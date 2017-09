Semana 38 | SEPTIEMBRE

– 16 –

*Sin novedad, concluyó ayer el desfile militar con motivo del 207 aniversario de la Independencia, el cual por primera vez en la historia fue encabezado por una mujer a bordo de una motocicleta del Ejército. Participaron 18 mil 288 integrantes de las fuerzas armadas, Policía Federal, Bomberos y charros, 35 niños, 46 canes, 326 caballos, 267 vehículos y 66 aeronaves. Durante la parada, 5 mil soldados realizaron mosaicos monumentales en los que se ostraban frases como ¡Viva Oaxaca!, ¡Viva Chiapas! y ¡Todos somos México!

*El asesinato de Mara Fernanda Castilla es una muestra de que en México las mujeres están constantemente en riesgo, como parte de un clima de agresiones alimentado por la impunidad y en el que las propias víctimas son culpabilizadas por los ataques en su contra, advirtieron integrantes de diversas organizaciones de derechos humanos. Tania Reneaum, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI), afirmó que no puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas. Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres, y a un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente.

*En Chiapas, aún con el temor y el dolor ocasionados por el sismo del 7 de septiembre pasado, pobladores se enfrentan ahora a una nueva etapa de tristeza: la demolición de sus viviendas dañadas. En ese municipio de la costa chiapaneca serán demolidas alrededor de 500 viviendas, de las seis mil reportadas con diferente grado de afectación, informó el alcalde, José Luis Castillejos Vila.

* La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dictó este sábado una resolución en la que pide al presidente Jimmy Morales instruir a las fuerzas de seguridad a fin de que garanticen y protejan el derecho de libre manifestación pacífica de los guatemaltecos. Opositores a Morales convocaron a un paro nacional para pedir la renuncia del mandatario –acusado de de actos de corrupción– y la depuración del Congreso, donde 107 diputados votaron en favor de mantener la inmunidad presidencial pese a las acusaciones. La resolución se da en el contexto de las manifestaciones que comenzaron hace dos semanas contra Morales y que arreciaron esta semana por actuaciones del Legislativo en una relación de hechos que los guatemaltecos consideran un pacto de impunidad.

*El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se reunió con los 714 alcaldes, representantes públicos y parlamentarios amenazados por la justicia española debido a su respaldo al referendo de independencia del próximo primero de octubre, y envió un mensaje inequívoco a Madrid: No subestime la fuerza del pueblo de Cataluña, que ha decidido decidir. En el acto se denunció la política de represión del gobierno derechista de Mariano Rajoy, que ha abierto procesos penales contra cientos de personas, quienes corren el riesgo de ser condenadas a un máximo de ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación para ocupar cargos públicos. La imagen, en Bilbao, en el País Vasco, donde miles se manifestaron en apoyo a la consulta.

* Miles de ciudadanos se manifestaron este domingo para repudiar el asesinato de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido en la ciudad de Puebla. Las protestas se realizaron en los estados de Veracruz, Puebla, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Ciudad de México con la exigencia central de que se decrete la alerta de género a escala nacional. En Xalapa, Veracruz, de donde era originaria Mara Fernanda, su familia encabezó la marcha dos horas después de que la joven fue sepultada. La protesta se inició a las 16 horas en la explanada del Teatro del Estado; posteriormente caminaron sobre la avenida Manuel Ávila Camacho y concluyeron el acto en el Monumento a la Madre. Ahí, Karen Castilla, hermana de Mara, dijo que el asesinato ‘‘es un feminicidio; mi familia y yo estamos desechos, pero queremos justicia para ella y para todas las personas desaparecidas. ¡No queremos más pésames, no queremos ni una más!’’, expresó.

* Dos semanas después de que el obispo Raúl Vera López emitió un pronunciamiento ante la Corte Penal Internacional (CPI) el 5 de julio, sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por la delincuencia organizada en Coahuila, al amparo del gobierno, recibió un citatorio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para declarar sobre el caso de dos curas pederastas ocurrido en 2014 y los señalamientos del gobernador Rubén Moreira Valdez acerca de que una supuesta omisión de la diócesis local que habría propiciado la huida de los responsables. Esta respuesta de las autoridades fue considerada por 78 agrupaciones, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, persecución legal, hostigamiento y criminalización mediática contra el prelado, a quien, por medio de un manifiesto, expresaron su solidaridad.

* En conferencia de prensa al término de su recorrido por Juchitán e Ixtaltepec, Nuño Mayer indicó que de los 2 mil millones de pesos que podría alcanzar la reconstrucción, mil 800 millones saldrían de las aseguradoras y el resto del Fondo de Desastres Naturales, además de que se tienen 70 millones de pesos para reparaciones menores. Dijo que los recursos para la reconstrucción están asegurados. Los planteles dañados con diversa gravedad, en ambas entidades, pertenecen a los niveles de preescolar, primaria, secundaria, albergue indígena, educación especial, inicial, normal, licenciatura, educación media superior y superior.

* El científico mexicano René Raúl Drucker Colín falleció a los 80 años. Se especializó en fisiología y neurobilogía, era colaborador de La Jornada y diversos periódicos. Desde 2012 se desempeñaba de secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad México. En mayo pasado recibió el doctorado honoris causa por sus relevantes aportaciones en el ámbito de las neurociencias y la divulgación científica, por parte de la Universidad de Córdoba, de España.

* Ana Carrasco, española de 20 años, es la primera mujer en ganar una competencia del mundial de motociclismo. La piloto hizo historia el domingo en la serie Supersport 3000 en Portugal al cruzar la meta antes que el italiano Alfonso Coppola, quien actualmente ocupa el primer lugar de la serie. Carrasco es una de pocas mujeres que compite en el ámbito de carreras, aunque no es la única. En la Fórmula 1, por ejemplo, ha aumentado el papel femenino en los últimos años, tanto detrás del volante como en la ingeniería y gerencia de equipos.

*Las hermanas Bernarda y Rosa Romero Vázquez (del grupo que apoya a migrantes desde 1995 denominado Las patronas) regresaban a la casa familiar con una compra de pan y leche. Las detuvo el paso del tren. Se les aproximaron unos hombres pidiendo comida. “Nos llamó la atención que hablaban raro, muy distinto. Supimos que eran hondureños. Les dimos lo que traíamos. Regresamos a la casa y mi mamá nos preguntó que dónde estaba la compra, y le contamos lo que había pasado, que esos hombres llevaban cinco días sin comer”, recuerda Rosa una historia que ha contado muchas veces. Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y sobre todo Honduras son unos irresponsables, no se preocupan por su gente. Aquí hemos visto cónsules sólo cuando nos visitan las caravanas de madres centroamericanas y vienen los periodistas. Estos muchachos están muy solos. Habla de los centroamericanos como hijos. Se nos mutilan, se nos fracturan, se nos enferman. Algunos los llevamos al hospital. Y argumenta: Todos son hijos de alguien.

*Sesenta y cuatro mujeres han sido asesinadas este año en Ciudad Juárez; tres de ellas en las 24 horas recientes; de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), esta cifra rebasa la de todo 2016, cuando sumaron 56. La mayoría de las víctimas eran menores de 30 años.

* El pintor juchiteco Francisco Toledo hizo un llamado a las autoridades encargadas de la reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec para que se respete la arquitectura vernácula de la región. Informó que las personas que perdieron sus hogares en poblaciones como Juchitán se encuentran muy preocupadas por no saber el tipo de viviendas que se edificarán ni si se respetarán las construcciones tradicionales. “No podemos tener en el Istmo casas como las que a veces construye el Infonavit, que se hacen con materiales que no son de la región. No queremos eso para Juchitán. Aquí tenemos tejas, vigas, morillos que pueden servir. Tal vez sea un poco más caro, tal vez no se pueda construir tan aprisa, pero no queremos que se destruya o cambie la arquitectura vernácula y popular del Istmo.

