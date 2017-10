Ávidos de recuperar la figura y la salud, caen en charlatanería

Es importante sensibilizar a los con consumidores del daño que causan los “productos milagro”, de lo contrario será imposible sacarlos del mercado

Hasta tres decomisos de medicamento controlado y productos engañosos hacen por semana la Policía Federal Preventiva en conjunto con Regulación Sanitaria

Los productos “milagro” no tienen efectos terapéuticos, si bien no se han detectado sustancias que causen daño severo al cuerpo, muchas de las personas que hacen uso de ellos interrumpen los tratamientos farmacológicos indicados por el médico, bajo la falsa creencia de que se les va a corregir cualquier padecimiento y sus cuadros médicos se complican, indicó el director de Regulación Sanitaria del Instituto de Salud del Estado, Octavio Jiménez Macías.

Apuntó que es común que este tipo de productos sean vitamínicos, agua con colorante artificial, por lo que implica una estafa para el consumidor ya que no representan ni un paliativo para su enfermedad, “no tienen ningún efecto terapéutico, la gente cree que con esos productos se le va a corregir la diabetes, la hipertensión o cualquier otro padecimiento que tengan (…), eso hacen las empresas para entrar en el mercado. El ejemplo es el Omnilife, son vitamínicos, pero para entrar en mercado le dan la propiedad terapéutica para que se puedan vender, si no, no se vende”.

El funcionario resaltó que en el caso de los productos para adelgazar, de manera indebida se suministra un diurético y otras sustancias para inhibir el hambre, con la finalidad de que los potenciales consumidores perciban efectos rápidos; son muchos de ellos medicamentos controlados que en el mercado negro se expenden sin ninguna regulación.

Jiménez Macías recalcó que si se toma en cuenta que el cuerpo normalmente está compuesto en un 70 por ciento de agua, con el diurético la persona comenzará a orinar y a bajar de peso, pero no en grasa sino en agua; con ello se presentan problemas en calambres y complicaciones, “estamos sobre de eso, es un riesgo muy alto porque descompensas el organismo y a mucha gente la manda al hospital”.

En este sentido, se han presentado dos casos de personas que fallecieron a consecuencia del consumo de este tipo de productos en distintas partes del país; las alerta se han emitido por productos en específico, como en el caso del Capslim, que cuando entró al mercado también provocó varias muertes en lo nacional; para no perder el mercado y la marca, cambió a suplemento alimenticio, que sigue en circulación, “éste ya no tiene ningún riesgo, pero en su momento con las sustancias que manejaba sí”.

El director de Regulación Sanitaria señaló que de manera constante se realizan verificaciones y operativos para detectar los sitios donde se expenden este tipo de productos milagro, se tienen identificados como principales puntos de venta distintos establecimientos de la calle Victoria, el Mercado Terán, Cinco de Mayo y en zona centro de algunos municipios como Calvillo, Jesús María, Rincón de Romos y un poco menos en Pabellón de Arteaga.

“Se están aplicando sanciones, ya la los vendedores ni se ponen renuentes o necios. Lo que hemos encontrado no representa un riesgo en su consumo, pero sí una estafa en el sentido de que le dan propiedades terapéuticas a algo que no lo tiene; no hemos detectado ninguna sustancia que ponga en riesgo la salud de la persona, que le vaya a provocar un daño severo, eso no quiere decir que no se vendan o no estén de manera clandestina en el mercado”, reconoció el responsable del área.

Actualmente están vigentes cerca de diez alertas por medicamento falsificado, como el caso del parche anticonceptivo Evra, sin embargo en la entidad no se ha identificado; se hacen verificaciones permanentes en farmacias, almacenes y todos los espacios donde se expende productos milagro; tan sólo en enero se decomisaron 50 mil unidades.

Jiménez Macías subrayó que el problema es muy serio porque es una industria de mucho dinero, les clausuran en un lado y abren en otro; se han puesto en marcha operativos en coordinación con otras instancias en el ámbito federal y estatal. Se tienen detectados tres puntos en el país en donde se producen estas sustancias, Jalisco, Michoacán y el Distrito Federal, por lo que en conjunto con la Policía Federal Preventiva se llevan a cabo revisiones de los embarques, en la Central Camionera, todo lo que se maneja por transporte público y de carga y lo que se detecta se asegura de manera inmediata, “ahorita tenemos como tres aseguramientos, lo más delicado es medicamento controlado para adelgazar; en promedio hay dos por semana, es una carga de trabajo intensa, se revisa que tenga la información, etiquetado, permisos y que no se le dé propiedades terapéuticas”.

Para erradicar este problema, el director de Regulación Sanitaria indicó que se ha actuado al revés, ya que se le debe apostar a hacer conciencia en la gente sobre los efectos secundarios que causan este tipo de productos, para que no los consuma independiente de que se generen en cantidades importantes, “si no logramos sensibilizar a los consumidores, esto no se va a controlar; se está trabajando pero la gente está ávida de recuperar la figura, de no enfermarse, por todo eso es presa fácil de charlatanería”.