, pero en un sistema democrático donde las instituciones deben resolver por encima de las luchas partidistas para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

*Unos 500 rarámuris y pequeños productores agrícolas integrantes de El Barzón, la Unión Campesina Democrática y Agrodinámica Nacional partieron ayer del poblado de Creel, municipio de Bocoyna, en la Sierra Madre Occidental, rumbo a la capital del estado, en la Marcha por la Dignidad Indígena, que busca resarcir 500 años de injusticias contra las comunidades de esa región. Según las organizaciones que la impulsan, es una movilización pacífica para exigir al gobierno de Chihuahua la entrega de recursos de programas de asistencia social y de apoyo al campo, así como terminar con las injusticias que viven los rarámuris y miembros de otras poblaciones.

* Quien decide ignorar temas como el cambio climático “debe ir a los científicos y preguntarles a ellos”, declaró hoy el papa Francisco, en una conferencia de prensa a bordo del avión papal en la que periodistas le hicieron preguntas sobre la revocación de DACA, los huracanes en el Caribe y sobre su accidente a bordo del papamóvil durante su visita a Colombia. “El hombre es un estúpido”, añadió el papa en su vuelo desde Colombia hacia el Vaticano, citando el Antiguo Testamento, en referencia a la cuestión del cambio climático. “Es así, cuando no se ve, no se ve. Se mira solo una parte”. Respecto a DACA, también indicó que espera que el tema de la revocación “se repiense un poco”.

* A 44 años del golpe de Estado contra el chileno Salvador Allende y a 16 años de los atentados en las torres gemelas del World Trade Center, en Nueva York, no hay mejor momento para recordar a los desaparecidos y refrendar la búsqueda para encontrar, al menos, algún dato sobre su paradero, escribe en opinión el escritor Ariel Dorfman.

* Mi legado es mi compromiso con la música, afirmó ayer Eric Clapton durante la presentación del documental Eric Clapton: Live In 12 Bars, de Lili Fini Zanuck, que recorre su carrera y su vida, en el Festival de Cine de Toronto (TIFF). A diferencia de otros documentales sobre músicos de rock, Eric Clapton: Live In 12 Bars no surgió del interés de un cineasta, sino que fue el mismo cantante y compositor de rock y blues británico quien convocó a la directora, quien es su amiga, para hacer un documental que buceara en su vida. Mis amigos aportaron mucho material; sabía que había suficiente como para una película. Lo que no quería era que la película saliera después de que yo muriera o que yo pensara que no estaba bien, apuntó entre risas. Quería estar seguro de que iba a quedar bien. Y había una sola persona en la que confiaba y era Lili; por suerte dijo que sí, sin dudar, completó.

*Apple celebró su conferencia anual de desarrolladores, en la que presentó nuevos equipos: el iPhone 8 y el iPhone X, en honor a los diez años desde que ese modelo de teléfono inteligente fue introducido por Steve Jobs. Entre las novedades están un lector biométrico para desbloquear el celular que utilizará las facciones del usuario en vez de su huella digital –llamado Face ID– y una pantalla completa de OLED (con la que deja de existir el botón de inicio redondo en la parte baja del aparato). También introdujeron un nuevo Apple Watch. El iPhone X es el más caro en la historia de Apple: 999 dólares.

*Varias localidades de México se vieron muy afectadas por el terremoto del jueves pasado, con 96 muertos hasta el momento, y los mexicanos se volcaron a ayudar. Pero esa ayuda no necesariamente ha llegado a quien más la necesita: funcionarios locales de ciudades como Juchitán, Oaxaca, que resultó sumamente afectada, acusan que la asistencia no está siendo repartida a quienes más la necesitan. El reparto corre a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional, pero sus efectivos desconocen dónde se requiere la ayuda, según los servidores públicos locales, además de que muchas personas están en refugios improvisados a los que las fuerzas armadas no acuden. Por otra parte, una investigación periodística halló que el gobierno estatal de Oaxaca tiene almacenada la mayoría de los radios de alerta sísmica, que usualmente se prenden alrededor de 30 segundos antes de que haya un temblor o terremoto. Los que sí ha repartido, según el sitio web Animal Político, fueron puestos en zonas del valle central mientras que Juchitán, en la costa, no tenía alerta alguna. Además, el gobierno oaxaqueño tendría un adeudo de 25 millones de pesos (1,5 millones de dólares, aproximadamente) con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, cuyos expertos ayudan a instalar las alarmas y administran las alertas; tuvieron que suspender sus servicios a ese estado por el impago.

* Se vivió en Francia la primera gran protesta en contra del gobierno de Emmanuel Macron, quien llegó al poder en mayo con promesas de promover reformas, en rechazo a propuestas como cambios a las regulaciones laborales que permitirían que las empresas pequeñas negocien algunas cuestiones de manera directa en vez de a nivel industrial. Sin embargo, Macron ni siquiera estaba en Francia: se encuentra de visita en las islas de San Bartolomé y San Martín, territorios franceses en el Caribe que fueron azotados por el huracán Irma.

*Avanza la investigación de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas sobre las irregularidades con que se operó el recurso público en la pasada administración estatal; el titular de la instancia, Miguel Ángel Martínez Berumen subrayó que ya trascendieron otras carpetas con otros funcionarios derivado de las denuncias presentadas por la falta de comprobación de 300 millones de pesos etiquetados para la adquisición de equipo de cómputo. Aseguró que se dará certeza de los temas judiciales que están caminando al respecto; en algunos casos han sido complicadas las investigaciones pues cuentan con los elementos pero para que sean contundentes tenemos que incorporar muchos más de alguna querella, “eso lo estamos trabajando, estamos teniendo algunas situaciones pero los esquemas que hemos encontrado están claros y estamos trabajando en poder armar algo que le sirva a la instancia ante la cual se interpone la denuncia”.

*Sostiene Irais Martínez de la Cruz que el salario que percibe como presidente del municipio de San Francisco de los Romo está tabulado igual que cuando despachaba en el puesto Margarita Gallegos Soto, quien fue severamente criticada por el oneroso sueldo. La percepción actual de María Teresa Jiménez Esquivel en su carácter de alcaldesa de la capital es de 102 mil 477 pesos con 30 centavos, que con las deducciones queda en 70 mil 189 pesos con 52 centavos, no obstante de acuerdo al portal oficial del Ayuntamiento de San Francisco de los Romo, por ejercer el mismo cargo, Martínez de la Cruz percibe una remuneración mensual bruta de 107 mil 938 pesos; así, la presidente municipal cuenta con la dieta más alta, siendo que la capital del estado tiene el 75 por ciento de la población.

* Los coordinadores parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano presentaron la Agenda Legislativa del Frente Ciudadano por México; los diputados Clemente Castañeda (MC), Francisco Martínez Neri (PRD) y Marko Cortés (PAN), acompañados por los dirigentes nacionales del PAN, Ricardo Anaya Cortés, del PRD, Alejandra Barrales; y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, así como de los líderes de las bancadas del PAN en el Senado, Fernando Herrera y del PRD, Luis Sánchez Jiménez, Desarrollan siete temas: Hacia un Nuevo Régimen, Paquete de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, Control al Gasto, Salario y Pensiones Dignas, Derechos Humanos, Blindaje Electoral, Marcha atrás al Gasolinazo y Protección del Medio Ambiente

* La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que se ubicó y detuvo a Ricardo Alexis López Díaz, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad de Mara Fernanda Castilla Miranda, estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

* Las conclusiones de la auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a las obras del Paso Exprés de Cuernavaca arrojaron 22 irregularidades que abarcan prácticamente toda la cadena del proceso, desde la licitación hasta el pago en exceso a las empresas en una obra que costó el doble de lo previsto. El monto total involucrado asciende a mil 34.4 millones de pesos, que casi equipara el costo original de la obra, que ascendía a mil 45 millones y que finalmente se disparó por arriba de los dos mil millones de pesos.

*Fallece Luis Guillermo Martínez, propietario de Comercializadora Mexicana: Higiénicos y Desechables, entre otras compañías. En el ámbito político, el panista se desenvolvió como secretario de Educación, Promoción Económica, diputado y regidor en el Ayuntamiento de Zapopan. También fue candidato a la alcaldía de dicho municipio en las últimas elecciones.