* El gobierno de Panamá concedió al mexicano la extradición de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, para que enfrente en territorio nacional el proceso por cuatro causas penales. El 15 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación centroamericana notificó al ex mandatario estatal la decisión de entregarlo al gobierno mexicano, de acuerdo con el tratado suscrito con éste. Con base en la legislación de Panamá, el imputado tiene derecho a impugnar ese fallo. A Borge Angulo se le persigue por un delito federal: operaciones con recursos de procedencia ilícita, y por tres del fuero común: peculado, aprovechamiento ilícito y ejercicio indebido de la función pública. Salió del país antes de que el 31 de mayo un juez federal emitiera una orden de aprehensión por lavado de dinero. El 5 de junio fue detenido en el aeropuerto internacional de Tocumen, el principal de Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo hacia París, Francia. El gobierno mexicano presentó formalmente la solicitud de extradición a Panamá el 24 de julio.

* Una investigación realizada por The New York Times, y los análisis de la firma de ciberseguridad FireEye, revelan algunos de los mecanismos que supuestos operadores rusos utilizaron por medio de Twitter y Facebook para difundir mensajes en contra de Clinton y promover el material hackeado. Recientemente, representantes de Facebook revelaron que habían cerrado cientos de cuentas por considerar que habían sido creadas por una empresa rusa ligada al Kremlin y habían sido utilizadas para comprar cien mil dólares en publicidad de “mensajes divisivos” (“desde asuntos LGBT hasta cuestiones raciales, inmigración y derechos sobre las armas”) durante y después de la campaña electoral de Estados Unidos. En Twitter, como en Facebook, las huellas digitales de los rusos se encuentran en cientos o miles de cuentas falsas que de forma regular publicaban mensajes contra Clinton. Muchas cuentas de Twitter eran automatizadas, llamadas bots, las cuales a veces disparaban mensajes idénticos con segundos de diferencia, y en el exacto orden alfabético de sus nombres inventados, según los investigadores de FireEye. El día de las elecciones, por ejemplo, encontraron que un grupo de bots de Twitter enviaron la etiqueta #WarAgainstDemocrats (guerra en contra de los demócratas) más de 1700 veces.

* La ONU acusa que Birmania realiza una limpieza étnica de la minoría musulmana rohinyá, con más de 400 mil personas forzadas a huir por la destrucción de sus casas. El éxodo ha quedado evidenciado en imágenes satelitales que muestran la destrucción de pueblos enteros en el estado de Rakáin, fronterizo con Bangladés. Por su parte, la lideresa de facto de Birmania y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, se pronunció hoy por primera vez respecto a las masacres que han sido reportadas desde finales de agosto al decir que condena “todas las violaciones a los derechos humanos”, pero al mismo tiempo recalcó que las fuerzas de seguridad “han sido instruidas a adherirse a un código de conducta”. Su respuesta a lo sucedido ha llevado a algunas personas a pedir que le quiten el Nobel.

* El oficialismo boliviano ha dado un primer paso para que el presidente Evo Morales pueda postularse de nuevo, pese a que las leyes electorales actuales no permiten su reelección a un tercer mandato y a que la mayoría de los bolivianos rechazaron esa posibilidad en un referendo celebrado el año pasado. Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron ayer por la noche un recurso ante el Tribunal Constitucional para que este declare inválidas las partes de la ley electoral que limitan la reelección de cargos como presidente, gobernadores y más. “Pedimos la restitución de derechos políticos, en este caso, para autoridades como el presidente y el vicepresidente, sino también para otras autoridades regionales”, dijo el diputado oficialista Milton Barón.

* El artista británico Banksy acaba de estrenar dos obras nuevas en Londres, con toques y referencias a Jean-Michel Basquiat, artista estadounidense que justamente se dio a conocer con obras de grafiti y de arte callejero. El jueves se estrena una exhibición de Basquiat en el Barbican Centre, lugar que Banksy criticó porque “normalmente se dedica a limpiar cualquier grafiti de sus muros”. Una de las obras del británico muestra una parte de una obra de Basquiat siendo investigada por la Policía Metropolitana de Londres y otra a gente pagando por subirse a una rueda de la fortuna que tiene coronas, un diseño típico de Basquiat, en vez de asientos.

* México conmemora 32 años de una de sus peores tragedias nacionales: el terremoto de 1985 de magnitud 8.1 que, según datos del Registro Civil de Ciudad de México, dejó 12 mil 843 muertes y devastó por completo la capital. El sismo hizo despertar a la sociedad civil mexicana –por ejemplo, algunos vecinos hicieron labores de rescate y ahora se han profesionalizado y apoyan a víctimas de terremotos en todo el mundo– y también llevó a nuevas normas para la construcción.

* Tembló a las 13:14 horas. Un sismo de magnitud 7.1 colapsó 44 edificios con un saldo hasta el cierre de la edición de ese día, de 117 muertos, el traslado de 699 personas a diversos hospitales y 201 que no han sido localizadas, según reportes del Gobierno de Ciudad de México, que desplegó a 50 mil elementos de las distintas áreas de la administración central para atender la emergencia, a los que se sumaron miles de personas para apoyar las tareas de rescate en la Ciudad de México. Cadenas de jóvenes trepados en montículos acarrearon escombros a mano limpia. Otros brigadistas, sin convocatoria formal, repartían agua, cubrebocas y alimentos a quien lo necesitara; también dirigieron el tránsito ante el caos vehicular.

* El terremoto de magnitud 7.1 con epicentro en el municipio de Axochiapan, Morelos, provocó la muerte de 55 personas y heridas a cientos en 14 de los 33 municipios de la entidad, además del desplome de unas 60 viviendas, de acuerdo con un reporte preliminar de Matías Quiroz Medina, secretario de Gobierno del estado. La alcaldía más afectada por la pérdida de seres humanos y daños materiales es Jojutla, donde se documentaron 16 decesos, unas 2 mil viviendas agrietadas y la caída de parte del ayuntamiento; le siguen Tetecala, con seis muertos; Zacatepec, seis; Jiutepec, cinco; Cuernavaca, cuatro; Tlayacapan, cuatro; Axochipan, cuatro; Miacatlán, cuatro; Yecapixtla, dos; Cuautla, uno; Yautepec, uno; Xochitepec, uno, y Temixco, uno.

* El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer, hasta las 0:30 horas de este miércoles, que la cifra de personas muertas a causa del terremoto registrado en el centro del país ascendía a 224: 117 en la Ciudad de México, 55 en Morelos, 39 en Puebla, 12 en el estado de México y una en Guerrero. Además, reportó que hasta esa hora se habían registrado 17 réplicas. La más intensa, de magnitud 4.9.

*El huracán María, de categoría 5 (por vientos de más de 250 kilómetros por hora), se mueve a un paso devastador por el Caribe; es el tercer huracán en azotar la zona durante las últimas semanas. En Dominica destruyó varias estructuras e incluso dejó al primer ministro Roosevelt Skerrit a la intemperie después de que el techo de su casa saliera volando. “Hasta ahora hemos perdido todo lo que puede comprar y remplazar el dinero”, dijo, “y temo que después encontremos las noticias de heridas serias y posibles muertes”, indicó, al señalar que la devastación era eneralizada. María ahora alcanzó Puerto Rico y está cerca de las Islas Vírgenes Británicas y de Estados Unidos, que todavía intentan recuperarse de Irma.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en el foro sobre seguridad internacional y paz, convocado por la Asamblea General del organismo. Afirmó que el azote del planeta es un pequeño grupo de regímenes delincuentes y advirtió que si los muchos rectos no confrontan a los pocos malvados, éstos triunfarán. Enfatizó que su país no se someterá a normas de autoridades supranacionales y reiteró su lema de que América es primero.

*El presidente Donald Trump amenazó con la destrucción total de Corea del Norte, calificó a Irán de ser un Estado delincuente con quien contempla anular el acuerdo nuclear y llamó a realizar cambios fundamentales en los regímenes socialistas de Venezuela y Cuba. En su debut ante la Asamblea General de la ONU, el líder estadunidense más reprobado por la opinión mundial se autoelogió y dedicó su discurso a la amenaza bélica y la intervención en un foro supuestamente dedicado a la seguridad internacional y la paz.

* En el país, de 2015 a agosto de 2017 se han declarado 12 alertas de violencia de género contra las mujeres en los estados de México, Morelos, Chiapas, Michoacán, Nuevo León, Veracruz, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Quintana Roo y Nayarit, que en conjunto involucran 105 municipios. Las organizaciones peticionarias consideran que, aunque este mecanismo ha sido fundamental para que los gobiernos reconozcan la situación de violencia que padecen las mujeres, no es suficiente, pues aún requiere modificaciones, como dotarlo de herramientas que den seguimiento una vez declarada la alerta.

* La investigación que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) del caso Odebrecht sigue en integración y sin que las autoridades mexicanas hayan obtenido pruebas que vinculen al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin con la entrega de sobornos por parte de representantes de la compañía brasileña, señalaron funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF). Las fuentes consultadas refirieron en torno al ex funcionario que no se ha emitido ninguna alerta de viaje. La indagatoria federal está a la espera de que concluyan los análisis financieros de sus registros patrimoniales, los cuales se solicitaron, tanto por interés del Ministerio Público como a petición de la defensa del ex director de Pemex.

* En el segundo día después del sismo, la prioridad sigue siendo salvar vidas y dar atención médica a quienes lo necesiten, indicó anoche en el presidente Enrique Peña Nieto. Pidió a los mexicanos mantener el espíritu de generosidad y fraternidad que los distingue. “Les pido que sostengamos la mano que hoy todos le estamos dando a México’’, planteó en un nuevo mensaje al país. “Ante la fuerza de la naturaleza, todos somos vulnerables, y por eso, todos somos uno cuando se trata de salvar vidas o ayudar a una víctima’’. El Gobierno Federal aplicará para la atención de esta nueva emergencia una estrategia de tres etapas similar a la diseñada para Chiapas y Oaxaca –las entidades más resentidas por el sismo del 7 de este mes– y que consiste en dar apoyo a la población damnificada, elaborar un censo exhaustivo de los daños materiales y realizar la restauración y reconstrucción.

* Entre 200 y 500 inmuebles en la Ciudad de México tienen fracturas que significan un riesgo para la población, afirmó Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SG). Ante el daño económico que esto significa, anunció la creación inmediata de un fideicomiso humanitario, con recursos privados y administrado por la Secretaría de Hacienda, para el proceso de reconstrucción. Además, se inició la recepción de ayuda internacional, particularmente de especialistas en estructuras. “Tenemos de 200 a 500 viviendas registradas con fracturas de toda índole, que en este momento están siendo evaluadas. La SG informó que se ha dado atención médica y prehospitalaria a mil 372 personas lesionadas; se habilitaron 46 refugios en la capital, cuatro en Guerrero, 76 en Morelos y tres en Puebla. Se ha restablecido el servicio de energía eléctrica a 92 por ciento de los 4.8 millones de afectados, y en la Ciudad de México se reportan 209 escuelas afectadas, 165 con daños mayores.

* Miles de personas marcharon este miércoles en la capital guatemalteca y convergieron frente a la sede del Parlamento y el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Ejecutivo, para denunciar el pacto de impunidad que une a estos dos poderes, en el contexto de un paro general para exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales. Abogados que participaron en la manifestación en nombre del colectivo Alianza por las reformas (a la Constitución) presentaron una acción legal contra 107 de los 158 diputados del Congreso para exigir que se les despoje de la inmunidad, acusados por los delitos de obstrucción de la justicia y resoluciones violatorias a la Constitución. Los legisladores son cuestionados por haber aprobado la semana pasada reformas al código penal, incluyendo la de eximir a los secretarios generales de los partidos políticos del delito de financiamiento electoral ilícito.

