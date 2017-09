De Xiamen a Deir Ez-Zor / Taktika

Colegio de Estudios Estratégicos y Geopolíticos de Aguascalientes, A.C.

Xiamen, China. 5 de septiembre de 2017. Conteniendo su enojo, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin comenta respecto a la situación en Corea del Norte: “Rusia condena los ejercicios norcoreanos, consideramos que son una provocación, pero elevar la histeria militar no conducirá a nada bueno. Puede conducir a una catástrofe global”.

A miles de kilómetros de ahí, en las apacibles aguas del Mediterráneo oriental, la fragata rusa Almirante Essen dispara una andanada de misiles Kalibr, los cuales iluminan la bóveda cerúlea como gigantescas bengalas, contra el Estado Islámico.

Las escenas arriba descritas sirven como prólogo al siguiente artículo, el cual tiene por objetivo explicar los movimientos realizados por China y Rusia en los ámbitos diplomático, geofinanciero y geoestratégico.

El pasado viernes 1 de septiembre se difundió la noticia de que China lanzará un contrato a futuro en su moneda, el yuan, para la compra de petróleo, el cual sería convertible en oro. Este contrato se convertiría en el principal indicador para el petróleo crudo en Asia, pues China es el principal importador mundial del hidrocarburo.

El movimiento chino permitiría a exportadores de petróleo como Irán y Rusia evitar las sanciones al comerciar en yuanes. Para hacer más atractiva su oferta, China dice que el yuan será totalmente convertible en oro en las bolsas de valores de Shanghái y Hong Kong. Es decir, el vendedor, “sea Rusia o Arabia Saudita o alguien más, no tiene por qué preocuparse de tener yuanes en exceso, simplemente los pueden cambiar por oro”1.

La internacionalización de la moneda china está todavía en pañales, pero “poco a poco lentamente” (Juan Gabriel dixit) China está sentando las bases para crear un mundo multipolar, pues Beijing desea “reducir el dominio del dólar estadounidense en los mercados de commodities”2. Es decir, China planea controlar los componentes primordiales de mercancías complejas.

En tándem, Vladimir Putin comentó el mismo 1 de septiembre que Rusia comparte “la preocupación de los BRICS respecto a la injustica de la arquitectura financiera global” y “desea un sistema más balanceado de distribución de cuotas dentro del FMI y el Banco Mundial (BM)”3. Esto significa que tanto China como Rusia desean ofrecer una alternativa a la cosmovisión estadounidense y el dominio de las instituciones financieras mundiales.

Fortalecido por el respaldo ruso, el presidente de China, Xi Jinping, arribó al Diálogo de Mercados Emergentes y Países en Desarrollo celebrado en la ciudad de Xiamen, en la provincia de Fujian. Esta reunión tiene por objeto acelerar la integración de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), así como invitar a otros países a los que China, coloquialmente hablando, “les ve patas para gallo”: Egipto, Guinea, México, Tailandia y Tayikistán.

Durante el cenáculo, Putin reafirmó que Rusia se decanta por la famosa “doble congelación”. Es decir que Corea del Norte detenga sus pruebas balísticas y, al mismo tiempo, que Corea del Sur y los Estados Unidos suspendan sus ejercicios militares en la región.

Ya embalado, Putin fustigó el “hooliganismo de Estado”, tal y como describió la diplomacia rusa a la incursión del FBI al consulado general de Rusia en San Francisco, el cual fue desalojado a solicitud del Departamento de Estado.

Debido a que Trump necesita de la ayuda de Rusia para resolver la crisis en la península coreana, el jefe del Kremlin comentó: “Es ridículo que nos pongan en la misma lista de sanciones que a Corea del Norte y luego nos soliciten ayudar a imponer sanciones a Corea del Norte”. Luego remató: “Esto es hecho por la misma gente que confunde a Australia con Austria”.

Putin aprovechará el Foro Económico de Oriente, celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok, para celebrar un cónclave con sus homólogos de Corea del Sur y Japón y discutir el asunto de Corea del Norte.

En el frente geoestratégico, la liberación de la ciudad de Deir ez-Zor por el Ejército Árabe Sirio, apoyado por las Fuerzas Armadas de Rusia e Irán, constituye un hito en la guerra. Tal y como el siguiente cuadro lo explica:

Tabla de importancia de la liberación del Deir Ez-Zor

Aspecto Importancia Político Impulsar la legitimidad de Bachar al-Assad Demográfico Controlar la ciudad más grande en el Oriente de Siria y la séptima urbe más poblada del país Estratégico Controlar la frontera con Irak y el río Éufrates Aprovechar los campos de gas y petróleo en la vecindad Presagiar el principio del fin del Estado Islámico

Fuente: Elaborada por el autor con datos obtenidos de: Russia Insider y Sputnik

De Xiamen a Deir ez-Zor, China y Rusia le muestran el dedo cordial a Donald Trump quien, a cambio de poder implementar su agenda doméstica (Política migratoria, plan de infraestructura, construcción del muro en la frontera sur), entregó la conducción de la política exterior a los neoconservadores, el mismo grupo de personas que ha llevado a la debacle a los Estados Unidos en Afganistán, Irak y Siria.

Aide-Mémoire. El fiscal general Jeff Sessions, testaferro anti-inmigrante de Donald Trump, anunció la terminación del programa DACA con las siguientes palabras: “No podemos tener una política de fronteras abiertas”.