*En el Día del Historiador, que se conmemora el 12 de septiembre, falleció Álvaro Matute Aguirre, destacado estudioso de la Revolución Mexicana, publicó el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En memoria de Álvaro Matute Aguirre, la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio para reconocer la trayectoria del académico e investigador. Matute Aguirre (Ciudad de México, 1943) fue electo el pasado 27 de abril para ocupar la silla 33 de la Academia Mexicana de la Lengua, procedimiento inconcluso, pues debía asistir a 10 sesiones antes de dar su discurso de ingreso, que estaba previsto para el primer bimestre de 2018.

* El Tribunal Constitucional de España suspendió ayer la ley de transitoriedad jurídica de la república de Cataluña, en una escalada del conflicto político tras la aprobación del referendo independentista previsto para el primero de octubre. Además, la Fiscalía General ordenó a Los Mossos d’Esquadra requisar las urnas e impedir la consulta, y por si fuera poco, un juzgado de Madrid decidió anular un acto informativo amparado por el ayuntamiento de la capital española para dar a conocer y debatir sobre este proceso de secesión. El Parlamento catalán aprobó en dos sesiones históricas (el 6 y el 7 de septiembre), dos leyes para acompañar el proceso: la de referendo y la de desconexión. La primera servirá para convocar a la consulta ciudadana, y la segunda para que en caso de que gane el sí a la independencia, se proceda a separar las instituciones catalanas de las españolas.

*El congreso guatemalteco aprobó el miércoles de manera sorpresiva una reforma a una ley anticorrupción que penaba el financiamiento ilícito de una campaña. El cambio estipula que los líderes de partidos políticos sólo pueden ser responsabilizados cuando se compruebe que los fondos provienen del narcotráfico y no de privados o empresas. La decisión es particularmente controversial dado que la campaña del presidente Jimmy Morales estaba siendo investigada por el ministerio público y por la comisión internacional contra la impunidad de Guatemala. Apenas el lunes Morales había librado un voto que le habría quitado la inmunidad para ser investigado.

* El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente sentenciado, compareció hoy ante el juez del caso Odebrecht y Lava Jato, Sergio Moro, sobre acusaciones de que cobró y recibió sobornos como parte de una organización delictiva en el seno del Partido de los Trabajadores. Mientras que el Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió que puede proceder una nueva denuncia por parte del procurador Rodrigo Janot contra el mandatario Michel Temer, que ya libró cargos anteriores de corrupción gracias a una votación en la cámara de diputados.

*Unidos en torno al PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, ahora se conformaron como frente legislativo en la Cámara de Diputados. Presentaron una agenda de 15 temas donde no se contempla la ley de seguridad interior y se insiste en impulsar el Mando Mixto policial. Ricardo Anaya, quien insistió en colocar primero el proyecto y después los candidatos -negándose a responder si declinaría su aspiración por la candidatura presidencial del frente con PRD y MC-, llevó la primera voz en la conferencia de prensa donde fue secundado por la perredista Alejandra Barrales y el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Los tres líderes reiteraron su convicción –desideologizada– de contender unidos en las próximas elecciones, y habrán de definir el contenido de su programa de acción y próximamente ‘‘estudiaremos’’ las candidaturas.

*La Fepade solicitó a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, que solicite la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, como acusado de peculado electoral por un monto de 79 millones de pesos. Un juez federal ordenó la captura del exmandatario puesto que en su administración se retuvo un porcentaje del sueldo de funcionarios del estado para entregárselos directamente al PRI.

*Para 2018 el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación contempla una reducción de más de 50 por ciento del programa de Abasto Social de Leche (Liconsa) y de casi el 40 por ciento del de estancias infantiles, aunque la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tendrá un ligero aumento de mil millones de pesos en el monto total de su gasto. Durante 2017 la dependencia tuvo un ejercicio de 105 mil 339 millones de pesos y para el año próximo se proponen 106 mil 645 millones de pesos, de los cuales 100 mil millones son destinarán a programas sujetos a reglas de operación.

