El arte de informar o la innovación de la mentira / Reflexio semanero

En estos raros días con cambios bruscos de temperatura, aún se sigue promocionando el primer informe del gobierno de Martín Orozco, hemos visualizado miles de carteles, espectaculares, anuncios móviles en camiones y combis del transporte público, etc. sin embargo en uno de ellos es de llamar la atención la manera de cómo innova la mentira, y me refiero a lo que respecta al apoyo en la innovación tecnológica, el de registro de patentes y más aún la creación de dispositivos médicos de alta tecnología, y todo por la incapacidad mostrada hasta ahora por quienes han hecho creer al señor gobernador que se está haciendo bien el trabajo en tan importante área estratégica de conocimiento, de desarrollo tecnológico y económico para Aguascalientes.

Esta semana nos hemos estado informando del viaje o gira de trabajo realizado por el gobernador al lejano oriente; con algo de preocupación nos enteramos de que solo hay buenas intenciones de parte de empresarios japoneses y chinos de invertir o ampliar inversiones en la tierra de la gente buena, en las fotos podemos observar al equipo de colaboradores que le están acompañando, justo ahí me nació este Reflexio respecto a la labor que está desarrollando el secretario (que no sectario) de desarrollo económico en el estado, ya que siempre he sostenido que no es lo mismo ser consejero y asesor financiero que secretario de primer nivel en el poder ejecutivo, y ahí se encuentra el buen Alberto Aldape, hombre bien intencionado, pero que por ello lo están engañando en que todo va bien en su secretaria; desafortunadamente lo anterior confirma lo mal de su desempeño al ver cómo anda sin dar rumbo o tino en lo que están buscando en este viaje, y lo peor descuidando a las empresas e industrias locales que han empeñando su palabra y sus recursos económicos en la innovación y desarrollo de tecnologías para poner a los ojos de empresas e inversionistas de todo el mundo a nuestro estado, no solo por contar con mano de obra calificada en el sector automotriz, sino también el involucrar al estado en el costoso y complejo mundo del desarrollo de tecnología de alto impacto en lo que se refiere al sector salud.

Para muestra, un botón; a una industria médica local, misma que ya está involucrada en lo que respecta a la venta de insumos y aparatos a clínicas particulares, dependencias federales, estatales y a municipios que le están apostando a contar con servicios médicos para la gente más necesitada, empresa a la que se le ha dado la palabra del propio gobernador de su apoyo para poder invertir, desarrollar y patentar un dispositivo médico de alto nivel o de lo que podríamos llamar de primer mundo, sin embargo el impulsor se ha topado con una impresionante burocracia y un desconocimiento de lo que se tiene que hacer para poder lanzar al mundo un kiosco o módulo virtual medico de tiempo real de alta tecnología; algo que hay que resaltar para entrar en materia es que en el centro del país no hay empresas que cuenten con la NOM 0241 misma que establece las buenas prácticas de manufactura en la fabricación de dispositivos médicos (este es el prerrequisito para poder obtener los registros sanitarios ante la Cofepris) desafortunadamente no ha importado a quienes despachan en la Sedec y en la instancia de la ciencia del estado la demora que se tiene para poder patentar este innovador producto de servicio médico, no ha importado que durante cuatro meses, (sí, cuatro meses), se dedicara esta empresa a juntar y ensamblar la compleja documentación legal y el armado del expediente de alta tecnología que le pidieron desde la dependencia en mención que llevara, a la Sedec tampoco le importaron las constantes visitas a los módulos, la disposición tecnológica con el que se desarrolló y diseño industrialmente novedoso y costoso kiosco o módulo médico, los viajes al extranjero para poder realizar las operaciones de compra de los servicios tecnológicos y poder hacerse de los contratos de confidencialidad de empresas tecnológicas para poder contar de los sistemas de sus códigos, fuentes y software para sus diseños de atención médicas; se pasaron por el arco del triunfo las intenciones de compra de servicios médicos y medicamentos del gobierno del estado de Oaxaca, lugar que por los sismos pasados dejaron colapsado el sistema de salud en la gran parte de sus comunidades hoy incomunicadas y dañadas; sin duda no se pusieron en los zapatos del inversionista mayor de la empresa para poder patentar algo tan complejo con un costo hasta hoy de más 12 millones de pesos; no les importo saber que esta es una empresa única en el mundo que ha logrado dos cosas importantes, una: la del desarrollo de un prototipo de atención o acceso médico de primer nivel, y la del desarrollo de un termómetro de grado médico con baomanometro que mide la presión arterial equipo hecho en México, entonces en verdad ¿que esperaban, que se les presentara una cajita feliz? Y lo peor, el comité encargado de autorizar el financiamiento y el apoyo para poder realizar la patente, órgano de la Sedec salió con la batea de que no se podía otorgar el mismo porque esta empresa se encontraba en fase pre-operativa…

Solo un apunte, si esta empresa ya vende sus productos, implementos, medicamentos y materiales de curación al IMSS, al Issea al Ayuntamiento de Calvillo entre otros ¿es estar en etapa de pre-operación? Por favor, si esta empresa ya está en fase operativa desde hace más de 4 años, entonces a quien le mintieron ¿al empresario o al señor Gobernador? con esta pueril respuesta de parte de la Secretaria que nos ocupa; retomaría el eslogan de promoción del primer informe de gobierno que reza, “ahora sí, trabajamos por lo que realmente importa”. Hoy dejaría unas preguntas al nuestro gobernador:

¿En verdad le interesa trabajar para los sectores estratégicos como salud, la innovación tecnológica, el poder generar patentes, la creación de dispositivos médicos? Yo creo y adelantaría la respuesta, esto es afirmativo, desafortunadamente le han mentido o le han hecho creer que todo avanza conforme él lo exige y pues así no funciona el gobierno como debiera, es momento de realizar los ajustes y cambios no importando que estos sean como los de temperatura, bruscos, para el bien y la salud de los trabajos en el gabinete estatal, para poder mejorar las cosas, es tiempo de apoyo a las desarrolladores de tecnología en los hechos y no solo en los anuncios, es pues momento de un profundo Reflexio y hacer mejorar las cosas, y creo que cambiando a la de ya al titular de la SEDEC daría una señal de mejora para las inversiones y el crecimiento económico y tecnológico que merece Aguascalientes.

Ya lo dijo el gran William Shakespeare: El sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho…