Biodiversidad: Alucinación compartida

Se le denomina plancton al conjunto de organismos,

en su mayoría microscópicos, que flotan libremente en aguas dulces o saladas

¿Alguna vez te has puesto a pensar en la inmensidad del universo en el que estás sumergido? Pues esa inmensidad se vuelve aún más infinita cuando eres más pequeño que un grano de arroz. ¡Saludos, mi estimado lector! En esta ocasión me gustaría profundizar no en un animalito, sino en un conjunto de fascinantes seres tan diversos que pareciera que fueron sacados de una alucinación.

Si alguna vez por pura curiosidad tomas un poco de agua de un charco o bordo estancado y la observas con atención, muy probablemente logres apreciar pequeños seres revoloteando en un microuniverso líquido. Todos esos bichos forman parte de una masa inmensa conocida como plancton, y no son más que organismos microscópicos cuyo ciclo de vida se desarrolla mientras flotan en agua dulce o agua salada. Sus nombres y formas parecieran no tener fin, crustáceos diminutos conocidos como Copépodos, Ostrácodos, Anfípodos y un larguísimo etcétera, también gusanos planos y redondos e incluso larvas de mosquitos, libélulas y otros insectos que seguramente alguna vez has visto volando en estado adulto, todos ellos forman parte de ese universo en miniatura conocido como Plancton.

Ahora que te he contado sobre estos singulares seres ahondaré un poco más en el protagonista de la fotografía de esta semana. Esa extraordinaria criatura que parece ser sacada de una película de ciencia ficción es conocida por los científicos con el nombre de “Cladócero”, o más comúnmente como “Pulga de agua”, debido a la peculiar forma que tiene de nadar, extendiendo sus “brazos” hacia adelante y hacia atrás para tomar impulso en el agua, con lo cual pareciera que está saltando mientras se desplaza. Estas pulgas acuáticas pertenecen al enorme grupo de los crustáceos. ¡Así es! Aunque no lo parezca están emparentados con los camarones y las langostas, aunque a primera vista no tengan nada en común con ellos. Entre sus múltiples curiosidades te puedo decir que presentan un tipo de reproducción muy particular conocida como “Partenogénesis”, que no es otra cosa más que hembras que producen hembras sin la necesidad de un macho, solo en ocasiones especiales (por ejemplo cuando hay sobrepoblación, o la temperatura es extrema) las hembras producen unos pequeños machos cuya única función es reproducirse de forma sexual (nuevamente a la naturaleza le gusta la combinación de genes), producto de la unión de hembras y machos enanos se forman unos huevos especiales que permanecerán en estado de latencia esperando a que las condiciones ambientales mejoren para eclosionar y surgir como un nuevo cladócero ¡Así de impresionante es la naturaleza!

Y de esta forma, mi estimado lector, no me queda mas que invitarte a que te adentres en este fascinante mundo de alucinantes criaturas. Tristemente somos muy pocos los que tenemos la fortuna de conocer y apreciar este bello universo diminuto, es por ello que te invito a que formes parte de los que de vez en cuando tenemos esta alucinación, que mejor que convertirla en una “Alucinación compartida”.