*Más de 14 mil inmuebles dañados por el sismo de la semana pasada fueron detectados durante la primera jornada de levantamiento del censo para determinar el número de viviendas afectadas por el temblor del 7 de septiembre, informó ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien calculó que en Oaxaca hay 800 mil damnificados y en Chiapas un millón y medio. El saldo fatal hasta la tarde del miércoles era de 98 muertos, sin que haya reporte de desaparecidos. El funcionario dijo que el tamaño del problema es mucho más grande que lo que se vivió en 1985 en México, al destacar que las brigadas siguen recorriendo las zonas afectadas y ello permite hablar de que hay casi 30 mil viviendas averiadas parcial o totalmente, si bien aún no se llega a todas las comunidades.

*Los líderes demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes, Charles Schumer y Nancy Pelosi, respectivamente, anunciaron esta noche un acuerdo con el presidente Donald Trump para dar alivio migratorio a los dreamers, junto con algunas mejoras en la seguridad fronteriza, pero sin recursos para el muro fronterizo. Schumer y Pelosi, invitados a una cena privada con Trump en la Casa Blanca, explicaron que el acuerdo incluye la protección a los 800 mil jóvenes beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y fondos para la seguridad fronteriza, aunque no a cambio de aprobar recursos para la construcción del muro.

*Para este proceso electoral el Instituto Nacional Electoral solicitó 25 mil millones de pesos integrados en tercios, uno es para el gasto institucional, otro es para el gasto de la elección que corresponde a elegir tres mil 406 cargos de elección popular el día 1 de julio por boleta, “si lo hacemos por cargo le damos hasta 20 mil, porque los ayuntamientos es por fórmula”; el ejercicio electoral será concurrente en 30 entidades federativas que también absorbe el gasto electoral, capacitación ubicación de las casillas, las etapas dos y tres del proceso electoral; la tercera parte corresponde al financiamiento público de los partidos. La solicitud fue enviada al Congreso de la Unión a través del jefe del Ejecutivo federal, la única certeza que tiene es que el financiamiento de los partidos políticos no pude variar porque es producto de una fórmula, no obstante lo que compete al INE está a discusión y aprobación de los legisladores; el vocal ejecutivo del INE, Ignacio Ruelas Olvera, dijo que no se cuenta con una cifra exacta de lo que se designaría a Aguascalientes porque es un presupuesto nacional, no por entidad federativa; “a partir de lo que apruebe la Cámara esos programas son balanceados por costos unitarios, pero puedo adelantar que es el uno por ciento de un gasto corriente”.

* La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó por unanimidad, con siete votos en favor, la elección de gobernador del Estado de México. El candidato más votado, el de la coalición PRI, Nueva Alianza, Partido Verde y Encuentro Social, Alfredo del Mazo Maza, podrá tomar posesión este 15 de septiembre, pues se validó también la constancia de mayoría. Con esta resolución se da por concluido el proceso electoral para la elección de gobernador en el Estado de México que se realizó el 5 de junio.

* El Pleno del Senado de la República ratificó los nombramientos de tres Representantes de México ante Organismos Internacionales, ocho Embajadores y tres Cónsules Generales, puestos a consideración por Enrique Peña Nieto: María del Socorro Flores Liera quedó como Representante Permanente de la Misión de México ante Organismos Internacionales con sede en Ginebra; Jorge Lomónaco Tonda, como Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); y Federico Salas Lotfe, como Representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Eduardo Patricio Peña Haller, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Australia; Carlos Pujalte Piñero, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Reino de Dinamarca; Yanerit Cristina Morgan Sotomayor, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República del Ecuador; y Orlando Arvizu Lara, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de El Salvador. Armando Gonzalo Álvarez Reina, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Indonesia; José Ignacio Madrazo Bolívar, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República Libanesa; José Omar Hurtado Contreras, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Nicaragua, y José Guillermo Ordorica Robles, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante Rumania. Juan Manuel Calderón Jaimes, como Cónsul General de México en San José, California, Estados Unidos de América; Héctor Daniel Dávalos Martínez, como Cónsul General de México en San Juan, Puerto Rico, y Lorena Larios Rodríguez, como Cónsul General de México en Shanghái.