* La Guardia Civil española, por orden de un juzgado ordinario con sede en Barcelona, detuvo a 14 personas -12 funcionarios públicos y dos empresarios- por participar en la organización del referendo de independencia previsto para el primero de octubre. Además, la policía española registró más de 40 sedes de la Generalitat de Cataluña y de partidos políticos que apoyan el proceso secesionista, donde además incautaron 10 millones de papeletas para la consulta ciudadana. En términos policiales, la operación sirvió para destruir el núcleo de los responsables de organizar la consulta y para confiscar documentos, papeletas, censos y cartas que serían esenciales para llevar a cabo la consulta soberanista. Los dos detenidos de mayor rango son personajes muy importantes en la coalición que impulsa la independencia: el secretario general de Economía, Josep Maria Jové, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, los colaboradores más cercanos del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del vicepresidente, Oriol Junqueras.

* La Secretaría de Marina aseguró este jueves que la información sobre la existencia de una niña atrapada entre los escombros del Colegio Enrique Rébsamen, al sur de la Ciudad de México, fue difundida por sus elementos y aseguró que de momento no es posible comprobar si se trata de un adulto o de un menor de edad. “Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde donde afirmé que la Marina no contaba con los detalles de una supuesta menor atrapada en la zona”, dijo a medios el subsecretario de Marina, almirante Ángel Enrique Sarmiento Beltrán. “La información que recibieron los mexicanos sobre la existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la Marina con base en los reportes técnicos y el testimonio de los rescatistas civiles y de esta institución”, añadió, información que concuerda con la versión de Noticieros Televisa, donde aseguran que la información que proporcionaban venía de fuentes de primera mano. El mayor José Luis Vergara Ibarra aclaró que “en nuestro ánimo nunca ha estado el generar falsas expectativas. Nosotros hemos ido compartiendo toda la información que hemos obtenido de los rescatistas y de los análisis técnicos”. “Nueva información obtenida esta tarde en el sitio y después de recabar el censo de alumnos por parte de la Secretaría de Educación Pública nos llevó a la conclusión de que, en caso de haber un sobreviviente, no necesariamente es una menor de edad”, dijo Sarmiento Beltrán.

* En San Juan Pilcaya, comunidad mixteca que resultó severamente dañada por el sismo de magnitud 7.1, el presidente Enrique Peña Nieto garantizó que se atenderá a toda la población damnificada. Asimismo, aseguró que se mantendrán las tareas de rescate de personas atrapadas en los inmuebles que colapsaron en Ciudad de México. Esas tareas no se suspenden; seguiremos apoyando particularmente en 10 lugares donde se cree que todavía hay gente con vida debajo de los escombros, afirmó. El interés del presidente por salir al paso de rumores sobre la suspensión en la búsqueda de sobrevivientes del temblor del martes pasado, lo llevó a publicar incluso en su cuenta de Twitter: Que nos haya duda: las labores de búsqueda y rescate de personas en inmuebles colapsados siguen y seguirán en la CDMX.

* El Gobierno de Ciudad de México emitió declaratoria de desastre para la capital del país, con el propósito de obtener recursos federales que permitan llevar a cabo las labores de reconstrucción tras el sismo del martes pasado, que dejó un saldo de 148 personas muertas; entre las víctimas hay al menos 26 menores de edad. La declaratoria, firmada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se publicó ayer en la Gaceta Oficial capitalina, y establece que como consecuencia del temblor del pasado 19 de septiembre la infraestructura urbana local presenta averías en servicios viales, sistemas estratégicos y medio ambiente, y que la capacidad de las delegaciones políticas afectadas quedó rebasada.

* El tema de la cesión de gastos de campaña de los partidos a los damnificados por los sismos tuvo ayer un intenso debate, el cual se centró en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde los representantes de los grupos políticos acordaron otorgar una parte de estas prerrogativas de 2017. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció anoche que propondrá una iniciativa de reforma constitucional para que sea otorgado 30 por ciento de los recursos partidistas de 2018 a la atención de las víctimas de dichos sismos. Los recursos, según esta propuesta, serían destinados al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