*De acuerdo a un informe de El País, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, embajador de México en Uruguay, fue acusado por ocultar aproximadamente de 1.2 millones de dólares en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Arroyo Vieyra habría ocultado el dinero en el banco andorrano luego de un trabajo realizado para un despacho de abogados con sede en Ciudad de México y presidido por Pedro Raymundo Salinas Arrambide. El exdiputado del PRI reconoció el pago, sin embargo, afirmó que se debe a un trabajo que no puede declarar e hizo énfasis en que erró en haber ocultado el dinero en BPA.

* Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, visita México en el país por una gira de trabajo. La visita del primer ministro israelí a México es histórica, porque es la primera que realiza un jefe de Gobierno de Israel al país desde que se creó dicho Estado en 1948.

*Después de que revocar DACA, el programa que protegía a jóvenes indocumentados llegados en la infancia a Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump encargó al congreso encontrar una alternativa en el plazo de seis meses. Las iniciativas para siquiera discutir hacerlo parecían estar atoradas hasta que ayer el liderazgo demócrata anunció que había alcanzado un acuerdo con Trump. Este, según los demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer, preveía proteger a los jóvenes pero sin que de por medio se vieran temas de seguridad fronteriza, como el muro que Trump ha prometido construir en la frontera con México. El anuncio generó críticas de los republicanos y de conservadores y, hoy por la madrugada, el presidente estadounidense indicó que no había acuerdo alguno sobre un remplazo para DACA y que el muro “ya está en construcción como una renovación de bardas y muros ya existentes”.

*Rusia y Bielorrusia inician ejercicios militares en medio de fuertes tensiones con la OTAN y los demás Estados europeos. Como parte de los ejercicios, se preparan para atacar Veishnoriya. No es un país verdadero, pero tiene muchas muchas similitudes con los Estados bálticos, fronterizos con los dos países e integrantes de la OTAN. Esta, por su parte, realizó juegos de guerra hace poco cerca de Bielorrusia.

*Uruguay, el primer país en legalizar por completo la venta de marihuana, tiene planes de crecer su programa. La Junta Nacional de Drogas anunció ayer que prevé que se pueda comercializar el cannabis en tiendas además de en las farmacias que ya tienen permisos después de que estas se toparan con serias dificultades financieras debido a restricciones bancarias estadounidenses.

*A lo largo de la última semana han sido retenidas en Arabia Saudita clérigos islámicos, académicos, un poeta, un economista, un periodista, el director de una organización juvenil y hasta un príncipe por considerarse que son críticos del nuevo heredero al trono, Mohamed bin Salmán, de 31 años. El príncipe e hijo del rey saudita se aferró al cargo, que originalmente le correspondía a su primo mayor Mohamed bin Nayef, a finales de julio después de que bin Nayef fuera retenido en un palacio y presuntamente forzado a ceder el puesto. No queda claro si los detenidos enfrentan cargos formales, pero amigos y familiares dijeron que fueron detenidos en redadas nocturnas y que sus celulares, computadoras y papeles fueron confiscados.

*Michelle Jones cumplió una condena de más de 20 años de prisión por un delito espeluznante: el asesinato de su hijo, producto de una violación cuando ella tenía 14 años. Aprovechó su tiempo detrás de las rejas para desarrollar su gusto por la historia y la academia, y pese a no tener acceso al internet en la penitenciaría, terminó escribiendo ensayos y papeles académicos para revistas reconocidas, así como una obra de teatro y poemas. A su salida de la cárcel le ofrecieron hacer un doctorado en la Universidad de Harvard. Pero luego le retiraron la oferta, aparentemente incómodos con los antecedentes penales de la mujer. Lo que ha despertado una pregunta entre integrantes del poder judicial estadounidense: ¿en qué momento puede considerarse que alguien se ha rehabilitado de un crimen? La misma fiscala que sentenció a Jones dijo que la decisión de Harvard era inconcebible: “Yo soy la procuradora, no ellos. Michelle Jones cumplió su sentencia, una larga y la que merecía. Una condena es una condena”. Jones, en vez de Harvard, acaba de empezar su doctorado en la Universidad de Nueva York.

*Tras el terremoto del 7 de septiembre, en Chiapas un millón 200 mil personas resultaron afectadas, mientras que en Oaxaca fueron 800 mil. La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DAF) las declaratorias de desastre natural por los daños provocados por el sismo con magnitud de 8.2 el 7 de septiembre para 283 municipios de Oaxaca y 97 de Chiapas. En ambas publicaciones se señala que con las declaratorias de desastre natural los municipios afectados podrán acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, así como las Reglas Generales.

* Una persona muerta y más de mil 500 viviendas inundadas es el saldo del paso del huracán “Max” por el estado de Guerrero: “Mil 513 viviendas con algún tipo de inundación, 4 viviendas que tuvieron el colapso total, 40 enramadas que desaparecieron por la acción del viento y la lluvia; 400 familias que fueron evacuadas y trasladadas a los albergues que se instalaron previamente para estos efectos; 11 refugios temporales que están, siguen operando, hasta este momento”, señaló el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero.

*Al transcurrir una semana del terremoto que afectó en mayor medida a Oaxaca y Chiapas, con un saldo hasta ahora de casi un centenar de muertos, el presidente Enrique Peña Nieto recibió ayer las condolencias de Donald Trump. En su cuenta de Twitter, el mandatario argumentó: ‘‘Hablé con el presidente de México para dar condolencias por este terrible terremoto. No fue posible comunicarse por tres días por la mala recepción móvil en el lugar’’. A su vez, el presidente Peña aprovechó la comunicación para expresarle al republicano ‘‘la importancia que tiene para México el que se tenga una solución permanente para los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que en su mayoría son de origen mexicano. El presidente Trump se mostró optimista en que el Congreso de su país alcance una solución para los jóvenes que hoy están al amparo de este programa’

*Confirma Víctor Carrancá, fiscal de Puebla, agresión sexual contra Mara Castilla: “La causa de muerte fue estrangulamiento y golpes severos. Nosotros vamos a ampliar la acción penal por el delito de feminicidio. Que es muy claro que sí se dan los elementos. La pena en Puebla es de 60 años. Vamos a ampliar también por el delito de violación. La pena es de 20 años. El delito de robo y el de privación de la libertad”.

* Alfredo Del Mazo Maza rindió protesta como gobernador del Estado de México, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó por unanimidad la elección de esa entidad. Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Secretaría de Gobernación, asistió a la ceremonia en representación del presidente Enrique Peña Nieto.

* Enrique Peña Nieto dio el Grito de Independencia en el Palacio Nacional frente al Zócalo en la Ciudad de México a las 23:00 horas.

*Abacus, la supercomputadora más importante en América Latina, es ahora una realidad y se encuentra en México. Sus características sorprenden: posee una capacidad similar a la que tendrían 25 mil computadoras portátiles operando al mismo tiempo; es decir, puede almacenar 6 mil veces todos los libros (220 mil volúmenes) que se encuentran en la Biblioteca de México José Vasconcelos y transferir, en un parpadeo, el contenido equivalente a 13 discos en formato devedé. Se trata de una nueva herramienta para impulsar programas de investigación científica especializados de alto nivel en el país. Uno de sus proyectos más relevantes, que se encuentra ya en marcha, es conseguir por vez primera un modelo fiel de los procesos neuronales del cerebro.

*El Estado Islámico declaró que una filial suya llevó a cabo un ataque terrorista en Londres, donde estalló un artefacto explosivo en un tren. En el ataque resultó herida una veintena de personas y también hubo pánico cerca de la estación de Parsons Green. El gobierno británico de Theresa May dijo que el nivel de amenaza fue elevado porque es posible que haya otro ataque. Algunas de las personas hospitalizadas resultaron heridas más bien en la estampida para huir del estallido. “Corrí como si mi vida dependiera de ello, pero no había salida. Las puertas estaban llenas de gente y el tren, demasiado lleno para moverse”, dijo Natalie Belford, londinense de 42 años, a los reporteros de The New York Times.

* Más de 700 alcaldes de toda Cataluña se congregaron el sábado en Barcelona para ratificar su apoyo al referéndum sobre la independencia que prevén celebrar el 1 de octubre pese a que el Gobierno central de España lo ha declarado ilegal.

*La marcha antirracista, “We’ll come united” (“Vendremos unidos”) congregó en Berlín a más de cinco mil personas, quienes se manifestaron en contra del endurecimiento de la ley de asilo y a favor del derecho de todos los inmigrantes a quedarse en Alemania

Tania Magallanes & Edilberto Aldán