* El huracán María recorría este jueves el norte de República Dominicana, donde comenzó a causar daños a pesar de haberse degradado a categoría 3, luego de haber dejado a Puerto Rico incomunicado y sin energía eléctrica. Oscilando entre las categorías 4 y 5, María ha dejado hasta este jueves 18 muertos en su brutal paso por el Caribe: dos en Guadalupe, 15 en Dominica y uno en Puerto Rico. La madrugada del miércoles entró a Puerto Rico con vientos de 250 kilómetros por hora y dejó la isla sin electricidad, con las comunicaciones muy disminuidas, casas destrozadas, vías obstruidas por árboles y escombros e inundaciones severas. El presidente Donald Trump declaró zona de gran desastre a Puerto Rico, territorio autónomo estadunidense, lo cual libera fondos ilimitados de ayuda federal para una isla que desde mayo está en bancarrota.

* Otros de los rescatistas que han llamado la atención pertenecen a la unidad canina. Uno de ellos, Frida, es parte de la brigada de la Secretaría de la Marina, que indicó que la labrador ha logrado rescatar en sus siete años de participación a 52 personas vivas.

* El regreso a clases el lunes para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el centro del país, dependerá de garantizar plenamente la seguridad y tranquilidad de estudiantes, maestros y trabajadores administrativos, por lo que se realizará de forma escalonada, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP), que la víspera anunció un retorno masivo. En un comunicado emitido anoche, la SEP detalló que con la finalidad de garantizar la seguridad de las comunidades escolares de la capital del país, estado de México, Guerrero, Morelos y Puebla, la vuelta a las escuelas se llevará a cabo de manera escalonada desde el próximo lunes.

* El Frente Ciudadano por México planteó que el cien por ciento de los recursos que reciben los partidos políticos se destinen para ayudar a las personas que resultaron afectadas por los sismos del 7 y el 19 de septiembre. En un posicionamiento difundido esta tarde, los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente, destacaron que su planteamiento es “serio, sin simulaciones y de largo alcance”. Subrayaron, “proponemos el procesamiento inmediato de esta iniciativa de ley para eliminar al 100% el financiamiento público a todos los partidos políticos”. Añadieron: “El dinero no debe provenir de los impuestos que paga la gente. Debe provenir de las aportaciones voluntarias de nuestros militantes y simpatizantes”.

* Policías de tránsito del Mando Único de Morelos obligaron a los choferes de dos tráilers, provenientes de Michoacán, a descargar las despensas destinadas a damnificados por el sismo del martes en bodegas del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) –que encabeza Elena Cepeda, esposa del gobernador Graco Ramírez–, acusaron los conductores mediante un video en las redes sociales. La denuncia provocó que un grupo de ciudadanos acudiera al lugar donde estaban descargando los víveres y por la fuerza se llevaron parte de esa ayuda para entregarla a los habitantes de los pueblos más afectados por el sismo de magnitud 7.1. El ex diputado local por el PRD dijo que las despensas y los apoyos podrían ser usados por el gobernador perredista y su esposa en las campañas de 2018, cuando se renueven la gubernatura y la Presidencia de la República.

* Aunque la víspera el Gobierno Federal fue enfático respecto a seguir en la búsqueda y rescate de sobrevivientes, máquinas de diversos tipos fueron utilizadas ayer para remover escombros de lo que fue un edificio de 12 departamentos y una tintorería en la calle Petén de la delegación Benito Juárez. Horas antes había esperanza de hallar algún rastro de vida, como marcaron los perros y datos obtenidos con aparatos de última generación de la brigada de Israel. A las 8:45 de la noche del jueves, el equipo de búsqueda detectó señales de lo que podría ser un celular, hundido en algún punto de la plasta de concreto. Eso significaba, en opinión de un especialista, que quizá alguien se haya quedado en un hueco, quizá en el cubo de la escalera o el elevador. Hay esperanza. Pero justo al cumplirse 72 horas del terremoto, personal de la policía de investigación de la procuraduría capitalina llegó a imponer su estrategia. La acción fue calificada de acto prepotente por rescatistas y especialistas en el manejo de maquinaria –nos sacaron jalándonos del brazo– que afectó, afirman, la estrategia de la Marina, el Ejército, los topos y la Cruz Roja.

* Es muy importante verificar en cuentas oficiales la información que difundes en redes sociales para evitar propagar rumores, escribió en Twitter el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, ayer viernes, al filo de la una de la tarde. El mensaje del funcionario se acompañaba de otro con el logotipo de WhatsApp, y sugería que, para estar adecuadamente enterado, el ciudadano debe recurrir a las cuentas oficiales de autoridades como Protección Civil y la Cruz Roja Mexicana. No repliques información sin antes verificar, completaba su exhorto el jefe de la política interior.

* Es difícil que damnificados por el sismo puedan reclamar jurídicamente que las constructoras de inmuebles en mal estado repongan las viviendas; sin embargo, en los contratos existen cláusulas que estipulan que ante vicios ocultos las compañías deben responsabilizarse de los daños ocasionados por defectos de construcción, señalaron abogados. De acuerdo con estadísticas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), de 1985 a 2012 solamente hay registro de dos demandas que resultaron en el pago de pólizas por terremotos. El caso más reciente se relaciona con un sismo ocurrido en Baja California en 2010, y el monto entregado ascendió a 233 millones de dólares.

* El gobierno de Puerto Rico reporta que hasta el momento diez personas murieron a causa de María, que ha dejado destrozado a Puerto Rico: sin electricidad, sin comunicación telefónica, con los caminos llenos de escombros y la mayor parte del agua no es potable: la profunda crisis económica que ya vivía la isla se agrava por los efectos de este fenómeno meteorológico y el camino hacia la recuperación parece interminable.

* Si Estados Unidos decide abandonar el TLCAN no es el fin del mundo, afirmó el viernes el canciller mexicano, Luis Videgaray. Los dos gobiernos (México y EU) están llevándose bien, el diálogo es menos beligerante de lo que la gente pensaba. Tenemos una chance real de llegar a un acuerdo en las renegociaciones del tratado que se llevan a cabo, dijo Videgaray en una charla en el Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de análisis de Nueva York. Pero si el TLCAN termina (…) no es el fin del mundo y ciertamente no es el fin del comercio entre México y Estados Unidos, aseguró. Estados Unidos es el mayor socio comercial de México y el destino del 80 por ciento de sus exportaciones.

* La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España presentó este viernes una denuncia por delitos de sedición contra dos de los principales líderes del movimiento independentista en Cataluña, Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart, dirigente de la plataforma cultural Òmnium. Es un delito por el que podrían ser condenados a penas de entre ocho y 15 años de prisión y, en caso de que sea admitida a tramite, supondría también su detención inmediata. El gobierno español del presidente derechista Mariano Rajoy ha adoptada una serie de medidas para intentar suspender o anular el referendo de independencia convocado para el primero de octubre. Hasta el momento ya han sido detenidos y puestos en libertad con cargos 14 personas, de las cuales 12 son altos funcionarios de la Generalitat de Cataluña, encargados de organizar la consulta ciudadana. Además, se registraron 41 sedes de oficinas públicas, empresas y partidos políticos en las que se encontraron 10 millones de papeletas que iban a ser utilizadas el día de la votación.

* La confrontación entre los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte continúa: ayer Kim Jong-un llamó a Donald Trump un “viejo estadounidense trastornado mentalmente” y que “un perro asustado ladra más fuerte”, en respuesta a los señalamientos del mandatario estadounidense en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que llamó a Jong-un “un hombre-cohete” y dijo que “destruiría Corea del Norte por completo”. Ayer, Trump firmó una orden ejecutiva para aumentar las sanciones al país asiático con el fin de excluirlo del sistema bancario internacional, y de afectar las principales industrias y exportaciones norcoreanas.

* Se registra en la CDMX nuevo sismo con epicentro en Oaxaca. Un sismo de magnitud 6.1 con epicentro en Oaxaca se registró este sábado por la mañana en la Ciudad de México. El movimiento puede considerarse una réplica del temblor del pasado 7 de septiembre , dijo en conferencia de prensa el Servicio Sismológico Nacional.